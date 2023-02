Ranking Spotify en México: top 10 de los podcast más populares

Fundada en el 2006, Spotify tiene presencia en 186 países. (Infobae)

Aunque hay muchos debates sobre el origen de los podcast y cuál fue el primero en la historia, no cabe duda que el surgimiento de plataformas por streaming como Spotify en el nuevo milenio han impulsado la popularidad de este formato.

Como bien lo dice la palabra “podcast”, se trata de un producto de audio que describe una serie episódica disponible para escuchar cuando el usuario así lo desee. La palabra nació formalmente en 2004, cuando se combinó Ipod y broadcast.

Ya se trate de salud, deportes, política, cultura y entretenimiento, este formato también ha recuperado su fama entre el público mexicano, aunque no todos los géneros gozan de la misma aceptación.

Desde temáticas criminales y hasta bienestar, aquí un listado de los podcast más populares en México.

1. Relatos de la Noche

En la tradición de los clásicos de la radio, aquí se cuentan las historias, relatos y leyendas que habitan las calles de México e Iberoamérica.

2. LA MAGIA DEL CAOS con Aislinn Derbez

La Magia del Caos es un podcast de Aislinn Derbez y es un espacio para cuestionarte quién eres y cómo es la vida que deseas crear. Vas a encontrar entrevistas con terapeutas, artistas, emprendedores y expertos que van desde cómo lidiar con todo lo que hoy nos limita (relaciones, miedo, cambios, creencias limitantes, maternidad, duelo), hasta cómo empezar a expandir tu consciencia. Síguenos en lamagiadelcaos y puedes vernos en YouTube. Un podcast que se desprende de la plataforma de bienestar La Magia del Caos.

3. Paranormal

Canal de investigación y difusión de fenómenos no humanos (OVNI extraterrestre), duendes, fantasmas, clarividencia, médiums, brujería y demás anomalías paranormales que suceden dentro y fuera de nuestro planeta. Creado y conducido por: fepomx

4. La Cotorrisa

Ricardo Pérez y Slobotzky se ponen a cotorrear como siempre, pero ahora lo están grabando. Escuchalos todos los miercoles hablando de noticias extrañas, datos curiosos, anecdotas hilarantes y aliviana el ombligo de la semana.

5. Pablo Escobar: Escape de la Catedral

Pablo Escobar fue uno de los hombres más poderoso del mundo en la década de los ochenta. A través del terror y de una telaraña de corrupción, llegó a tener un control casi total sobre la policía, el ejército y buena parte del gobierno colombiano mientras operaba una gigantesca red internacional de trasiego de cocaína. A finales de los años ochenta, tras una serie de salvajes atentados que implicaron el derribo de aviones comerciales, recompensas por matar policías o bombazos en oficinas de gobierno a plena luz del día, el gobierno de César Gaviria negoció con el capo su entrega a cambio de una serie de concesiones como operar cual si fuera un palacio personal la cárcel de su reclusión: el recinto llamado “la Catedral” en su natal Envigado.Este podcast conducido por Daniel Coronell, narra, a partir de cintas de espionaje telefónico de la época, los meses convulsos entre la entrega, el escape y posterior asesinato de Escobar.

6. Leyendas Legendarias

Un podcast de comedia donde cada semana exploramos casos crimen real fenómenos paranormales y eventos históricos peculiares, notorios o fantásticos. José Antonio Badía: Elbadiablo Eduardo Espinosa: NingunEduardo Mario López Capistrán: MarioLopezCapi

7. Niñas Bien

No somos “niñas”, tampoco somos “niñas bien” y mucho menos expertas en nada, pero nos encanta hablar de todo. Niñas Bien es un podcast de comedia hecho por soyfurrr y unafantaporfa

8. Se Regalan Dudas

Se Regalan Dudas nace de la infinita necesidad de cuestionarnos todo. Todo lo que está a nuestro alrededor. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿Cómo tomar decisiones más informadas? Tenemos tantas dudas que te las queremos regalar. Soy Lety Sahagún. Y yo Ashley Frangie. Y en este espacio invitamos a quienes saben y no saben tanto. De todo eso que tendríamos que estar hablando. En colaboración con Acast.Síguenos en seregalandudas y ve nuestros episodios en video en Youtube.Un podcast de Dudas Media. Hosted on Acast. See acast.comprivacy for more information.

9. Caso 63

Año 2022. La psiquiatra Elisa Aldunate graba las sesiones de un enigmático paciente, registrado como Caso 63, quien asegura ser un viajero en el tiempo. Lo que comienza como rutinarias sesiones terapéuticas, se transforma rápidamente en un relato que amenaza las fronteras de lo posible y de lo real. Una historia que se mueve libremente entre el futuro y el pasado de dos personajes que, quizás, tienen en sus manos el futuro de la humanidad. Protagonizada por Antonia Zegers y Néstor Cantillana. Caso 63 es un podcast original de Spotify.

10. Hablemos de Tal con UnTalFredo

¿Qué esperaban? ¿A Silvia Pinal? Bienvenidos a este nuevo proyecto de chisme con reflexión en donde semana a semana podrán escuchar las fuertes historias de vida de mis amix del Internet. Espero de corazón que este espacio se vuelva tan personal para todxs y podamos aprender algo de ellxs.

Un podcast es un producto de audio que tiene una periodicidad definida y puede estar integrado por varios episodios, si bien tiene sus orígenes en la radio, actualmente quienes gustan de este formato pueden encontrarlo en páginas de internet o plataformas de streaming como Spotify.

Aunque los podcast iniciaron como una discusión entre varios participantes sobre un tema en específico, con el paso del tiempo las formas de hacerlos se han ido diversificando y ahora puede estar una persona hablando o un grupo, asimismo, no sólo se usan como espacio para intercambiar puntos de vista, sino también abarcan géneros de entrevista como el podcast #EnCasaDeMara en donde hace preguntas a diversos personajes como Edy Smol, o ficción, como sucede con la historia de suspenso del podcast chileno Caso 63, o tratan temas de ciencia, política, periodismo, bienestar, entre otros.

La palabra “podcast” fue usada por primera vez el 12 de febrero de 2004 por el periodista Ben Hammersley de The Guardian en un artículo en el que hablaba de lo viable que era económicamente el hacer un programa de radio en línea y acceder a ellos cuando los usuarios quieran.

La compañía sueca Spotify anunció en noviembre de 2020 la compra y adquisición de la plataforma publicitaria y de podcast Megaphone por 235 millones de dólares, lo que sirvió para la monetización de audios y el apogeo de este tipo de producción, que se convirtió en uno de los formatos favoritos del 2022.

En el último año la oferta de podcast de Spotify se extendió a nuevos mercados y registró la existencia de más de cuatro millones de podcast, aunque fueron pocos los que lograron dejar una mayor huella en el 2022 y convertirse en los más populares.

A nivel mundial, el título que lideró el ranking de los más reproducidos fue The Joe Rogan Experience, que además sumó su tercer año consecutivo siendo el podcast favorito.

En la lista de los más escuchados le siguió Call Her Daddy de Alex Cooper; en el tercer peldaño se ubica Anything Goes with Emma Chamberlain, una futura exclusiva de Spotify que toca una variedad de temas de la popular creadora estadounidense.

La audio serie chilena Caso 63 fue una de las que logró encabezar por semanas el ranking de los más reproducidos y se ganó el cuarto lugar a nivel mundial. Este podcast en español fue incluso doblado al portugués, brasileño, hindi e inglés.

En el quinto peldaño se ubica el podcast sobre crímenes reales llamado Crime Junkie en voz de Ashley Flowers y Brit Prawat.

Un fuerte competidor

La pandemia de coronavirus no sólo benefició a los podcast al incrementar su número de usuarios, sino que también los audiolibros sumaron más consumidores en diversas plataformas, entre ellas Spotify, pues se estima que pueden dejar ganancias anuales por hasta 70 mil millones de dólares.

La plataforma de streaming, en donde los audiolibros han ido creciendo en un 20%, ha recurrido a la narración de libros con las voces de celebridades de Hollywood.

Su auge también podría deberse a la crítica de la facilidad con la que la plataforma ha dejado hablar a los podcasters, cayendo en errores de mal información en plena pandemia, como fue el caso de Joe Rogan, que además hizo perder a la compañía hasta 2,1 millones de dólares.