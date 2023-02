Dallas Mavericks se queda con la victoria frente a New Orleans Pelicans por 111-106

Dallas Mavericks - New Orleans Pelicans: Resultado, resumen y estadísticas en directo del partido de la NBA

Dallas Mavericks consiguió la victoria en casa frente a New Orleans Pelicans por 111-106 en una nueva jornada de la NBA. En la jornada anterior, los jugadores de Dallas Mavericks ganaron en casa contra Detroit Pistons por 111-105, sumando un total de cuatro triunfos en los cinco últimos partidos, mientras que los de New Orleans Pelicans perdieron fuera de casa con Denver Nuggets por 122-113, por lo que tras el partido acumularon once derrotas seguidas. Tras el partido, Dallas Mavericks consigue una plaza en los puestos de Play-off con 27 victorias en 52 partidos disputados. Por su parte, New Orleans Pelicans se quedaría fuera de los Play-off con 26 partidos ganados de 52 jugados.

Durante el primer cuarto los jugadores de Dallas Mavericks fueron los principales protagonistas, de hecho, consiguieron un parcial de 17-2 y elevaron la diferencia hasta un máximo de 21 puntos (35-14) hasta concluir con un 40-22. Después, durante el segundo cuarto el equipo local consiguió distanciarse en el electrónico, de hecho, el equipo consiguió otro parcial de 14-2 durante el cuarto y alcanzó una diferencia de 31 puntos (62-31) durante el cuarto, el cual acabó con un resultado parcial de 30-21. Tras esto, los rivales acumularon un total de 70-43 puntos antes del descanso.

En el tercer cuarto redujeron diferencias en el luminoso los jugadores del equipo visitante, redujeron la diferencia a valores mínimos al final del cuarto y finalizó con un resultado parcial de 25-33 y un 95-76 total. Finalmente, en el transcurso del último cuarto el equipo visitante también logró aproximarse nuevamente en el marcador, de hecho, el equipo consiguió un parcial de 11-2, aunque fue insuficiente para hacerse con la victoria del partido y el cuarto concluyó con un resultado parcial de 16-30. Tras todo esto, el partido terminó con un resultado final de 111-106 a favor de los locales.

En el transcurso del encuentro destacaron las actuaciones de Luka Doncic y Spencer Dinwiddie, que consiguieron 31 puntos, cuatro asistencias y ocho rebotes y 21 puntos, cuatro asistencias y tres rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo visitante destacaron Brandon Ingram y Jonas Valanciunas, con 26 puntos, siete asistencias y nueve rebotes y 16 puntos, dos asistencias y 13 rebotes respectivamente.

En el siguiente choque de la NBA Dallas Mavericks se enfrentará a Golden State Warriors en el Chase Center. Por su parte, New Orleans Pelicans se enfrentará a Angeles Lakers en el Smoothie King Center.