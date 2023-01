Toronto Raptors gana a New York Knicks (125-116)

Toronto Raptors logró imponerse en casa frente a New York Knicks por 125-116 en una nueva jornada de la NBA. En la jornada anterior, los jugadores de Toronto Raptors sufrieron una derrota en casa contra Boston Celtics por 104-106, mientras que los de New York Knicks también perdieron a domicilio con Atlanta Hawks por 139-124, por lo que tras este resultado sumaron un total de cinco derrotas seguidas. Por ahora Toronto Raptors se quedaría fuera de los puestos de Play-off con 20 victorias en 47 partidos disputados. Por su parte, New York Knicks se quedaría fuera de los Play-off con 25 partidos ganados de 47 jugados.

Durante el primer cuarto hubo alternancias en el marcador, de hecho, los locales consiguieron un parcial de 11-1 durante el cuarto, aunque finalmente terminó distanciándose el equipo local y finalizó con un resultado de 37-22. Posteriormente, en el segundo cuarto recortó distancias el equipo visitante, de hecho, el equipo consiguió un parcial en este cuarto de 10-2, el cual concluyó con un resultado parcial de 25-31. Tras esto, los rivales llegaban al descanso con un 62-53 en el luminoso.

En el transcurso del tercer cuarto remontó New York Knicks para empatar el partido, de hecho, el equipo consiguió un parcial durante este cuarto de 12-0 hasta que acabó con un resultado parcial de 24-33 y un total de 86-86. Por último, el último cuarto de nuevo tuvo como protagonistas a ambos equipos, con movimientos en el marcador hasta que terminó con un resultado parcial de 39-30. Tras todo esto, el partido finalizó con un resultado final de 125-116 para los jugadores del equipo local.

En el transcurso del encuentro destacaron Fred Vanvleet y Pascal Siakam por sus aportaciones al equipo, tras conseguir 28 puntos, tres asistencias y dos rebotes y 24 puntos, seis asistencias y siete rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo visitante destacaron Julius Randle y RJ Barrett por sus acciones en el encuentro, con 23 puntos, ocho asistencias y 19 rebotes y 30 puntos, cinco asistencias y siete rebotes respectivamente.

Tras vencer el encuentro, el próximo duelo de Toronto Raptors será contra Sacramento Kings en el Golden 1 Center, mientras que el próximo partido de New York Knicks será contra Cleveland Cavaliers en el Madison Square Garden.

Fuente de Nota e imagen: Narrativa