Las mejores series de Prime Video España para ver en cualquier momento

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Prime Video ofrece a sus suscriptores una lista con sus obras más populares , de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla sin preguntarse cómo descargar un video de Facebook, estas son las producciones más populares de Prime Video España para disfrutar en un maratón o en los ratos libres.

1. Hunters

Una banda diversa de cazadores nazis que viven en 1977 en la ciudad de Nueva York descubre que cientos de oficiales nazis de alto rango viven entre nosotros y conspiran para crear un Cuarto Reich en los EE. UU. justicia y frustrar sus nuevos planes genocidas.

2. La que se avecina

Esta ficción en clave de humor afronta las aventuras y conflictos cotidianos de los vecinos de un edificio de nueva construcción en las periferias de una gran ciudad. Mirador de Montepinar es un inmueble que consta de un total de diez viviendas y de cuatro locales. Sus residentes y empleados conforman un singular y heterogéneo grupo.

3. Jack Ryan

Cuando el analista de la CIA, Jack Ryan, se tropieza con una serie de transferencias bancarias sospechosas, su búsqueda de respuestas lo saca de la seguridad de su escritorio y lo catapulta hacia un juego mortal del gato y el ratón por toda Europa y Oriente Medio, donde se encuentra a un terrorista que prepara un ataque masivo contra Estados Unidos y sus aliados.

4. La plataforma

Cuando la tripulación de la Kinloch Bravo se ve aislada y sin comunicación con la costa por una misteriosa niebla, tendrán que buscar la manera de volver a casa a pesar de los elementos en contra, la paranoia que les acecha y las crecientes tensiones. Pero cuando la amenaza se revela como algo que va más allá de su imaginación, el equipo deberá formar una alianza para asegurar su supervivencia.

5. F.C. Barcelona: Una nueva era

La serie documental 'FC Barcelona, ​​una nueva era' se estrenará en todo el mundo el 28 de diciembre en Prime Video. Producida por Barça Studios, ofrece una visión interna del primer equipo durante los últimos dos años, incluyendo la construcción de una nueva plantilla, la reconstrucción financiera y el resurgimiento del club tras un período de crisis.

6. El Señor de los Anillos: Los anillos de poder

Serie de televisión basada en El señor de los anillos, ambientada durante el período de 3.441 años, conocida como la Era de Númenor, o la Segunda Edad.

7. Aída

Teleserie protagonizada por Carmen Machi en el papel de Aída que surgió como un spin-off (serie que nace de un personaje de otra serie) de la exitosa telecomedia recién terminada "7 Vidas", de la que Aída era un popular personaje. La serie comienza cuando Aída hereda la casa de su padre y se muda con sus hijos Lorena y Jonathan a vivir con su madre Eugenia, intentando sacar su familia adelante.

8. Sapo, S.A. Memorias de un ladrón

En este true crime de cuatro episodios, Jon Imanol Sapieha Candela, alias Sapo, narra en primera persona su historia y los pormenores de sus golpes más célebres: los robos en una sucursal bancaria en Yecla y en el domicilio madrileño de Esther Koplowitz- así como su papel en la negociación con los secuestradores del buque Alakrana. El documental muestra también la residencia africana del Sapo e incluye los testimonios de los afectados por sus golpes, abogados y policías que intentaron capturarlo durante años.

9. Fear the Walking Dead

En el seno de una ciudad a la que las personas acuden para escapar, esconder sus secretos y enterrar su pasado, un brote misterioso amenaza con perturbar la poca estabilidad que Madison Clark -asesora escolar de un instituto- y Travis Manawa –profesor de lengua- han conseguido alcanzar.

10. The Peripheral

Atrapada en un pequeño pueblo de los Apalaches, jugar videojuegos es la única manera que una joven tiene para escapar de la rutina. Es tan buena jugadora, que una empresa le envía un nuevo sistema de videojuegos para que lo pruebe, pero tiene una sorpresa. Desbloquea sus sueños de encontrar un propósito, romance y glamour en lo que parece un juego, poniéndola a ella y su familia en peligro.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

El papel de Prime Video en la era del streaming

Prime Video es un servicio de streaming que ofrece películas y series disponibles en retransmisión en directo que fue creado por la empresa Amazon en el 2006.

Cabe apuntar que el servicio de video está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Prime Video o Amazon Prime, que además proporcionan al usuario el servicio de Twitch Prime sin ningún costo adicional.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+.

Entre algunos títulos de los que se pueden gozar en la plataforma se encuentran Transparente, The Man in the High Castle, The Grand Tour; así como la serie Crisis en seis escenas, protagonizada por Miley Cirus; anime como Dororo; además de contar con series hechas por Fox y AMC, entre ellas The Walking Dead, Prisión Break, American Horror Story, Mad Men, Glee, entre otros.

Cabe apuntar que algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal, que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios.

