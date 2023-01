Ann Li jugará en los octavos de final tras derrotar a Makenna Jones

Los vehículos militares que proporcionará EEUU no pueden ser enviados directamente ya que poseen paquetes de blindaje altamente clasificados. Qué podría ocurrir

Escándalo de los pasaportes: la fiscal que envió a la cárcel al ex custodio de Luis Lacalle Pou pidió su traslado pero no se lo dieron

El caso del ex custodio presidencial no ha avanzado. La magistrada dice que no se concretó el cambio porque la Fiscalía General tomó en cuenta interacciones en redes sociales.