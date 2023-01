La mañanera de AMLO de este viernes 13 enero de 2023

El presidente Andrés Manuel López Obrador realiza de lunes a viernes sus "mañaneras" desde Palacio Nacional. (Infobae/Jovani Pérez).

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de AMLO ofreció su conferencia diaria en la que funcionarios explicaron avances en distintas áreas y atendieron cuestionamientos de la prensa.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

2023: Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. Ánimo, ánimo.

Pues ¿qué creen?, que vamos a dedicar la mañanera a contestar todas las preguntas. Ustedes tres, la compañera, ustedes tres y los tres de las dos filas. Nada más que no hayan preguntado en los últimos 15 días.

PREGUNTA: Buenos días, presidente.

Tzeltzin Juárez, de SinLínea.mx

El día de ayer los partidos de oposición, el PAN, el PRI y el PRD, acordaron nuevamente ir juntos en las elecciones para este 2023 y para la Presidencia en este 2024. Aunque todavía no definen su método de selección, sí dijeron que militantes de otras fuerzas políticas, ciudadanos, incluso sin filiación partidaria y empresarios podrían participar. Hasta se planteó la idea de que fuera candidato, un posible candidato, el empresario Claudio X. González.

Quisiera conocer su opinión sobre esto, ya que usted ha invitado a la oposición a definir ya a sus candidatos o el método para definir a sus candidatos y también su opinión sobre la reactivación de esta alianza. Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues yo creo está bien, están en derecho.

Y ya no es nota, como dirían ustedes. Desde hace tiempo están agrupados. Es un bloque conservador, reaccionario y desde luego que van a buscar, como lo han venido haciendo, detener el proceso de transformación que estamos llevando a cabo millones de mexicanos.

Son proyectos distintos y contrapuestos. Ellos quieren regresar por sus fueros, quieren que regrese el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Y nosotros, pues queremos que avance la transformación para que el actor, el protagonista principal de la historia de nuestro tiempo sea el pueblo de México, que haya una auténtica democracia, un gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo, que se acabe la corrupción, que el presupuesto público sea realmente público y se destine a atender las necesidades de la gente.

Que no regrese el derroche, la extravagancia, los lujos en el gobierno, los sueldos elevadísimos, todos los privilegios que existían; que paguen impuestos los de mero arriba, que no pagaban; que sigamos combatiendo el racismo, el clasismo; que la prensa no esté sometida al servicio de los grupos de intereses creados; que tengamos libertad de expresión, de manifestación; que haya una auténtica democracia.

Vamos a seguir luchando, pero, desde luego, ellos se están agrupando, son gente con mucho dinero que se han beneficiado de la política neoliberal o neoporfirista que se impuso durante mucho tiempo y que quedaron malacostumbrados y nosotros lo que les decimos es que se vayan a robar más lejos o que ya se acabó la robadera.

INTERLOCUTORA: Presidente, en una segunda pregunta, también el día de ayer organizaciones de derechos humanos pues acusaron de militarización por esta presencia de elementos de la Guardia Nacional en el Metro. Ayer usted dijo que usted aceptaba esta responsabilidad de los comentarios que iban a surgir en torno a la presencia de elementos de la Guardia Nacional.

Pero, también, su opinión al respecto, ya que el Centro Prodh y Amnistía Internacional condenaron la presencia de la Guardia Nacional en las estaciones del Metro.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, es también parte de lo mismo, todas estas organizaciones se fueron creando durante el periodo de mayor corrupción en la historia de México y parte de la política, de la oligarquía que dominaba México, era cooptar, comprar lealtades, consciencias, era maicear, como se decía en los tiempo de Porfirio Díaz, a periodistas, a intelectuales, a miembros de la llamada sociedad civil, a organismos supuestamente defensores de derechos humanos, a seudoambientalistas, etcétera, etcétera, etcétera. Es una red de componendas y complicidades, una banda de malhechores.

Entonces, todo lo que hacemos les parece mal, pero nosotros tenemos que cuidar al pueblo. Si nos ponemos a escuchar y actuar a partir de lo que dicen las minorías corruptas, o sus achichincles o voceros, pues no haríamos nada. Nosotros tenemos que proteger a la gente, cuidar al pueblo. Ellos son tan deshumanizados que hasta desean que le vaya mal a la gente, se frotan las manos, quisieran que hubiese accidentes y le desean mal al prójimo, por su nivel de enajenación, por su conservadurismo, su fanatismo.

Ayer estaba yo viendo unas imágenes en Perú de una marcha que están haciendo quienes protestan, están haciendo manifestaciones por la represión en el Perú e, igual que aquí, una señora los empieza a insultar a los que van manifestándose y les tiran huevos en Lima. Son sectores conservadores, muy radicales, extremistas, todo lo que se hace está mal.

¿Cómo no vamos a utilizar la Guardia Nacional, si se trata de proteger a la gente del Metro? ¿Por qué no hacerlo?

Qué tal que sí sean actos provocados y que lo quieran es que suceda una desgracia mayor ¿No lo vamos a evitar porque van a decir que estamos militarizando al país? ¿Vamos a estar escuchando y haciéndole caso a quienes fueron cómplices de cuando realmente se militarizó México y cuando se violaron todos los derechos humanos y cuando se llevaban a cabo masacres y torturas y cuando el gobierno estaba en manos de la delincuencia?

¿Con qué autoridad moral hablan estas personas, si guardaron silencio? Ahí balbuceaban algo de vez en cuando, ¿no? Es como lo de los medios, algunos que supuestamente eran independientes, de la llamada sociedad civil, de repente llevaban a cabo un reportaje para seguir engañando, simulando, de que no obedecían a grupos de intereses creados o eran progresistas, eran de avanzada, eran de izquierda, cuando en realidad son rancios, conservadores.

Entonces, ya eso no hay. Ahora ya sabemos, todos los medios en contra, con honrosas excepciones; lo importante es que se está llevando a cabo una revolución de las consciencias y el pueblo es mucha pieza.

Ayer estaba yo hablando con Pablo Iglesias, de España y estábamos tratando este tema, de cómo la oligarquía, la minoría rapaz, los corruptos que dominan en algunos países, se apoyan mucho en los medios de información; del papel de lo mediático, de cómo llegan a ser decisivos y son los que preparan el terreno para llevar a cabo destituciones, golpes de Estado técnicos, ya no como antes, pero al grado de ir manipulando hasta lograr actitudes como las que les conté de la señora de Perú, o eso.

Y aquí y en todos lados. Él se quejaba de España, pero así está Brasil y así está Perú y Argentina. Y los de nosotros son hasta fresas, hay lugar donde la derecha tiene el control absoluto. Me contaba, por ejemplo, que ellos no tienen ni siquiera posibilidad de participar en la televisión pública, o sea, que el control es completo de los medios. Y es Goebbels, el propagandista de Hitler, con la máxima de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad.

Y aquí en la Ciudad de México se padece. Como aquí se concentran la mayor parte de los medios y aquí el bombardeo es intenso y constante, muchos se descontrolan. En el resto del país, fíjense, como no hay tanta concentración de medios convencionales… Porque se habla de medios nacionales; pero, la verdad, no son nacionales. ¿Dónde se lee el Reforma? Pues aquí; El Universal, aquí; la televisión, aquí; todas las estaciones de radio, aquí. ¿Cuál cadena de radio hay a nivel nacional? No hay, son radios regionales, pero no existen monopolios, así, que dominen todo.

Bueno, las televisoras son las que tienen más cobertura a nivel nacional, pero con el crecimiento del internet, de los que tienen acceso a internet ya no representan lo mismo que antes; pero sí, aquí la gente está indefensa. Hagan un ejercicio, escuchen noticieros, van a ver cómo van a terminar; y cámbienle y, o sea, atolondrados.

Pero la gente de todas maneras se da cuenta, pero hacia adelante lo que le queda al conservadurismo es ese control de medios. Su apuesta es a lo mediático, por eso es muy importante la revolución de las conciencias, informar, informar, informar.

Ahora se saben más las cosas que antes; antes se silenciaba todo. Ahora la verdad se va abriendo paso y llega hasta el más apartado pueblo del país, por las redes, por radios comunitarias o porque se corre la voz.

Yo me acuerdo que, antes de esta fiebre de manipulación en la Ciudad de México, nosotros nos apoyábamos mucho por gente de la Ciudad de México, como la mayoría somos originarios de los estados de la República, de otras entidades, de los pueblos y la gente aquí siempre ha sido de avanzada y más antes de esta etapa a la que hago referencia del bombardeo de los medios en contra de nosotros… Que además es un tiempo excepcional, único, desde la época del presidente Madero no se atacaba tanto a un presidente como ahora, los medios.

Entonces, antes de esto nos ayudaba mucho la gente de la capital que iba a visitar a sus familiares a Hidalgo, a Puebla, a Oaxaca, a Michoacán, a Guanajuato, a cualquier parte. Y les contaban de cómo en la Ciudad de México se estaba avanzando en la transformación.

Me acuerdo cuando empezamos a entregar los apoyos a los adultos mayores, las pensiones y la ciudad era una vanguardia en lo político, la gente. Pues resulta que ahora ya es casi lo contrario, que ahora los que politizan vienen aquí a Coyoacán, familiares de Hidalgo, de Tlaxcala, de Oaxaca, de Puebla, a decirles a los del Pedregal de Santo Domingo: ‘Oigan, ¿y por qué votaron por Quadri?, ¿qué les está pasando?, ¿cómo en el Pedregal de Santo Domingo, Copilco El Alto, Santa Úrsula, votan por quien está planteando que desaparezca Oaxaca?’ Pues está bien que —o Guerrero o Chiapas— que los del centro de Coyoacán, porque hay una especie de aristocracia ahí, pues voten por el conservadurismo, pero las colonias populares, ¿qué pasó?

¿Cómo se explica uno eso? Los medios, por eso no hay que confiarse porque sí penetran, sí manipulan, sí están a favor de las minorías. Porque ni modo que esos medios defiendan al pueblo, no; defienden los intereses de las minorías, defienden la corrupción, defienden el clasismo, defienden el racismo, defienden la discriminación. Estamos hablando de las cúpulas de los medios, no de los periodistas, que es otra cosa, los trabajadores de la prensa que merecen todo nuestro respeto.

Porque también, ¿en dónde van a trabajar? Pero hay que vender el trabajo, no la conciencia. Porque lo peor es de que luego se creen, los periodistas, que son trabajadores de los medios como si fueran ellos los dueños o empresarios. Hay que vender, repito, el trabajo, no la consciencia.

Hablaba yo la vez pasada de que los buenos compositores, escritores, artistas, hacen cosas por encargo, trabajos por encargo, porque así obtienen ingresos. Una canción la puede hacer un compositor aunque no le guste, pero sabe que va a ser exitosa y que le van a pagar bien, incluso una novela; pero hay cosas que son de ellos, verdaderamente de ellos, que tiene que ver con su pensamiento, con sus convicciones, con su manera de ser realmente, se dan esa oportunidad.

Pero, bueno, por lo que comentas, la Guardia Nacional es para proteger a la gente y no le hace que nos critiquen.

Cuando yo gobernaba aquí, la ciudad, teníamos cuidado en ciertas cosas; por ejemplo, motines en reclusorios. Aquí hay 10, 12, reclusorios. Cuando llegué a gobernar habían pasado como 25, 30 años, que no se hacía un nuevo reclusorio, ni se ampliaban ni se mejoraban. Y aunque no me gusta construir cárceles, sino escuelas, tuvimos que hacer dos porque había sobrepoblación, uno para hombres y un reclusorio femenil. Y rehabilitamos, por cuestiones también humanitarias y para evitar motines y hay que estar pendiente de eso.

Luego, teníamos un programa de desazolve en tiempos de seca de los sistemas de drenaje, de presas que había que desazolvar, de los vasos reguladores. Una de las cosas que iban a provocar haciendo el aeropuerto, entre otros daños, en el lago de Texcoco, es que se afectaba un vaso regulador importantísimo en la ciudad para cuando llueve mucho.

Había, por ejemplo, el llamado Gran Canal del Desagüe, ya con una pendiente peligrosísima que podía ocasionar la inundación de todo el centro, del Palacio, de aguas negras. Tuvimos que —por los hundimientos del centro de la ciudad, estaba así el Gran Canal del Desagüe— tuvimos que hacer plantas de bombeo.

Entonces, siempre lo preventivo, cuidando incendios; llovía y había que estar pendiente. Me acuerdo que el que me ayudaba en eso era Aarón Mastache y lo conocíamos como ‘Tláloc’ porque llovía y a ver. Y ahí se aprende del lenguaje para suavizar las cosas, lo que en otras partes es inundación aquí se llama encharcamientos, encharcamientos que se iban los carros hasta el techo.

Y el Metro, los accidentes en el Metro, todo lo que se tiene que hacer de manera preventiva.

La revisión en bares, en discotecas, para evitar incendios por las desgracias que lamentablemente suceden.

Me acuerdo que una vez… Francisco Garduño, era el que me ayudaba en eso, en lo de la protección civil, la revisión. Y había un restaurante famoso, bar, restaurante famoso, de una cantante famosa, famosa, famosa.

PREGUNTA: ¿Paquita la del Barrio?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no voy a decir. El caso es que estaba el restaurante y el bar. Pues se tiene que tener salidas de emergencia, extinguidores, todo. Pues la puerta de emergencia, la salida, estaba pintada, no existía, nada más estaba pintada; ya se habló con ella y aceptó y se resolvió el problema.

Pero todo eso es gobernar. Claro que un fifí, un aspirante a fifí que está tuiteando por coraje o por consigna qué va a saber de eso, además del dolor que causa una desgracia. Están ahí como zopilotes esperando.

Ahí les recomiendo el libro de Paco Ignacio Taibo, Temporada de zopilotes, es muy bueno, sobre el asesinato al presidente Madero. Además, no es muy extenso y es buenísimo, muy bueno, de lo mejor que tiene Paco Ignacio, que tiene cosas muy buenas. Es un gran escritor, yo creo que el mejor escritor de nuestro tiempo.

Vamos, adelante.

PREGUNTA: Buenos días, presidente.

Hans Salazar, de Noticiero en Redes.

A propósito de este tema, del tema del Metro, uno de los cuestionamientos es el nivel… Bueno, se ha cuestionado varias cosas hacia esta decisión:

Se ha planteado, como dice mi compañera, el tema de militarización.

El otro punto, por ejemplo, que me llamaba mucho la atención es que sacan los datos respecto a que son más ―aquí se dijo― más de seis mil elementos que van a o que ya están en estas instalaciones y que lo entiendo como un… Y aquí se ha explicado, es la columna vertebral en la Ciudad de México, la movilidad es fundamental, es la actividad misma, es un centro neurálgico.

Pero la cuestión aquí y de acuerdo a los datos que aquí mismo se han dado, es que hay alrededor de 150 mil elementos de la Guardia Nacional, más menos, el número; seis mil pues dista mucho de una cuarta parte, etcétera. Pero en los medios sale, o muchos de los medios convencionales salen cuestionado e incluso algunos opositores de que se tienen más, cuidan más el Metro, ese es el mensaje, que 29 estados. Se basan en un tema de datos de la cantidad de elementos por cada estado.

Yo le preguntaría, presidente, en este sentido. Yo entendería el punto del cuidado de esto, de la desestabilización porque detrás puede haber esto, dependiendo las investigaciones a dónde se dirijan.

¿Qué respondería a este punto en concreto, presidente, del tema de las cantidades, el tema del enfoque?, porque aquí también entiendo yo, o así yo lo entendería, de ‘se está descuidando al país por cuidar al Metro’.

Esa sería mi pregunta, presidente, primeramente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues es que es muy buena pregunta y da la oportunidad de aclarar sobre cómo estábamos en materia de elementos, de corporaciones para cuidar al pueblo.

Lo más que había cuando llegamos al gobierno, lo único que había formalmente eran 40 mil elementos de la Policía Federal. De esos 40 mil, 20 mil eran operativos, formalmente el gobierno federal contaba con 20 mil elementos operativos.

Existía el Ejército, como existe la Marina, la policía ministerial, las policías estatales; aquí, en el caso de la ciudad, Policía Preventiva, Policía Bancaria, Policía Auxiliar, la policía municipal, pero el gobierno federal disponía realmente de 20 mil elementos.

Fíjense el cambio en lo cuantitativo, no hablemos de otra cosa, porque si nos metemos a lo cualitativo tendríamos que decir que esa policía estaba dominada por García Luna y sus alumnos. Ya sobre la integridad de la policía no hablemos de eso, nada más en lo cuantitativo.

¿Qué hacemos nosotros?

Enviamos una iniciativa de reforma a la Constitución para que se permita que nos ayude la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina en tareas de seguridad pública.

Con esa reforma ¿a cuántos incorporamos?

Pues a alrededor de 300 mil elementos operativos que no podían hacer labores de seguridad, estaban más orientados a la defensa nacional, a la seguridad del Estado, no a la seguridad pública.

Entonces, de 20 mil a 300 mil. Pero, luego, se logra la creación de la Guardia Nacional y esos 20 mil se convierten en 130 mil. Entonces, de 20 mil hace cuatro años tenemos ahora alrededor de 400 mil, 20 veces más.

Eso es en lo cuantitativo, pero vamos a ver cómo están distribuidos los de la Guardia Nacional en los estados. Tenemos el último informe de los elementos de la Guardia por estado. Ya tenemos, que desde luego que esto no sucedía, 19 estados en donde es mayor el número de elementos de la Guardia Nacional que de policías estatales.

¿Dónde está la Ciudad de México? Miren, antes de tomar la decisión. Esto lo presentamos. ¿Cuándo?

INTERVENCIÓN: El 3 de enero.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Esto nos ha permitido… Digo, no ha sido lo único, pero la Ciudad de México es la que tiene los índices más bajos en homicidios, en secuestros, en robo de vehículos. ¿Por qué no ponen los datos de la Ciudad de México con relación, por ejemplo, homicidios?

Entonces, son seis mil elementos de aquí mismo, que ya estaban, pero constantemente se están formando, porque no sé el último dato del número de miembros de la Guardia operativos, lo debemos de tener, porque está autorizado el que tengamos… Aquí está, estos son los operativos, 128 total, 106. Vamos a llegar a 145 mil y ya tenemos el presupuesto.

Y esto implica formación, que no había; implica la construcción, hasta ahora, de cerca de 300 cuarteles en todo el país, vamos a tener 500.

Ahora sí regrésame lo de la ciudad, homicidios en la ciudad, 1.7 promedio diario. ¿No tienes el de todo el país en homicidios?

Ah, robo de vehículo, miren, 12.

Robo de vehículo con violencia, 3.3.

Estos son datos que no se ven en las grandes ciudades del mundo. Entonces, se ha hecho un buen trabajo, la jefa de Gobierno, su equipo.

La perseverancia, porque todos los días, como lo hacemos nosotros, se reúnen no sólo las autoridades de la Ciudad de México, en todo el país, los gobernadores se reúnen y se le da importancia principal a la seguridad de la gente.

¿Tenemos el otro? No, eso es lo que hemos logrado en general, pero lo de los estados. Ese.

Miren, mientras Guanajuato tiene dos mil 984 homicidios de enero a noviembre, la Ciudad de México 718, cuatro veces menos, si hago bien las cuentas.

Entonces, por eso es hasta bueno que saquen estos temas, porque nos ayudan a informar, a que la gente tenga más elementos y que se entienda que es nuestra responsabilidad proteger al pueblo.

INTERLOCUTOR: Ahora, en este mismo punto, presidente, del Metro, para que quede más claro, porque igualmente ayer en las redes sociales, en los medios, la misma situación, que yo percibo que hay un tema de manipulación obviamente, los que están en contra de este tipo de decisiones para estar en el Metro.

¿Cuáles son las tareas específicas para que los usuarios, que son millones los que abordamos este transporte, van a tener? Porque ayer, precisamente, empezaba ya, bueno hasta caricaturas, distorsionando el tema de ‘es que van a hacer esto y qué van a saber de cuestiones técnicas’, bueno, prácticamente se estaba dibujando un tema como si la Guardia Nacional fuera a operar el Metro, o sea, llegaron a ese punto.

Y yo quisiera, presidente, en este mismo tema, si pudiera aclarar específicamente cuál va a ser la tarea específica en este sentido para que la gente lo sepa.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Presencia de la autoridad y protección a los ciudadanos, que no se sientan solos, que sientan que hay vigilancia y que se les está protegiendo.

Les voy a mostrar unas imágenes. A ver si están las imágenes que presentó hoy el general de cómo están ayudando y cómo hay más en donde son estaciones más concurridas.

Les voy a mostrar una que me llamó la atención. Ahí está. Miren esto. Esto es, páralo. Miren. No se vio. Ya déjalo.

Pero, o sea, es ayudar. Entonces, ‘militarización’; bájenle.

INTERVENCIÓN: Por eso no (inaudible).

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, porque es ayudar.

Y además hay una situación también. Como se estaban repitiendo estos casos y los medios dándole vuelo a todo, un amarillismo que no se veía desde los tiempos del Alarma!, pues la decisión también tiene que ver con darle seguridad a la gente.

Imagínense si la gente entra en sicosis, va al Metro, que tiene que ir porque es su medio de transporte y va con miedo. Después de todo lo que trabaja la gente, de todas su fatigas, de todos sus problemas, todavía traer encima la preocupación de que puede haber un accidente, que pueda haber un problema, una agresión y que ellos salgan afectados.

Pues el propósito es: no estás sólo. Pero está muy difícil que nuestros adversarios… Claro, no es perder el tiempo tratar el tema, porque no es para los del bloque conservador, a esos no los vamos a hacer… imagínense si vamos a convencer a Loret de Mola o Claudio X. González, o sea. Ahí se los dejo.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: Cuatro mil personas entrevistaron en el Metro ayer, sobre la Guardia Nacional.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es una encuesta.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Sí.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Y?

INTERVENCIÓN: De Buendía, 79 por ciento está a favor de la Guardia.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Claro, claro que sí. Pues es que la gente tiene mucho conocimiento y un instinto certero, tiene sabiduría y son los que todos los días usan el Metro.

INTERLOCUTOR: Presidente y a propósito que muchos de los que encabezan este tipo de ataques no usan ni el Metro, esa es una de las cosas.

En un segundo tema, presidente, el día de… Bueno, hoy se publica, por ejemplo, lo vi en internet, las declaraciones de Human Rights Watch, que es una organización no gubernamental, sobre que cuestiona al gobierno, a su gobierno, de que no le interesan los derechos humanos ni ir más allá. Hay todo un… Incluso se basa en un informe que hacen anual.

Pero me llama la atención y esta sería la pregunta, no en sí esa declaración, que no me sorprende, lo que me llama la atención, presidente y eso sería hacia donde yo voy, es que hace también unas semanas, aquí también lo había mencionado con usted, una revista británica Index on Censorship, lo compara incluso con algunas figuras dictatoriales o que por lo menos ubica en un término dictatorial.

Me puse a investigar un poquito, no se necesita mucho. Que estos dos, por ejemplo, este medio británico, el tema de la propia ONG que acabo de mencionar en donde se refiere a este tema de los derechos humanos, son financiados internacionalmente y obviamente obedecen a ciertos intereses sino… No es nada más no gubernamental, ‘somos libres, independientes’, etcétera.

Pero, por ejemplo, en estos dos casos quienes financian y de manera fuerte con millones de dólares es George Soros. Ese es uno de los personajes, seguramente habrá más, pero bueno, solamente como muestra un botón.

Y en este contexto preguntarle lo que ha estado sucediendo, porque estos entes, esta organización, esta revista o estos medios que se visten así de revistas, tienen un enfoque particular cuando empieza a haber gobiernos de izquierda, gobiernos progresistas, particularmente hablo de América Latina y, bueno, pues ya lo hemos estado hablando aquí, usted mismo incluso en esta conferencia se ha referido a Perú y de qué lado se ponen, el tema propio de Brasil que sucedió y que es algo también delicado.

¿Esto usted lo leería, lo que acabo de comentar, como un tema también hacia contra su gobierno, en un tema de buscar este tipo de enrarecimiento, cuestionamiento contra lo que usted está haciendo? A pesar de que ha habido los avances económicos y todo esto, ellos lo miran de otra manera o voltean los datos.

Quisiera preguntarle y la agradezco que me haya permitido.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, es que parte de lo mismo, o sea, durante el periodo neoliberal, que fueron 36 años, fue mucho tiempo, lograron crear una corriente de pensamiento justificando la privatización.

Ustedes porque son jóvenes, pero cuando iban a vender las empresas públicas antes echaban andar una campaña de que las empresas públicas prestaban mal servicio, ya sea que no servía la comunicación telefónica o que se retrasaban los vuelos. A los empleados de las aerolíneas que pertenecían a la nación, que eran empresas públicas, los insultaban. Ahora como la mayoría de las líneas aéreas están privatizadas no hay esos motines. Porque había toda una campaña preparando el terreno para justificar la privatización.

Pues lo mismo hicieron con la educación, lo mismo hicieron cooptando a los intelectuales. Ya hablamos aquí de cómo Salinas los cooptó a todos los intelectuales buenos, economistas, que terminaron de locutores, de defensores del salinismo, los medios.

Y esto pasó a nivel mundial y surgieron las llamadas organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil, lo que antes se conocía como pueblo, todo eso se fue creando y todo con el propósito de justificar o de encubrir el saqueo de los bienes de la nación, de los bienes del pueblo, las grandes injusticias, la monstruosa desigualdad que se fue produciendo.

¿Por qué no pones la gráfica de la desigualdad que elaboró Esquivel, que está en uno de mis libros, de cuándo hubo más desigualdad en México? En el salinismo, ahí es donde aparecieron el grupo de multimillonarios que llegó a ocupar el cuarto lugar en el mundo al término del gobierno de Salinas. Era Estados Unidos, Japón, Alemania y México y casi todos los que aparecían en esa lista de Forbes, mexicanos, habían sido beneficiados con una empresa, con un banco que era propiedad de la nación y que se había privatizado.

Entonces, necesitaban también ponernos a pensar en otras cosas, a voltear a ver para otro lado y empezaron a crear las nuevas políticas públicas, impulsadas también por estos grupos dominantes a nivel mundial.

La misma ONU, se los fui a decir el año pasado. ¿Cuándo la ONU ha hecho un pronunciamiento en los últimos tiempos sobre la monstruosa desigualdad que hay en el país en el mundo? Nunca, no se atreve a tocar eso.

Pero, miren y son datos del Banco Mundial y la OCDE. Aquí entró Salinas, 88, miren cuando salió la desigualdad.

Y aquí es… Aquí había una familia nada más, la Garza Sada, que aparecía con dos mil millones de dólares, una familia. En este año la revista Forbes empezó a publicar la lista de los más ricos del mundo, nada más la familia Garza Sada; pero ya aquí aparecen 24. De uno a 24 en la lista, con 48 mil millones de dólares.

Entonces, esto fue el neoliberalismo en lo económico, esta monstruosa desigualdad, la gran acumulación de capital en unas cuantas manos y el empobrecimiento de la mayoría en México.

Entonces, fueron creando el instituto de la transparencia, las comisiones de derechos humanos, las comisiones antimonopólicas, la de la competencia. Pura faramalla y a financiar a todos estos organismos, todos, para silenciarlos.

Pero, lo mencionabas, hoy hagan una revisión de la prensa hoy, no sólo de la de México, del mundo y vean cuántas notas hay de la represión en Perú, vean cuántas y si hay alguna denuncia de una organización internacional de las que supuestamente defienden los derechos humanos. Ahí van a encontrar seguramente una denuncia de Artículo 19 y de todos estos. No van a encontrar nada, nada.

Pero les voy a poner otro ejemplo, ya se detuvo al que le disparó a Ciro Gómez Leyva. A ver, pon el Reforma, a ver si está en las ocho. Miren lo que está.

Y lo de un periodista que acaba de sufrir un atentado y que se acaba de detener al que disparó.

¿No tendrán qué pasó cuando le dispararon a Ciro el día siguiente, qué puso el Reforma?

Pero, a ver, pon otros periódicos para ver si… Pon Excélsior, ahí se debe de estar porque ahí trabaja Ciro. Ah, sí.

Todo es Va por México. Me acuerdo cuando hablaban del Pacto por México y yo decía: el Pacto Contra México y así resultó.

Pero esa es la constante en el manejo de los medios.

Ahora no sé exactamente qué resolvió el Tribunal Electoral, pero ya el muñequito ya está prohibido.

INTERVENCIÓN: Hubo una sanción por el uso del ‘amlito’

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Cómo?

INTERVENCIÓN: Del ‘amlito’

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿No lo tendrás por ahí? Ah, pero no nos vayan a… No, mejor no.

No, es que ya prohibieron el Amlito.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Pero para campañas electorales solamente, no está prohibido…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, pues ponlo.

¿No encontraron a…? Bueno, vamos a seguir. Adelante.

PREGUNTA: Buenos días, presidente.

Preguntarle, con este tema del Metro, retomando algunos datos de los que mencionaban, decía ayer la jefa de Gobierno que han ocurrido episodios fuera de lo normal en el Metro. Usted decía que parte de esta tarea que van a tener los elementos de la Guardia Nacional es hacer presencia.

Pero, ante estos episodios fuera de lo normal, ¿también la Guardia Nacional va a asumir tareas de inteligencia para evitar que estos accidentes, estas fallas que ha tenido se sigan repitiendo, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es una acción preventiva básicamente y esto va a acompañado de una revisión de todas las instalaciones, de un diagnóstico de la situación de los talleres, las vías, los equipos, todo, todo, todo.

Y con presupuesto, que no ha faltado, lo explicó ayer la jefa de Gobierno. Pero en el caso de que hiciera falta más presupuesto para el mantenimiento en el Metro, nosotros vamos a ayudar, el gobierno federal. Pero primero se está haciendo la investigación.

Lo otro que me estás preguntando, no puedo decirlo porque no puedo adelantar nada, no puedo explicar nada, porque sí hay denuncias por los accidentes que ha habido; entonces, es la fiscalía la que tiene este caso, estos casos.

INTERLOCUTOR: Completando esa parte, también de lo que hablaba usted, de que, gracias a la presencia de 20 mil elementos de la Guardia Nacional en la Ciudad de México, la Ciudad de México presenta niveles bajos en tema de homicidio, robo de vehículos. ¿No haría falta, presidente, que, en otros estados como Michoacán, Jalisco, que tienen cuatro mil 500 elementos de la Guardia Nacional, se aumentara la presencia también de los elementos de seguridad?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Lo estamos haciendo cada vez más. Por ejemplo, en Jalisco y en Guanajuato es donde tenemos más cuarteles de la Guardia. Ahora lo vemos. O sea, se atiende a todos y en la medida que vaya creciendo el número de elementos de la Guardia pues vamos a disponer de… Vamos a poder garantizar mayor vigilancia.

Esto es por lo que corresponde a la Guardia Nacional, pero, por ejemplo, la Defensa tiene un despliegue importante en Jalisco precisamente, en los límites con Michoacán, en los límites con Zacatecas, de muchos, muchos, muchos elementos.

Es que, aparte de la Guardia, nos ayuda la Secretaría de la Defensa y nos ayuda Marina, pero son, sin duda, mayor el número de fuerzas federales en los estados o en la suma de todo, aquí estamos poniendo el caso nada más de la Guardia.

Pero también a ver si están los cuarteles que hemos construido en Jalisco, en todo el país, de los 240 o más, a ver si los tienen; si no, lo dejamos.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Se han construido 249.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero ¿no tienes por estado? Sí, es que me gustaría que para probar que se está atendiendo a todos y estoy casi seguro que Jalisco y Guanajuato es donde hay más cuarteles de la Guardia construidos, desde luego también Michoacán y otros estados.

INTERLOCUTOR: Presidente, en un segundo tema, con el tema del Pacic, el acuerdo que usted llevó con los empresarios, distribuidores, productores de alimentos también, el 6 de enero me parece que emitieron un decreto que ampliaba o prorrogaba la exención de aranceles para combatir la inflación, se publicó en el Diario Oficial de la Federación.

Y también este acuerdo que usted hizo el año pasado, decía usted que mantenía estable los precios de la canasta básica, que es una de sus preocupaciones que tiene usted, que ha expresado, mantenía hasta febrero.

¿Va a convocar nuevamente a los empresarios para prorrogar durante 2023 este acuerdo de la canasta básica o se va a mantener? ¿Qué va a pasar después de febrero con estos precios de la canasta básica?

Y si permite también preguntarle en un segundo tema, con el tema de Gustavo Petro. Usted hizo en noviembre un acuerdo con él de convocar a una conferencia de mandatarios latinoamericanos para replantear la política antidrogas. ¿Cuándo se va a dar esta conferencia latinoamericana?

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, bueno, estamos haciendo constantemente una revisión del comportamiento de los precios, todos los lunes vemos el comportamiento de los precios de la canasta básica.

La tendencia es que están bajando los precios de la canasta básica, de los 24 productos de la canasta básica, porque se estableció un precio de 239 pesos por los 24 productos —a ver si tenemos el resultado del lunes de la canasta— y está ya en promedio por debajo de los 239.

INTERVENCIÓN: Mil 39.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Perdón. Mil 39, mil 39. El lunes, que va a estar Ricardo Sheffield, nos va a explicar eso.

Pero esto es, bueno, estos son los precios de la canasta, este es el mínimo y este es el máximo. Pero, a ver. Sí, esto es mejor, esto es por región, en esta región mil 35 es el más alto y el más bajo 869.

Pásale a la siguiente. Ese es otra, ¿verdad? Mil 40, aquí se pasa por un peso el más alto; pero el más bajo, 939.

Síguele. Aquí pasa, esto es Saltillo; pero aquí baja, también en Saltillo, 910.

Síguele. Esto es el sureste, en Mérida, mil 71, un poco arriba del mil 39; pero en Centro Tabasco 882, los mismos 24 productos.

Así está, ¿verdad? Entonces, estamos constantemente viéndolo.

Y sí vamos a hacer una reunión. O sea, lo primero es agradecerles a los industriales, a los productores, a los distribuidores, comerciantes. Las tiendas que más están ayudando son tres, eso lo tengo muy claro: Soriana, Walmart… No, Chedraui segundo y Walmart tercero.

INTERLOCUTOR: ¿Se van a reunir?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Estamos por reunirnos para evaluar, queremos ver cómo va el índice inflacionario.

Ayer se dio a conocer la inflación anual en Estados Unidos; nos ayuda mucho, porque está a la baja.

Queremos ver los resultados nuestros de estos primeros meses. Ha ido bajando en el caso nuestro, poco, pero ha ido bajando, pero queremos ver enero y evaluar. Pero sí estamos pendientes.

Acerca de lo del presidente Gustavo Petro, nos ha invitado. Estamos viendo cuándo asistimos a una gira a América del Sur que tenemos pendiente, porque ya he estado, ya he viajado mucho, he estado cuatro veces en Estados Unidos, una vez estuve en la ONU y tres en la Casa Blanca, uno con el presidente Trump y dos con el presidente Biden, o sea, cuatro, cuatro visitas.

Y luego en Centroamérica, estuve en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Belice y en Cuba. Y hasta ahí. Entonces, me falta el cono sur, me falta el sur, falta Colombia, tengo que ir a Argentina.

Tengo que ir a Brasil, pero no voy a Brasil hasta que venga el presidente Lula, que ahora pues está ocupado, pero quedó en venir.

Y Chile, que estoy invitado y es muy probable que vaya para el 11 de septiembre, que es el 50 aniversario del asesinato del presidente Allende. Entonces, a lo mejor voy a aprovechar para, sí, estar ahí, una visita que incluya varios países.

PREGUNTA: Entonces, ¿Lula podría venir antes?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Mande?

INTERLOCUTOR: ¿El presidente Lula podría venir antes de septiembre?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, yo creo que puede venir antes, sí, antes.

INTERVENCIÓN: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues ahí vamos a haber cómo se presentan las cosas. Está muy difícil la situación, muy lamentable lo que está sucediendo. Esas son las cosas que no se deben de hacer, de cómo las cúpulas del poder económico o político actúan de manera irresponsable y afectan a los pueblos. Porque esta es una decisión de los arriba en contra de la voluntad de la gente, en contra de la democracia. Entonces, eso es.

Y en esa ocasión sí tengo que ir a Colombia, digo, cuando lleve a cabo esa gira, para hablar con el presidente Gustavo Petro, que es un buen presidente. Nos llevamos muy bien, con todos, hasta con el presidente de Ecuador, que es de origen empresarial, pero es una muy buena persona, el presidente Lasso.

El presidente de Paraguay, creo que se apellida Abdo, que es también de un movimiento de centro derecha; sin embargo, es muy buena la comunicación. No se nos va a olvidar que él nos permitió que bajara el avión de la Fuerza Aérea cuando tenían bloqueado todo el espacio aéreo en Perú y desde luego en Bolivia, cuando se fue a buscar a Evo y ya no tenía forma de cargar combustible el avión de la Fuerza Aérea y él autorizó el aterrizaje del avión, lo que impidieron en Perú. Todavía no estaba Castillo, pero yo creo que son los mismos que ahora están dominando con el uso de la fuerza. Y ya no quiero seguir hablando porque no me vayan a acusar de intervencionismo o me vayan a declarar non grato.

Una compañera.

PREGUNTA: Qué tal, muy buenos días, señor presidente.

Sandy González, periodista de Quintana Roo en Canal 5 TV y Los periodistas del Sur.

Tengo cuatro preguntas, trataré de ser muy breve. Aparentemente la administración de la hoy gobernadora Mara Lezama va marchando muy bien; sin embargo, las personas heredadas de las pasadas administraciones no están yendo hacia el mismo rumbo y me refiero al fiscal general del estado de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca, en quien ha sido exhibido en varias ocasiones en distintos medios de comunicación como una persona corrupta y que no ha dado el ancho en sus funciones y lejos de contribuir y esclarecer algunos homicidios o delitos, se ha incrementado, tal es el caso del asesinato de cuatro periodistas, 24 policías y a esto súmele las desapariciones y también las múltiples ejecuciones.

Tan sólo en el lapso del 2020 y julio del 2021 se han abierto 68 mil 268 carpetas de investigación, esto por diversos delitos, de las cuales no se han resuelto 60 mil. Uno de los problemas de la fiscalía del estado es la lentitud en las averiguaciones lo cual genera que haya impunidad en los procesos; asimismo, los denunciantes muchas veces tienen que pasar largos trámites para realizar una denuncia y posterior a esto pasan varios meses e incluso años para que el ministerio los pueda resolver.

Aunado a esto, también ha sido señalado de tener una nómina inflada, apoyando a amigos, familiares, compañeros dentro de esta dependencia, los cuales, pues no están en sus áreas de trabajo, simplemente cobran.

Asimismo, el 18 de noviembre también favoreció a los hermanos Arroyo con una deuda millonaria de 126 millones de pesos, donde él desempolvó el expediente para poder ayudarlos.

También hay un caso del mismo fiscal Montes de Oca, donde queda relacionado el hoy fiscal de la República, Alejandro Gertz Manero, donde en el 2017, a través de una entrevista con Carmen Aristegui, él mismo menciona que un subprocurador con apellido Óscar Montes de Oca le había pedido dinero a su abogado para poder proceder con la situación de su hermano.

¿Qué opina usted de que el estado de Quintana Roo tenga un fiscal de esta talla?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, primero felicitarte a ti por tu valor civil, primero eso.

Y expresarte que esta es una tribuna abierta, por eso estás haciendo esta denuncia, tienes todo el derecho de hacerlo.

Y corresponde a las autoridades, a la fiscalía general hacer la investigación. Tú ya estás ayudando dando a conocer todos estos elementos, pero la autoridad es la que tiene que investigar y recoger las pruebas para no denunciar sin elementos. Pero ya lo estás haciendo.

Y qué bueno que mencionas, porque yo coincido contigo de que Mara Lezama es una buena gobernadora; seguramente ella también va a tomar en cuenta lo que tú estás planteando aquí, el fiscal general, pero se necesitan elementos.

INTERLOCUTORA: Tengo pruebas, señor presidente. Las traigo algunas por aquí.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos, pues dejas las pruebas.

¿Te parece?

INTERLOCUTORA: Inclusive traigo unos audios.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, te propongo algo: que platiques con la secretaria de Seguridad Pública, que se entrevisten el día de hoy.

¿Tú vienes de allá?

INTERLOCUTORA: Sí.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: El día de hoy te va a atender.

INTERLOCUTORA: Okey.

En un segundo tema, señor presidente, este fin de semana usted visitó Quintana Roo y, bueno, yo el año pasado, el 3 de octubre, habíamos tocado un tema, que le había preguntado acerca del exgobernador Mario Villanueva. En su caso, si su gobierno va a poder estar para apoyarlo.

De hecho, tuve acceso a la notificación que le hizo el Juzgado Sexto de la Ciudad de México donde le indica al exgobernador regresar a su casa debido a que la pandemia del COVID-19 ya está por finalizar. Él no tiene arraigo domiciliario y no sé si su gobierno va a poder apoyarlo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, ya lo expresamos, es una situación que tiene que ver con derechos humanos; además, él está enfermo. Esto lo hablé con la gobernadora y ella está de acuerdo y el propósito es que si hay algún proceso pendiente lo continúe desde su domicilio, esto es lo que ya se está atendiendo. Este caso lo tiene el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, que ahora está escuchando lo que estamos hablando.

INTERLOCUTORA: Okey, perfecto, gracias.

En otro tercer tema es mencionarle un problema sindical, esto desde del 2014, se creó un sindicato con número 29, con la designación de Sindicato de Trabajadores del Municipio de Puerto Morelos, en Quintana Roo, este a través de los años cuando, de hecho, el municipio hoy de Puerto Morelos era delegación. Pues ellos iniciaron y lograron su registro en el 2019 firmando todos los acuerdos; sin embargo, el año pasado ingresó… No, en el 2021 ingresó otro sindicato llamado igual Sindicato de Trabajadores para el Municipio de Puerto Morelos con número 28, el cual, a través de acuerdos con la hoy presidenta municipal de ese municipio, Blanca Merari, ingresó, esto desplazando al sindicato número 29.

Este sindicato número 28 es de Delia Alvarado, una líder sindical de Benito Juárez, quien ha fungido allí como líder sindical por 26 años y quien estaba con ella era Patricia Pulido Fuentes, su sindico; sin embargo, la puso a ella como líder sindical del número 28 de Puerto Morelos.

Entre ellas dos, pues están ahora sí que manejando los sindicatos, tanto de Benito Juárez, como de Puerto Morelos, desplazando al sindicato número 29, quien desde el 2014 ya existía, ya tenía registro, ya laboraba ahí. Y han hecho muchas amenazas a los trabajadores, intimidaciones de no quejarse, de no reclamar, para que continúe el actual sindicato número 28 de…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: En ese caso es un asunto del estado. Si te parece, le vamos a pedir a la gobernadora que ella lo atienda, le vamos a solicitar a Mara de que ella vea este caso. Y que los dirigentes del sindicato que se creó, que se constituyó con anterioridad vayan a verla, que le expliquen y que ella los reciba.0

INTERLOCUTORA: De hecho, el sindicato número 29, que fue el que se creó primero, ya metió varios amparos; acaba de ganar uno actualmente, hace como 15 días más o menos, lo único que ellos esperan es la toma de nota, que hasta ahorita no han tenido respuesta.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues es seguro un asunto del gobierno del estado, de la Secretaría del Trabajo o de la Junta de Conciliación en Quintana Roo. Si tú ves que no hay respuesta, nos vuelves a plantear el tema y ya le pedimos a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, para que ella intervenga. Pero yo creo que Mara va a poder.

INTERLOCUTORA: Claro. Gracias, presidente.

Mi último tema, rápidamente, es acerca de unos trabajadores del Inegi, quienes el gobierno de la República estableció el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, esto llamado el programa de Procede, hace ya varios años.

En este caso las diversas dependencias involucradas, como Registro Agrario Nacional, Procuraduría Agraria y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el Inegi, contrataron a distintos profesionales con altos conocimientos técnicos.

Durante la ejecución de este trabajo se suscitaron situaciones como jornadas laborales extenuantes y, bueno, un sinfín de labores que ellos mismos realizaron.

Sin embargo, en el año 2000, cuando tomó posesión el gobierno federal de Vicente Fox, sin considerar que los trabajos del Procede continúan vigentes hasta el día de hoy, el titular del Ejecutivo ordena dar por terminada de manera unilateral la relación laboral con más de cuatro mil 500 trabajadores, estos del Inegi en todo el país, de los cuales demandaron dos mil 300 trabajadores y ya que cumplían 10 años de servicio en este instituto, de manera particular en Quintana Roo alrededor de 120 son los trabajadores que interpusieron demandas en tiempo y forma ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, esto por el reclamo de pagos de salarios caídos, reconocimiento de antigüedad ante el Issste y algunos casos reinstalación de sus puestos, ¿no?

En este caso actualmente persisten en la lucha 428 extrabajadores de los 14 estados. Que, de hecho, traigo una documentación donde todos ellos firman para que puedan también obtener… Ellos lo que quieren es que el Inegi les pague por el tiempo de haber laborado.

Llevan varias demandas, laudos, amparos y muchos de ellos ganados y pues ya son prácticamente 22 años luchando por esta situación.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, entonces sí va a tener que ver, por eso, a la secretaria del Trabajo, porque eso sí es un asunto federal.

Se ponen de acuerdo con Jesús para que se dé la entrevista. Así como vas a ver a Rosa Icela, que puedas ver a Luisa María Alcalde, secretaria de Trabajo para este asunto.

INTERLOCUTORA: Gracias, presidente.

Y, bueno, los trabajadores del estado de Quintana Roo también le agradecen a usted la intervención de su gobierno el año pasado para hacer justicia a su base laboral.

Es todo. Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ándale.

¿No nos vamos ya? Vamos a mayoritearlos. ¿Nos quedamos o nos vamos? Es viernes. Ya, ya, vamos a hacer la excepción, para el lunes.

PREGUNTA: De Mejía Berdeja.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Cómo?

INTERLOCUTOR: Mejía Berdeja.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, no tenemos todavía información, pero tan luego se tenga se les va a transmitir. Yo creo que hoy o mañana, o sea, les vamos a estar informando y así en todos los casos.

Quedamos que el lunes. Aunque se enojen los tres que tienen las manos levantadas, van a tener tres nada más, los primeros de las dos primeras filas, sí. No le hace que estén a la derecha, ¿eh?, no le hace.

Bueno, adiós.

