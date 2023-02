Vellos encarnados: causas, síntomas y tratamiento

También conoce la forma en la que se diagnostica esta enfermedad, cómo prevenirla y cuáles son los factores de riesgo (Infobae/Jovani Pérez)

Un vello encarnado se forma cuando un vello que ha sido eliminado vuelva a crecer y se curva dentro de la piel. Afeitarse o depilarse con pinzas o con cera pueden ser la causa. Un vello encarnado puede provocar pequeños bultos hinchados en la piel que posiblemente causen dolor. Esta afección suele ocurrir con mayor frecuencia en personas afroamericanas con vello enrulado que se afeitan.

En la mayoría de los casos, el vello encarnado mejora sin tratamiento. Esta afección se puede evitar si no se elimina el vello o si no se afeita demasiado cerca de la piel. Si esa no es una opción, puedes probar otros métodos para eliminar el vello que disminuyan el riesgo de tener vellos encarnados.

Síntomas

Los signos y síntomas del vello encarnado incluyen los siguientes: Bultos pequeños e hinchados en la zona donde te afeitas o depilas con pinzas o cera Bultos pequeños que parecen ampollas o están llenos de pus Bultos pequeños y más oscuros que la piel circundante (hiperpigmentación) Ardor o escozor Picazón Vello en forma de bucle porque la punta del vello se curva y vuelve a meterse en la piel

Cuándo debes consultar con un médico

El principal factor de riesgo de los vellos encarnados es tener vello con rizos muy ceñidos.

Diagnóstico

Para tratar los vellos encarnados, deja de afeitarte o de depilarte con pinzas o con cera hasta que la afección mejore, generalmente, en los siguientes 1 a 6 meses. Si lo deseas, recorta la barba con tijeras o una afeitadora eléctrica. No vuelvas a afeitarte hasta que la piel mejore y no haya vellos encarnados. Estos pasos ayudan a controlar la afección. No harán que desaparezca para siempre.

Si no puedes evitar el afeitado o la depilación, o si no sirven otras técnicas de cuidado personal, tu proveedor de atención médica puede recomendar medicamentos, depilación laser o ambos.

Medicamentos

El proveedor de atención médica te puede recetar algunos medicamentos para ayudarte a controlar la afección. Entre estos, se incluyen los siguientes: Medicamentos que ayudan a eliminar las células muertas de la piel. La aplicación nocturna de una crema con retinoide, como la tretinoína (Renova, Retin-A y otras) ayuda a eliminar las células muertas (exfoliar). Comenzarás a ver resultados dentro de dos meses. Una crema con retinoide también puede ayudar a corregir cualquier cambio de color (hiperpigmentación posinflamatoria). Una loción con ácido glicólico ayuda a reducir la curvatura del vello, lo que reduce la posibilidad de que crezca hacia dentro de la piel. Cremas para aliviar la piel. Las cremas con esteroides ayudan a reducir la irritación y la picazón. Cremas o pastillas para controlar la infección. Las cremas antibióticas tratan infecciones leves causadas por los rasguños. Puede ser necesario tomar pastillas antibióticas para una infección más grave. Cremas para disminuir el crecimiento del vello. Un producto llamado eflornitina (Vaniqa) es una crema de venta con receta médica que disminuye el recrecimiento del vello cuando se combina con otro método de depilación, como la terapia con láser.

Depilación láser y electrólisis

El proveedor de atención médica podría recomendarte la depilación láser, mediante la cual se elimina el vello a un nivel más profundo que si te afeitaras, te depilaras con cera o con pinzas, o te sometieras a electrólisis. El tratamiento con láser retrasa el crecimiento del vello y es una solución a largo plazo. Los posibles efectos secundarios de este método son las ampollas, las cicatrices y la pérdida de color de la piel (despigmentación).