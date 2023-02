Trombocitopenia inmunitaria: causas, síntomas y tratamiento

Muchos padecimientos no presentan síntomas o estos aparecen cuando ya es demasiado tarde, lo mejor es acudir al médico constantemente (Infobae/Jovani Pérez)

La trombocitopenia inmunitaria es un trastorno que puede llevar a que se presenten moretones y sangrado fácil o excesivo. El sangrado resulta de niveles inusualmente bajos de plaquetas, las células que ayudan a la coagulación de la sangre.

Anteriormente conocida como púrpura trombocitopénica idiopática, la trombocitopenia inmunitaria puede causar moretones púrpuras, así como pequeños puntos rojizos y morados que parecen una erupción.

Los niños pueden desarrollar trombocitopenia inmunitaria después de una infección viral y, por lo general, se recuperan completamente sin tratamiento. En los adultos, el trastorno suele ser de larga duración.

Si no tienes signos de sangrado y tu conteo de plaquetas no es demasiado bajo, es posible que no necesites tratamiento alguno. Si tus síntomas son más graves, el tratamiento puede incluir medicamentos para aumentar el recuento de plaquetas o cirugía para extirparte el bazo.

Síntomas

Es posible que la trombocitopenia inmunitaria no presente signos ni síntomas. Cuando ocurren, pueden incluir los siguientes: Tendencia a la formación de hematomas y exceso de hematomas Sangrado superficial en la piel que aparece como manchas pequeñas de color rojizo púrpura (petequias) que parecen un sarpullido, por lo general en la parte inferior de las piernas Sangrado de las encías o la nariz Orina o heces con sangre Flujo menstrual inusualmente abundante

Cuándo debes consultar con un médico

La trombocitopenia inmunitaria es más común en las mujeres jóvenes. El riesgo parece ser mayor en personas que también tienen enfermedades como artritis reumatoide, lupus y síndrome antifosfolípido.

Diagnóstico

Para diagnosticar la trombocitopenia inmunitaria, el médico tratará de descartar otras posibles causas de sangrado y un recuento plaquetario bajo, como una enfermedad de fondo o medicamentos que tú o tu hijo podrían estar tomando.

Es posible que las personas con trombocitopenia inmunitaria leve no necesiten nada más que un control regular y controles plaquetarios. Por lo general, los niños se recuperan sin tratamiento. La mayoría de los adultos con trombocitopenia inmunitaria eventualmente necesitarán tratamiento, ya que la afección con frecuencia se vuelve grave o prolongada (crónica).

El tratamiento puede incluir varios enfoques, como medicamentos para aumentar el recuento de plaquetas o cirugía para extirpar el bazo (esplenectomía). Habla con el médico acerca de los riesgos y beneficios de las opciones de tratamiento. Algunas personas consideran que los efectos secundarios del tratamiento son más molestos que los efectos de la enfermedad.

Medicamentos

El médico te hablará acerca de los medicamentos de venta libre o suplementos que tomas y si necesitas dejar de usar alguno que pueda inhibir la función plaquetaria. Algunos ejemplos son aspirina, ibuprofeno (Advil, Motrin IB, otros) y ginkgo biloba.

Algunos de los medicamentos para tratar la trombocitopenia inmunitaria pueden incluir los siguientes: Esteroides. Es posible que tu médico comience con un corticoesteroide oral, como la prednisona. Una vez que tu recuento de plaquetas haya retornado a un nivel seguro, el médico te indicará si puedes dejar gradualmente de tomar el medicamento. No se recomienda el uso a largo plazo de estos medicamentos porque pueden aumentar el riesgo de padecer infecciones, hiperglucemia y osteoporosis. Inmunoglobulina. Si los corticosteroides no ayudan, el médico puede darte una inyección de inmunoglobulina. Este medicamento también se puede usar si tienes una hemorragia grave o si necesitas aumentar rápidamente tu recuento sanguíneo antes de la cirugía. El efecto suele desaparecer en un par de semanas. Medicamentos que estimulan la producción de plaquetas. Los medicamentos como el romiplostim (Nplate) y el eltrombopag (Promacta) ayudan a la médula ósea a producir más plaquetas. Este tipo de medicamentos puede aumentar el riesgo de presentar coágulos sanguíneos. Otros medicamentos. El rituximab (Rituxan, Truxima) ayuda a aumentar el recuento de plaquetas al reducir la respuesta del sistema inmunitario que las está dañando. Pero este medicamento también puede reducir la eficacia de las vacunas, que pueden ser necesarias si más adelante eliges la cirugía para extirpar el bazo.

Cirugía

Si tu afección es grave o persiste a pesar del tratamiento farmacológico inicial, el médico puede sugerirte una cirugía para extirparte el bazo. Esto elimina rápidamente la fuente principal de destrucción de plaquetas en el cuerpo y mejora el conteo de plaquetas, aunque no funciona para todos. Vivir sin bazo en forma permanente aumenta la susceptibilidad a las infecciones.

