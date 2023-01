Libros de Amazon México: quién es el autor más leído hoy

Tiendas online como Amazon se han convertido en un recurso de los lectores, facilitando y agilizando la compra de libros, especialmente para aquellos que no disponen de mucho tiempo para visitar las librerías o las bibliotecas.

Desde aliviar la tristeza, ayudar a lidiar con la ansiedad, causar grandes emociones como la felicidad, cultivarnos y hacer volar la imaginación, los libros producen experiencias y placeres a quienes gozan de la lectura y han hecho de ésta un hábito en su vida.

Títulos de autoayuda, ciencia ficción, fantasía, cómics, comedia, misterio, suspenso, romance, viajes y más, la literatura se ha mantenido en el gusto del público, adaptándose a los avances de la tecnología, pues ahora es posible leer no sólo en formato físico, sino a través de los teléfonos móviles, tabletas, ordenadores, entre otras herramientas.

Sin embargo, hay un problema: ante la variedad de títulos y autores que surgen cada día alrededor del mundo, puede ser difícil elegir el siguiente libro para leer, pero en respuesta a ello, ya hay rankings que facilitan a los amantes de la lectura esta tarea.

A continuación un listado de los libros más vendidos de Amazon México este lunes 16 de enero y unas breves reseñas:

1. El Principito

Autor: Antoine De Saint-Exupéry

Número de páginas: 68

El principito es una fábula infantil que disfrutan por igual los niños y adultos. Publicada por primera vez en 1943, la novela se ha traducido a más de 250 idiomas, incluida una versión en Braile. También es uno de los libros más vendidos en el mundo, después de la Biblia y El capital de Karl Marx. El autor se estrella con su avión en medio del desierto del Sahara y encuentra a un niño, que es un príncipe de otro planeta. Se trata de un relato poético que es filosófico e incluye crítica social. Hace diversas observaciones sobre la naturaleza humana y su lectura es placentera y al mismo tiempo invita a la reflexión. Y naturalmente, está pensado para lectores de todas las edades. Formato ligero con pasta dura. AMS Libros, editorial y distribuidor: ofrece un amplio catálogo de títulos en categorías como infantil, cocina, arquitectura, arte y libros de gran formato. Contamos con mas de 20 años de experiencia y gran cobertura en retail y eCommerce. Conoce nuestros sellos editoriales Silver Dolphin y Numen.

2. Latidos que no dije (Spanish Edition)

Autor: Roos.

Número de páginas: -

Son tantos sentimientos encontrados, que ni siquiera yo podria decirde que va este libro, solo se que puse mi alma en el.

3. El sutil arte de que te importe un carajo: Un enfoque disruptivo para vivir una buena vida (NUEVA EDICION)

Autor: Mark Manson

Número de páginas: 224

Edición revisada de este best-seller mundial. Durante los últimos años, Mark Manson -en su popular blog- se ha afanado en corregir nuestras delirantes expectativas sobre nosotros mismos y el mundo. Ahora nos ofrece su toda su intrépida sabiduría en este libro pionero. Manson nos recuerda que los seres humanos somos falibles y limitados: "no todos podemos ser extraordinarios: hay ganadores y perdedores en la sociedad y esto no siempre es justo o es tu culpa". Manson nos aconseja que reconozcamos nuestras limitaciones y las aceptemos. Esto es, según él, el verdadero origen del empoderamiento. Una vez que abrazamos nuestros temores, faltas e incertidumbres, una vez que dejamos de huir y evadir y empezamos a confrontar las verdades dolorosas, podemos comenzar a encontrar el valor, la perseverancia, la honestidad, la responsabilidad, la curiosidad y el perdón que buscamos. Este manifiesto es una refrescante bofetada, para que podamos empezar a llevar vidas más satisfechas y con los pies en la tierra.

4. La biblioteca de la media noche

Autor: Matt Haig

Número de páginas: 336

La biblioteca de la medianoche Matt Haig PREMIO GOODREADS 2020 A LA MEJOR OBRA DE FICCIÓN "Entre la vida y la muerte hay una biblioteca. Y los estantes de esa biblioteca son infinitos. Cada libro da la oportunidad de probar otra vida que podrías haber vivido y de comprobar cómo habrían cambiado las cosas si hubieras tomado otras decisiones. ¿Habrías hecho algo de manera diferente si hubieras tenido la oportunidad?". Nora Seed aparece, sin saber cómo, en la Biblioteca de la Medianoche, donde se le ofrece una nueva oportunidad para hacer las cosas bien. Hasta ese momento, su vida ha estado marcada por la infelicidad y el arrepentimiento. Nora siente que ha defraudado a todos y también a ella misma. Pero esto está a punto de cambiar. Los libros de la Biblioteca de la Medianoche permitirán a Nora vivir como si hubiera hecho las cosas de otra manera. Con la ayuda de una vieja amiga, tendrá la opción de esquivar todo aquello que se arrepiente de haber hecho (o no haber hecho), en pos de la vida perfecta. Pero las cosas no siempre serán como imaginó que serían y pronto sus decisiones enfrentarán a la Biblioteca y a ella misma en un peligro extremo. Nora deberá responder una última pregunta antes de que el tiempo se agote: ¿cuál es la mejor manera de vivir? Año de publicación: 2021 Encuadernación: Pasta dura Páginas: 336.

5. Spare: En La Sombra

Autor: Prince Harry The Duke Of Sussex

Número de páginas: 560

Fue una de las imágenes más desgarradoras del siglo XX: Dos niños, dos príncipes, caminando detrás del féretro de su madre, mientras el mundo contemplaba la escena con pesar.. y horror. A la vez que se daba sepultura a Diana, princesa de Gales, miles de millones de personas se preguntaban qué debían pensar y sentir esos príncipes y qué rumbo tomarían sus vidas. En el caso de Harry, esta es, por fin, esa historia. Con su franqueza directa y sin concesiones, SPARE: En la sombra es una publicación que marcará un hito. Está llena de lucidez, revelaciones, introspección y sabiduría sobre el eterno poder del amor, sabiduría adquirida a un alto coste. ENGLISH DESCRIPTIONIt was one of the most searing images of the twentieth century: two young boys, two princes, walking behind their mother's coffin as the world watched in sorrow--and horror. As Diana, Princess of Wales, was laid to rest, billions wondered what the princes must be thinking and feeling--and how their lives would play out from that point on. For Harry, this is that story at last. With its raw, unflinching honesty, Spare is a landmark publication full of insight, revelation, self-examination, and hard-won wisdom about the eternal power of love over grief.

6. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas

Autor: Dale Carnegie

Número de páginas: 304

El asesoramiento sólido y comprobado de Dale Carnegie ha llevado a innumerables personas a la cima del éxito en sus negocios y vidas personales. Uno de los primeros best sellers de autoayuda, fue publicado por primera vez en 1936 y lleva vendidas 15 millones de copias a nivel mundial. Dale Carnegie escribió este libro con el propósito de ser un suplemento a su curso sobre oratoria y relaciones humanas y nunca se imaginó que se convertiría en un éxito de ventas y que la gente lo leería, lo criticaría y viviría según sus reglas. Carnegie entrevistó a muchas personas de renombre para tomar ejemplos de sus vidas. Entre ellas están Edison, Franklin D. Rooselvelt y James Farley.

7. Hábitos Atómicos

Autor: James Clear

Número de páginas: 328

HÁBITOS ATÓMICOS parte de una simple pero poderosa pregunta: ¿Cómo podemos vivir mejor? Sabemos que unos buenos hábitos nos permiten mejorar significativamente nuestra vida, pero con frecuencia nos desviamos del camino: dejamos de hacer ejercicio, comemos mal, dormimos poco, despilfarramos. ¿Por qué es tan fácil caer en los malos hábitos y tan complicado seguir los buenos? James Clear nos brinda fantásticas ideas basadas en investigaciones científicas, que le permiten revelarnos cómo podemos transformar pequeños hábitos cotidianos para cambiar nuestra vida y mejorarla. Esta guía pone al descubierto las fuerzas ocultas que moldean nuestro comportamiento —desde nuestra mentalidad, pasando por el ambiente y hasta la genética— y nos demuestra cómo aplicar cada cambio a nuestra vida y a nuestro trabajo. Después de leer este libro, tendrás un método sencillo para desarrollar un sistema eficaz que te conducirá al éxito. Aprende cómo… Darte tiempo para desarrollar nuevos hábitos Superar la falta de motivación y de fuerza de voluntad Diseñar un ambiente para que el éxito sea fácil de alcanzar Regresar al buen camino cuando te hayas desviado un poco

8. SPARE: En la sombra

Autor: Duque De Sussex Príncipe Harry

Número de páginas: 560

Fue una de las imágenes más desgarradoras del siglo XX: dos niños, dos príncipes, caminando detrás del féretro de su madre mientras el mundo contemplaba la escena con pesar.. y horror. A la vez que se daba sepultura a Diana, princesa de Gales, miles de millones de personas se preguntaron qué debían de pensar y sentir esos príncipes y qué rumbo tomarían sus vidas en adelante. En el caso de Harry, esta es, por fin, esa historia. Con su franqueza directa y sin concesiones, En la sombra es una publicación que marcará un hito, llena de lucidez, revelaciones, introspección y sabiduría, adquirida a un alto coste, sobre el eterno poder del amor.

9. ¡Vámonos a la estufa! con Jauja Cocina Mexicana

Autor: Janet Kz

Número de páginas: 240

Prepara las recetas del canal de cocina mexicana más querido de YouTube Desde recetas para almuerzos y desayunos hasta preparaciones con carne de puerco, pollo, res, pescado, carne molida, sin carne y platillos especiales para fiesta, así como clásicos de la cocina mexicana, postres, panes y bebidas. ¡Más de 70 recetas! Entre las que se encuentran las favoritas de Janet y Jack, así como 10 recetas que no encontrarás en el canal. Conoce con detalle cómo hacer cada receta y su trasfondo, con una breve introducción que habla sobre la cocina mexicana y de los sabores familiares e íntimos de Janet y Jack. Prepara más de 10 recetas con ayuda de los códigos QR que dirigen a un video del canal Jauja Cocina Mexicana™. Jauja Cocina Mexicana™ es uno de los canales de cocina mexicana más reconocidos en YouTube y sus creadores son Janet y Jack, el camarógrafo. El canal nació en 2014 en Austin, Texas, con la finalidad de recordar los sabores mexicanos que tanto extrañaban. Hoy en día, este canal es visitado por casi 8 millones de usuarios distribuidos en todos los continentes y ha recibido la distinción de la prensa, televisión y redes sociales de México, Latinoamérica y Estados Unidos. Para Janet, cocinar es historia viva, por lo tanto, junto a Jack, alienta a sus millones de seguidores a disfrutar de los sabores de la cocina mexicana con recetas explicadas paso a paso, con ingredientes fáciles de conseguir y todas con el sello de garantía Jauja.

10. Generación idiota: Crítica de la sociedad adolescente

Autor: Agustín Laje

Número de páginas: 304

Generación idiota nos ofrece una inmersión profunda en la desaparición de la sociedad intergeneracional y el auge de la mentalidad adolescente, que ha causado un gran daño a la política y a la sociedad. Siguiendo con la idea general de su libro La batalla cultural, el afamado escritor, politólogo, intelectual y conferencista Agustín Laje invita a la juventud a rebelarse contra el paradigma dominante, uniéndose a la batalla cultural que las nuevas derechas están dando en todo el mundo. Los antiguos griegos llamaban “idiota” al hombre desconectado de su contexto, desconectado de los problemas de la ciudad, ignorante respecto de todo acontecer: idiota era el hombre ensimismado. En nuestros días hay una generación idiota, manipulada por una cultura que, mientras masifica a los jóvenes, los hace sentir originales; al mismo tiempo que los engaña de mil maneras, los hace creer empoderados; y a la vez que los sumerge en un hedonismo consumista en el que compran hasta su misma identidad, los hace creer revolucionarios.

Radiografía de México y la lectura

Miles de personas en la 41 edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en busca de nuevos ejemplares, presentaciones o talleres que este evento cultural reúne. (GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM)

Las personas mayores de 18 años de edad que viven en México leen en promedio 3.9 libros al año, lo que implica una alza con respecto a los 3.7 libros registrados en el 2021, de acuerdo con el Módulo sobre Lectura (MOLEC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dado a conocer en 2022.

Según el estudio, la lectura de revistas y periódicos en formato digital alcanzó su punto más bajo en los últimos seis años; por el contrario, las páginas de internet, foros y blogs tuvieron un aumento.

En comparación con las cifras del 2016, la lectura de las revistas digitales pasaron de 51.4% a 34.9%; los periódicos digitales pasaron de 57.6% a 33.9%; mientras que las páginas de internet, fotos y blogs tuvieron un aumento al pasar de 45.2% a 57.6 por ciento.

Los libros leídos por la población adulta lectora fueron 3.9 ejemplares, la cifra más alta registrada desde 2016. Además, las mujeres se mantienen al frente de la lectura de libros con 65.9% frente a un 54.4% de hombres lectores; no obstante, los hombres leen más cuando de periódicos se trata, con un 44.1% frente a 23.5%, así como en las historietas al registrar un 9.6 frente a un 7.3 por ciento

De la población de 18 años alfabeta lectora de libros, el 44.1% declaró que el motivo principal para leerlos es por entretenimiento, mientras que el 23.8% lo hizo por trabajo o estudio, el 20.7% por cultura general, el 10.1% por religión y el 1.4% por otro motivo.

El tipo de libros que leyó la población alfabeta de 18 y más años en los últimos doce meses, fue los temas de literatura (novela, cuento, ciencia ficción, poesía, teatro, etcétera) con 39.5%, seguido de libros especializados, 29.5%; autoayuda, superación personal o religioso, con 29.5%; cultural general, 26.5%; y manuales, guías o recetarios con 8.4 por ciento.

