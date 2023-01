Triunfo de Milwaukee Bucks ante New Orleans Pelicans por 135-110

Milwaukee Bucks - New Orleans Pelicans: Resultado, resumen y estadísticas en directo del partido de la NBA

Milwaukee Bucks consiguió ganar en casa frente a New Orleans Pelicans por 135-110 en una nueva jornada de la NBA. En la anterior jornada, los jugadores de Milwaukee Bucks ganaron a domicilio contra Indiana Pacers por 131-141, por lo que tras el encuentro sumaron un total de cinco triunfos seguidos. Por su parte, los de New Orleans Pelicans perdieron en casa con Washington Wizards por 103-113, por lo que tras el encuentro sumaron un total de nueve derrotas seguidas. Tras el partido, Milwaukee Bucks se queda con una de las plazas en los puestos de Play-off con 33 partidos ganados de 50 disputados, mientras que New Orleans Pelicans también sigue en puestos de Play-off con 26 victorias en 51 partidos jugados.

Durante el primer cuarto Milwaukee Bucks fue el principal líder y protagonista en la cancha, de hecho, consiguió un parcial de 14-2 y llegó a ir ganando por 17 puntos (33-16) y concluyó con un 37-19. Tras esto, durante el segundo cuarto el equipo local consiguió mantener su diferencia en el marcador y finalizó con un resultado parcial de 25-25. Tras esto, los jugadores llegaron al descanso con un 62-44 en el electrónico.

En el transcurso del tercer cuarto los jugadores de Milwaukee Bucks mantuvieron su diferencia en el luminoso hasta que acabó con un resultado parcial de 44-44 y un total de 106-88. Por último, en el último cuarto los jugadores locales lograron distanciarse en el marcador, de hecho, consiguieron un parcial de 11-1 y elevaron la diferencia hasta un máximo de 27 puntos (135-108), y el cuarto concluyó con un resultado parcial de 29-22. Tras todo esto, el partido terminaba con un resultado de 135-110 para los locales.

Tras hacerse con la victoria, en el próximo duelo Milwaukee Bucks medirá sus fuerzas con Charlotte Hornets en el Fiserv Forum, mientras que New Orleans Pelicans jugará contra Denver Nuggets en el Ball Arena.