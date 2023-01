Libros de Amazon España: qué leer en el tiempo libre

Desde cómics hasta novelas de romance, el ranking de los libros más vendidos de Amazon en España funciona como una fotografía de las preferencias. (Infobae/Jovani Pérez)

Tiendas online como Amazon se han convertido en un recurso de los lectores, facilitando y agilizando la compra de libros, especialmente para aquellos que no disponen de mucho tiempo para visitar las librerías o las bibliotecas.

Desde aliviar la tristeza, ayudar a lidiar con la ansiedad, causar grandes emociones como la felicidad, cultivarnos y hacer volar la imaginación, los libros crean experiencias y placeres a quienes disfrutan de la lectura y han hecho de ésta un hábito en su vida.

Títulos de autoayuda, ciencia ficción, fantasía, cómics, comedia, misterio, suspenso, romance, viajes y más, la literatura se ha mantenido en el gusto del público, adaptándose a los avances de la tecnología, pues ahora es posible leer no sólo en formato físico, sino a través de los teléfonos móviles, tabletas, computadoras, entre otras herramientas.

Sin embargo, hay un problema: ante la variedad de títulos y autores que surgen cada día alrededor del mundo, puede ser difícil elegir el siguiente libro a leer, pero en respuesta a ello, ya hay rankings que facilitan a los amantes de la lectura esta decisión.

A continuación un listado de los libros más vendidos de Amazon España este sábado 28 de enero y unas breves reseñas:

1. El cuco de cristal (SUMA)

Autor: Javier Castillo

Número de páginas: 488

¿ESTÁS PREPARADO PARA ARRIESGAR TU CORAZÓN?Vuelve Javier CastilloMAGNÉTICA - SALVAJE - MONUMENTAL - TREPIDANTEEl regreso más esperadoMÁS DE 1.700.000 EJEMPLARES VENDIDOSUn trasplante de urgenciaUn donante lleno de secretos¿Qué esconden los latidos de tu corazón?Nueva York, 2017. Cora Merlo, médico residente de primer año, sufre un infarto fulminante que la obliga a un trasplante de corazón. Aún convaleciente la joven recibe la visita de una extraña mujer con una enigmática oferta: pasar unos días en Steelville, un pequeño pueblo de interior, para conocer la vida de su hijo Charles, el donante de su corazón.Cora se adentra así en un hogar lleno de secretos, en un misterio que se extiende durante veinte años y en un pueblo hermético en el que, justo el día de su llegada, desaparece un bebé en un parque público.

2. En la sombra (Obras diversas)

Autor: Príncipe Harry Duque De Sussex

Número de páginas: 560

Fue una de las imágenes más desgarradoras del siglo XX: dos niños, dos príncipes, caminando detrás del féretro de su madre mientras el mundo contemplaba la escena con pesar.. y horror. A la vez que se daba sepultura a Diana, princesa de Gales, miles de millones de personas se preguntaron qué debían de pensar y sentir esos príncipes y qué rumbo tomarían sus vidas en adelante.En el caso de Harry, esta es, por fin, esa historia.Con su franqueza directa y sin concesiones, En la sombra es una publicación que marcará un hito, llena de lucidez, revelaciones, introspección y sabiduría, adquirida a un alto coste, sobre el eterno poder del amor.

3. Cómo hacer que te pasen cosas buenas: Entiende tu cerebro, gestiona tus emociones, mejora tu vida (Fuera de colección)

Autor: Marian Rojas Estapé

Número de páginas: 232

Uniendo el punto de vista científico, psicológico y humano, la autora nos ofrece una reflexión profunda, salpicada de útiles consejos y con vocación eminentemente didáctica, acerca de la aplicación de nuestras propias capacidades al empeño de procurarnos una existencia plena y feliz: conocer y optimizar determinadas zonas del cerebro, fijar metas y objetivos en la vida, ejercitar la voluntad, poner en marcha la inteligencia emocional, desarrollar la asertividad, evitar el exceso de autocrítica y autoexigencia, reivindicar el papel del optimismo…

4. Hábitos atómicos: Cambios pequeños, resultados extraordinarios (Autoconocimiento)

Autor: James Clear

Número de páginas: 336

MÁS DE 100.000 EJEMPLARES VENDIDOS EN ESPAÑA.«Sumamente práctico y útil.» MARK MANSON, autor de El sutil arte de que (casi todo) te importe una mi*rda«Paso a paso, cambiará tu rutina.» Financial TimesA menudo pensamos que para cambiar de vida tenemos que pensar en hacer cambios grandes. Nada más lejos de la realidad. Según el reconocido experto en hábitos James Clear, el cambio real proviene del resultado de cientos de pequeñas decisiones: hacer dos flexiones al día, levantarse cinco minutos antes o hacer una corta llamada telefónica.Clear llama a estas decisiones “hábitos atómicos”: tan pequeños como una partícula, pero tan poderosos como un tsunami. En este libro innovador nos revela exactamente cómo esos cambios minúsculos pueden crecer hasta llegar a cambiar nuestra carrera profesional, nuestras relaciones y todos los aspectos de nuestra vida.«De mis libros favoritos de todos los tiempos.» ARIANNA HUFFINGTON, fundadora de The Huffington Post«Un discurso que se apoya en bases científicas, manual de instrucciones para implantar cambios a nuestro favor.» IMA SANCHÍS, La Vanguardia «Te harás fan.» CECILIA MÚZQUIZ, directora de Cosmopolitan«Demuestra que cualquier meta está al alcance de la mano, siempre y cuando empecemos desde lo más simple.» ABC Bienestar«Profundiza en todos aquellos aspectos necesarios para llevar una vida ordenada, productiva y orientada a disfrutar de los procesos, no solo de los resultados.»Xataka

5. Tú eres lo único que falta en tu vida. Libérate del ego a través del Eneagrama

Autor: Borja Vilaseca

Número de páginas: 272

Quince años después de la publicación de Encantado de conocerme, Borja Vilaseca nos brinda el libro definitivo sobre el Eneagrama: la mejor herramienta de autoconocimiento que existe para ser consciente de cómo el ego te mantiene esclavizado.El Eneagrama se ha consolidado como la herramienta más eficaz para iniciar el viaje del autoconocimiento porque va a la raíz de nuestros conflictos emocionales y existenciales. Porque es muy fácil de poner en práctica. Porque es apta para escépticos. Y sobre todo porque funciona. Enseguida aporta resultados beneficiosos tangibles. Se trata de un manual de instrucciones bastante preciso de la condición humana. Describe a grandes rasgos los nueve tipos de personalidad que determinan porqué en general somos como somos.Su gran aportación es que hace una radiografía del ego y del ser esencial para que seas más consciente de las luces y las sombras que habitan dentro de ti. También explica el proceso de transformación que has de seguir para liberarte de la jaula mental que tanto sufrimiento te provoca. Y está diseñado para que experimentes un orgasmo emocional. Es decir, un momento eureka que significa un punto de inflexión en tu vida. Tan solo existe un requisito para experimentarlo: ser radicalmente honesto contigo mismo mientras te miras en este espejo del alma.«La auténtica libertad es ser consciente de quién verdaderamente eres. Eso es lo único que falta en tu vida». SRI RAMANA MAHARSHI

6. Toda una vida (NO FICCIÓN)

Autor: Miguel Ángel Revilla

Número de páginas: 344

Miguel Ángel Revilla, uno de los políticos más carismáticos de España, cumple 80 años y lo celebra con la publicación de un nuevo libro que gustará a todos. En Toda una vida, Revilla hace un repaso de la actualidad social y política y ameniza al lector con sus vivencias y sus reflexiones sin cortapisas, con la libertad que siempre le ha caracterizado al expresar sus opiniones.Sus 45 años al frente del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y las cuatro legislaturas que ha ocupado la Presidencia de Cantabria, la comunidad que a él le debe su nombre, no le han restado ni un ápice de optimismo y dedicación para seguir cien por cien activo en la vida política española.¡Y por muchos años más!

7. Invisible (Nube de Tinta)

Autor: Eloy Moreno

Número de páginas: 304

Emotiva, conmovedora, diferente.. Invisible narra, a través de los ojos de un niño, una historia que podría ser la de cualquiera de nosotros.¿Quién no ha deseado alguna vez ser invisible?¿Quién no ha deseado alguna vez dejar de serlo?El problema es que nunca he llegado a controlar bien ese poder:A veces, cuando más ganas tenía de ser invisible, era cuando más gente me veía y en cambio, cuando deseaba que todos me vieran, era cuando a mi cuerpo le daba por desaparecer.Reseñas:«Un libro que nos muestra poco a poco las piezas de un puzle que nosotros, como lectores, debemos ordenar para obtener una visión completa de la historia que se está contando. Duro, real y necesario. Os lo recomiendo muchísimo.»IG El caos literario«Este libro te hace pensar y querer ser mejor persona.»IG Lioncourt«Un libro que me ha encantado. Una historia conmovedora, totalmente necesaria y que te llega al corazón.»IG Iris de AsomoPremios:Eloy Moreno, con su novela Invisible, es el ganador del I Premio Yoleo de lectura para jóvenes, otorgado por la Plataforma YOLEO.club, que promueve la lectura entre los más jóvenes.En los blogs..«Una novela desgarradoramente auténtica que se siente y se sufre a cada página. Recomendadísima, sin ningún límite de edad. Una novela que te abre los ojos a una realidad, que poco tiene de ficción.»Blog Érase un libro

8. Mis ganas ganan. Nadie nos ha prometido un mañana, vive el presente (Montena)

Autor: Elena Huelva

Número de páginas: 224

«Nadie nos ha prometido el mañana. Vive el presente»La historia de Elena Huelva en papel: una vida de lucha y superación basada en hechos reales.¿Alguna vez has escuchado cómo resuena en tu cabeza la palabra «cáncer»? El cáncer tiene algo curioso y es que todos pensamos que es de los demás. Hasta que te llega a ti y entonces resuena demasiado fuerte, como un pitido lejano pero incesante, de esos que, una vez empiezan, ya no puedes dejar de oír.Esa fue un poco la sensación que tuvo Elena, una chica joven, vital y con una actitud siempre positiva cuando le diagnosticaron cáncer. Pero ella, lejos de venirse abajo, decidió que la vida está para vivirla y empezó a combatir su enfermedad con uñas y dientes para ganar la batalla. A día de hoy sigue luchando y con la sonrisa todavía más grande.Entre tus manos tienes su historia para seguir la realidad y el día a día en el hospital y en el proceso de la enfermedad. Porque como ella misma dice, sus ganas ganan y ella puede con todo.

9. Dragon Ball Super nº 18 (Manga Shonen)

Autor: Akira Toriyama

Número de páginas: 192

La batalla entre Granola y Goku y Vegeta llega a su punto culminante. ¿¡Granola llega al extremo de plantearse dar la vida por derrotar a Vegeta!? ¿¡Qué cuenta Monite sobre lo que ocurrió en el pasado!?

10. La chica de nieve (Best Seller)

Autor: Javier Castillo

Número de páginas: 512

JAVIER CASTILLO A LO GRANDE.Más de 1.700.000 de ejemplares vendidos.La novela más leída del confinamiento.El thriller perfecto que cambia las reglas del género.El desfile más famoso del planeta.Una niña de tres años desaparecida.¿Dónde está Kiera Templeton?Nueva York, 1998, cabalgata de Acción de Gracias. Kiera Templeton, desaparece entre la multitud. Tras una búsqueda frenética por toda la ciudad, alguien encuentra unos mechones de pelo junto a la ropa que llevaba puesta la pequeña.En 2003, el día que Kiera habría cumplido ocho años, sus padres, Aaron y Grace Templeton, reciben en casa un extraño paquete: una cinta VHS con la grabación de un minuto de Kiera jugando en una habitación desconocida.Javier Castillo, autor de El día que se perdió la cordura, El día que se perdió el amor, Todo lo que sucedió con Miranda Huff, El juego del alma y El cuco de cristal, pone en jaque la cordura con La chica de nieve, un oscuro viaje a las profundidades de Miren Triggs, una estudiante de periodismo que inicia una investigación paralela y descubre que tanto su vida como la de Kiera están llenas de incógnitas.Reseñas:«Javier Castillo es sin duda el nuevo fenómeno de la literatura europea».Joël Dicker«La obra de Javier Castillo atrapará al lector desde el primer instante».El País«Un thriller con tintes románticos que te enganchará desde un primer momento».Elle«Javier Castillo vuelve a revolucionar el mercado editorial».La verdad«El Stephen King español».ABC«Un asombroso despliegue de recursos narrativos que son garantes de la calidad literaria de su autor».Zenda Libros

Belen Bardon, propietaria de la libería Bardón en Madrid, España. (AFP/Óscar del Pozo)

De acuerdo con el Barómetro de hábitos de lectura y compra de libros, presentado por el Ministerio de Cultura este año, el 64,4% de los españoles leyó libros por ocio durante el 2021 y de ellos el 52,7% lo hizo de manera semanal.

Estas cifras son similares a las de 2020, año en el que se registró un aumento significativo tanto de los lectores de libros por ocio como de los lectores frecuentes (64,0% y 52,7%, respectivamente). En cuanto al número de españoles que leyó al menos un libro durante 2021, tanto por ocio como por trabajo, alcanzó el 67,9% de la población.

Estas cifras muestran que aunque se han ido recuperando actividades fuera del hogar tras la pandemia de coronavirus, los libros como forma de escapar del confinamiento han incrementado los hábitos de lectura en el país.

Por otro lado, el Barómetro reflejó un descenso en el porcentaje de lectores de libros en formato digital al situarse en 29,4% de la población, frente al 30,3% registrado en 2020.

Además, el 12,3% de los españoles leyeron libros en formato digital a través de e-readers y el 10,7% lo hizo a través de las tablets. La lectura en el ordenador alcanzó el 9,5% y el móvil registró un incremento del porcentaje de personas que utilizan este dispositivo para la lectura de libros que pasó del 6,2% al 7,3 por ciento.