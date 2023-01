Valencia y Almería se reparten los puntos tras su empate a dos

LaLiga tiene dos torneos al año. (Narrativa)

El partido disputado este lunes en el estadio de Mestalla y que enfrentó a Valencia y a Almería acabó con un empate a dos entre ambos contendientes.

Valencia llegó con el ánimo de recuperar la senda de la victoria tras sufrir una derrota por 1-0 en el partido anterior ante Cádiz. Por su lado, Almería no pasó de las tablas con un marcador de 1-1 ante Atlético de Madrid.

Tras el marcador, el equipo local se situó en duodécima posición, mientras que Almería se quedó en decimocuarto lugar al concluir el duelo.

En el transcurso de la primera mitad ninguno de los equipos consiguió marcar gol, por lo que los jugadores abandonaron el césped con el mismo 0-0 inicial.

La segunda parte del enfrentamiento comenzó con buen pie para el once valenciano, que aprovechó la jugada para inaugurar el marcador con un tanto de Justin Kluivert instantes después de la reanudación del encuentro, concretamente en el minuto 48. Pero posteriormente el once almeriense reaccionó en la contienda poniendo el 1-1 a través de un gol de Chumi en el minuto 54. Sin embargo, Valencia adelantó a su conjunto gracias a un tanto de José Luis Gayá en el minuto 65. Empató el once visitante con un gol de Francisco Portillo en el minuto 74, terminando de esta manera el encuentro con el resultado de 2-2.

El técnico de Valencia, Gennaro Gattuso, dio entrada al campo a Hugo Duro, Moriba Ilaix, Samu Castillejo y Marcos de Sousa en sustitución de Toni Lato, André Almeida, Justin Kluivert y Edinson Cavani, mientras que por parte de Almería, Rubi sustituyó a Francisco Portillo, Pozo, Luis Suárez, Adrián Embarba y Eguaras por Houboulang Mendes, Largie Ramazani, Leo Baptistao, El Bilal Toure y Gonzalo Melero.

El árbitro mostró tres tarjetas amarillas, dos de ellas a Valencia (Edinson Cavani y André Almeida) y una a Almería (Gonzalo Melero).

Tras este empate al concluir el partido, Valencia se ubicó en el duodécimo puesto de la tabla con 20 puntos. Por su parte, Almería con este punto consiguió la decimocuarta plaza con 19 puntos al finalizar el encuentro.

La próxima jornada el equipo valenciano jugará a domicilio ante Real Valladolid, mientras que Almería buscará el triunfo en su feudo ante Espanyol.

