Amnesia global transitoria: causas, síntomas y tratamiento

La amnesia global transitoria representa un episodio de confusión repentino que sufre una persona que, por lo general, está en estado de alerta. Este estado de confusión no se debe a una afección neurológica más común, como la epilepsia o el accidente cerebrovascular.

Durante un episodio de amnesia global transitoria, la persona es incapaz de generar recuerdos nuevos, por lo que desaparece el recuerdo de los últimos acontecimientos. No puedes recordar dónde estás ni cómo llegaste hasta allí. Es posible que no recuerdes nada de lo que está sucediendo en ese preciso momento. Puedes seguir repitiendo las mismas preguntas porque no recuerdas las respuestas que acabas de recibir. También puedes tener la mente en blanco cuando se te pida que recuerdes cosas que sucedieron un día, un mes o incluso un año atrás.

Esta afección afecta principalmente a personas de mediana edad o mayores. La amnesia global transitoria te permite recordar quién eres e identificar a las personas conocidas. Los episodios de amnesia global transitoria siempre mejoran de forma gradual en unas pocas horas. Durante la recuperación, es posible comiences a recordar acontecimientos y situaciones. La amnesia global transitoria no es una afección grave, pero sí puede suponer una experiencia aterradora.

Síntomas





El síntoma principal de la amnesia global transitoria es la falta de capacidad para formar nuevos recuerdos y para recordar el pasado reciente. Una vez que se confirma dicho síntoma, es importante descartar otras posibles causas de la amnesia.

Para que se te diagnostique la amnesia global transitoria, debes tener los siguientes signos y síntomas:

Comienzo de confusión con pérdida de memoria repentina, verificada por un testigoMantenerte despierto y alerta con consciencia de quién eres, a pesar de la pérdida de memoriaCognición normal, como la capacidad de reconocer y de nombrar objetos familiares, así como de seguir indicaciones simplesAusencia de signos de daños en una zona específica del cerebro, como la incapacidad de mover un brazo o una pierna, movimientos incontrolables o problemas para entender palabras

Otros síntomas y antecedentes que pueden contribuir a diagnosticar amnesia global transitoria:

Síntomas que no duran más de 24 horas (por lo general, menos)Recuperación gradual de la memoriaAusencia de lesiones recientes en la cabezaAusencia de signos de convulsión durante los períodos de amnesiaNingún antecedente de epilepsia activa

Otra característica frecuente de la amnesia global transitoria, que se debe a la incapacidad de crear nuevos recuerdos, es hacer preguntas varias veces y, por lo general, la misma pregunta; por ejemplo, "¿Qué hago aquí?" o "¿Cómo hemos llegado aquí?".

Cuándo debes consultar con un médico

Busca atención médica inmediata para cualquier persona que, repentinamente, pase de estar consciente acerca de la realidad presente a sentirse confundida sobre lo que acaba de suceder. Si la persona que sufre la pérdida de memoria está demasiado confundida como para llamar a una ambulancia, llámala tú.

La amnesia global transitoria no es peligrosa. Sin embargo, no existe un modo fácil de distinguir entre la amnesia global transitoria y las enfermedades que ponen en riesgo la vida y que también pueden provocar pérdida repentina de memoria.

Factores de riesgo





Curiosamente, muchos estudios han descubierto que la hipertensión arterial y el colesterol alto, que están estrechamente relacionados con los accidentes cerebrovasculares, no son factores de riesgo para la amnesia total transitoria. Esto puede deberse a que la amnesia total transitoria no representa enfermedades en los vasos sanguíneos relacionadas con el envejecimiento. El sexo tampoco parece afectar el riesgo.

Los factores de riesgo más evidentes son los siguientes:

Diagnóstico

Las personas mayores de 50 años tienen un riesgo más alto de tener amnesia total transitoria que las personas más jóvenes.Si tienes migrañas, el riesgo de tener amnesia total transitoria es considerablemente mayor que el de una persona que no las tiene.





Para diagnosticar la amnesia global transitoria, tu proveedor de atención médica primero tiene que descartar afecciones más graves. Entre ellas, se encuentran los accidentes cerebrovasculares, las convulsiones o los traumatismos craneales. Estas afecciones pueden causar el mismo tipo de pérdida de memoria.

Examen físico

Esto comienza con un examen neurológico: control de los reflejos, el tono muscular, la fuerza muscular, la función sensorial, la marcha, la postura, la coordinación y el equilibrio. Es posible que el médico también te haga preguntas para evaluar el pensamiento, la capacidad de razonar y la memoria.

Pruebas del cerebro y de diagnóstico por imágenes

El próximo paso consiste en detectar anomalías en la actividad eléctrica y el flujo de sangre del cerebro. Tu proveedor de atención médica puede solicitar una prueba de las siguientes o una combinación de varias:

Tratamiento

Mediante el uso de equipos especiales de rayos X, el médico obtiene imágenes de varios ángulos diferentes y las une para mostrar imágenes transversales del cerebro y del cráneo. Laspueden mostrar anomalías en la estructura del cerebro, como vasos sanguíneos estrechos, muy estirados o desgarrados y accidentes cerebrovasculares anteriores.Esta técnica utiliza un campo magnético y ondas de radio para generar imágenes transversales detalladas del cerebro. La máquina depuede combinar estos cortes para producir imágenes tridimensionales que pueden verse desde diferentes ángulos. Unapuede no ser necesaria si te hicieron unaen el momento del episodio yno reveló problemas en el cerebro.Unregistra la actividad eléctrica del cerebro a través de electrodos que se adhieren al cuero cabelludo. Las personas con epilepsia a menudo presentan cambios en las ondas cerebrales, incluso cuando no están sufriendo una convulsión. Esta prueba se suele indicar si has sufrido más de un episodio de amnesia global transitoria o si el médico sospecha que tienes convulsiones.





No se requiere tratamiento para la amnesia total transitoria. Mejora sin tratamiento y no tiene efectos duraderos conocidos.

Con información de Mayo Clinic

