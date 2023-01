New York Knicks se hace con la victoria contra Washington Wizards por 108-112

New York Knicks ganó como visitante a Washington Wizards por 108-112 en una nueva jornada de la NBA. Los locales vienen de conseguir la victoria en casa frente a Chicago Bulls por 100-97, mientras que los visitantes también consiguieron la victoria en casa frente a Indiana Pacers por 119-113, consiguiendo un total de cuatro triunfos en sus últimos cinco partidos. Con este resultado, New York Knicks lo que le permitiría acceder a los puestos de Play-off con 24 partidos ganados de 43 jugados. Por su parte, Washington Wizards, tras el partido, se quedaría por el momento fuera de los puestos de Play-off con 18 victorias en 43 partidos disputados.

Durante el primer cuarto hubo varios movimientos en el marcador, de hecho, los visitantes consiguieron un parcial de 12-0 durante el cuarto y concluyó con un 21-19. Después, durante el segundo cuarto el equipo local incrementó su diferencia y llegó a ir ganando por ocho puntos (35-27) durante el cuarto, que finalizó con un resultado parcial de 32-31. Tras esto, los equipos llegaron al descanso con un 53-50 en el marcador.

El tercer cuarto de nuevo estuvo caracterizado por diferentes cambios de líder en el marcador, que terminó con un resultado parcial de 23-30 y 76-80 de total. Por último, en el último cuarto mantuvo su diferencia el equipo visitante y el cuarto acabó con un resultado parcial de 32-32, terminando de esta manera el duelo con un resultado final de 108-112 a favor del equipo visitante.

Durante el partido, destacó la participación de Jalen Brunson y Julius Randle, que consiguieron 34 puntos, ocho asistencias y ocho rebotes y 23 puntos, una asistencia y 16 rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo local destacaron Kyle Kuzma y Kristaps Porzingis, con 40 puntos, siete asistencias y siete rebotes y 21 puntos, una asistencia y cuatro rebotes respectivamente.

El siguiente choque de Washington Wizards será contra Golden State Warriors en el Capital One Arena, mientras que el próximo partido de New York Knicks será contra Detroit Pistons en el Little Caesars Arena.

