Milwaukee Bucks gana a New York Knicks (107-111)

Milwaukee Bucks consiguió vencer frente a New York Knicks como visitante por 107-111 en una nueva jornada de la NBA. En la jornada anterior, los jugadores de New York Knicks lograron la victoria a domicilio contra Toronto Raptors por 108-112. Por su parte, los de Milwaukee Bucks perdieron en casa con Charlotte Hornets por 109-138. Milwaukee Bucks, con este resultado, se queda con una de las plazas de acceso a los Play-off con 25 victorias en 39 partidos jugados, mientras que New York Knicks, tras el partido, se quedaría por el momento fuera de los puestos de Play-off con 22 partidos ganados de 40 disputados.

El primer cuarto tuvo varios movimientos en el marcador, de hecho, los visitantes consiguieron un parcial de 10-2 durante el cuarto y concluyó con un 22-22. Posteriormente, durante segundo cuarto también hubo alternancias en el electrónico hasta concluir con un resultado parcial de 29-24. Tras esto, los equipos llegaban al descanso con un 51-46 en el contador.

En el transcurso del tercer cuarto los jugadores de New York Knicks lograron mantener su diferencia en el luminoso hasta finalizar con un resultado parcial de 27-27 y 78-73 de total. Por último, durante el último cuarto de nuevo hubo varios movimientos en el marcador y el cuarto acabó con un resultado parcial de 29-38. Tras todo esto, el choque finalizó con un resultado final de 107-111 para los visitantes.

Durante el partido, Milwaukee Bucks se hizo con la victoria gracias a los 22 puntos, cinco asistencias y 10 rebotes de Giannis Antetokounmpo y los 17 puntos, dos asistencias y siete rebotes de Brook Lopez. Los 44 puntos, cuatro asistencias y siete rebotes de Jalen Brunson y los 25 puntos, cinco asistencias y 16 rebotes de Julius Randle no fueron suficientes para que New York Knicks pudiese ganar el partido.

En la próxima jornada de la NBA, New York Knicks medirá sus fuerzas con Indiana Pacers en el Madison Square Garden. Por su parte, Milwaukee Bucks se enfrentará a Atlanta Hawks en el State Farm Arena.

