Libros de Amazon México: qué leer antes de ir a dormir

Luego de la pandemia de coronavirus que puso de cabeza al mundo entero, el sector del libro tembló ante el panorama incierto que tenía al frente, pues las novedades comenzaron a quedarse congeladas temiendo lo peor. Sin embargo, gracias a plataformas como la de Amazon el libro logró vencer la adversidad y, por el contrario, enderezar su camino.

Y es que, contrario a lo que muchos llegaron a pensar, millones de personas lograron reencontrarse con los libros durante el confinamiento, o bien encontraron la forma de aumentar el tiempo de lectura.

Plataformas como las de Amazon en México resultaron ser de gran ayuda para los lectores, quienes ante la poca posibilidad de salir a alguna biblioteca o librería, optaron por adquirir diversos títulos a través de mensajería o bien para descargar a los aparatos electrónicos, como las tabletas o kindles.

Aunque es bien sabido que una biblioteca o librería permite a los lectores curiosear entre sus estantes y descubrir títulos y autores que no sabían que existían, por el contrario, en Amazon es más fácil hacerlo si sabes exactamente el tipo de libro que quieres.

Amazon, entendiendo la necesidad de los lectores de encontrar nuevas propuestas pero sin perderse en todas las novedades que a diario salen, ha lanzado un ranking de los títulos y los autores más populares del momento para que la siguiente vez no te rompas la cabeza pensandocuál será el próximo título a leer.

A continuación un listado de las obras más populares para este sábado 14 de enero en Amazon México:

1. El Principito

Autor: Antoine De Saint-Exupéry

Número de páginas: 68

El principito es una fábula infantil que disfrutan por igual los niños y adultos. Publicada por primera vez en 1943, la novela se ha traducido a más de 250 idiomas, incluida una versión en Braile. También es uno de los libros más vendidos en el mundo, después de la Biblia y El capital de Karl Marx. El autor se estrella con su avión en medio del desierto del Sahara y encuentra a un niño, que es un príncipe de otro planeta. Se trata de un relato poético que es filosófico e incluye crítica social. Hace diversas observaciones sobre la naturaleza humana y su lectura es placentera y al mismo tiempo invita a la reflexión. Y naturalmente, está pensado para lectores de todas las edades. Formato ligero con pasta dura. AMS Libros, editorial y distribuidor: ofrece un amplio catálogo de títulos en categorías como infantil, cocina, arquitectura, arte y libros de gran formato. Contamos con mas de 20 años de experiencia y gran cobertura en retail y eCommerce. Conoce nuestros sellos editoriales Silver Dolphin y Numen.

2. SPARE: En la sombra

Autor: Duque De Sussex Príncipe Harry

Número de páginas: 560

Fue una de las imágenes más desgarradoras del siglo XX: dos niños, dos príncipes, caminando detrás del féretro de su madre mientras el mundo contemplaba la escena con pesar.. y horror. A la vez que se daba sepultura a Diana, princesa de Gales, miles de millones de personas se preguntaron qué debían de pensar y sentir esos príncipes y qué rumbo tomarían sus vidas en adelante. En el caso de Harry, esta es, por fin, esa historia. Con su franqueza directa y sin concesiones, En la sombra es una publicación que marcará un hito, llena de lucidez, revelaciones, introspección y sabiduría, adquirida a un alto coste, sobre el eterno poder del amor.

3. El sutil arte de que te importe un carajo: Un enfoque disruptivo para vivir una buena vida (NUEVA EDICION)

Autor: Mark Manson

Número de páginas: 224

Edición revisada de este best-seller mundial. Durante los últimos años, Mark Manson -en su popular blog- se ha afanado en corregir nuestras delirantes expectativas sobre nosotros mismos y el mundo. Ahora nos ofrece su toda su intrépida sabiduría en este libro pionero. Manson nos recuerda que los seres humanos somos falibles y limitados: "no todos podemos ser extraordinarios: hay ganadores y perdedores en la sociedad y esto no siempre es justo o es tu culpa". Manson nos aconseja que reconozcamos nuestras limitaciones y las aceptemos. Esto es, según él, el verdadero origen del empoderamiento. Una vez que abrazamos nuestros temores, faltas e incertidumbres, una vez que dejamos de huir y evadir y empezamos a confrontar las verdades dolorosas, podemos comenzar a encontrar el valor, la perseverancia, la honestidad, la responsabilidad, la curiosidad y el perdón que buscamos. Este manifiesto es una refrescante bofetada, para que podamos empezar a llevar vidas más satisfechas y con los pies en la tierra.

4. Hábitos Atómicos

Autor: James Clear

Número de páginas: 328

HÁBITOS ATÓMICOS parte de una simple pero poderosa pregunta: ¿Cómo podemos vivir mejor? Sabemos que unos buenos hábitos nos permiten mejorar significativamente nuestra vida, pero con frecuencia nos desviamos del camino: dejamos de hacer ejercicio, comemos mal, dormimos poco, despilfarramos. ¿Por qué es tan fácil caer en los malos hábitos y tan complicado seguir los buenos? James Clear nos brinda fantásticas ideas basadas en investigaciones científicas, que le permiten revelarnos cómo podemos transformar pequeños hábitos cotidianos para cambiar nuestra vida y mejorarla. Esta guía pone al descubierto las fuerzas ocultas que moldean nuestro comportamiento —desde nuestra mentalidad, pasando por el ambiente y hasta la genética— y nos demuestra cómo aplicar cada cambio a nuestra vida y a nuestro trabajo. Después de leer este libro, tendrás un método sencillo para desarrollar un sistema eficaz que te conducirá al éxito. Aprende cómo… Darte tiempo para desarrollar nuevos hábitos Superar la falta de motivación y de fuerza de voluntad Diseñar un ambiente para que el éxito sea fácil de alcanzar Regresar al buen camino cuando te hayas desviado un poco

5. Latidos que no dije (Spanish Edition)

Autor: Roos.

Número de páginas: -

Son tantos sentimientos encontrados, que ni siquiera yo podria decirde que va este libro, solo se que puse mi alma en el.

6. Spare

Autor: Prince Harry The Duke Of Sussex

Número de páginas: 416

It was one of the most searing images of the twentieth century: two young boys, two princes, walking behind their mother’s coffin as the world watched in sorrow—and horror. As Princess Diana was laid to rest, billions wondered what Prince William and Prince Harry must be thinking and feeling—and how their lives would play out from that point on.For Harry, this is that story at last.Before losing his mother, twelve-year-old Prince Harry was known as the carefree one, the happy-go-lucky Spare to the more serious Heir. Grief changed everything. He struggled at school, struggled with anger, with loneliness—and, because he blamed the press for his mother’s death, he struggled to accept life in the spotlight.At twenty-one, he joined the British Army. The discipline gave him structure, and two combat tours made him a hero at home. But he soon felt more lost than ever, suffering from post-traumatic stress and prone to crippling panic attacks. Above all, he couldn’t find true love. Then he met Meghan. The world was swept away by the couple’s cinematic romance and rejoiced in their fairy-tale wedding. But from the beginning, Harry and Meghan were preyed upon by the press, subjected to waves of abuse, racism, and lies. Watching his wife suffer, their safety and mental health at risk, Harry saw no other way to prevent the tragedy of history repeating itself but to flee his mother country. Over the centuries, leaving the Royal Family was an act few had dared. The last to try, in fact, had been his mother. ..For the first time, Prince Harry tells his own story, chronicling his journey with raw, unflinching honesty. A landmark publication, Spare is full of insight, revelation, self-examination, and hard-won wisdom about the eternal power of love over grief.

7. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas

Autor: Dale Carnegie

Número de páginas: 304

El asesoramiento sólido y comprobado de Dale Carnegie ha llevado a innumerables personas a la cima del éxito en sus negocios y vidas personales. Uno de los primeros best sellers de autoayuda, fue publicado por primera vez en 1936 y lleva vendidas 15 millones de copias a nivel mundial. Dale Carnegie escribió este libro con el propósito de ser un suplemento a su curso sobre oratoria y relaciones humanas y nunca se imaginó que se convertiría en un éxito de ventas y que la gente lo leería, lo criticaría y viviría según sus reglas. Carnegie entrevistó a muchas personas de renombre para tomar ejemplos de sus vidas. Entre ellas están Edison, Franklin D. Rooselvelt y James Farley.

8. Indomable: Deja de complacer, empieza a vivir

Autor: Glennon Doyle Melton

Número de páginas: 336

Más de 1 millón de ejemplares vendidos en USA, varias semanas en las listas del New York Times. La cantante Adele ha hablado mucho en la prensa sobre este libro y cómo la ha ayudado a cambiar. La publicación del libro ha generado un movimiento global en redes.El nuevo libro de Glenon Doyle, una autora superventas, activista y conocida bloguera que ha revolucionado las redes con una sencilla pregunta: ¿quién eras tú antes de que el mundo te dijera cómo debías ser?A los treinta y nueve años, casada con el padre de sus tres hijos, Glennon Doyle se enamoró de una mujer. Ese día empezó para ella la aventura de volver a escuchar su propia voz, la misma que décadas de imperativos culturales, condicionamientos sociales y adicciones adormecedoras habían silenciado.Íntimo e hilarante, contundente y conmovedor, este libro es la historia del torbellino que Glennon y su familia vivieron cuando conoció a la que hoy es su esposa. Es el testimonio de una mujer que rompió patrones impuestos desde el nacimiento para construir una vida basada en el propio deseo, la intuición y la imaginación. Ante todo, Indomable es un grito de guerra dirigido a todas las mujeres dispuestas a creer en sí mismas lo suficiente como para romper barreras, aceptar sus cuerpos, liberar sus instintos más sinceros y recuperar su yo más auténtico: su naturaleza indomable.

9. Este dolor no es mío. Identifica y resuelve los traumas familiares heredados

Autor: Mark Wolynn

Número de páginas: 288

DEPRESIÓN. ANSIEDAD. DOLORES CRÓNICOS. FOBIAS. PENSAMIENTOS OBSESIVOS.La evidencia científica muestra que los traumas pueden ser heredados.Existen pruebas fiables de que muchos problemas crónicos o de largo plazo pueden no tener su origen en nuestras vivencias inmediatas o en desequilibrios químicos de nuestro cerebro, sino en las vidas de nuestros padres, abuelos o bisabuelos. Mark Wolynn, fundador y director del Instituto de Constelaciones Familiares (FCI) y pionero en el estudio de los traumas familiares heredados, presenta en "Este dolor no es mío" un enfoque transformador que permite resolver problemas crónicos que no han podido ser aliviados mediante la terapia tradicional, los medicamentos u otras medidas.

10. Atomic Habits (Hábitos atómicos: una manera fácil y probada de construir buenos hábitos y romper los malos)

Autor: James Clear

Número de páginas: 320

The instant New York Times bestseller. Más de 1 millón de copias vendidas!Pequeños cambios, resultados notablesNo importa sus metas, Atomic Habits este libro en inglés ofrece un marco probado para mejorar.. cada día. James Clear, uno de los principales expertos del mundo en formación de hábitos, revela estrategias prácticas que le enseñarán exactamente cómo formar buenos hábitos, romper los malos y dominar los pequeños comportamientos que conducen a resultados notables. Si tienes problemas para cambiar tus hábitos, el problema no eres tú. El problema es tu sistema. Los malos hábitos se repiten una y otra vez no porque no quieras cambiar, sino porque tienes el sistema equivocado para el cambio. No estás a la altura de tus objetivos. Caes al nivel de tus sistemas. Aquí, obtendrás un sistema probado que puede llevarte a nuevas alturas. Clear es conocido por su habilidad para destilar temas complejos en comportamientos simples que pueden ser fácilmente aplicados a la vida diaria y al trabajo. Aquí, se basa en las ideas más probadas de la biología, la psicología y la neurociencia para crear una guía fácil de entender para hacer que los buenos hábitos sean inevitables y los malos imposibles. A lo largo del camino, los lectores se sentirán inspirados y entretenidos con historias reales de medallistas de oro olímpicos, artistas premiados, líderes empresariales, médicos que salvan vidas y comediantes estrella que han utilizado la ciencia de los pequeños hábitos para dominar su oficio y llegar a la cima de su campo. Aprende cómo hacerlo: - hacer tiempo para nuevos hábitos (incluso cuando la vida se vuelve loca); - superar la falta de motivación y fuerza de voluntad; - diseñar su entorno para hacer el éxito más fácil; - volver a la pista cuando te desvías del rumbo;..y mucho más. Hábitos atómicos remodelará la forma en que piensa sobre el progreso y el éxito y le dará las herramientas y estrategias necesarias para transformar sus hábitos, ya sea que se trate de un equipo que busca ganar un campeonato, una organización que espera redefinir una industria, o simplemente un individuo que desea dejar de fumar, perder peso, reducir el estrés, o lograr cualquier otro objetivo.

*Nota: Algunos libros podrían no tener autor, número de páginas o descripción debido a que la plataforma no la proporciona.

Radiografía de México y la lectura

Libros del Fondo de Cultura Económica (FCE). (GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM)

Las personas mayores de 18 años de edad que viven en México leen en promedio 3.9 libros al año, lo que implica una alza con respecto a los 3.7 libros registrados en el 2021, de acuerdo con el Módulo sobre Lectura (MOLEC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dado a conocer en 2022.

Según el estudio, la lectura de revistas y periódicos en formato digital alcanzó su punto más bajo en los últimos seis años; por el contrario, las páginas de internet, foros y blogs tuvieron un aumento.

En comparación con las cifras del 2016, la lectura de las revistas digitales pasaron de 51.4% a 34.9%; los periódicos digitales pasaron de 57.6% a 33.9%; mientras que las páginas de internet, fotos y blogs tuvieron un incremento al pasar de 45.2% a 57.6 por ciento.

Los libros leídos por la población adulta lectora fueron 3.9 ejemplares, la cifra más alta registrada desde 2016. Además, las mujeres se mantienen al frente de la lectura de libros con 65.9% frente a un 54.4% de hombres lectores; no obstante, los hombres leen más cuando de periódicos se trata, con un 44.1% frente a 23.5%, así como en las historietas al registrar un 9.6 frente a un 7.3 por ciento

De la población de 18 años alfabeta lectora de libros, el 44.1% declaró que el motivo principal para leerlos es por entretenimiento, mientras que el 23.8% lo hizo por trabajo o estudio, el 20.7% por cultura general, el 10.1% por religión y el 1.4% por otro motivo.

El tipo de libros que leyó la población alfabeta de 18 y más años en los últimos doce meses, fue los temas de literatura (novela, cuento, ciencia ficción, poesía, teatro, etcétera) con 39.5%, seguido de libros especializados, 29.5%; autoayuda, superación personal o religioso, con 29.5%; cultural general, 26.5%; y manuales, guías o recetarios con 8.4 por ciento.

SEGUIR LEYENDO:

Qué puedo leer

Más sobre Amazon

Rankings de streaming