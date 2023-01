Qué se dijo en vivo en la mañanera del presidente de México del lunes 9 enero de 2023

El presidente Andrés Manuel López Obrador realiza de lunes a viernes sus "mañaneras" desde Palacio Nacional. (Infobae/Jovani Pérez).

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de Andrés Manuel López Obrador ofreció su conferencia mañanera en la que funcionarios explicaron avances en distintos proyectos y escucharon cuestionamientos de los medios de comunicación.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

2023: Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Cómo están? Muy buenos días. Ánimo.

Estamos iniciando la semana y, como todos los lunes, vamos a tener el informe de Ricardo Sheffield, procurador del Consumidor, sobre quién es quién en los precios.

Y también está con nosotros Marcelo Ebrard para informarles sobre el programa sobre la cumbre de dirigente de jefes de Estado, presidentes, el ministro de Canadá; que ya está iniciada, porque recibimos ayer al presidente Biden; hoy llega el primer ministro Trudeau. Pero para dar a conocer todo el programa, Marcelo nos va a informar. Esos son los dos temas básicamente. Ah y los videos, como todos los lunes. Vamos a comenzar con Ricardo.

RICARDO SHEFFIELD PADILLA, PROCURADOR FEDERAL DEL CONSUMIDOR: Buenos días, señor presidente; muy buenos días a todas y a todos ustedes.

Quién es quién en el precio de las gasolinas, de los combustibles. Tenemos que, con corte al 5 de enero, la mezcla mexicana de petróleo tuvo un precio de 62 dólares con 47 centavos de dólar por barril. La semana pasada, el promedio de la gasolina regular en nuestro país fue de 22 pesos con tres centavos el litro; de la Premium, 24 pesos con 16 centavos; y del diésel, 23 pesos con 63 centavos.

Esta semana habrá un incentivo fiscal del 61.4 por ciento a la gasolina regular, del 40.1 por ciento a la Premium y del 98.5 por ciento al diésel, que el diésel, recordemos, es el que más impacta a la economía en general porque es el que se usa en la industria y en la transportación, así como en la actividad agropecuaria.

Las tres gasolineras más careras en México la semana pasada fue Redco, Arco y Chevron, mientras que las tres aliadas de los consumidores fue Repsol, G500 y BP. Ahora BP, que andaba en media tabla, a veces arriba, en promedio nacional, aunque hay algunas que no se portan bien, pero el promedio nacional de BP muy bien, la más económica la semana pasada a nivel de todo el país.

Vamos a ver ahora la gasolina regular, una gasolinera de BP, porque hay excepciones, es la más cara en la regular, está en Escárcega, Campeche, con un precio al público de 23 pesos con 99 centavos y un margen de tres pesos con 39 centavos por litro; mientras que, con 15 centavos de margen Sunoco en Ciudad Madero, Tamaulipas, tiene este combustible a 21 pesos con dos centavos por litro.

Para la Premium, la franquicia Pemex en Miguel Hidalgo, aquí Ciudad de México, lo tiene a 25 pesos con 99 centavos por litro de Premium, con un margen de dos pesos 77 centavos, comparado con el margen de 15 centavos de Repsol en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que tiene un precio al público más barato, 23 pesos con 15 centavos el litro.

Y, por último, vemos el diésel, en donde la más cara —y recuerden es un referente para que nos demos cuenta si la gasolinera que nos atiende a nosotros tiene el precio alto, lo tiene abajo, es el referente— lo es de franquicia Pemex en Cancún, Quintana Roo, un precio al público de 25 pesos con dos centavos el litro de diésel con un margen de tres pesos con dos centavos; mientras que un margen de 29 centavos de franquicia Pemex también en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tiene un precio al público de 23 pesos con 42 centavos.

Se atendieron 299 denuncias y quejas presentadas a través de la app de Litro por Litro, que la pueden seguir descargando de manera gratuita, una orientación fácil para ver dónde nos conviene comprar como consumidores estos combustibles. Y atendimos estas denuncias a través de 275 visitas de verificación o de constatación.

Y una no se dejó verificar, es una gasolinera aquí en la Ciudad de México, en Coyoacán, Estación de Servicios Puerta Grande, que está en bulevar Miguel de Cervantes Saavedra, para que quienes consumen combustible en esa zona sepan que esta gasolinera, que es de la franquicia BP en Coyoacán, no se dejó verificar, algo anda mal ahí que lo están escondiendo.

La gasolina regular más barata como referente en el país estuvo a 18 pesos con 39 centavos, es de Phillips 66 en Querétaro, Querétaro y 20 pesos con nueve centavos de BP en Puebla, Puebla; mientras que las más caras 25.62 en Talpa de Allende, Jalisco, que esta gasolinera seguido le gusta dar muy, muy caro, otra vez está aquí en las listas de las careras y 24 pesos con nueve centavos en Chilapa de Álvarez, en Guerrero.

Para la Premium, las más baratas, 21.99, de Punto, en Gómez Palacio Durango y 22 pesos con 39 centavos de Servifácil, en Coatzacoalcos, Veracruz.

Las más caras, para la Premium, 27 pesos con 40 centavos de franquicia de Pemex en Talpa de Allende, Jalisco y 26 pesos con 89 centavos de Shell, en Naucalpan, en el Estado de México.

El diésel, la más barata, 22 pesos con 79 centavos en Coatzacoalcos, Veracruz, es de BP y 22 pesos con 90 centavos de franquicia Pemex, en Jaltipan, Veracruz.

Mientras que el diésel más caro lo encontramos en San Pedro Mixtepec, Oaxaca, de franquicia Pemex en 25 pesos con 60 centavos y en 25 pesos con 49 centavos de Arco, en Hermosillo, Sonora.

Seguimos revisando también los servicios sanitarios, que de preferencia no los cobren y que sobre todo los tengan limpios, que los tengan en buenas condiciones físicas, este servicio que aprecian mucho las consumidoras y consumidores en nuestro país.

Vamos al gas LP donde, con corte al 4 de enero de este año, tenemos que el precio internacional convertido a kilos y a pesos es de 21 pesos con 56 centavos por kilo, mientras que el promedio de las 220 regiones en el país es de 19 pesos con 22 centavos. Ese mismo día, 11 pesos con 67 centavos el litro del precio internacional, mientras que el promedio en México 10 pesos con 38 centavos por litro, esto es para tanques estacionarios.

Seguimos encontrando casos que están por abajo del precio máximo en su región. Gracias por ser aliados de los consumidores estos distribuidores en el Estado de México, en Jalisco, en Coahuila, en Oaxaca, en Michoacán, en Sinaloa. Un ejemplo Gas Premium, en San Simón de Guerrero, Estado de México, 10 pesos con seis centavos el litro, es el precio que tienen, mientras que el precio máximo es más de 80 centavos por arriba, a 10 pesos con 91 centavos.

Y también en cilindros de gas encontramos aliados de los consumidores que están por abajo del precio máximo en Jalisco, en Zacatecas, en el Estado de México, en Guanajuato, como es el caso de Distribuidora de Gas del Cañón, en Totatiche, Jalisco, que tiene un precio al público de 20 pesos por kilo, cuando el precio máximo de su región es de 21 pesos con 19 centavos, un peso 19 centavos por abajo del precio máximo, buenos aliados de los consumidores.

Realizamos 790 visitas a expendedores de gas LP en la semana que concluyó. Tres vehículos inmovilizados, fue prácticamente lo único que encontramos y un porcentaje bajo de cilindros, 1.32 por ciento de cilindros en mal estado; todos se dejaron verificar en el caso del gas LP.

Vamos a ver ahora los 24 artículos que más consumen las familias mexicanas, estos 24 productos de la despensa los tenemos aquí en esta gráfica, cómo hubo un ligero aumento más alto de la canasta, mientras que los distribuidores con el precio más bajo lo bajaron todavía más, nos da un buen promedio y por abajo del Índice General de Precios al Consumidor de Alimentos y Bebidas.

Vamos a verlo por zona, donde en la zona centro el precio más caro lo encontramos en HBE León, allá con mis paisanos panzas verdes, donde estos 24 productos para una semana para una familia promedio en México cuesta mil 35 pesos, mientras que el precio más económico lo encontramos en Bodega Aurrera en Cuernavaca, Morelos, a 869 pesos con 70 centavos. Pueden ver una diferencia significativa casi de 200 pesos entre el más alto y el precio más bajo en esta región.

En la región centro norte el precio más alto lo encontramos en la Central de Abastos de Durango a mil 40 pesos, los mismos 24 productos en 939 pesos con 90 centavos en Soriana Híper esto en Culiacán, Sinaloa. Y en la zona norte, el precio más alto HBE Saltillo, en Saltillo, Coahuila, a mil 93 pesos es el precio más caro para la canasta y el más económico estos mismos 24 productos los tiene Bodega Aurrera en Saltillo, Coahuila, 910 pesos con 30 centavos.

Por último, en la zona sur sureste, la Central de Abastos de Mérida tiene el precio más caro para el paquete a mil 71 pesos con 40 centavos, mientras que el más económico es de Bodega Aurrera en Centro, Tabasco, a 882 pesos con 20 centavos. Recordemos que son exactamente los mismos 24 productos en la misma cantidad.

En esta semana Bodega Aurrera, del Grupo Walmart, fue aliado de los consumidores y los pasados de rosca fueron HBE también, sobre toda la zona centro y norte, que es donde ellos operan.

Vamos a ver ahora remesas, toca ver remesas, se recibieron en el mes de noviembre cuatro mil 801 millones de dólares, es un 2.9 por ciento más que el año pasado, pero un 61.94 por ciento más que el 18, 64.14 por ciento más que el 2019 y 41.74 por ciento más que el año pasado. Vemos nosotros cómo ha venido subiendo esto a través de la comparación de los últimos años en nuestro país, sobre todo las últimas dos administraciones y la actual.

Y también vamos viendo para que esas heroínas y héroes que envían en promedio 350 dólares a la semana a mamá o a su esposa acá en México sepan dónde les rinde más sus dólares convertidos a pesos. Recuerden, paisanas, paisanos, es allá en Estados Unidos donde se toman las decisiones del tipo cambiario y de cuánto van a recibir acá en México.

Por eso, cuando envían efectivo, la mejor opción el mes que cerró fue uLink, en seis mil 825 pesos por los 350 dólares, esto porque tiene un buen tipo cambiario, en promedio 19 pesos con 50 centavos y cero dólares de comisión. Mientras que la peor opción para enviar efectivo fue Western Unión, que cobra una comisión de ocho dólares y su tipo cambiario promedio fue de 19 pesos con 20 centavos por dólar, por eso nos dieron, por los 350 dólares, seis mil 566 pesos con 40 centavos, una diferencia significativa, casi del cinco por ciento entre uno y otro.

Por eso vale la pena fijarse, paisanas, paisanos, para que les rindan sus dólares acá en México. Si es en depósito a cuenta, la mejor opción sigue siendo uLink, porque da seis mil 825 pesos por los 350 dólares, mismo tipo cambiario, 19.50 sin comisión; mientras que, aquí cambia, la peor opción es Pangea Money Transfer en depósito a cuenta, dándonos seis mil 566 pesos con 30 centavos por esta remesa promedio de 350 dólares; el tipo cambiario muy bajo, 19 pesos con tres centavos y una comisión de cuatro dólares con 95 centavos.

Muchas gracias.

MARCELO EBRARD CASAUBON, SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES: Con su permiso, señor presidente. Buenos días.

Informarles, como ya es de su conocimiento, que el día de ayer tuvimos el agrado de recibir a la doctora Jill Biden, ya está aquí en México, ya inició sus actividades, fue recibida por la doctora Beatriz Gutiérrez Mueller.

Y recibimos al presidente Joe Biden el AIFA. El presidente tuvo una conversación, lo acompañó hasta su hotel, tuvo una buena conversación en ese trayecto, que es precisamente uno de los objetivos de estas cumbres, la relación personal, el valorar y comprender cuáles son las prioridades de la contraparte, buscar puntos de acercamiento y entonces fue una buena ocasión para ese propósito.

El día de hoy tenemos la llegada del primer ministro Trudeau a las 2:40 de la tarde en el Aeropuerto Internacional ‘Felipe Ángeles’. Estará el señor presidente de la República para recibirle, su servidor y otros, desde luego los embajadores, para posteriormente trasladarse a la Ciudad de México.

Y aquí a Palacio Nacional va a ser la recepción del presidente Biden a partir con 4:15 de la tarde. Tendremos la foto oficial, la ceremonia de recepción. Va a haber una charla breve prevista entre los mandatarios y sus esposas.

Después de ello, tendremos un saludo privado del presidente López Obrador con el presidente Biden. Y la reunión bilateral está programada para iniciarse a las 5:00 de la tarde. Esta reunión bilateral tiene previsto varios temas. Desde luego, se va a tocar la integración económica y el Plan Sonora.

¿Por qué el Plan Sonora?

Porque, bueno, ya el presidente de la República lo ha presentado con anterioridad, pero sólo recordar que está íntimamente vinculado con el diálogo económico de alto nivel México-Estados Unidos y aquella visita que hicieran la delegación norteamericana encabezada por el secretario de Estado Antony Blinken, la secretaria de Comercio, Raimondo y otros altos funcionarios para tratar de sincronizar acciones entre Estados Unidos y México habida cuenta de las inversiones que se van a hacer en el estado de Arizona, como hub, quizá un clúster, pronto en materia de semiconductores.

Entonces, integración económica y Plan Sonora es el primer tema. Por parte de México participan el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, en este rema en particular; y estará la secretaria de Economía también, por supuesto, Raquel Buenrostro.

El segundo tema de nuestra reunión bilateral, así lo acordamos, es cambio climático y medio ambiente.

En este caso conviene recordar las diferentes reuniones previas del presidente de la República, el licenciado López Obrador, con John Kerry, que es el enviado especial de la Casa Blanca para el tema de cambio climático.

Y dentro de los temas que se han tocado, recordar que México presentó la actuación de sus NCD en Egipto, me tocó a mí esa encomienda junto con la Secretaría de Medio Ambiente. Hubo un incremento importante de esas metas, el compromiso de México. A pesar de que México está en un lugar, pues no de los primeros en lo que hace a emisiones de gas de efecto invernadero, México está haciendo un esfuerzo notable por contribuir a reducir el calentamiento global y así fue presentado en Egipto.

Y esas NCD se incrementaron, de 22 reducción de emisiones de gas de efecto invernadero… Es decir, toda la contaminación que produce México está previsto se redujera 22 por ciento, el presidente López Obrador dijo: ‘Vamos a reducir más, vamos a reducir el 35 por ciento’, lo cual nos pone en la lista de los países que más esfuerzo va a hacer o están haciendo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. De hecho, en las mediciones que hay, el sistema de mediciones más reconocido a nivel internacional, México es el primero, el número uno, de los países en reducción de gases de efecto invernadero, año 2020, 2021, con un menos 13 por ciento.

Bueno, este es uno de los temas, o sea, la contribución de México. Estados Unidos dirá lo propio.

Y lo que hemos convenido en generación de energías limpias, producción de las tecnologías necesarias para baterías, aprovechamiento del litio y por esa razón la secretaria del Medio Ambiente va a estar en esa reunión presentando lo que es el plan que México está llevando a cabo, María Luisa Albores tiene a su cargo esa presentación.

Posteriormente, vamos a entrar a migración y desarrollo. En migración y desarrollo va a participar Francisco Garduño, que es el comisionado del Instituto Nacional de Migración, con los comentarios de cuál es la política y las acciones que México está llevando a cabo. Y también va a participar la directora general de Amexcid, Agencia Mexicana de Cooperación y Desarrollo y va a presentar los resultados muy brevemente de las inversiones que México ha estado haciendo en El Salvador, en Honduras: Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro y lo que tiene programado hacer en Guatemala.

Y los impactos que esto está teniendo y la efectividad que tienen este tipo de inversiones, que son transferencias sociales directas a los beneficiarios respeto a cualquier otra política, es la mejor que hay para reducir la migración forzada por la cuestión de pobreza y falta de oportunidades.

Después de ello, el siguiente tema a tratar convenido es seguridad. Seguridad, pues estará por supuesto la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, ella va a presentar qué es lo que se ha logrado por parte de México, el esfuerzo inmenso que se está haciendo por contener el tema del fentanilo y también lo que se está haciendo para impedir, dificultar el río de armas que tenemos hacia nuestro país.

Recuerdo a ustedes que tenemos el Entendimiento Bicentenario, está en acción, en aplicación un plan de acción que hicimos juntos, anual y esta es una materia que se va a tratar. Estará el secretario de la Defensa, estará el secretario de la Marina y tendremos también la representación de la Fiscalía General de la República.

De manera preparatoria a las 12:00 del día tendremos una reunión en la sede de la cancillería con el fiscal general de los Estados Unidos. Entonces, es tema de seguridad.

Y, por último, vendrá el cierre de la reunión con el mensaje de ambos presidentes, el presidente López Obrador, el presidente Biden. Los medios están invitados para el mensaje inicial de esta reunión bilateral que, como ya mencioné, tendrá verificativo a las 5:00 de la tarde.

Esto sería el programa del día de hoy.

Posteriormente a la reunión bilateral, se tendrá aquí en Palacio Nacional también, se tiene previsto una cena trilateral, porque ya tendremos en México a primer ministro Trudeau y a su esposa. Entonces, más menos a las 18:45 horas se recibirá en Palacio Nacional a las parejas, al presidente Biden, la señora Biden, el primer ministro Trudeau y su señora, para la cena que estoy comentando. La cena, estimamos que terminará al filo de las 8:30 de la noche, con lo cual concluimos las actividades previstas para el día de hoy.

El día de mañana, como ustedes saben, no vamos a tener la oportunidad de saludarles aquí temprano, entonces aprovecho para ratificarles cómo va a ser el día de mañana:

Tenemos el arribo del primer ministro Trudeau a Palacio Nacional, está estimado 11:30 de la mañana; 11:35, un poco después, el presidente Biden. Tendremos las ceremonias de recepción y la foto oficial.

Después, tenemos un almuerzo de trabajo previsto a las 12 del día en atención a que ese es el horario de nuestros invitados. En ese almuerzo de trabajo participan las delegaciones de los tres países.

Una vez que concluya el almuerzo, aproximadamente una y media de la tarde, 1:20, 1:30, tendremos la reunión trilateral con las delegaciones de los tres países. Estamos estimando que esa reunión termine aproximadamente a las tres de la tarde, de manera que a las tres y media, tres 35, tengamos el mensaje a medios de los tres mandatarios respecto a la cumbre, los avances que se hayan obtenido y sus consideraciones.

De ahí, despedimos al primer ministro Trudeau y al señor presidente Biden, de manera que tenemos previsto que el presidente Biden salga primero, a las cuatro de la tarde y el primer ministro Trudeau estará saliendo 4:30 de la tarde. El presidente Biden sale de México para regresar a Estados Unidos, más-menos a las 5:30 de la tarde.

Y esto es lo que ocurrirá el día martes.

Por último, el día miércoles tenemos la recepción del primer ministro Trudeau a las 10 y media de la mañana aquí en Palacio, foto oficial, la ceremonia correspondiente. También habrá una charla breve entre el primer ministro y su esposa, el señor presidente López Obrador y su esposa. Habrá la foto de familia.

Tendremos un saludo privado similar al que se tuvo con el presidente Biden, también lo habrá con el primer ministro Trudeau y la bilateral se inicia a las 11:15 de la mañana del día miércoles. Concluye la reunión aproximadamente 12 y cuarto.

Y después, tenemos ya la salida del primer ministro Trudeau y su esposa de Palacio aproximadamente a las 12:55 del día. El presidente, perdón, el primer ministro Trudeau saldrá de México aproximadamente a las 6:00 de la tarde, con la cual concluiría la Cumbre de Líderes de América del Norte.

Este el programa, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, pues vamos con los videos.

(INICIA VIDEO)

VOZ MUJER: Tren Maya, reporte de avances, 9 de enero de 2023.

En el tramo 1 avanza la cimentación profunda de la estación de Palenque, Chiapas, con el armado de acero, perforación y colado de los 81 pilotes que se requieren para esta infraestructura.

En Villa El Triunfo, municipio de Balancán, Tabasco, entró en operación un paso peatonal y vehicular de dos carriles como parte de las obras complementarias del Tren Maya que garantizarán la continuidad de actividades cotidianas en las localidades.

En el tramo 2 continúa el armado de estructuras y levantamiento de castillos, así como excavaciones para cimentación de la estación Edzná. En esa misma zona se realizan trabajos nocturnos para intensificar la compactación de terraplén y pulido de rieles, también sigue el tendido de subbalasto.

En el tramo 3, cerca de la localidad de Teya, municipio de Kanasín, en Yucatán, avanza la construcción de la base de mantenimiento para la vía del Tren Maya. También sigue la cimentación y colado de columnas para los talleres y cocheras que se ubicarán en esa zona y darán mantenimiento y resguardo a los trenes.

En el tramo 4, cerca de la localidad de Holcá, municipio de Kantunil, en Yucatán, continúa el colocado de durmientes sobre la plataforma de vía. De igual forma, avanza la construcción de un paso vehicular y se realiza el colado del drenaje longitudinal para evitar futuras inundaciones sobre la plataforma de vía.

En la planta de Ciudad Sahagún, Hidalgo, continúan los procesos de soldadura de gran dimensión de la cabina y la caja del segundo vagón.

El Tren Maya avanza.

(FINALIZA VIDEO)

(INICIA VIDEO)

VOZ MUJER: La Comisión Nacional del Agua informa los avances en la construcción del Parque Ecológico Lago de Texcoco.

En el vivero se realizan tareas de conservación de plantas herbáceas, tales como riego, cambio de sustrato y deshierbe para su posterior siembra. Se concluyó la plantación de vegetación herbácea para la cobertura de 14.5 hectáreas de suelos salinos expuestos. Asimismo, se terminaron las tareas de recolección de semillas de especies nativas y embolsado de más de 30 mil nopales que serán plantados en distintas áreas del parque.

En el jardín central continúa la excavación de cepas para la plantación de árboles en las barreras rompevientos. A la fecha se han plantado 200 árboles.

Como parte de las tareas de rescate y reubicación de árboles y arbustos, se da mantenimiento a dos mil 994 sujetos para su posterior trasplante.

En la ciclovía se tiene un avance de dos mil 850 metros cuadrados de pisos de piezas prefabricadas colocados y cerca de tres kilómetros de guarniciones coladas.

Se continúa con la construcción de los cajones para la cimentación de las estructuras altas del parque, para lo cual se han habilitado más de 83 toneladas de acero.

En las edificaciones bajas se trabaja en el colado de muros de concreto, con un avance de cuatro mil 800 metros cuadrados; también, inició el montaje de las superestructuras metálicas de los seis estacionamientos.

En cuanto al tendido de ductos para las instalaciones de redes generales y particulares de las plataformas, se tiene un avance acumulado de 10.5 kilómetros de tubería instalada y se han colocado 338 dados de luminarias y cerca de 500 registros eléctricos.

Continúan los trabajos de despalme para el desplante del área de pretratamiento, así como la compactación y nivelación de terreno para poder iniciar la conformación de bordos.

Continúan los trabajos de demolición en las áreas donde se desplantarán los cimientos del edificio.

A la fecha, se han generado más de cinco mil 117 empleos en la construcción del parque.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien. Vamos. Pues, los cuatro y los tres, la primera. Además, fue por insaculación, ¿no?, como se le llama ahora al sorteo.

PREGUNTA: Gracias, presidente. Buenos días.

Preguntarle cómo le fue ayer en el trayecto del AIFA al hotel donde se hospeda el presidente Biden y qué fue lo que pudieron conversar, entiendo que fue aproximadamente una hora de camino.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, pues fue un buen encuentro. El presidente Biden es una gente amable. Estuvo todo el tiempo contento. Platicamos sobre temas que vamos a tratar en la reunión de hoy, en la reunión bilateral: el tema migratorio, los temas relacionados con la integración económica de América del Norte y sobre todo el pensar en la integración económica con respeto a las independencias, a las soberanías de todos los países de nuestro continente, porque, como lo hemos venido diciendo, no basta con integrarnos en América del Norte.

Se está haciendo muy bien esta integración con respeto a las soberanías de Canadá, de Estados Unidos, de México, pero es mucho, mucho, muy importante pensar en consolidar a todo nuestro continente. Es un sueño que podemos convertir en realidad, el que se logre la unión entre todos los países del continente americano, que podamos complementarnos, porque es el continente con más potencial, con más recursos, con más posibilidades de garantizar el bienestar para nuestros pueblos, pero tenemos que unirnos.

Y no sólo pensar en lo económico, en lo comercial, sino también en el bienestar de nuestros pueblos, la ayuda mutua y actuar con respeto a las soberanías. Sobre eso hablamos, en muy buenos términos.

Él está muy contento de visitar México. Y pues fue muy agradable todo el recorrido, hasta me estuvo ahí mostrando cómo es ese vehículo especial, él mismo me ponía los botones de lo que hace esa silla, muy muelle. Y estuvimos platicando muy bien. Es una muy buena persona y yo pienso que va a ser muy exitoso el encuentro, la cumbre en general.

Ya no hubo necesidad de tratar el tema de Brasil porque él ya se había pronunciado, lo mismo el primer ministro Trudeau, lo hicimos nosotros, lo hicieron prácticamente todos los gobiernos del mundo, en rechazo a la actitud irresponsable, antidemocrática en Brasil y a favor del presidente Lula, esa es nuestra postura y coincidimos en esto.

Vamos a continuar apoyando al presidente Lula, que fue electo democráticamente, lo apoyan las fuerzas progresistas de Brasil, de México, del continente americano. Es muy satisfactorio el que la solidaridad hacia el presidente Lula no sea nada más de países de América Latina y del Caribe, sino que también el apoyo a la democracia en Brasil, al presidente Lula, también incluya a Canadá, a Estados Unidos y a países de todo el mundo. Es un hecho a destacar que es un consenso de los países del continente americano y eso es muy bueno, porque independientemente de las posturas políticas, partidistas, se tiene que defender la democracia, se tiene que respetar la voluntad del pueblo.

INTERLOCUTORA: No sé si el presidente Biden se solicitó algo en lo que tiene que ver con migración, que es un tema que ellos les importa mucho, si le pidió que se redoblen la contención de los migrantes, si tuvieron oportunidad de hablar algo de la detención de Ovidio Guzmán, que también es importante para ellos en materia de seguridad.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, ninguno de los dos temas tratamos en el camino, en la plática, en la conversación.

En el primer caso, lo que tiene que ver con migración, pues lo planteamos, pero en el marco de la cooperación para el desarrollo, coincidimos de que hay que atender las causas de la migración, que la gente no se echa a andar, no abandona sus pueblos por gusto, sino por necesidad y que hay que garantizar oportunidades a los ciudadanos, a los trabajadores de todos los países en sus lugares de origen, sobre eso hablamos mucho.

Y no sólo eso. Vamos hoy a mostrar nosotros, cómo con inversiones modestas, pero eficaces y con dimensión social, se ha logrado apoyar en El Salvador, en Honduras, con programas como Sembrando Vida, como Jóvenes Construyendo el Futuro. Y tenemos ya estudios, tenemos evaluaciones de cómo en donde se están aplicando estos programas se ha reducido considerablemente el flujo migratorio, es decir, la gente ya no opta por emigrar, sino se queda en sus comunidades. Eso lo vamos a tratar hoy.

El otro tema, pues no, no se planteó. No es eso. Nuestros adversarios simplifican mucho las cosas, todo lo ven de manera politiquera, pragmática, no saben de principios, de ideales. No se puede hacer política, buena política, si no se tienen principios, si no se tienen ideales. Bueno, en la vida hay que tener un ideal, hay que tener una doctrina, hay que ir hacia algo, no se puede actuar con pragmatismo en todo, menos en política.

Y es muy difícil que después de mucho tiempo de una política tradicional, manejada de manera ilegal o discrecional, es difícil que se entienda que hay una etapa nueva, donde las relaciones son de otro tipo, donde está de por medio la autoridad moral.

Imagínense, si establecemos relaciones de complicidad con personas, con gobiernos, pues no tendríamos autoridad moral. Y si no se tiene autoridad moral, no se puede tener autoridad política; y si no se tiene autoridad moral y no se tiene autoridad política, no se puede transformar una realidad de injusticias, de opresión, de corrupción de un país, no se puede enfrentar una decadencia como la que padecíamos en el país.

Entonces, ese pues es el error, el atisbo de nuestros adversarios, que simplifican demasiado, no toman en cuenta que estamos llevando a cabo una política de principios, de ideales. Entonces, que si se detuvo a esta persona, Ovidio, fue porque venía el presidente Biden; que si se le detuvo es porque queríamos quedar bien con el presidente Biden. Es un argumento muy ramplón y además es una falta de respeto a quienes llevan a cabo esta acción y pierden la vida.

Nosotros aprendimos en la oposición que un dirigente y esto aplica para cualquier gobernante, puede poner en riesgo su vida, pero no tiene el derecho de poner en riesgo la vida de los demás. Nosotros lamentamos la pérdida de la vida de cualquier ser humano. Nos dolió mucho el que, en cumplimiento de su deber, 10 elementos del Ejército, una mujer de la Guardia Nacional, compañera, hayan fallecido. Ya se ha hablado con sus familiares, se les está apoyando en todo y hay mucho amor, mucho cariño, mucha solidaridad.

Y también, aunque se trate de personas que tomaron el camino de las conductas antisociales, también nos duelen el que pierdan la vida y lo sentimos mucho por sus familiares. Nosotros estamos por la defensa de la vida, queremos vivir en paz.

Entonces, entendemos también que nuestros adversarios actúen así y se les garantiza el derecho a disentir, no hay ningún problema tampoco. Yo diría que hasta nos ayudan, son como nuestros promotores, porque no saben ser oposición. Como siempre estuvieron arriba pertenecían, pertenecen a las cúpulas del poder económico, del poder político, no saben de cómo actuar porque no conocen los sentimientos del pueblo. Y sucede no sólo en los dirigentes opositores, que por lo general todos son o fifís o aspirantes a fifís o nunca se han vinculado con la gente del pueblo, no sólo eso, los intelectuales, ya sabemos cómo actúan, periodistas.

El otro día hablábamos de pues un periodista profesional, porque durante mucho tiempo fue una estrella del periodismo, en circunstancias distintas porque ya hay una nueva realidad, ahora no se adapta porque no ha querido entender los reacomodos que se han venido dando en nuestro país, pero hablábamos de Joaquín López-Dóriga, que, como era antes, seguramente le habló por teléfono a alguien en la embajada de Estados Unidos o algunas de las gentes informadas y le dijo: ‘A ver, confírmame, va a aterrizar el avión del presidente Biden en el aeropuerto ‘Felipe Ángeles’, ¿sí o no?’. Y aquí el señor le ha de haber dicho: ‘Te aseguro que no’. Y ahí va, porque así era antes, había filtraciones y era otra situación. Pues resulta que sí aterriza el avión del presidente Biden en el aeropuerto ‘Felipe Ángeles’, ¿y cómo queda?

Por cierto, los del Servicio Secreto, que se portaron muy bien, nos dieron un recorrido por todo el aeropuerto. Y yo les invito a que vayan, bueno, a todos los mexicanos. La expresión del presidente Biden: ‘Es un gran aeropuerto’, me dice. ‘¿Todavía estamos en el aeropuerto?’ Sí. Porque los del Servicio Secreto le dieron todo el recorrido y completamente alumbrado.

Le dije: Mire, el aeropuerto de la Ciudad de México son 600 hectáreas; este, son dos mil 600 hectáreas de instalaciones y está la base aérea y está el aeropuerto. Es uno de los mejores aeropuertos de América Latina, de los aeropuertos más modernos, bien hechos, de buen gusto.

O sea, ir de noche, porque yo no había ido de noche y me lo hizo ver él, dice: ‘Qué importante obra’.

Y también me hizo el comentario de que cuando le dijeron que yo quería que aterrizara su avión en el aeropuerto ‘Felipe Ángeles’, que no entendía bien el porqué, que al final dijo: ‘Lo que diga el presidente de México’, pero que no entendía bien.

Entonces, como ya le expliqué de que este aeropuerto se hizo porque querían hacer otro en un lago y que había intereses de por medio y que iba a costar muchísimo y que con el nuevo aeropuerto nos habían ahorrado 120 mil millones de pesos, me dijo: ‘Bueno, pues ahora ya entiendo’.

Pero, además, como están enojados, aunque esto es un asunto de forma no de fondo, pero él sabe bien que la forma es fondo, ya dimensionó. Le decía: Es que no baja su avión aquí y van hacer una campaña, van a empezar a decir que no hay seguridad en el nuevo aeropuerto, que no pudo viajar, digo, aterrizar su avión. Platicamos un poco de eso.

Pero muy bien, muy bien y vamos a esperar el resultado.

INTERLOCUTORA: Y también hoy cámaras empresariales de México, Estados Unidos, Canadá, envían una carta solicitando a los gobiernos que se avance en temas comerciales, sobre todo de la industria automotriz y también de energía. ¿Ve usted posibilidad de que se puedan resolver estos asuntos con esta cumbre, de que se puedan destrabar en el marco del T-MEC, ya las controversias están ahí interpuestas?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, se va avanzando mucho, como nunca. Se necesita fortalecer la integración y ya se está dando de manera, diría yo, natural. Se está fortaleciendo la economía en América del Norte y hay que apresurarnos para terminar de ser autosuficientes en América del Norte y pensar en ser autosuficientes en todo el continente americano, producir en América lo que consumimos y esto implica planear de manera conjunta, que no se hacía; a diferencia de Asia, en donde tienen una planeación hacia el futuro, que ya saben qué resultados pueden lograr en el 2030, en el 40, en el 50, aquí sucedía de que no había una planeación conjunta para el desarrollo de América del Norte y menos para el desarrollo de todo el continente, aquí aplicaba el dicho de que se echa a andar la carretera y las calabazas se acomodan solas, no había planeación.

Entonces, nosotros hemos venido insistiendo en que tenemos que planear hacia adelante y tenemos que consolidar económicamente a toda la región buscando la sustitución de importaciones, desde luego con respeto a las soberanías de los países, sin injerencismos, sin prepotencia, sin hegemonías, pensando en el bienestar de nuestros pueblos.

Entonces, ya hay un nuevo ambiente en el sector empresarial, en los gobiernos, ya hay más consenso en que debemos de integrarnos a lo económico con respeto a nuestras soberanías.

INTERLOCUTORA: ¿Estas disputas no frenan un el comercio?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no, eso es parte también de las relaciones que se tienen cuando se trata de acuerdos, de tratados.

Y, además, pues cuando no se quieren relaciones transparentes, limpias, honestas; por ejemplo, el caso de la industria eléctrica, ¿quiénes dicen que México no cumple?, pues lo que querían hacer negocios sucios con las llamadas energías limpias.

¿Quiénes se inconforman, por ejemplo, con el que no se permita el consumo de maíz transgénico?, pues lo que no tienen escrúpulos, quienes están acostumbrados a vender alimentos dañinos para la salud.

¿Quiénes pueden decir: ‘no estamos de acuerdo con que se prohíba los vapeadores’?, pues los que nada más están pensando en el lucro y no piensan en la salud.

Claro que van a haber siempre esas diferencias, pero el presidente Biden, el primer ministro Trudeau, pues no van a defender eso, no se puede defender lo indefendible; sin embargo, pues van a seguir opositores que quisieran que no fuesen buenas las relaciones, que se presentaran conflictos.

El domingo, que fui a la península a supervisar el tren, la verdad, la verdad, sí me reía porque estaban colocando rieles oxidados. Genial, genial. Pero es parte de lo mismo, ¿no?, que se desesperan y cualquier cosa.

INTERLOCUTORA: Nada más, ¿los mensajes de la bilateral de hoy al final no serán transmitidos ni abiertos?

MARCELO EBRARD CASAUBON: (Inaudible)

INTERLOCUTORA: Ajá, a los que tendremos acceso (inaudible), pero decía que al final iba a haber unos mensajes.

MARCELO EBRARD CASAUBON: No, eso es mañana, el mensaje a medios es mañana.

INTERLOCUTORA: ¿Hoy en la bilateral no habrá?

MARCELO EBRARD CASAUBON: No, en la bilateral hay cuando se va a iniciar, el mensaje inicial del presidente López Obrador y del presidente Biden, igualmente lo será con el primer ministro Trudeau en el caso de Canadá, pero el mensaje a medios es mañana con los tres, así lo convenimos porque es una cumbre trilateral.

INTERLOCUTORA: ¿En las bilaterales no habrá?

MARCELO EBRARD CASAUBON: No, solamente el mensaje de inicio.

INTERVENCIÓN: ¿Se va a transmitir ese mensaje?

MARCELO EBRARD CASAUBON: Sí, el mensaje de inicio sí.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien.

PREGUNTA: Señor presidente. Emir Olivares, de La Jornada.

Insistir un poco en el tema migratorio, ayer el presidente Biden, que estuvo en El Paso, dijo que es uno de los temas principales para su administración y que solicitaría la cooperación de México.

¿En qué sentido iría esta cooperación de México, si es que ustedes aceptan o no aceptan darla? ¿Cómo se trabajaría de la mano en este tema migratorio?, más allá de estos diferendos que han tenido en el apoyo ustedes directo a países de Centroamérica, Estados Unidos, con la inversión privada, llevar empresas, etcétera. ¿En qué sería esa cooperación?

Y si nos puede un poco también… Se ha acusado en diversos sectores que el programa del presidente Biden para abrir el paso a ciudadanos de Venezuela, de Haití, de otras naciones, está teniendo restricciones severas, ¿no?, porque se tiene que hacer desde sus países de origen, entonces que no están considerados todos estos flujos que ya han venido migrando y que se han arriesgado, se han metido a la ruta migratoria.

¿Qué nos podría decir al respecto de esos dos puntos?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, tenemos muy buena comunicación en el tema migratorio, nos hemos entendido, nos hemos ayudado mutuamente, hemos evitado dos medidas lamentables y oportunistas:

Una, lo que tiene que ver con el tráfico de personas, la actitud de quienes trafican con migrantes y que en algunos casos están vinculados con la delincuencia organizada, de ahí que se prefiera cuidar y mantener hasta que se busquen opciones a los migrantes que ingresan a nuestro país en el sur, porque el tránsito hacia el norte es muy riesgoso, mucho, mucho muy riesgoso, sobre todo en los estados de la frontera. Entonces, en eso hemos trabajado de manera conjunta, desalentando a estas bandas, estos grupos que cobran para introducir a migrantes a Estados Unidos pasando por México.

Y lo otro, que también es lamentable, bochornoso, inhumano, es que se utilice el fenómeno migratorio con propósitos políticos o electorales, esto que hacían algunos gobernantes de Estados Unidos de llevar migrantes a Washington, a Nueva York, a las casas de sus opositores, incluso hace 10 días, 15 días, con las heladas, imagínense hacer eso.

Entonces, nosotros no podemos aceptar esa situación, nosotros tenemos cuidado muy especial en la actitud del gobierno de Texas porque, con todo respeto, el señor gobernador es muy dado a ese tipo de acciones.

Entonces, ayudamos, pero no vamos a dejar de insistir que lo principal es impulsar el desarrollo de los pueblos, de los países de América Central y de América del Sur, vamos viéndolo y lo voy a plantear ahora, lo adelanto.

Desde hace más de 50 años no hay un plan para el desarrollo y el bienestar de los pueblos de América Latina y del Caribe. Cuando el presidente Kennedy, se puso en marcha la Alianza para el Progreso y hubo inversión con ese propósito, esto fue en los años 60 y desde entonces no ha habido ningún plan para apoyar a países con población en situación de pobreza, con problemas de desigualdad, de abandono, de marginación.

¿Qué es lo que México sostiene?

Pues tenemos que invertir en esos países. Por eso, aún a nivel de ensayo, estamos demostrando que con nuestros recursos invertidos en El Salvador, en Honduras, pronto en Guatemala, en Belice, se están logrando los propósitos de que la gente se quede a vivir y sea feliz en donde nació, donde están sus familiares, donde están sus costumbres. Ese es nuestro planteamiento de fondo, eso es lo que vamos a tratar el día de hoy y en eso hay cada vez más coincidencias.

No hay en el presidente Biden una negativa; al contrario, coincidimos. Hace falta apurarnos para llevar a la práctica un plan con esas características. Por eso el encuentro de hoy es importante, porque ya tenemos un modelo y ya hicimos una evaluación y podemos ir a las comunidades de El Salvador y de Honduras donde ya llevamos dos años trabajando y ahí está la prueba de lo que estamos sosteniendo. Entonces, ese es el propósito básico, fundamental.

No sé si me preguntaste sobre otra cosa.

INTERLOCUTOR: Sí, es sobre el tema migratorio, pero insistir en este tema. ¿No ve un riesgo que el presidente Biden pueda o desde Estados Unidos puedan presionar para que México se convierta en este muro que luego se habla que quieren que se extienda, el famoso muro?, sobre todo porque el sistema está colapsando, llegó a un nivel histórico de arrestos en la frontera, 2.3 millones el año pasado, el año fiscal pasado estadounidense. ¿No ve ese riesgo o ve más una actitud de colaboración y de cooperación?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, hay colaboración y se están buscando opciones, alternativas. Por ejemplo, nosotros celebramos el que el gobierno del presidente Biden haya decidido otorgar permisos o visas temporales a hermanos venezolanos y se quiere ampliar esto en el caso de Nicaragua, de Colombia, de Haití, inclusive de Cuba, eso lo vemos bien porque ¿qué significa?, que hay un conducto, una vía para los que quieren irse a vivir y a trabajar a Estados Unidos, pues que no quede nada más el tener que atravesar México, con todos los riesgos que implica. Es una lucecita en el túnel, ya es una opción, ya es una alternativa el que hayan decidido entregar 24 mil visas o permisos. Ya nosotros aquí ya lo percibimos, porque se redujo el número de migrantes venezolanos.

Que están haciendo su trámite; sí, puede ser, de hecho hay que simplificarlo porque es engorroso, se piden muchas cosas, pero ya hay algo que no existía, esto reciente, esto muestra que hay una voluntad para enfrentar el problema y darle cauce y que sea una migración ordenada.

Entonces, si esto se consolida, pues va a generar una esperanza en la gente que quiere salir de su país, porque va a decir: ‘Me lleva tiempo, tengo que hacer todos estos trámites, pero ya no sólo como opción el buscar a un traficante, pagarle un dinero y arriesgarme a cruzar la frontera’. Yo veo eso bien, creo que se ha avanzado. No sé tú, cuál es tú punto de vista sobre esto, porque es muy interesante.

Canadá tiene un sistema ejemplar de visas temporales de trabajo y en el caso de Estados Unidos había renuencia, no se habían decidido a lo que ahora están haciendo. Es un inicio, pero, bueno, considero que puede funcionar.

MARCELO EBRARD CASAUBON: Con su permiso, señor presidente.

Bueno, nada más quizá valdría la pena un par de datos. Hay dos ideas en Estados Unidos a partir de ahora de este paso que tomó el presidente Biden, de cómo manejar el flujo migratorio:

La derecha, que regresen a todos, ¿con qué medio?, el que sea, Título 42, Título 8, disposiciones sanitarias- Todo esto lo puedes ver en los procesos en la Corte, se llama expedited removal, ‘sacarlos de nuestro país a como dé lugar’, ese es el lema, nada más que esta idea tiene la mayoría en la Cámara de Diputados hoy de Estados Unidos.

El paso que tomó el presidente Biden tiene un inmenso valor desde el punto de vista nuestro por lo que ya explicó el señor presidente López Obrador que es: la propuesta que México está haciendo consta de dos elementos sustantivos, inversión en los países de América Central y otros países, porque la gente está migrando por condiciones de pobreza, esencialmente.

Entonces, si se quiere reducir el flujo migratorio, pues que se invierta. Esa es una idea.

Y la otra idea es: tiene que ver un camino regular, en donde tú puedas ir a Estados Unidos a trabajar, se llama movilidad laboral. Por primera vez, dije que dio un paso muy importante el presidente Biden porque por primera vez Estados Unidos ha estado empezando a hablar y a establecer en sus documentos oficiales ‘movilidad laboral’, eso no existía nunca antes, eso es muy valiente del presidente Biden y es una declaración en la Cumbre de las Américas.

Ahora, este otro paso que acaba de tomar significa que le das un camino a personas de Venezuela, Cuba, Nicaragua Haití, por ahora, para que puedan hacer su trámite en línea en lugar de todo el camino en donde, entre otras cosas, a las personas les piden que no traigan documentos, que no se identifiquen, entonces es muy difícil proteger sus derechos, los tratan de una manera inhumana, los ponen en riesgo. Entonces, que en lugar de eso puedan hacer un trámite documentado desde donde viven, país de origen y no correr todos esos riesgos.

Es la primera vez que vemos un proceso de este tamaño, son 360 mil, entonces sí reconocemos que es una política muy distinta, totalmente distinta diría yo, por razones obvias, a lo que propone la derecha. Entonces, lo vemos con mucha simpatía esa decisión que está tomando el presidente Biden.

A eso hay que agregar las decisiones que ha tomado, que también hay que reconocerle, de aumento de visas temporales de trabajo, para mexicanos, pero también para centroamericanos y otras nacionalidades, porque han hecho crecer el número en varios miles.

Entonces, hay esas dos políticas nada más, es esta o es esta. ¡Cómo no habríamos de reconocer esta, que es la que está tomando el presidente Biden!

INTERLOCUTOR: Hay una parte que no queda clara en este programa. ¿Qué hará México con la gente, con los migrantes que rechace Estados Unidos y los que entran de manera irregular también?

MARCELO EBRARD CASAUBON: Sí, cómo no.

Lo que hemos vivido desde 2020, bueno, toda la vida, desde 2020 se aceleró, que es el que acabo de describir como expedited removal, ¿qué es?, ¿cuál es la opción de México?, pues te los regresan por el puente.

¿Los vamos a deportar? Claro que no. La pregunta sería: ¿Por qué los vas a deportar, si México está recibiendo personas que están buscando refugio o que están solicitando visas de trabajo por la frontera sur? ¿Cuál sería la diferencia entre una persona que cruza por Tapachula y nos pide refugio y una persona que cruza por El Paso, que lo regresa Estados Unidos por la fuerza de su territorio, cosa en la que México no puede intervenir?

Entonces, ¿qué haces con esas personas que están en el puente?, ¿las vas a deportar, ¿en serio? Para empezar, hay países donde no los puedes deportar. Piensa en Haití. ¿Los vamos a mandar a Haití? Pues es muy difícil. Lo hemos hecho con algunos que nos lo han pedido, pero por lo general no lo hacemos.

Por lo general, ¿qué haces?, pues les ofreces refugio, les ofreces trabajo. Ya pasaron por nuestro territorio para llegar allá, algunos llevan cinco intentos. Ha habido una persona, tuve el gusto de platicar con él, que lleva ocho intentos; le dije: Llevas ocho, ¿por qué? ‘Bueno, pasé, me detuvieron y me regresaron’ y así sucesivamente, ¿por qué?, ‘porque mi familia está en estas condiciones’. Entonces, él ya va a estar trabajando aquí en México.

Pero para darte una idea, ¿qué es lo que podría hacer México en términos reales?, pues apoyarlos, no podemos hacer algo inhumano, deportarlos, repatriarlos, etcétera, salvo que sea alguien que tenga un proceso penal o algo así, que es punto y algo por ciento, el 99 por ciento son personas que están buscando trabajo.

Entonces, sí apoyamos que la administración de Estados Unidos esté hablando, del presidente Biden, de movilidad laboral, que esté promoviendo la expansión de las visas de trabajo en Estados Unidos porque eso es un hecho, que esté proponiendo un programa de 360 mil visas o permisos humanitarios, que no tiene precedente y que esté haciendo esto cuando la derecha acaba de ganar la Cámara de Diputados. Claro que lo respaldamos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver, vamos a ver esto, porque es interesante también para que todo el pueblo de México lo conozca. Hay tres láminas que podríamos mostrar:

Una sobre el comportamiento en general de la migración, que tiene que ver con deportaciones. Esta.

Otra que podemos tener sobre el incremento de migrantes de países que antes no eran los que más… No me gusta la palabra ‘expulsar’, sí, pero que eran más países centroamericanos y cómo ahora ha ido cambiando esto.

Y una tercera, que me gustaría que la pudieran tener, es que a partir de que Estados Unidos toma la decisión en el caso de Venezuela de otorgar estas 24 mil visas temporales o permisos, aquí en México se nos disminuye considerablemente la migración. ¿Las podemos presentar las tres?

Este es el crecimiento general. Esta azul son extranjeros, no mexicanos; estos son mexicanos, la verde, nosotros hemos podido, esto no se veía desde hacía mucho tiempo. Esto es lo que ha crecido últimamente.

Ahora dame la lámina por país de esto, si la tienes. ¿No la tienen? ¿Y no tienen la otra tampoco? Bueno, pero tú la puedes explicar o tú explica el caso de Venezuela, de Colombia, o sea, de esto.

Y aquí es donde va dirigido básicamente el acuerdo del presidente Biden y ya como en noviembre, que se aplica aquí, en el caso de Venezuela hay una disminución considerable.

MARCELO EBRARD CASAUBON: Bueno, ustedes pueden ver aquí abajo principales nacionalidades de quienes llegan.

No tenemos la gráfica, pero tenemos los números, son las principales nacionalidades de extranjeros que han sido aprehendidos por CBP. CBP es el, digamos, el equivalente al Inami.

De enero a diciembre del 2022, ¿cuáles son los números? Entonces, personas, es interesante, en primer lugar, provenientes de Cuba, 294 mil 816. Que esto también es un efecto de las sanciones económicas, toda sanción económica se traduce en flujos migratorios, ¿por qué?, porque provocas una restricción, un problema económico serio. Entonces, 294 mil 816.

Nicaragua 209 mil, que no era el caso, digamos, en el año 2021.

Colombia, 154 mil 919, pues tampoco era el caso, subió, ahí no por sanciones económicas, son otras razones.

Ecuatorianos, perdón, venezolanos, 157 mil 855, ahí sí también hay sanción o sanciones.

Haitianos, 59 mil 937.

Ecuatorianos, 53 mil 175.

Bueno, en resumen, si anteriormente si esto lo hubiéramos visto en 2019 aquí estaría Honduras, Guatemala, El Salvador, principalmente y aquí se puede ver claramente cómo cambió. Entonces, ahora Cuba, Nicaragua, Colombia, Venezuela, ecuatorianos, haitianos y ya los demás son otras nacionales. Ese es el cambio.

Cuando se aplica, como explicó el presidente, el programa de 24 mil permisos o visas de carácter humanitaria para venezolanos por una vía previsible donde puedes hacer tu tramite en línea, se redujo el número de personas que llegan por el flujo digamos que contratas y te pones en manos de personas que están, que te piden, en primer lugar, que ni siquiera te identifiques, se redujo que estábamos recibiendo, ¿por qué?, porque las personas prefieren hacer su procedimiento a correr esos riesgos, es muy lógico. Con todo y que sean requisitos, no estás en riesgo ahí en ese proceso, tu riesgo es que tome tiempo el que te resuelvan; en el otro caso tienes riesgo hasta de vida.

Entonces, esa es la diferencia.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es abrir una puerta, es que no quede sólo el viacrucis de atravesar desde esos países para llegar a la frontera norte de Estados Unidos con todos los riesgos que implica.

A nosotros nos duele mucho el número de accidentes en vehículos y la pérdida de vidas humanas por ese tipo de transporte. Entonces, entre mayor es el volumen de personas, mayor…

MARCELO EBRARD CASAUBON: Ya la tengo, señor, si la quiere.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Ya la tienes? Sí, por favor. Es que esto ayuda mucho.

Y también tiene el presidente Biden todo nuestro apoyo, porque lo que plantea Marcelo es cierto, lo estamos viendo en la actitud de algunas autoridades en Texas. Y si ahora en la Cámara de Diputados van a utilizar este asunto con propósitos politiqueros, pues nosotros no vamos a quedarnos callados, vamos a estar informando a la gente.

MARCELO EBRARD CASAUBON: Bueno, para explicar…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Esto es muy importante.

MARCELO EBRARD CASAUBON: En color rojo, aquí empezamos, son los migrantes de origen venezolano que llegaron a través de nuestro territorio a la frontera sur de Estados Unidos.

Este es el número de aprehensiones en Estados Unidos empezando en febrero, que fue cuando empezamos a medirlo.

Y aquí es cuando se toma la decisión por parte de Estados Unidos de otorgar los permisos. Entonces, fíjense cómo es la caída, es increíble.

¿Por qué razón?

Porque la gente no quiere correr ese riesgo, esa es la razón. Y se hizo en este caso con los venezolanos que traían este número de personas llegando, que desde luego habían atravesado todos los países obviamente para llegar a la frontera sur de Estados Unidos.

Entonces, este es el resultado. A partir de este resultado es que se dijo: ‘Bueno, ¿y por qué se no amplía para otras nacionalidades que están aquí?’, que ustedes pueden ver aquí. Nicaragua está en amarillo, miren.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Y no nos queremos adelantar, pero es parte de lo que vamos a tratar en la cumbre y hoy en la bilateral, esto.

Y apoyamos nosotros estas medidas de dar opciones, de dar alternativas, que se puedan hacer los trámites sin correr el riesgo de atravesar nuestro país.

INTERVENCIÓN: (Inaudible) que se amplíe el número?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, que se amplíe el número.

Pero no queremos adelantarnos; ya el presidente Biden lo ha anunciado. No se entendió, creo yo, correctamente, o se malinterpretó, pero sí es algo que, nos consta, funciona porque aquí están los datos, esto que estamos hablando de los hermanos venezolanos. Y si se hace con hermanos cubanos, con hermanos ecuatorianos, nicaragüenses, con… Esto es protección de derechos humanos.

Claro, para que esto no se dé, lo que necesitamos es que la gente pueda trabajar y ser feliz donde nació, donde están sus familiares, donde están sus costumbres, donde están sus culturas. Que la migración sea opcional, no forzosa, ese es el planteamiento nuestro, pero en tanto se convencen… Y yo aquí haría un llamado respetuoso al Congreso de Estados Unidos para que se aprueben recursos a estos planes, que no se esté nada más lucrando con estos fenómenos y menos con el dolor de la gente.

Porque es muy fácil, ¿no?, decir: ‘El principal problema son los migrantes y aquí no los vamos a dejar pasar porque vienen a quitarnos el trabajo y son deshonestos o traen la delincuencia’ y aprovechar el pensamiento conservador, a veces muy poco solidario, muy individualista, para sacar raja política; eso no, que nos ayuden.

¿Cómo hasta por unanimidad en el Congreso de Estados Unidos, con todo respeto, aprueban presupuesto para la guerra y por qué no se aprueba presupuesto por unanimidad para apoyar a los pueblos que por su situación de abandono, de marginación, se ven obligados a emigrar? Esos son los temas de fondo.

La verdad, estamos muy satisfechos con la actitud del presidente Biden y pensamos que vamos a llegar a buenos acuerdos en esta bilateral.

Muy bien.

INTERLOCUTOR: Gracias, presidente.

Pasando a otro tema, pues la tragedia del Metro, presidente, la tragedia del Metro. ¿Ya le dieron algún reporte de lo que sucedió? ¿Cuál fue la falla? ¿Fue una falla técnica? ¿Fue falta de mantenimiento? Y también, ¿para hacer justicia basta con solamente destituir a un funcionario? ¿Cómo está el Metro en esta situación?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Lo está viendo la jefa de gobierno con mucha responsabilidad y se están viendo las causas y se va a informar, se va a dar a conocer la verdad de lo sucedido, sin ocultar absolutamente nada. Además, hay una investigación judicial sobre esto.

Se tiene que ver si fue falta de mantenimiento, si se debió a una falla eléctrica, a un acto premeditado, en fin, se tiene que saber qué sucedió, qué originó el accidente.

Y sí, también quiero aprovechar, porque se alborotan los zopilotes, con todo respeto, quiero aprovechar para expresar mi solidaridad, mi apoyo, todo lo que necesite el gobierno de la ciudad y la jefa de gobierno, que es una mujer trabajadora, íntegra, honesta. Entonces, quiero también aprovechar para expresarlo, porque como estamos ya en temporada electoral pues se aprovechan para descalificar, atacar.

Y sí, todos tenemos la obligación de actuar con rectitud y asumir nuestras responsabilidades, pero no deja de haber este ingrediente, lo que antes se le conocía coloquialmente como ‘la grilla’, no deja de haber grilla, politiquería.

Y también lo mismo, estamos hablando de una joven fallecida, de heridos, es dolor humano. Por eso lo de los zopilotes. Es fuerte, pero es que no se puede traficar con el dolor humano, esa es una enajenación, eso es no tener escrúpulos morales de ninguna índole.

Entonces, eso es lo que puedo explicar y vamos a esperar a que se tengan los resultados.

Estamos, también ahí en el caso de la ciudad, en la fiscalía, estamos pidiendo que se informe sobre el atentado a Ciro Gómez Leyva. No se nos va a olvidar eso, se tiene que seguir investigando. Y lo digo también porque quienes más nos ayudan son los ciudadanos, es la gente, siempre y, si tienen información, que nos ayuden para que salgamos todos adelante y nos cuidamos y que haya tranquilidad, haya paz en nuestro país.

INTERLOCUTOR: Rapidísimo, para cerrar, presidente, en el tema de Brasil y de Lula, ¿no es un mensaje?, ¿no hay riesgos para toda América Latina, para los gobiernos progresistas ante estas manifestaciones? que usted mismo ha señalado que hay muchos conservadores en la región. ¿No hay riegos? ¿O qué mensaje? ¿Cómo debe de tomar el progresismo en América Latina estas señales?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo creo que fue muy buena la respuesta y que fue un intento fallido de parte del conservadurismo brasileño, porque fue muy buena la solidaridad internacional y eso es lo que se debe de promover, fomentar, no quedarnos callados, como sucedió en el caso del Perú.

Es que no es posible que el pueblo elija y una minoría, por intereses económicos o políticos, implemente un golpe de Estado o una destitución. Que no necesariamente ahora se hace mediante el Ejército, como era antes, el acostumbrado golpe de Estado de los militares, ahora hay otros mecanismos iguales o más perversos, porque se dan de manera soterrada, pero también causan muchísimo daño, golpes de Estado que se van preparando con estrategias mediáticas, con mucho dinero, con intervencionismo.

Entonces, se burla la voluntad de los ciudadanos. Cómo es posible, si hay una elección se gana limpiamente, se va a promover una rebelión. Puede haber protestas pacíficas, pero un acto así es una insinuación a que se está apostando a la inestabilidad, a enrarecer el ambiente, para que después vengan cosas peores.

Eso nosotros lo hemos padecido en nuestra historia. El golpe al presidente Madero pues no fue de un día para otro, ni siquiera fue la llamada, primero, Decena Trágica y la verdad fue que se trató de la quincena trágica, pero no sólo fue eso, no, desde antes venía la conspiración y la prensa jugando un papel deleznable Y la Embajada de Estados Unidos, ese embajador cuyo nombre es preferible olvidar, el peor embajador que ha tenido Estados Unidos en México en toda la historia. Pero eso venía de tiempo atrás, venía la conspiración.

Entonces, la respuesta ante esta situación de Brasil fue, desde mi punto de vista, muy buena, se mostró que se apuesta a la democracia de verdad, no de manera demagógica. Porque para todo se usa la democracia, pero no es auténtico, ahora sí se mostró, porque hablaba yo de que gobiernos de distintas corrientes de pensamiento, de distintos partidos, rechazaron la actitud de estos conservadores de Brasil. Y nosotros vamos a seguir apoyando al presidente Lula, es nuestro hermano.

INTERVENCIÓN: ¿Es una alerta para América Latina?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Hay estar pendientes, pero lo mejor es contar con el apoyo del pueblo y que en el concierto de las naciones no se permita que haya actitudes antidemocráticas.

INTERVENCIÓN: Los organizadores son los mismos que hicieron la Cumbre de Santa Fe, el hijo de Bolsonaro, Steve Bannon, todos ellos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues no tengo mucha información, pero sí son intereses que hay en todos los países, es el conservadurismo que impera y que actúa de manera irresponsable.

Y es el doble discurso, ¿no?, siempre: hablar de la libertad, hablar de la democracia, pero ellos son autoritarios y antidemocráticos y violentos y agreguen algo, que es lo que los mueve, son muy corruptos. Es que el dinero es la mamá y el papá del diablo.

Hidalgo decía cuando lo estaban juzgando los oligarcas: ‘Ustedes actúan así porque su único dios es el dinero, lo material’.

Por eso tenemos que fortalecer valores culturales, morales, espirituales. No basta con cambios en la política económica, hay que rescatar lo que estaba olvidado o querían enterrar para siempre: nuestros valores culturales, morales, espirituales, hay que rescatarlos, exaltarlos.

Yo siempre he dicho, la mayor riqueza de México, la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo y lo creo, pero hay una corriente en los últimos tiempos muy enajenante a favor de lo material, del consumismo, de que el que no tiene no vale y que hay que triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole, pasando por encima de todo, porque lo importante es la ropa de marca y la troca y las alhajas y el lujo barato. Hay que regresar a la filosofía del humanismo, del amor al prójimo, entender inclusive que el poder es humildad.

Pero, bueno, vamos adelante. ¿Por qué no nos vamos ya a desayunar?

PREGUNTA: ¿Le va a dar un recorrido al presidente Biden por Palacio? ¿Le va a dar un recorrido por los murales?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es que va a estar con nosotros en todo el Palacio, porque vamos a estar en el Patio de Honor, en el Pario Central, vamos a estar en los salones, vamos a estar en el despacho.

Le quiero mostrar un retrato del presidente Juárez que le trajo de regalo el presidente…

MARCELO EBRARD CASAUBON: Kennedy.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Kennedy al presidente López Mateos, un retrato de la época que es, bueno, se dice que es el único retrato que hay o el primer retrato del presidente Juárez, creo, de 1871, ya grande el presidente.

PREGUNTA: Presidente, ¿para los paisanos habrá presión? ¿habrá algún cabildeo para la reforma migratoria que están…?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, sí vamos a hablar de eso y de muchas otras cosas. Ahí tengo mi agenda y él trae la suya también, el presidente Biden.

INTERLOCUTOR: Presidente ¿y usted va a ir también a la frontera, por ejemplo, a Reynosa, Matamoros, así como lo hizo el presidente en El Paso usted del lado del lado mexicano?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ahora no, pero sí voy a ir a Tamaulipas.

INTERLOCUTOR: Hay miles de migrantes haitianos ahí en Reynosa allá en los municipios.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, hace relativamente poco estuve en Nuevo Laredo.

Y aprovecho para informarle a todos los ciudadanos de Tamaulipas que se está trabajando ya en la construcción de las nuevas aduanas en toda la frontera de Tamaulipas, que vamos a tener en Nuevo Laredo una aduana, un recinto muy grande, amplio, con varios cruces; que va a haber ahí una base militar y que además van a estar las oficinas nacionales de Aduana en Nuevo Laredo. Y que lo mismo estamos haciendo en todas las fronteras, digo, en todas las aduanas fronterizas. Ya se están ejerciendo fondos, recursos con ese propósito, ya se tiene un presupuesto a cargo de la Secretaría de la Defensa.

INTERLOCUTOR: ¿A los municipios también les dará algún tipo de apoyo económico?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A todos. Yo creo que fue muy importante el que los tamaulipecos hayan decidido elegir al doctor Américo, una gente de primera y pues van a tener todo nuestro apoyo. Aun cuando no estaba el doctor Américo, nunca dejamos de ayudar a Tamaulipas, nunca dejamos de ayudar al pueblo de Tamaulipas y no lo vamos a hacer; al contrario, van a destinarse muchas inversiones a Tamaulipas. Y sí voy a ir a un recorrido a Tamaulipas.

INTERLOCUTOR: Presidente, ¿qué piensa de la carta que envió Greg Abbott ayer al presidente Joe Biden, pidiendo mano dura contra la migración indocumentada, pidiéndole que se siga construyendo un muro en la frontera y que se declare a los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues que no estoy de acuerdo. Y es lo mismo, es propaganda, para decirlo amablemente, con todo respeto. Eso no es serio, es propaganda.

Nada más les voy a decir algo a… Es gobernador.

MARCELO EBRARD CASAUBON: Del estado de Texas, acaba de ser reelecto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Con todo respeto: en el tiempo que llevamos hemos descubierto y clausurado 10 túneles en la frontera, porque es su obsesión, en el muro.

Todos los presidentes de Estados Unidos de los últimos tiempos, con excepción del presidente Biden, han construido muros en la frontera y no se ha resuelto el problema, porque no hay que construir muros, lo que hay que hacer es garantizar el bienestar de la gente que por necesidad emigra.

A lo mejor el señor es cristiano y si ha leído la Biblia debe saber que se le tiene que tener respeto al forastero y que hay que tratar con afecto al migrante y que hay que practicar el amor al prójimo.

Y si es cristiano también debe saber que no hay que mentir, hay que hablar con la verdad, no utilizar estos asuntos que se dan por cuestiones de carácter social, económicos, con fines políticos, con fines electorales.

Y que ayudemos todos a resolver este problema, que no es nada más estar con balandronadas y denunciando sin entender las causas, sin buscar la solución a los problemas.

¿Cuántos migrantes hay en Texas?

Para empezar, Texas pertenecía a nuestro país. Ahora sí que como lo dice el corrido de Los Tigres del Norte, el corrido de Los Tigres del Norte: ‘Yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó’. Texas era de México, pertenecía a Coahuila. Nuestro gran héroe Ignacio Zaragoza nació en lo que hoy es Texas, pero era en ese entonces México, el que encabezó a las fuerzas nacionales para expulsar a los invasores franceses. Yo creo que sí debe de conocer él esa historia.

Y que ayude, que no complique más el asunto; que ayude.

Y que no sigan con actos, la verdad, inhumanos de estar mandando migrantes a Nueva York, a Washington en tiempos de heladas, que eso no se hace.

Y que si quieren hacer política, que la hagan de otra manera, ¿no?, de otra forma, con ética. La política es un imperativo ético.

Eso es lo que le puedo decir, con todo respeto. Pero sí, él tiene esa actitud ahí en Texas.

INTERLOCUTOR: Por eso le pregunto, presidente. Ante esos antinmigrantes ¿hasta dónde llegará el cabildeo o la presión para que la buena voluntad del presidente Biden para la reforma migratoria permee y llegue a concretarse algún día?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Se va a llegar a concretar porque es que los mexicanos que están en Texas, que están en California, son muchos. Ayer me daba un dato el presidente Biden: de cada 100 niños que están inscritos en escuelas básicas de nivel de primaria, de cada 100, 24 hablan español en Estados Unidos.

Entonces, tenemos que hablar mucho con nuestros paisanos sobre este tema, que hay que buscar que se respete al migrante. Esa gran nación que se hizo con migrantes, se construyó con migrantes.

INTERLOCUTOR: ¿Es un llamado a la organización de los paisanos en Estados Unidos?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es que ya lo están haciendo. Y a lo mejor el… Bueno, debe saberse, son 40 millones de mexicanos que están en Estados Unidos y nuestros hermanos puertorriqueños, que es la segunda población hispana, con cinco millones, los mexicanos 40 millones, nuestros hermanos cubanos cuatro millones y resulta que nuestros hermanos, sobre todo cubanos, tienen una gran influencia en el Congreso y deciden cosas, muchas veces en contra de sus pueblos; por ejemplo, el no defender que se quite el bloqueo a Cuba, sino al contrario, promover el bloqueo nada más porque tienen diferencias de tipo políticas o ideológicas.

¿Y qué? ¿No importa el pueblo? ¿No un bloqueo lo que hace es afectar a un pueblo? ¿No es la violación flagrante a derechos humanos? ¿Quién tiene la autoridad o quién le da autoridad a un país para bloquear a otro? ¿Cómo?, si no estamos en el medioevo. ¿Qué, no somos libres?

Entonces, todo esto lo tenemos que seguir tratando y que no nos dejemos y que se defienda a nuestros paisanos y que ellos no se sientan solos y que son muchos, muchos, muchos.

Y también, repitiendo el verso de la canción de Rubén Blades, porque se puede estar allá… Yo he encontrado en Texas, en California, en Nueva York, en cualquier estado de la Unión América a veces más nacionalismo, más amor a México, que los que vivimos aquí. Son muy nacionalistas, quieren mucho a nuestro país, es su México lindo y querido. Y lo que decía Blades: ‘El que no quiere a su patria no quiere a su madre’.

Entonces, yo tengo confianza de que todas esas actitudes se tienen que ir moderando, porque la misma gente… Y no solo los mexicanos en general, los estadounidenses, ya hay muchas relaciones de hermandad, de fraternidad. Somos pueblos vecinos, hermanos, ya no tiene por qué haber esa actitud agresiva, racista, xenofóbica, ya tienen que ir cambiando las cosas.

Y sí, como en todo, hay quienes van a seguir con actitudes muy conservadoras, pero, sobre todo, la juventud. Ahora me estaba llamando la atención —bueno, ya estamos hablando mucho de cosas— de que en Estados Unidos esperaban que los jóvenes no votaran y la gran sorpresa es que salieron a votar muchos jóvenes.

Entonces, vamos, ¿no?, a desayunar ya. Nos vamos a ver el jueves, pero nos vamos a ver al rato. Nos vemos el jueves ¿no? No, al rato.

+++++

