Triunfo de New Orleans Pelicans ante Detroit Pistons por 110-116

New Orleans Pelicans logró ganar a Detroit Pistons a domicilio por 110-116 en una nueva jornada de la NBA. Los locales vienen de vencer en casa a Minnesota Timberwolves por 135-118, mientras que los visitantes sufrieron una derrota fuera de casa con Boston Celtics por 125-114. Con este resultado, New Orleans Pelicans cuenta con 26 partidos ganados de 43 jugados, lo que le permite mantenerse en los puestos de Play-off. Por su parte, Detroit Pistons, tras el partido, se quedaría por el momento fuera de los puestos de Play-off con 12 victorias en 46 partidos disputados.

Durante el primer cuarto los visitantes fueron los principales líderes en la arena, tuvieron una diferencia máxima de nueve puntos (9-18) hasta finalizar con un 28-32. Tras esto, el segundo cuarto tuvo varios cambios de líder en el luminoso hasta concluir con un resultado parcial de 22-27. Tras esto, los rivales llegaban al descanso con un 50-59 en el electrónico.

En el transcurso del tercer cuarto los jugadores de New Orleans Pelicans lograron mantener su diferencia en el marcador hasta concluir con un resultado parcial de 33-33 y un total de 83-92. Por último, durante el último cuarto los jugadores del equipo local consiguieron acercarse nuevamente en el marcador, de hecho, consiguieron un parcial de 11-2, aunque fue insuficiente para conseguir vencer el partido y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 27-24. Finalmente, el choque acabó con un resultado final de 110-116 para los jugadores del equipo visitante.

En el transcurso del partido destacaron Jonas Valanciunas y Cj Mccollum por su participación en el encuentro, tras conseguir 33 puntos, tres asistencias y 16 rebotes y 19 puntos, nueve asistencias y cuatro rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo local destacaron Saddiq Bey y Bojan Bogdanovic por sus acciones durante el partido, con 20 puntos, tres asistencias y 10 rebotes y 22 puntos, dos asistencias y tres rebotes respectivamente.

En la próxima jornada de la NBA, Detroit Pistons medirá sus fuerzas con New York Knicks en el Little Caesars Arena, mientras que New Orleans Pelicans se enfrentará a Cleveland Cavaliers en el Rocket Mortgage Fieldhouse.

