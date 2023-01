Victoria de New Orleans Pelicans ante Washington Wizards por 112-132

New Orleans Pelicans logró ganar a domicilio a Washington Wizards por 112-132 en una nueva jornada de la NBA. Anteriormente, los jugadores de Washington Wizards cayeron derrotados fuera de casa contra Oklahoma City Thunder por 127-110, por lo que tras este resultado acumularon cuatro derrotas seguidas, mientras que los de New Orleans Pelicans también perdieron a domicilio con Dallas Mavericks por 127-117. Con este resultado, New Orleans Pelicans lo que le permitiría clasificarse a los Play-off con 24 victorias en 40 partidos jugados. Por su parte, Washington Wizards, tras el partido, se quedaría por el momento fuera de los Play-off con 17 partidos ganados de 40 disputados.

El primer cuarto tuvo varios cambios de líder en el marcador, de hecho, los visitantes consiguieron un parcial de 10-0 durante el cuarto hasta finalizar con un resultado de 37-35. Después, en el segundo cuarto los jugadores de New Orleans Pelicans lograron recuperar puntos hasta remontar el partido y consiguió la máxima diferencia (12 puntos) al final del cuarto, el cual terminó con un resultado parcial de 19-33. Tras esto, los rivales acumularon un total de 56-68 puntos antes del descanso.

Durante el tercer cuarto el equipo visitante logró mantener su diferencia en el luminoso y el cuarto acabó con un resultado parcial de 32-32 y 88-100 de total. Por último, en el transcurso del último cuarto New Orleans Pelicans acrecentó su distancia, incrementó la diferencia hasta un máximo de 27 puntos (88-115) y el cuarto concluyó con un resultado parcial de 24-32. Finalmente, el duelo acabó con un resultado final de 112-132 para los jugadores del equipo visitante.

Además los jugadores de New Orleans Pelicans que más destacaron en el enfrentamiento fueron Cj Mccollum y Jonas Valanciunas, que consiguieron 34 puntos, una asistencia y cinco rebotes y 27 puntos, una asistencia y 12 rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo local destacaron Kristaps Porzingis y Kyle Kuzma, con 23 puntos, una asistencia y 10 rebotes y 19 puntos, dos asistencias y ocho rebotes respectivamente.

En el siguiente encuentro de la NBA, Washington Wizards jugará contra Chicago Bulls en el Capital One Arena. Por su parte, en el próximo encuentro, New Orleans Pelicans se verá las caras con Boston Celtics en el TD Garden.

