Angeles Clippers logra la victoria frente a New York Knicks por 128-134

New York Knicks - Angeles Clippers: Resultado, resumen y estadísticas en directo del partido de la NBA

Angeles Clippers logró imponerse a New York Knicks a domicilio por 128-134 en una nueva jornada de la NBA. En la jornada anterior, los jugadores de New York Knicks ganaron en casa contra Miami Heat por 106-104. Por su parte, los de Angeles Clippers perdieron a domicilio con Milwaukee Bucks por 106-105. Angeles Clippers, con este resultado, se queda con una de las plazas de acceso a los Play-off con 29 victorias en 55 partidos jugados, mientras que New York Knicks, tras el partido, se quedaría por ahora fuera de los Play-off con 28 victorias en 53 partidos disputados.

El primer cuarto estuvo liderado por los jugadores de Angeles Clippers, de hecho, consiguieron un parcial de 12-2 durante el cuarto y acrecentaron la diferencia hasta un máximo de 13 puntos (22-35) hasta finalizar con un resultado de 28-36. Tras esto, en el segundo cuarto recortó distancias el equipo local, que terminó con un resultado parcial de 28-27. Tras esto, los jugadores llegaron al descanso con un 56-63 en el luminoso.

En el transcurso del tercer cuarto Angeles Clippers consiguió distanciarse en el electrónico, tuvo una diferencia máxima de 15 puntos (79-94) y el cuarto concluyó con un resultado parcial de 25-33 y 81-96 de total. Por último, durante el último cuarto remontaron los jugadores del equipo local para empatar el partido, de hecho, consiguieron un parcial en este cuarto de 13-2 y el cuarto acabó con un resultado parcial de 34-19. Finalmente, el partido llegaba al final del cuarto con un empate a 115 puntos entre ambos equipos, por lo que el partido necesitó una prórroga para conocer al ganador.

La prórroga tuvo como dominador a Angeles Clippers, elevó la diferencia hasta un máximo de ocho puntos (117-125) y finalizó con un resultado parcial de 13-19, siendo el resultado final del partido 128-134 a favor de Angeles Clippers.

En el transcurso del partido destacaron Kawhi Leonard y Paul George por su participación en el encuentro, tras conseguir 35 puntos, tres asistencias y cinco rebotes y 30 puntos, cinco asistencias y ocho rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo local destacaron Jalen Brunson y Julius Randle por sus acciones durante el encuentro, con 41 puntos, siete asistencias y cinco rebotes y 28 puntos, siete asistencias y 11 rebotes respectivamente.

Tras ganar el partido, el próximo duelo de Angeles Clippers será contra Brooklyn Nets en el Barclays Center. Por su parte, el próximo rival de New York Knicks será Philadelphia 76ers, con el cual jugará en el Madison Square Garden.