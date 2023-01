Orlando Magic derrota a New Orleans Pelicans por 123-110

Orlando Magic venció como local a New Orleans Pelicans por 123-110 en una nueva jornada de la NBA. Anteriormente, los jugadores de Orlando Magic sufrieron una derrota a domicilio contra Denver Nuggets por 119-116, mientras que los de New Orleans Pelicans también perdieron en casa con Miami Heat por 98-124, por lo que tras este resultado sumaron un total de cuatro derrotas seguidas. Por ahora Orlando Magic se quedaría fuera de los puestos de Play-off con 17 partidos ganados de 45 disputados. Por su parte, New Orleans Pelicans continúa en puestos de Play-off con 26 partidos ganados de 46 jugados.

El primer cuarto tuvo como protagonistas a los jugadores de New Orleans Pelicans, de hecho, consiguieron un parcial durante este cuarto de 14-2 y tuvieron una diferencia máxima de 14 puntos (8-22) y terminó con un 23-30. Tras esto, en el segundo cuarto hubo varios movimientos en el marcador hasta que finalizó con un resultado parcial de 33-30. Tras esto, los equipos llegaban al descanso con un 56-60 en el contador.

Durante el tercer cuarto los locales redujeron diferencias de nuevo en el marcador y acabó con un resultado parcial de 32-31 y 88-91 de total. Por último, el último cuarto nuevamente tuvo alternancias en el marcador hasta que terminó con un resultado parcial de 35-19. Finalmente, los jugadores cerraron el luminoso del partido con un resultado de 123-110 para los jugadores del equipo local.

En el siguiente choque de la competición Orlando Magic se enfrentará a Washington Wizards en el Capital One Arena. Por su parte, el próximo partido de New Orleans Pelicans será contra Miami Heat en el FTX Arena.

Seguir leyendo:

Más noticias

Fuente de Nota e imagen: Narrativa