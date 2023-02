New York Knicks vence a Philadelphia 76ers (108-97)

New York Knicks - Philadelphia 76ers: Resultado, resumen y estadísticas en directo del partido de la NBA

New York Knicks logró vencer en casa frente a Philadelphia 76ers por 108-97 en una nueva jornada de la NBA. En la anterior jornada, los jugadores de New York Knicks cayeron derrotados en casa contra Angeles Clippers por 128-134, mientras que los de Philadelphia 76ers ganaron a domicilio a San Antonio Spurs por 125-137. Tras el partido, New York Knicks se queda empatado a partidos ganados con los puestos de Play-off con 29 victorias en 55 partidos disputados. Por su parte, Philadelphia 76ers sigue en puestos de Play-off con 34 partidos ganados de 52 jugados.

Durante el primer cuarto Philadelphia 76ers fue el principal dominador, de hecho, el equipo consiguió un parcial durante este cuarto de 14-2 y aumentó la diferencia hasta un máximo de 21 puntos (12-33) hasta finalizar con un resultado de 24-35. Posteriormente, en el segundo cuarto recortaron distancias los locales, que acabó con un resultado parcial de 27-18. Tras esto, los rivales acumularon un total de 51-53 puntos antes del descanso.

Durante el tercer cuarto el equipo visitante se distanció en el electrónico, de hecho, el equipo consiguió un parcial en este cuarto de 10-2 y llegó a ir ganando por nueve puntos (67-76) y concluyó con un resultado parcial de 25-26 (y un 76-79 total). Por último, en el transcurso del último cuarto los jugadores de New York Knicks consiguieron remontar el resultado, de hecho, consiguieron un parcial de 15-2 y anotaron la máxima diferencia (11 puntos) al final del cuarto, y el cuarto terminó con un resultado parcial de 32-18, terminando de esta forma el partido con un resultado final de 108-97 a favor de New York Knicks.

Gran parte de la victoria de New York Knicks se cimentó a partir de los 24 puntos, siete asistencias y nueve rebotes de Julius Randle y los 21 puntos, siete asistencias y cinco rebotes de Jalen Brunson. Los 31 puntos, tres asistencias y 14 rebotes de Joel Embiid y los 12 puntos, 12 asistencias y ocho rebotes de James Harden no fueron suficientes para que Philadelphia 76ers ganase el partido.

Tras vencer el partido, el siguiente choque de New York Knicks será contra Orlando Magic en el Amway Center. Por su parte, Philadelphia 76ers buscará la victoria contra Boston Celtics en el TD Garden.