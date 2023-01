Las 10 películas de Hulu en Estados Unidos para engancharse este día

Para los amantes del cine nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de películas como lo es ahora tras el surgimiento de las plataformas por streaming, como con Hulu, aunque ello implica un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que caracterizan al nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para disfrutar.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Hulu ofrece a sus suscriptores una lista con sus películas más populares, de modo que sea más fácil elegir qué ver.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla en lugar de estarse preguntando cómo descargar un video de Facebook, estas son las producciones más populares para poder ver estos días de Hulu Estados Unidos:

1. El menú

Una joven pareja viaja a uno de los destinos más exclusivos del mundo para cenar en un restaurante que ofrece una experiencia culinaria única. Sin embargo, el chef ha preparado un ingrediente secreto que tendrá un resultado sorprendente en los dos enamorados.

2. Black Adam

Casi 5.000 años después de haber sido dotado de los poderes omnipotentes de los antiguos dioses -y encarcelado con la misma rapidez-, Black Adam es liberado de su tumba terrenal, listo para desatar su forma única de justicia en el mundo moderno.

3. La momia

El legionario Rick O'Connell y su socio descubren durante una batalla en Egipto las ruinas de Hamunaptra, la ciudad de los muertos. Pasado un tiempo, este descubrimiento le permitirá salvar su vida y volver al lugar con una egiptóloga y su hermano, donde coinciden con un grupo de americanos. Todos ellos, seducidos por la aventura, provocarán la resurrección de la momia de un diabólico sacerdote egipcio que intenta desesperadamente recuperar a su amada.

4. Suitcase Killer: The Melanie McGuire Story

Based on a shocking true story, Melanie McGuire was an exceptional fertility nurse, married to her ex-Navy husband Bill and doting mother of two boys. When she falls for Brad, a doctor at her clinic, and gets entangled in a steamy love affair, Melanie does the unthinkable. After drugging and murdering Bill, she dismembers him and places the body parts into three suitcases, throwing them into Chesapeake Bay. But when the suitcases are found on the shores of Virginia Beach, an investigation is launched leading to Melanie as the prime suspect. Led by the efforts of assistant attorney general Patti Prezioso, authorities eventually bring Melanie to justice, who despite being convicted, continues to maintain her innocence.

5. The holiday (Vacaciones)

Iris está enamorada de un hombre que va a casarse con otra. Al otro lado del planeta, Amanda acaba de descubrir que el hombre con el que vive le es infiel. Dos mujeres que no se conocen de nada y que viven a 10.000 kilómetros de distancia se encuentran en la misma situación. Empiezan a hablar on line en una página web dedicada al intercambio de casas y, sin pensárselo dos veces, deciden hacerlo. Iris se instala en la casa de Amanda en la soleada California, mientras que Amanda aterriza en el nevado campo inglés. Al muy poco de llegar, las dos encuentran lo que menos esperaban o querían: un nuevo romance.

6. El Grinch

Cada año, en Navidad, los lugareños perturban su pacífica soledad con celebraciones cada vez más desmesuradas, luminosas y ruidosas. Cuando los Quién declaran que ese año van a preparar una Navidad el triple de grande, el Grinch se da cuenta de que solo hay un modo de recuperar algo de paz y silencio: robar la Navidad. Para ello, decide hacerse pasar por Santa Claus en Nochebuena, haciéndose con un reno muy peculiar para tirar de su trineo. Mientras tanto, en Villa Quién, una dulce niña llamada Cindy-Lou, desbordante de espíritu navideño, planea con sus amigos atrapar a Papá Noel durante su visita en Nochebuena para darle las gracias por ayudar a su trabajadora madre. Sin embargo, a medida que se acerca la noche mágica, sus buenas intenciones amenazan con chocar con las del Grinch, mucho más perversas.

7. La última mirada

Un ex policía que huye de su pasado vive aislado en el bosque, pero su vida tranquila llega a su fin cuando aparece su ex novia, que quiere reclutarle para investigar la muerte de la esposa de una excéntrica estrella de televisión.

8. El regreso de la momia

Han pasado diez años, Rick O'Connell se ha casado con Evelyn y ambos son padres del pequeño Alex, de ocho años. Cuando, tras una serie de acontecimientos, la momia del antiguo sacerdote egipcio Im-Ho-Tep es resucitada por una extraña secta en el British Museum y la maldición milenaria del Rey Escorpión -que seis mil años atrás traicionó al dios Anubis- lo devuelve a la vida, el choque entre ambas fuerzas malignas desencadenará el caos en el mundo.. si Rick y Evelyn no consiguen evitarlo.

9. En Lo Profundo

Sigue a una mujer desesperada por escapar de su pueblo, conoce a un extraño que le promete una escapada romántica, pero resulta en engaño, desconfianza y violencia.

10. Delias Gone

Living with an intellectual disability, Louis is wrongfully accused of the murder of his sister Delia and sentenced to 5 years in prison. Upon release, he is visited by one of the last men to see her alive who implies there is more to her killing than meets the eye. Armed with this new information, Louis embarks on a personal mission to find who is responsible for Delia's mysterious death.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Hulu en la guerra del streaming

Hulu es un servicio de suscripción de video on demand que permite a los usuarios disfrutar de series y películas que fue creada en octubre de 2017, sin embargo, a principios de 2021 fue adquirido por la compañía The Walt Disney+.

Actualmente funciona en Estados Unidos y Japón, mientras que en otras regiones como Latinoamérica el servicio llega a través de Star+.

Fue en el 2010 cuando Hulu lanzó su sistema de suscripción, aunque en ese entonces lo hizo a través del nombre Hulu Plus, que poseía contenido de News Corporation y NBC Universal. Más tarde, en el 2017, la empresa lanzó su servicio Hulu With Live TV.

En 2019 la empresa ya sumaba 28 millones de suscriptores; fue entonces cuando en marzo de ese mismo año ; mientras que AT&T (ahora propietario de WarnerMedia) vendió su 10% de acciones y Comcast le dará el 33% de sus acciones a Disney en 2024, por lo que ahora Hulu operará junto a Disney+ y ESPN+, en donde sólo se enfocará a transmitir contenido hecho fuera de estudios y para la familia.

A diferencia de otras plataformas, Hulu permite a sus usuarios acceder a series y programas de 75 canales, incluyendo noticias locales y deportes. En su servicio se incluye Disney Channel, ESPN, CBS, NBC, Fox, Discovery Channel, TLC, Motor Trend, Animal Planet, MTV, Comedy Central, VH1, NickToons, entre otros.

Hulu también cuenta con contenido original, en donde se encuentran títulos como The Handmaid’s Tale o la docuserie Wu-Tang: An American Saga y más.

