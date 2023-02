Libros de Amazon España más populares para comprar este día

Desde cómics hasta novelas de romance, el ranking de los libros más vendidos de Amazon en España funciona como una fotografía de las preferencias. (Infobae/Jovani Pérez)

Han sido varios los títulos que expertos han nombrado como "los libros más vendidos en la historia", como La Biblia o Don Quijote de la Mancha, sin embargo, el libro lleva varios siglos de haber sido creado y no siempre hubo formas de medir cuáles eran las obras más populares –como ahora lo hace Amazon– aunado al nivel de analfabetismo de la época.

Existe un largo debate entre los historiadores sobre cuál fue el primer libro de la historia: ya sean los primeros escritos en barro, huesos o tablillas de cera y madera de Mesopotamia; los rollo de papiro en Alejandría; los hechos con bambú y seda en la antigua China o los códices, lo cierto es que este objeto ha acompañado al ser humano a lo largo de su vida y, al igual que el hombre, ha evolucionado.

Y es que tras la invención de la imprenta con tipos móviles en 1440 de la mano de Johannes Gutenberg, pasando por las librerías, el aumento de la alfabetización, la llegada del internet y con ello la digitalización de contenidos, ahora uno de los retos realmente grandes es la cantidad de textos disponibles para leer.

Con ello, la tecnología ha facilitado la manera de medir la popularidad de las piezas literarias, una de ellas es el ranking que ofrece la plataforma Amazon, una lista que funciona como una fotografía de la sociedad al plasmar qué es lo que los lectores están “devorando” en determinado tiempo.

Desde ensayos, poesía, cómics, comedia, novelas, suspenso, ciencia-ficción hasta historias de terror o superación personal, estos son los 10 libros más vendidos este martes 7 de febrero en Amazon España.

1. El cuco de cristal (SUMA)

Autor: Javier Castillo

Número de páginas: 488

¿ESTÁS PREPARADO PARA ARRIESGAR TU CORAZÓN?Vuelve Javier CastilloMAGNÉTICA - SALVAJE - MONUMENTAL - TREPIDANTEEl regreso más esperadoMÁS DE 1.700.000 EJEMPLARES VENDIDOSUn trasplante de urgenciaUn donante lleno de secretos¿Qué esconden los latidos de tu corazón?Nueva York, 2017. Cora Merlo, médico residente de primer año, sufre un infarto fulminante que la obliga a un trasplante de corazón. Aún convaleciente la joven recibe la visita de una extraña mujer con una enigmática oferta: pasar unos días en Steelville, un pequeño pueblo de interior, para conocer la vida de su hijo Charles, el donante de su corazón.Cora se adentra así en un hogar lleno de secretos, en un misterio que se extiende durante veinte años y en un pueblo hermético en el que, justo el día de su llegada, desaparece un bebé en un parque público.

2. Atención con la inflamación: Guía para combatir la inflamación crónica y mejorar tu sistema inmune (Salud y Bienestar)

Autor: Dra. Gabriela Pocoví Gerardino

Número de páginas: 256

No puedes cambiar tus genes, pero si cuidas tus intestinos y tu sistema inmune puedes cambiar tu vida.Migrañas, alergias, problemas de tiroides y de hormonas, gastritis, intestino irritable, enfermedades autoinmunes, sobrepeso por más dietas que hagas, acné, eccemas, vientre hinchado, estreñimiento, retención de líquidos, dolores musculares y articulares, baja energía.. este es solo el comienzo de una lista de enfermedades y condiciones que pueden estar vinculadas a un sistema inmunitario que te esté gritando: ¡estamos inflamados!El sistema inmunitario es el encargado de controlar la inflamación crónica, responsable de muchas de las enfermedades de la vida moderna y la culpable de que, a veces, te encuentres mal sin saber por qué. Reconocer que podemos sufrir de inflamación crónica y saber cómo combatirla a través de una alimentación y estilo de vida antiinflamatorio, puede ayudarnos a mejorar notablemente nuestra calidad de vida.En este libro, la Dra. Gabriela Pocovi, especialista en el estudio del impacto que tiene la alimentación en nuestro sistema inmunitario, te enseñará a tomar medidas claves para reforzarlo, combatir la inflamación y recuperar tu salud, partiendo del cuidado del intestino y su microbiota.

3. Cómo hacer que te pasen cosas buenas: Entiende tu cerebro, gestiona tus emociones, mejora tu vida (Fuera de colección)

Autor: Marian Rojas Estapé

Número de páginas: 232

Uniendo el punto de vista científico, psicológico y humano, la autora nos ofrece una reflexión profunda, salpicada de útiles consejos y con vocación eminentemente didáctica, acerca de la aplicación de nuestras propias capacidades al empeño de procurarnos una existencia plena y feliz: conocer y optimizar determinadas zonas del cerebro, fijar metas y objetivos en la vida, ejercitar la voluntad, poner en marcha la inteligencia emocional, desarrollar la asertividad, evitar el exceso de autocrítica y autoexigencia, reivindicar el papel del optimismo

4. Hábitos atómicos: Cambios pequeños, resultados extraordinarios (Autoconocimiento)

Autor: James Clear

Número de páginas: 336

MÁS DE 100.000 EJEMPLARES VENDIDOS EN ESPAÑA.Sumamente práctico y útil. MARK MANSON, autor de El sutil arte de que (casi todo) te importe una mirdaPaso a paso, cambiará tu rutina. Financial TimesA menudo pensamos que para cambiar de vida tenemos que pensar en hacer cambios grandes. Nada más lejos de la realidad. Según el reconocido experto en hábitos James Clear, el cambio real proviene del resultado de cientos de pequeñas decisiones: hacer dos flexiones al día, levantarse cinco minutos antes o hacer una corta llamada telefónica.Clear llama a estas decisiones “hábitos atómicos”: tan pequeños como una partícula, pero tan poderosos como un tsunami. En este libro innovador nos revela exactamente cómo esos cambios minúsculos pueden crecer hasta llegar a cambiar nuestra carrera profesional, nuestras relaciones y todos los aspectos de nuestra vida.De mis libros favoritos de todos los tiempos. ARIANNA HUFFINGTON, fundadora de The Huffington PostUn discurso que se apoya en bases científicas, manual de instrucciones para implantar cambios a nuestro favor. IMA SANCHÍS, La Vanguardia Te harás fan. CECILIA MÚZQUIZ, directora de CosmopolitanDemuestra que cualquier meta está al alcance de la mano, siempre y cuando empecemos desde lo más simple. ABC BienestarProfundiza en todos aquellos aspectos necesarios para llevar una vida ordenada, productiva y orientada a disfrutar de los procesos, no solo de los resultados.Xataka

5. Latidos que no dije

Autor: Roos.

Número de páginas: 157

Son tantos sentimientos encontrados, que ni siquiera yo podria decirde que va este libro, solo se que puse mi alma en el.

6. Invisible (Nube de Tinta)

Autor: Eloy Moreno

Número de páginas: 304

Emotiva, conmovedora, diferente.. Invisible narra, a través de los ojos de un niño, una historia que podría ser la de cualquiera de nosotros.¿Quién no ha deseado alguna vez ser invisible?¿Quién no ha deseado alguna vez dejar de serlo?El problema es que nunca he llegado a controlar bien ese poder:A veces, cuando más ganas tenía de ser invisible, era cuando más gente me veía y en cambio, cuando deseaba que todos me vieran, era cuando a mi cuerpo le daba por desaparecer.Reseñas:Un libro que nos muestra poco a poco las piezas de un puzle que nosotros, como lectores, debemos ordenar para obtener una visión completade la historia que se está contando. Duro, real y necesario. Os lo recomiendo muchísimo.IG El caos literarioEste libro te hace pensar y querer ser mejor persona.IG LioncourtUnlibro que me ha encantado. Una historia conmovedora, totalmente necesaria y que te llega al corazón.IG Iris de AsomoPremios:Eloy Moreno, con su novela Invisible, es el ganador del I Premio Yoleo de lectura para jóvenes, otorgado por la Plataforma YOLEO.club, que promueve la lectura entre los más jóvenes.En los blogs..Una novela desgarradoramente auténtica que se siente y se sufre a cada página.Recomendadísima, sin ningún límite de edad. Una novela que te abre los ojos a una realidad, que poco tiene de ficción.Blog Érase un libro

7. Las respuestas de mi pediatra: Tu guía fácil y práctica de salud infantil en casa (Embarazo, bebé y crianza)

Autor: Mar López

Número de páginas: 320

El GRAN libro de salud infantil para cuidar de los más PEQUEÑOS.Manual práctico, ameno y que lo abarca absolutamente TODO acerca de las principales dudas pediátricas que tienen los padres sobre cuidados, enfermedades y urgencias de sus hijos de los 0 a los 3 años: lactancia, sueño, cólicos, chupete, peso, mocos, fiebre, zapatos, piel, vacunas, caídas y golpes, alimentación complementaria, botiquín, desarrollo psicomotor..Se tratade una guía muy visual que permite hacer consultas rápidas, certeras y eficientes al estar todo el contenido organizado en forma de fichas y estructurado en siete capítulos muy completos:-Elrecién nacido-De 1 a 6 meses- De 6 a 12 meses- De 12 a 24 meses- De 24 a 36 meses- Prevención- RecomendacionesEstar rodeada de niños me hace feliz y disfruto acompañando a las familias

8. Hijos de la fábula (Andanzas)

Autor: Fernando Aramburu

Número de páginas: 320

Dos jóvenes exaltados, Asier y Joseba, se marchan en 2011 al sur de Francia con la intención de convertirse en militantes de ETA. Esperan instrucciones en una granja de pollos, acogidos por una pareja francesa con la que apenas se entienden. Allí se enteran de que la banda ha anunciado el cese de la actividad armada. Abandonados a su suerte, sin dinero, sin experiencia ni armas, deciden continuar la lucha por su cuenta, fundando una organización propia, en la que uno asumirá el papel de jefe y disciplinado ideólogo y el otro el de subalterno más relajado. El contraste entre el afán de gestas y las peripecias más ridículas, bajo una lluvia pertinaz, va llevando la historia hacia una especie de drama cómico. Hasta que conocen a una joven que les propone un plan. Tras el éxito de Patria, esta nueva novela de Fernando Aramburu nos arrastra, de una manera agilísima y sorprendente, por una peripecia inesperada y un desenlace magistral. Contada con un humor permanente, cáustica, veloz, escrita con frases cuya brevedad son un auténtico virtuosismo, Hijos de la fábula vuelve a demostrarnos que Fernando Aramburu pertenece a la estirpe de los grandes escritores, los que nos cuentan historias como nadie es capaz de hacerlo.

9. Dispara tus notas en Bachillerato: 50 reglas para triunfar en el Juego de los Exámenes

Autor: Miguel Cobos

Número de páginas: 198

Imagina subir entre 2 y 3 puntos las notas en los exámenes a partir de ahora. Se puede conseguir aplicando las 50 reglas del Juego de los Exámenes de este libro.¡Incluye 3 regalos en su interior!Quiero ayudar a tu hijoa (o a quien regales este libro) a que haga exámenes irresistibles, es decir, que cuando el profesor corrija su próximo examen diga: ¡Qué cambio ha pegado!El libro no son técnicas de estudio ni para mejorar la memoria, ya hay muchos libros de eso..Con este libro el lector mejorará la mentalidad y su motivación, aumentará la concentración, evitará bloqueos, sabrá cómo responder para que la nota sea máxima.. y mucho más que podrá descubrir en este libro, escrito con lenguaje sencillo y fácil de leer.¿QUÉ VAS A APRENDER LEYENDO ESTE LIBRO? Conocerás los secretos de cómo funciona un examen y cómo afrontarlo (bloque de preparación y descubrimiento). Verás qué conviene hacer en los instantes previos, los minutos iniciales y, por supuesto, a lo largo del examen (bloque de concentración y mentalidad). Técnicas y estrategias, para dejar de escribir las respuestas “a tu manera” y hacerlo de forma más profesional y que el profesor quiera ponerte un 10 (bloque de redacción). Te desvelo cómo se corrige un examen, el proceso mental que sucede en la cabeza del profesor y que permite ganar esos 2-3 puntos extra que te decía.Esa mejora de nota se consigue al entender cómo se corrige un examen y usarlo a tu favor. Es decir, aplicando solo la información del capítulo 8. Si además pones en práctica el resto de técnicas y estrategias del libro (técnica del semáforo, del inversor, titular impactante..), hablamos de disparar las notas de verdad Para mí, hay 3 secretos fundamentales (uno de ellos es lo que te acabo de contar sobre cómo corrigen los profes).Pero a lo mejor, cuando leas el libro (o tu hijo o a quien se lo regales), solo descubres dos. O quizá encuentres 14.Eso es porque lo he escrito en formato “reglas del juego” ¡y hay 50!

10. El Hombre en busca de Sentido

Autor: Viktor Emil Frankl

Número de páginas: 168

El hombre en busca de sentido es el estremecedor relato en el que Viktor Frankl nos narra su experiencia en los campos de concentración. Durante todos esos años de sufrimiento, sintió en su propio ser lo que significaba una existencia desnuda, absolutamente desprovista de todo, salvo de la existencia misma. Él, que todo lo había perdido, que padeció hambre, frío y brutalidades, que tantas veces estuvo a punto de ser ejecutado, pudo reconocer que, pese a todo, la vida es digna de ser vivida y que la libertad interior y la dignidad humana son indestructibles. En su condición de psiquiatra y prisionero, Frankl reflexiona con palabras de sorprendente esperanza sobre la capacidad humana de trascender las dificultades y descubrir una verdad profunda que nos orienta y da sentido a nuestras vidas. La logoterapia, método psicoterapéutico creado por el propio Frankl, se centra precisamente en el sentido de la existencia y en la búsqueda de ese sentido por parte del hombre, que asume la responsabilidad ante sí mismo, ante los demás y ante la vida. ¿Qué espera la vida de nosotros? El hombre en busca de sentido es mucho más que el testimonio de un psiquiatra sobre los hechos y los acontecimientos vividos en un campo de concentración, es una lección existencial. Traducido a medio centenar de idiomas, se han vendido millones de ejemplares en todo el mundo. Según la Library of Congress de Washington, es uno de los diez libros de mayor influencia en Estados Unidos. Uno de los pocos grandes libros de la humanidad. Karl Jaspers

La Feria Internacional del Libros de España (Liber).

De acuerdo con el Barómetro de hábitos de lectura y compra de libros, presentado por el Ministerio de Cultura este año, el 64,4% de los españoles leyó libros por ocio durante el 2021 y de ellos el 52,7% lo hizo de manera semanal.

Estas cifras son similares a las de 2020, año en el que se registró un incremento importante tanto de los lectores de libros por ocio como de los lectores frecuentes (64,0% y 52,7%, respectivamente). En cuanto al número de españoles que leyó al menos un libro durante 2021, tanto por ocio como por trabajo, alcanzó el 67,9% de la población.

Estas cifras muestran que aunque se han ido recuperando actividades fuera del hogar tras la pandemia de coronavirus, los libros como forma de escapar del confinamiento aumentaron el hábito lector en el país.

Por otro lado, el Barómetro reflejó un descenso en el porcentaje de lectores de libros en formato digital al situarse en 29,4% de la población, frente al 30,3% registrado en 2020.

Además, el 12,3% de los españoles leyeron libros en formato digital a través de e-readers y el 10,7% lo hizo a través de las tablets. La lectura en el ordenador alcanzó el 9,5% y el celular registró un incremento del porcentaje de personas que utilizan este dispositivo para la lectura de libros que pasó del 6,2% al 7,3 por ciento.