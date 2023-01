Cáncer de mama recurrente: causas, síntomas, diagnóstico y tratamiento

El cáncer de mama recurrente es el cáncer de mama que reaparece después del tratamiento inicial. Aunque el objetivo del tratamiento inicial es eliminar todas las células cancerosas, es posible que algunas evadan el tratamiento y sobrevivan. Estas células cancerosas no detectadas se multiplican y se convierten en un cáncer de mama recurrente.

El cáncer de mama recurrente puede producirse meses o años después del tratamiento inicial. El cáncer puede reaparecer en el mismo lugar que el cáncer inicial (recurrencia local), o puede propagarse a otras partes del cuerpo (recurrencia distante).

Enterarte de que tienes cáncer de mama recurrente puede ser más difícil que afrontar el diagnóstico inicial. Pero tener cáncer de mama recurrente no debe ser desalentador. El tratamiento puede eliminar el cáncer de mama recurrente local, regional o distante. Incluso si no es posible lograr una cura, el tratamiento permite controlar la enfermedad durante períodos prolongados.

Síntomas





Los signos y síntomas del cáncer de mama recurrente varían según el lugar donde regrese el cáncer.

Recurrencia local

En la recurrencia local, el cáncer vuelve a aparecer en la misma zona donde había aparecido por primera vez.

Si te realizaron una lumpectomía, el cáncer podría volver a aparecer en el tejido mamario restante. Si te realizaron una mastectomía, el cáncer podría volver a aparecer en el tejido que recubre la pared torácica o en la piel.

Los signos y síntomas de la recurrencia local en la misma mama incluyen:

Un nuevo bulto o una zona de firmeza irregular en la mamaCambios en la piel de la mamaInflamación de la piel o enrojecimiento de una zonaSecreción por el pezón

Los signos y síntomas de la recurrencia local en la pared torácica después de una mastectomía incluyen:

Recurrencia regional

Uno o más nódulos indoloros en la piel o por debajo de la pared torácicaUna nueva zona de engrosamiento en la cicatriz de la mastectomía o cerca de ella

La recurrencia del cáncer mamario regional significa que el cáncer ha regresado en los ganglios linfáticos cercanos.

Los signos y síntomas de la recurrencia regional pueden incluir un bulto o la inflamación de los ganglios linfáticos que se ubican en los siguientes lugares:

Recurrencia distante

Debajo del brazoCerca de la clavículaEn el surco que está encima de la clavículaEn el cuello

La recurrencia distante (metastásica) significa que el cáncer se ha desplazado a partes alejadas del cuerpo, generalmente los huesos, el hígado y los pulmones.

Los signos y síntomas incluyen los siguientes:

Cuándo debes consultar con un médico

Dolor persistente y que empeora, como el dolor de pecho, espalda o caderaTos continuaDificultad para respirarPérdida del apetitoPérdida de peso sin proponérseloDolores de cabeza intensosConvulsiones

Después de que termines el tratamiento contra el cáncer mamario, es probable que el médico cree un calendario de exámenes de seguimiento para ti. Durante los exámenes de seguimiento, el médico comprueba si hay síntomas o signos de recurrencia del cáncer.

También puedes informarle a tu médico sobre cualquier signo o síntoma nuevo. Solicita una cita con el médico si tienes cualquier signo o síntoma persistente que te preocupe.

Factores de riesgo





En el caso de las personas que sobrevivieron al cáncer de mama, los factores que aumentan el riesgo de recurrencia son los siguientes:

Detectar cáncer en los ganglios linfáticos cercanos en el momento del diagnóstico original aumenta el riesgo de recurrencia.Las personas con tumores grandes corren un mayor riesgo de volver a tener cáncer de mama.

Márgenes positivos o próximos al tumor. Durante la cirugía de cáncer de mama, el cirujano intenta extirpar el tumor junto con una pequeña cantidad del tejido normal que lo rodea. Un patólogo examina los bordes del tejido en búsqueda de células cancerosas.

Si no se detecta cáncer en los bordes al examinarse con el microscopio, se considera que el margen es negativo. Si alguna parte del borde tiene células cancerosas (margen positivo) o si el margen entre el tumor y el tejido normal está próximo, el riesgo de recurrencia del cáncer de mama es mayor.



Diagnóstico

La mayoría de las personas que deciden someterse a una lumpectomía (escisión local amplia) para tratar este tipo de cáncer reciben radioterapia en la mama para reducir el riesgo de recurrencia. Quienes no se someten a radioterapia tienen un mayor riesgo de recurrencia local del cáncer de mama.Las personas más jóvenes, en particular las que tienen menos de 35 años en el momento del diagnóstico original del cáncer de mama, se enfrentan a un mayor riesgo de cáncer recurrente.Las personas con cáncer de mama inflamatorio tienen un mayor riesgo de recurrencia local.En el caso de las personas que tienen un determinado tipo de cáncer de mama, la falta de terapia endocrina puede aumentar el riesgo de recurrencia.Si tuviste cáncer de mama triple negativo, es posible que corras un mayor riesgo de recurrencia. Las células de este tipo de cáncer no tienen receptores de estrógeno ni progesterona y no producen una cantidad suficiente de la proteína llamada “receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano”.Tener un índice de masa corporal elevado aumenta el riesgo de recurrencia.





Si según lo indican los resultados de una mamografía o exploración física, o debido a los signos y síntomas, el médico sospecha que puedes tener cáncer mamario recurrente, podría recomendar análisis adicionales para confirmar el diagnóstico.

Las pruebas y los procedimientos pueden consistir en lo siguiente:

Pruebas por imágenes. Las pruebas por imágenes que se te realizarán dependerán de tu situación específica. Las pruebas por imágenes pueden incluir resonancia magnética (RM), tomografía computarizada (TC), radiografía, gammagrafía ósea o tomografía por emisión de positrones (PET, por sus siglas en inglés).

No todas las personas necesitan todas las pruebas. El médico determinará qué pruebas son más útiles en tu situación específica.

Extracción de una muestra de tejido para análisis de laboratorio (biopsia). El médico puede recomendar un procedimiento de biopsia para obtener células sospechosas para su análisis, ya que es la única manera de confirmar si el cáncer ha reaparecido. En el laboratorio, un patólogo examina las células y determina los tipos de células involucradas.

Un patólogo puede determinar si el cáncer es una recurrencia del cáncer anterior o un nuevo tipo de cáncer. Con las pruebas también se determina si el cáncer es sensible al tratamiento hormonal o a la terapia dirigida, ya que la sensibilidad puede haber cambiado desde el diagnóstico original de cáncer.

Tratamiento





Las opciones de tratamiento dependerán de varios factores, como el alcance de la enfermedad, la expresión de receptores hormonales, el tipo de tratamiento que recibiste la primera vez y tu estado de salud en general. El médico también tiene en cuenta tus objetivos y preferencias de tratamiento.

Tratamiento de una recurrencia local

El tratamiento para una recurrencia local suele comenzar con una operación y puede incluir radiación si no la recibiste anteriormente. También pueden recomendarte quimioterapia y terapia hormonal.

Cirugía. Para el cáncer mamario recurrente limitado a la mama, el tratamiento por lo general implica extirpar el tejido mamario restante.

Si el primer cáncer se trató con una lumpectomía, el médico puede recomendar una mastectomía para extirpar todo el tejido mamario: lóbulos, conductos, tejido graso, piel y pezón.

Si te realizaron una mastectomía para el primer cáncer mamario y este reaparece en la pared torácica, es posible que te realicen una cirugía para extirpar el nuevo cáncer junto con un margen de tejido normal.

Una recurrencia local puede ir acompañada de cáncer oculto en los ganglios linfáticos cercanos. Por este motivo, el cirujano puede extirpar algunos o todos los ganglios linfáticos cercanos si no se los extirpó durante el tratamiento inicial.

Tratamiento de la recurrencia regional

La radioterapia usa haces de alta energía, como rayos X o protones, para matar las células cancerosas. Si no te sometiste a radioterapia en el primer cáncer mamario, el médico podría recomendarla ahora. Pero si te sometiste a radioterapia después de una lumpectomía, generalmente no se recomienda radiación para tratar la recurrencia debido al riesgo de los efectos secundarios.La quimioterapia utiliza medicamentos para destruir las células cancerosas. El médico puede recomendar quimioterapia después de la cirugía para reducir el riesgo de que presentes otra recurrencia del cáncer.Pueden recomendarte medicamentos que bloquean los efectos estimuladores del crecimiento de las hormonas estrógeno y progesterona si el tipo de cáncer es positivo para receptor hormonal.Si los análisis muestran que las células cancerosas producen un exceso de proteína HER2, probablemente te recomendarán medicamentos dirigidos a esa proteína.

Los tratamientos para la recurrencia del cáncer mamario regional incluyen lo siguiente:

Tratamiento de una recurrencia metastásica

Cuando es posible, la cirugía es el tratamiento recomendado contra el cáncer en casos de recurrencia regional. Es posible que el cirujano también extirpe los ganglios linfáticos que están debajo del brazo, si todavía están presentes.En algunos casos, se puede usar radioterapia después de la cirugía. Si no es posible hacer la cirugía, la radioterapia se puede usar como tratamiento principal contra la recurrencia del cáncer mamario regional.La quimioterapia, la terapia dirigida o la terapia hormonal también se recomiendan como tratamiento principal o pueden administrarse después de la cirugía o la radioterapia.

Existen muchos tratamientos para el cáncer mamario metastásico. Tus opciones dependerán del lugar donde se diseminó el cáncer. Si un tratamiento no es eficaz o deja de ser eficaz, es posible que puedas probar con otros tratamientos.

En general, el objetivo del tratamiento para el cáncer mamario metastásico no es curar la enfermedad. El tratamiento te puede dar la posibilidad de vivir más o aliviar los síntomas que causa el cáncer. El médico trabaja para alcanzar un equilibrio entre controlar los síntomas y minimizar los efectos tóxicos del tratamiento. El propósito es ayudarte a vivir lo mejor posible durante el mayor tiempo posible.

Estos son algunos de los tratamientos:

Si el cáncer es positivo para el receptor hormonal, es posible que obtengas beneficios de la terapia hormonal. En general, la terapia hormonal tiene menos efectos secundarios que la quimioterapia; por lo tanto, en muchos casos es el primer tratamiento utilizado para el cáncer mamario metastásico.Es posible que el médico recomiende quimioterapia si el cáncer es negativo para el receptor hormonal o si la terapia hormonal ya no funciona.Si las células cancerosas tienen determinadas características que las hacen vulnerables a la terapia dirigida, es posible que el médico recomiende estos medicamentos.

Inmunoterapia. En la inmunoterapia, se utiliza tu sistema inmunitario para combatir el cáncer. El sistema inmunitario que lucha contra las enfermedades de tu cuerpo puede no atacar el cáncer porque las células cancerosas producen proteínas que las ayudan a esconderse de las células del sistema inmunitario. La inmunoterapia funciona porque interfiere en ese proceso.

La inmunoterapia podría ser una opción si tienes cáncer de mama triple negativo, lo cual significa que las células cancerosas no tienen receptores de estrógeno, progesterona o HER2. Para el cáncer mamario triple negativo, la inmunoterapia se combina con quimioterapia para tratar el cáncer avanzado que se ha diseminado a otras partes del cuerpo.

Si el cáncer se diseminó a los huesos, es posible que el médico recomiende un medicamento para la regeneración ósea con el objetivo de reducir el riesgo de fracturas o el dolor de huesos que puedas presentar.Se pueden utilizar radioterapia y cirugía en determinadas situaciones para controlar los signos y los síntomas del cáncer mamario avanzado.

Con información de Mayo Clinic

