Brooklyn Nets logra derrotar a New York Knicks (122-115)

Brooklyn Nets - New York Knicks: Resultado, resumen y estadísticas en directo del partido de la NBA

Brooklyn Nets ganó como local a New York Knicks por 122-115 en una nueva jornada de la NBA. En la anterior jornada, los jugadores de Brooklyn Nets sufrieron una derrota en casa contra Detroit Pistons por 122-130. Por su parte, los de New York Knicks vencieron a domicilio a Boston Celtics por 117-120. Brooklyn Nets, tras el partido, se queda en puestos de Play-off con 30 partidos ganados de 49 disputados, mientras que New York Knicks se quedaría fuera de los puestos de Play-off con 27 victorias en 51 partidos jugados.

Durante el primer cuarto los jugadores de Brooklyn Nets fueron los principales protagonistas en la cancha, de hecho, consiguieron un parcial en este cuarto de 12-2 y tuvieron una diferencia máxima de 11 puntos (23-12) hasta finalizar con un resultado de 28-22. Tras esto, durante el segundo cuarto los jugadores de Brooklyn Nets lograron distanciarse en el marcador, de hecho, consiguieron otro parcial de 10-2 durante el cuarto y llegaron a ir ganando por 18 puntos (54-36) durante el cuarto, que acabó con un resultado parcial de 34-27. Tras esto, los rivales llegaban al descanso con un 62-49 en el electrónico.

En el tercer cuarto los visitantes reducían distancias en el luminoso, de hecho, consiguieron un parcial durante este cuarto de 10-2 hasta finalizar con un resultado parcial de 26-32 (y un 88-81 global). Finalmente, en el transcurso del último cuarto mantuvo su diferencia Brooklyn Nets y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 34-34. Tras todo esto, el partido concluyó con un resultado final de 122-115 a favor del equipo local.

El triunfo de Brooklyn Nets se debió en parte gracias a los 32 puntos, nueve asistencias y seis rebotes de Kyrie Irving y los 13 puntos, seis asistencias y 12 rebotes de Nicolas Claxton. Los 19 puntos, ocho asistencias y 10 rebotes de Julius Randle y los 26 puntos, cuatro asistencias y tres rebotes de Jalen Brunson no fueron suficientes para que New York Knicks pudiese ganar el partido.

Tras hacerse con la victoria, en el siguiente duelo Brooklyn Nets se verá las caras con Angeles Lakers en el Barclays Center. Por su parte, New York Knicks se enfrentará a Angeles Lakers en el Madison Square Garden.