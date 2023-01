Qué dijo en vivo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera de este viernes 6 enero de 2023

El presidente Andrés Manuel López Obrador realiza de lunes a viernes sus "mañaneras" desde Palacio Nacional. (Infobae/Jovani Pérez).

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. Ánimo.

Bueno, pues vamos a informar primero sobre lo sucedido ayer en Sinaloa. Ya se informó al mediodía de ayer, lo hizo el Gabinete de Seguridad, hoy también y vamos a estar informando constantemente; sobre todo, para tranquilidad de la población en general y en especial a la población de Sinaloa, que les enviamos nuestra solidaridad, nuestro apoyo, para que puedan recuperar lo más pronto posible la normalidad, se está haciendo todo con ese propósito. Y lo que se va a informar tiene que ver con la manera responsable en que se actuó para cuidar a la población civil, que no hubieran víctimas inocentes, eso vamos a tratarlo.

Afortunadamente también se contó con el apoyo del gobierno del estado, del gobernador Rubén Rocha, de autoridades municipales y todo esto permitió que las cosas no fuesen más difíciles, dramáticas, aun cuando, pues hubo enfrentamientos entre la delincuencia, entre las autoridades con las corporaciones del Ejército, de la Guardia Nacional, de la guardia civil y con los grupos de la delincuencia.

Lamentamos mucho la pérdida de vidas, desde luego, de quienes perdieron la vida en el cumplimiento de su deber: soldados y miembros de la Guardia; y también lamentamos todas las pérdidas de vida de los seres humanos que el día de ayer participaron en estos enfrentamientos.

Entonces, vamos a que nos informe la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez y el general Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa.

Terminando este informe, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, va a informar sobre la visita del presidente Biden, del primer ministro Trudeau, la cumbre América del Norte, porque mañana es sábado, no hay conferencia, ni el domingo, es hasta el lunes que nos vamos a volver a encontrar. Aun cuando ya va a estar aquí el presidente Biden, en nuestro país, que es bienvenido, como el primer ministro Trudeau, el lunes sí vamos a tener conferencia en la mañana, martes y miércoles no, también para que vayan ustedes preparándose, que sepan cómo es.

Yo hoy tengo una gira de fin de semana, voy a la supervisión del Tren Maya. Ya es una gira que estoy haciendo cada 15 días para que no dejemos de avanzar en esa gran obra de tanta importancia para el sureste y que va a ayudar mucho al desarrollo de cinco estados del país.

Entonces, tengo que estar allá porque es una obra magna, una obra muy grande, son mil 554 kilómetros y tenemos que terminar a finales de este año. Entonces, por eso empecé con giras de supervisión cada mes, el año pasado cada tres semanas y este año cada 15 días, tramo por tramo, para terminar con esta obra.

Bueno, pues vamos a darle la palabra a Rosa Icela.

ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ, SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA: Con su permiso, señor presidente. Buen día tengan todas y todos ustedes, buenos días a mis compañeros del Gabinete de Seguridad.

Por instrucción del presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador, informamos sobre los acontecimientos ocurridos durante el operativo de la madrugada del 5 de enero en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Reiterar al pueblo de México que no vinimos a ganar una guerra, venimos a construir la paz. Informarles que en este operativo quedó demostrado el nuevo proceder del Gobierno de México, en donde se privilegian los derechos humanos, el bienestar de las familias y de las comunidades.

Fue una acción coordinada, donde la estrategia y la inteligencia fueron las armas fundamentales para cumplir el objetivo de retirar de las calles a personajes generadores de violencia que impiden el desarrollo de la vida social.

El Gabinete de Seguridad nacional trabaja diariamente para pacificar al país, lo hace con planeación y organización y así seguiremos bajo la instrucción del presidente. Nadie está por encima de la ley, ninguna organización criminal es favorecida por este gobierno, por eso vamos a seguir trabajando bajo esta línea y seremos respetuosos de las leyes y del debido proceso en todas las acciones de justicia, de seguridad.

Refrendamos nuestra acción de trabajar porque haya cero impunidad, que tengamos muy claro que el camino para hacer frente a la inseguridad es cero corrupción y cero complicidad, esa es la manera de alcanzar la paz.

Decirle al pueblo de México y de manera muy especial a los habitantes de Sinaloa, que las instituciones del gobierno federal actúan de forma permanente a su favor, siempre con respeto irrestricto a los derechos humanos y a la ley. Velar por su seguridad y de la de sus familias es nuestro trabajo esencial, por eso seguimos solicitando que no compartan información falsa o sin verificar. No hay que olvidar que juntos construimos la paz.

Y, finalmente, reiterar: no venimos a ganar una guerra, venimos a construir la paz.

Para informar sobre los acontecimientos de la mañana de ayer, cedo el uso de la voz al general secretario Luis Cresencio Sandoval.

LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ, SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL: Con su permiso, señor presidente. Buenos días.

Vamos a informar sobre las operaciones que se realizaron allá, en Sinaloa.

Iniciaremos con establecer qué se hizo antes de este evento. En el área de inteligencia, la Secretaría de la Defensa Nacional de manera permanente, en coordinación con las instancias de inteligencia del Gabinete de Seguridad, realiza actividades de inteligencia estratégica, operacional y táctica sobre blancos prioritarios y de interés que son generadores de violencia y representan una amenaza para la sociedad y para el Estado mexicano.

En este caso en particular se detectó desde hace seis meses las áreas de influencia donde Ovidio ‘N’ realizaba sus actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de metanfetaminas y fentanilo.

Recordar que hace algunos unos días dimos un informe, un informe anual, hicimos una contabilización de lo que se ha asegurado en este ámbito que manejaba este detenido, Ovidio ‘N’, nada más citar esos números que en ese momento dimos:

En lo que llevamos de la administración de metanfetaminas aseguradas, son 178 mil 122 kilógramos; en lo que corresponde a fentanilo se tiene el registro de seis mil 96 kilógramos de fentanilo asegurado y en laboratorios, que es donde se producen las metanfetaminas son mil 223 laboratorios. Esta es la actividad principal a la que se dedicaba este detenido con el cartel al que pertenece.

Por lo anterior, se intensificaron los reconocimientos, la vigilancia y presencia de tropas en el norte y noroeste de la ciudad de Culiacán, que ahí fue identificado como área de operaciones.

Sobre la coordinación, tomando como experiencia los hechos suscitados el 17 de octubre del 2019, la 9ª Zona Militar, jurisdiccionada en el estado de Sinaloa, de manera continua mantiene una coordinación interinstitucional con los tres órdenes de gobierno, contemplando dentro de ella planes operativos para responder a posibles contingencias derivadas de las acciones de los grupos criminales, reforzando la seguridad en las instalaciones militares, actualizando los planes de defensa, intensificando el adiestramiento, dotando a las tropas de mayores medios, previendo fuerzas de reacción, tanto terrestres, como áreas, que sean rápidas, flexibles y versátiles con el objeto de cumplir con la misión principal al menor costo de pérdida de vidas humanas.

Durante la madrugada del 5 de enero de 2023 se desplegó una patrulla de la Guardia Nacional al norte de la localidad de Jesús María, municipio de Culiacán, Sinaloa, misma que realizaba labores de vigilancia y previsión del orden, detectando seis vehículos sospechosos, con apariencia de blindados.

Aquí hacer mención que esta población, Jesús María, de este municipio de Culiacán, se encuentra a 45 kilómetros al norte de la ciudad de Culiacán, 45 kilómetros por carretera. Y el área de operación, aquí la pueden ver en la lámina, esta es la población de Jesús María, la que está marcada con el 1 y en el número 2 es el lugar donde se desarrolla toda la operación y que nos permite, al estar también alejado de la población, realizar las operaciones resguardando a los ciudadanos de esta localidad.

Bien, en cuanto acciones durante el evento, la flagrancia y el esquema operativo:

Bajo este escenario, la Guardia Nacional, que tenía como apoyo inmediato efectivos del Ejército Mexicano, intentaron persuadir a las personas para que descendieran de sus vehículos y fueran objeto de una revisión, haciendo caso omiso a las indicaciones de las autoridades federales y en este momento las fuerzas del orden fueron objeto de una agresión armada y los presuntos criminales emprendieron la huida.

De inmediato se da la alerta para el personal militar que estaba en el área, para poner en ejecución el plan de contingencia y activar todas las acciones que ya se habían establecido como procedimiento de seguridad en caso de una situación de esta naturaleza.

Sobre la agresión, el personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, ante la amenaza real y actual que ponía en peligro sus vidas, actuó conforme a lo establecido en la Ley Nacional de Uso de la Fuerza, repeliendo la agresión y empleando sus armas de fuego.

Los agresores emprendieron la huida introduciéndose a un domicilio en la localidad de Jesús María, desde donde continuaron agrediendo con armas de fuego al personal de las fuerzas del orden. Derivado de lo anterior, el personal del Ejército y Guardia Nacional respondieron ante la agresión, asegurando a 18 personas armadas, entre las cuales uno de ellos se identificó como Ovidio ‘N’, cabeza del cártel de Sinaloa, probablemente con la posible intención de que lo dejaran en libertad, fue la agresión que se recibió por parte de los delincuentes hacia las fuerzas del orden.

Con motivo de los hechos, células criminales en número considerable lograron agruparse con la intención de rescatar a Ovidio ‘N’, agrediendo a personal militar que se encontraba en el lugar, donde lamentablemente perdieron la vida en el cumplimiento del deber siete militares y nueve resultaron heridos ahí en el área de Jesús María, además de que los agresores empleaban ametralladoras calibre 50, por lo que se hizo necesario apoyar con fuego desde aeronaves para poder garantizar al personal militar su seguridad, al personal que intervenía en la operación, también generar seguridad a la ciudadanía, evitar que sufriera algún daño; asimismo, a las autoridades que fueran a intervenir y principalmente buscando disuadir a los presuntos delincuentes de su intención de rescatar al detenido y seguir con las agresiones hacia el personal de fuerzas federales.

Simultáneamente, células del grupo criminal realizaron bloqueos en diferentes puntos de la ciudad de Culiacán, así como en los accesos de la misma para evitar su evacuación. Cabe mencionar que estas organizaciones delictivas realizaron disparos con armas de fuego a las aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, así como de líneas comerciales e instalaciones del aeropuerto internacional federal de Culiacán, Sinaloa; sin embargo, no lograron su cometido de rescatar al presunto delincuente, dado que se logró su neutralización.

Dos aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana que participaban en estas actividades tuvieron que realizar un aterrizaje de emergencia, pero, debido al alto grado de adiestramiento, pericia y experiencia de los pilotos y su tripulación, no se presentaron afectaciones en el personal que transportaban, ni en la ciudadanía, a pesar de que habían recibido un número importante de impactos en sus aeronaves.

Sobre la evacuación y el traslado del detenido:

Ante la amenaza inminente se llevó a cabo la evacuación de Ovidio ‘N’, empleando un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana, el cual descendió a inmediaciones del lugar de la detención, donde con todas las medidas de seguridad se logró la extracción.

El citado general de violencia fue trasladado del lugar de los hechos a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, Femdo, en la Ciudad de México, quedando a disposición del Ministerio Público de la Federación.

Después del evento, con la finalidad de coadyuvar a restaurar el orden y fortalecer el Estado de derecho, se desplegaron en el estado de Sinaloa tres mil 586 efectivos del Ejército y Guardia Nacional, entre los cuales se encuentra personal de Fuerzas Especiales y fusileros paracaidistas, quienes poseen un alto grado de adiestramiento para realizar actividades militares en diferentes ámbitos geográficos.

Durante el transcurso de la tarde del 5 de enero del 23, al trasladarse personal militar para apoyar la operación, fue objeto de una agresión con armas de fuego por parte de integrantes de la delincuencia organizada, donde lamentablemente perdió la vida un coronel comandante del 43 Batallón de Infantería y uno de tropa, asimismo resultando tres elementos heridos.

Se presentaron bloqueos y agresiones armadas en diferentes partes de la ciudad ocasionados por grupos delincuenciales; sin embargo, por el adiestramiento y capacitación y acción coordinada entre Ejército, Fuerza Aérea, Guardia Nacional y autoridades estatales, se logró la neutralización, manteniendo la paz y tranquilidad.

También se reforzaron en esos momentos con 200 elementos de Fuerzas Especiales para coadyuvar a la operación, también se proporcionó seguridad con personal de la Guardia y personal del Ejército a inmediaciones de las instalaciones del Cefereso en El Altiplano, mediante dos círculos seguridad una vez que el detenido estaba en ese lugar y a partir del día de hoy se reforzará con mil elementos, con la Fuerza de Tarea Conjunta México, que esta es una fuerza que se constituye con personal de la Guardia Nacional, del Ejército, apoyados con la Fuerza Aérea para seguir con las operaciones ahí en Sinaloa y garantizar que la ciudadanía no sea dañada.

Las autoridades contabilizaron 19 fallecidos por parte de los transgresores de la ley. Asimismo, se detuvieron a 21 personas integrantes de este grupo delictivo, asegurando cuatro fusiles Barrett calibre 50, seis ametralladoras calibre 50, 26 armas largas, dos cortas, cargadores, cartuchos, equipo táctico diverso, así como 13 vehículos que estaban operativos y se inutilizaron 40 camionetas más, de las cuales 26 eran blindadas, vehículos que ya no podían ser concentrados al área donde teníamos que hacerlo después de su aseguramiento.

Diez militares, haciendo énfasis de sus valores militares y su determinación como soldados de la patria, lamentablemente, perdieron la vida en el cumplimiento de su deber, en áreas de garantizar la seguridad de la ciudadanía y del pueblo sinaloense. El Estado mexicano brindará todo el apoyo a los deudos, realizando los honores fúnebres de conformidad a lo establecido en el ceremonial militar.

Treinta y cinco militares se encuentran lesionados por armas de fuego, a quienes se les está brindando la atención médica en instalaciones hospitalarias, tanto civiles como militares.

Asimismo, hasta el momento no se tiene información de ningún civil inocente que haya perdido la vida, resultado de estas operaciones.

Con estas acciones, el Ejército, la Fuerza Aérea y Guardia Nacional reafirman la indeclinable decisión del gobierno federal por continuar actuando en contra de la delincuencia organizada, atendiendo las necesidades que la sociedad demanda; asimismo, refrenda su compromiso de velar y salvaguardar el bienestar de los ciudadanos, garantizando la paz y seguridad de las y los mexicanos en el país.

A continuación, les mostraremos aquí las… La siguiente por favor. Bueno, regrésenle tantito, por favor. Como mencioné, esta es la población de Jesús María, en el número 2 está el área donde se concentraron los delincuentes y a partir de donde se hicieron las operaciones.

Aquí son las agresiones y los bloqueos que hubo, agresiones a las 07:17 con dirección a Aquila, en la Plaza Sendero, en El Varejonal, donde resultaron tres agentes heridos, en Jesús María, un agente herido, otra vez a las 8:00 en El Varejonal, donde resulta una agente de la Guardia Nacional fallecida, una mujer, en la TAD de Pemex.

Hubo otras agresiones, a nuestra aeronave, una aeronave de transporte de personal donde al estar en el aeropuerto es agredida y ahí resulta un elemento lesionado y también la aeronave de Aeroméxico, que también es agredida.

Aquí tenemos los bloqueos, todos los bloqueos, los nueve bloqueos que se llevaron a cabo en la ciudad, aquí los vemos con rojo, donde estuvieron desarrollándose: en el boulevard Pedro Infante y Juan M. Zambada; bulevar Pedro Infante y Manuel Sarabia; Rolando Arjona y Lola Beltrán; carretera México 15 y Espacios Barcelona; carretera El Dorado, campo El Diez; bulevar Enrique Cabrera y Rotarismo; calzada Heroico Colegio Militar-Constitución; bulevar José Limón en Plaza Sendero; bulevar Sánchez Alonso-Diego Valadez. Esos son los bloqueos.

Entre agresiones y bloqueos en Mazatlán y en Los Mochis para la gente que iba apoyando, aquí tenemos en Mazatlán, en la carretera 26; en la caseta Mármol; la carretera México 15, La Concha, Sinaloa; carretera internacional; la carretera estatal Aeropuerto-Mazatlán; Carretera Internacional Maxipista Kilómetro 163; Carretera Internacional Venadillo-Los Zapotes.

En el área de Los Mochis, la carretera México 15 libramiento; carretera México 15-San Miguel Zapotitlán y en 5 de Mayo. Y en Escuinapa, ahí había agresión al 86 Batallón de Infantería resultando uno de tropa herido y la agresión al 43 Batallón de Infantería, donde fallece su comandante y uno de tropa y tres resultan heridos.

Este es el resultado general, que ya lo mencioné, pero lo pusimos aquí en las láminas: 21 personas detenidas, masculinos todos, integrantes del cártel; agresores fallecidos, 19 personas masculinas.

Y el armamento asegurado: 26 fusiles Barrett, seis ametralladoras calibre 50, 26 armas largas, dos armas cortas, 111 cargadores, 595 cartuchos de diferentes calibres, chalecos antibalas; 13 vehículos asegurados, 40 inutilizados; de ellos, 26 blindados.

La droga que se aseguró ahí en el domicilio: 1.4 kilógramos de marihuana, 150 gramos de cocaína y seis bolsas con pastillas de fentanilo.

Esos son los resultados de la operación.

Es todo, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Marcelo.

MARCELO EBRARD CASAUBON, SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES: Con su permiso, señor presidente. Buenos días.

Actualizarles el programa de la Cumbre de Líderes de América del Norte al día de hoy.

Como informamos el día de ayer, el arribo del presidente Biden a México está programado para el día domingo, 6:30 de la tarde en el aeropuerto ‘Felipe Ángeles’; recibe el señor presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Eso es por lo que hace al día de domingo.

El lunes tenemos programado el arribo del primer ministro Trudeau a México al aeropuerto ‘Felipe Ángeles’, a las 14:40 horas; también recibirá el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador.

Estamos estimando para el día lunes 9 de enero el arribo y recepción del presidente Biden a Palacio Nacional a las 16:15 horas.

Posteriormente, habrá la foto oficial.

A las cuatro y media, 16:30 horas, tenemos prevista una charla entre los mandatarios y sus esposas.

A las 16:45 habrá un saludo, una conversación entre el presidente López Obrador y el presidente Biden para finalmente a las cinco de la tarde, 17:00 horas, la reunión bilateral México-Estados Unidos.

No hay modificación en lo que les informé ayer de quiénes participan por cada uno de los dos países, pero en la tarde probablemente tengamos algunas adiciones. La reunión va a estar concluyendo aproximadamente 18:30 horas.

Estimamos a las 18:35 horas aproximadamente el arribo del primer ministro Trudeau y esposa a Palacio Nacional.

Después, tendremos un breve saludo entre los tres mandatarios y sus esposas para dar lugar a la cena trilateral de los tres mandatarios y sus esposas a las 18:45 y terminará, pues aproximadamente 20:30 horas en la noche para posteriormente ya retirarse, tanto el primer ministro Trudeau y su esposa como el presidente Biden y su esposa.

Esto es el día lunes 9 de enero.

El martes tendremos, estimamos la llegada del primer ministro Trudeau a Palacio Nacional, 11:30 horas, el arribo del presidente Biden a Palacio Nacional un poco después, quizá 11:35, 11:40. Se darán las ceremonias de recepción, la foto oficial.

Y vamos a tener a las 12:00 un almuerzo de trabajo con las delegaciones asistentes a esta cumbre. Estimamos que ese almuerzo termine más-menos 01:20 de la tarde.

Y a la 01:30 iniciamos la reunión trilateral formal de las delegaciones de México, Estados Unidos y Canadá.

La conclusión de la reunión se estima alrededor de las 3:00 de la tarde. Habrá un mensaje a medios a las 3:30 por parte de los tres mandatarios en Patio Central.

El presidente Biden saldrá aproximadamente 3:50 de la tarde; después tendremos, a las 4:00 de la tarde, la salida del primer ministro Trudeau. Esto por lo que hace al día martes.

El día miércoles 11 a las 10:30 tenemos programada la llegada del primer ministro Trudeau a Palacio Nacional. Se va a tomar la foto oficial. Habrá una breve charla entre los dos mandatarios, el presidente López Obrador, el primer ministro Trudeau y sus esposas, brevemente.

Tendremos a las 11:00 un saludo privado, conversación entre el presidente López Obrador y Trudeau, primer ministro.

11:15 inicia la bilateral México-Canadá, estaremos terminando aproximadamente a las 12 y cuarto.

Tenemos previsto 12:20, 12:25, la firma de un memorándum de entendimiento muy significativo entre el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y la Cirnac, que es el equivalente al instituto, equivalente por parte de Canadá y que tiene que ver con pueblos originarios, dado que es una alta prioridad tanto del presidente López Obrador como del primer ministro Trudeau. Es un memorándum de entendimiento, vamos a trabajar juntos.

Concluye ese evento y la firma y, finalmente, tenemos la salida del primer ministro Trudeau a las 12:55 aproximadamente, de manera que en la tarde estará regresando a Canadá el primer ministro Trudeau y con eso concluimos la Cumbre de América del Norte.

Esta sería la actualización, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien, vamos a contestar preguntas. Dos, tres, cuatro, ahí. Ustedes dos, tres, otra compañera, compañera, ya; bueno, ahí quedamos.

PREGUNTA: Muy buenos días, presidente y también integrantes del gabinete.

Soy Adriana Estela Flores, de IMER Noticias.

Le quisiera preguntar, en primer lugar, acerca de esta situación, de la detención de Ovidio Guzmán. Preguntarle, presidente, si se prevé, de acuerdo con el informe que le ha dado a las autoridades de seguridad o lo que se ha previsto en la reunión del gabinete el día de hoy, si se prevé un recrudecimiento de la violencia en los estados donde tenía influencia o presencia este cártel de Sinaloa, encabezado por Ovidio Guzmán.

También, presidente, preguntarle acerca de algunas lecturas o interpretaciones que se han dado respecto a esa detención. Se ha dicho, se ha considerado que representa o pareciera ser como un gesto, un regalo, o incluso un mensaje para el gobierno de Estados Unidos de cara a esta visita de Joe Biden.

Y también, presidente, preguntarle, pues, en estos momentos si ya se reestableció la paz o cuánto tiempo se prevé para que se restablezca la paz y la normalidad allá en Sinaloa.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, primero decir que se va a mantener la presencia de elementos de la Secretaría de la Defensa, de la Guardia Nacional, de la policía estatal, que está colaborando y que se va a tener esta protección para que no haya daños a la población civil en todo Sinaloa, esa es la decisión que se ha tomado.

Afortunadamente hay una calma en estos tiempos, en estas últimas horas. Hablé con el gobernador y él me menciona que no hay grupos armados en Sinaloa, bloqueos, que ya están quitando desde ayer todos los carros que fueron incendiados y que utilizaron para bloquear las calles, prácticamente en toda la ciudad. Lo que me dijo hoy en la mañana:

‘Señor presidente, como le dije por teléfono, no existen bloqueos activos, sólo la interrupción de la circulación en algunos tramos carreteros donde aún no hemos alcanzado a retirar por completo los vehículos bloqueadores, por ser muy grandes y porque están muy complejos debido a la situación en que los colocaron, pero estamos trabajando para retirar chatarra y escombros en todas las vías. Quizá esa tarea nos lleve todo el día, sobre todo en ciertos tramos carreteros.

‘En la ciudad de Culiacán ya abrimos todas las calles bloqueadas y estamos en la tarea de retirar los carros quemados, que los orillamos a las banquetas. No hay bloqueos bajo resistencia de gente armada. La tardanza sólo es por lo difícil, arduo de las labores que le comento.’

Esto es el informe del gobernador. Entonces, esperemos que se siga con esta labor y al mismo tiempo la vigilancia.

Acerca de las interpretaciones, pues hay muchas, las repensamos, desde luego no las compartimos, porque nosotros actuamos con autonomía. Yo les voy a poner como antecedente que, en dos momentos difíciles, siendo presidente Donald Trump me habló para ofrecernos apoyo, precisamente cuando se detuvo y se tuvo que soltar la primera vez a Ovidio. En esa ocasión yo tomé la decisión de dejarlo en libertad por los riesgos a la población civil, calculamos que iban a haber muchos muertos inocentes y tomamos esa decisión. Me habló el presiente Trump para ofrecerme apoyo; se lo agradecí y le dije que era un asunto nuestro y que nosotros íbamos a enfrentarlo, a resolverlo.

Luego vino otro hecho, también muy lamentable: el asesinato de mujeres en Bavispe, con niños, la familia LeBarón y dos familias más. Entonces, pues fue también muy fuerte ese hecho lamentable y me habló también el presiente Trump para lo mismo, para decirme que ellos podían ayudar con personal y con lo que se necesitara; y lo mismo, la respuesta fue: No, muchas gracias, nosotros vamos a investigar lo que sucedió, como corresponde y se va a castigar a los responsables. Cosa que, por cierto, ya se hizo, porque hay cerca de 100 detenidos en el caso de Bavispe.

Entonces, siempre hemos cuidado.

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, SECRETARIO DE GOBERNACIÓN: Son 16 sentenciados.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero otros en proceso de sentencia.

Entonces, actuamos con autonomía, con independencia. Sí hay cooperación y la va a seguir habiendo, pero las decisiones las tomamos como gobierno soberano, independiente y estas decisiones pues las tomamos en el Gabinete de Seguridad.

Y hay instrucciones que no se tienen que estar repitiendo. Ya sabe la Secretaría de Marina, de Defensa, la Guardia Nacional, que no se permite impunidad, que no hay asociación delictuosa que se permita entre autoridades y la delincuencia, que está bien pintada la raya, que no es como antes, de que no se sabía dónde terminaba la delincuencia y en dónde comenzaba la autoridad porque no había línea divisoria, al grado, como sabemos, que los encargados de la seguridad pública estaban prácticamente al servicio de la delincuencia.

Entonces, por eso pueden inventar lo que quieran, pero estamos actuando con rectitud, con integridad y lo vamos a seguir haciendo.

INTERLOCUTORA: ¿Cuál fue la diferencia clave, presidente, o las diferencias clave que marcaron o diferenciaron lo que se vivió ayer en este operativo? Porque a pesar de, de… Bueno, de acuerdo con el reporte el secretario Luis Cresencio Sandoval, pues sí se vieron, hubo bloqueos, hubo coches incendiados, hubo agresiones también a compañeros colegas de medios de comunicación, hubo una red que habló o reportó al menos, supo de 13 agresiones, colegas que estuvieron… prácticamente no pudieron informar respecto a lo que estaba ocurriendo, presidente, precisamente porque les quitaron vehículos o los despojaron de sus celulares los integrantes del crimen organizado y también se hablaba del supuesto secuestro de personal de salud por parte de grupos de la delincuencia organizada que habían ido a hospitales.

Yo le quisiera preguntar, presidente, acerca de este escenario que también se vivió, ayer lo enfrentaron, lo padecieron la población de Sinaloa, pues acerca de esta situación qué reporte se tiene.

Pero también, presidente, estas diferencias que marcaron lo que se vivió y las decisiones que se tomaron en 2019 con las que se registraron ayer.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, la indicación que siempre se hace de estas instrucciones a las que hice referencia, que no se repiten, pues es que se use más la inteligencia, menos la fuerza, que se evite la pérdida de vidas humanas, que se respeten los derechos humanos, esas son las indicaciones.

Entonces, si observan… Porque se habló mucho de Culiacán, así, en general —a ver si ponen la primera lámina— pero lo más cerca es este poblado, Jesús María, que está a 40, 45 kilómetros de Culiacán y además el sitio donde estaban los presuntos delincuentes era en una orilla, entonces, ahí el riesgo era menor para la población de Jesús María y Culiacán; la vez pasada, pues era en la plena ciudad y a las tres de la tarde, otra situación completamente distinta.

Sí se robaron vehículos que, se sostiene que se usaron para los bloqueos, pero agresiones así directas y graves a la ciudadanía, pocas, también de parte de la delincuencia.

Y la gente se portó muy bien porque el gobernador a tiempo informó, pidió que no salieran, que se protegieran y la gente hizo caso, ayudó mucho eso, quedaron vacías las calles y esto ayudó para hacer un seguimiento y estar actuando. Esa es mi apreciación.

INTERLOCUTORA: ¿Y en este seguimiento hubo algún apoyo de alguna corporación o agencia de Estados Unidos?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no.

INTERLOCUTORA: ¿Ninguna intervención?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, ya les expliqué, esta es una decisión que se toma. Y les diría que es de rutina porque, lo que explicó aquí el general, estamos constantemente actuando.

Lo más importante en nuestra estrategia pues es prevenir, que la gente no tenga necesidad de dedicarse a la delincuencia, que haya trabajo, que se atienda a los jóvenes, que nadie se vea obligado por falta de oportunidades a tomar el camino de las conductas antisociales y eso lo estamos haciendo en Sinaloa y en todo el país.

No hay un hogar en donde no haya un apoyo, la mayor parte del presupuesto se está destinando a la gente. Somos 35 millones de familias y podemos probar que 30 millones de familias, los más pobres, sobre todo, 30 millones, reciben cuando menos un beneficio o una porción del presupuesto.

Y se está atendiendo a los jóvenes como nunca. Antes nada más se les llamaba ‘ninis’ de manera despectiva, que ni estudiaban ni trabajaban; ahora, sólo el programa Jóvenes Construyendo el Futuro atiende a dos millones 400 mil jóvenes, que se les apoya con un salario mínimo para capacitarse, trabajan de aprendices, con el propósito de que no los enganche la delincuencia, que esa es la lucha más intensa, el propósito de quitarles a los jóvenes, que no se los lleven y hemos avanzado mucho en eso.

Y también el apoyo a productores. En Sinaloa hay miles, creo que como cinco mil, a ver si tenemos el dato, productores que están en el programa Sembrando Vida, que reciben un apoyo para sembrar sus tierras con árboles frutales, maderables, en toda la sierra, en Sinaloa.

Entonces, eso y el apoyo a los adultos mayores y el apoyo a niñas, niños con discapacidad, que significa una cantidad considerable del presupuesto, como nunca, pues es lo que nos ha ayudado más, porque tenemos la concepción de que la paz es fruto de la justicia. Eso nos ha ayudado mucho, porque estaba muy descompuesto todo, muy arraigada la actividad delictiva, porque no se atendían las causas, pero estamos hablando de décadas sin apoyo al pueblo, entonces, se fueron estableciendo estas prácticas ilícitas como opción, como alternativa.

Muchos, cuando se cerraron las oportunidades en México por la aplicación de la política neoliberal o neoporfirista o se estableció la corrupción, pues se salieron del país a buscarse la vida a Estados Unidos, arriesgándolo todo para mitigar su hambre, su pobreza, héroes que ahora nos están ayudando. Pero otros se quedaron en actividades ilícitas, afortunadamente no la mayoría, porque en la época esta de falta de oportunidades, la mayoría de la gente migró o empezó a buscarse la vida en la calle, a buscar el sustento para sus familias de manera lícita, honrada, pero otros sí cayeron en la tentación de formar parte de la delincuencia.

Y todo esto también apoyado por la impunidad, por la corrupción y por un estilo de vida en donde lo que contaba era el lujo barato, la ropa de marca, las trocas, los automóviles último modelo; ese estilo de vida. Afortunadamente, tenemos también una tradición en nuestras familias que nos ha ayudado, porque se mantienen valores culturales, morales, espirituales. Si no fuese por eso, no, pues sería algo incontrolable, hubiese sido muy difícil, o sea, lo que nos dejaron de cómo iba la violencia. Afortunadamente ahí vamos enfrentando este flagelo.

Entonces, la base es eso, de la estrategia, atender las causas, 10 mil en Sinaloa, sembradores que reciben cada mes, en el caso de Sinaloa desde hace dos años un jornal, ahora va a ser un salario mínimo, seis mil, sí, porque son 208 pesos el salario, eso se les da para que siembren sus parcelas, a 10 mil productores.

Entonces, son muchísimos programas, esa es la base, pero también trabajamos para garantizar el orden:

Ayudó mucho el crear la Guardia Nacional.

Ayuda mucho el que se haya permitido que participaran en tareas de seguridad la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa, porque en una situación como la de ayer ¿cómo se enfrenta? Las policías estatales, las policías municipales no pueden, la Policía Federal que existía no estaba en las regiones, en el territorio. Ahora, como lo explicó en general, hay instalaciones de la Secretaría de la Defensa, de la Guardia Nacional.

Lo que hacemos aquí todas las mañanas se hace en Culiacán y participa el gobernador y participa el comandante de la región militar, de la zona militar; participa el representante de seguridad pública y toman decisiones de manera conjunta, todo eso ayuda mucho, entonces vamos a continuar trabajando así.

INTERLOCUTORA: Gracias, presidente.

Y si me permite hacer esta pregunta para el secretario de la Defensa, aprovechando su presencia aquí en esta conferencia. Pues insistiéndole, secretario, acerca de cómo es, cuál es el balance o cómo quedan los grupos delictivos, la distribución de los grupos delictivos y sobre todo el poderío de los grupos delictivos aquí en México, considerando estos golpes recientes que han dado contra la delincuencia organizada.

Usted mismo ayer lo describía, fue un golpe contundente contra este cártel, la detención de Ovidio, pero ya venía también o se dio el abatimiento de ‘el Neto’, el líder de Los Mexicles y aunado a lo que ocurrió en recientes semanas de esta detención del hermano de Nemesio Oseguera Cervantes.

Yo le quiero preguntar, secretario, cómo quedan actualmente los cárteles con estos golpes, si prevén también que puedan darse escenarios de violencia en algunas zonas del país, algunos estados debido al reacomodo de fuerzas por el liderazgo de estas organizaciones.

Y preguntarle también, secretario, qué está ocurrieron en los límites entre Zacatecas y Jalisco, dada esta desaparición que ocurrió el 25 de diciembre de Viviana, Paola, Daniela y José, cuatro jóvenes que desaparecieron el 25 de diciembre, pero que se suman a otras personas desaparecidas en esta zona del país, secretario.

LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ: En relación a cómo quedan los cárteles, dentro del trabajo que se tiene a nivel federal, lo que se busca es ver qué es lo que está dañando a la población, dónde está la presencia de los cárteles y actuar de manera conjunta sobre de ellos, no tanto el buscar o no, no se analiza a lo mejor que este se va a debilitar más, este va a… no, sino, es el trabajo constante de nuestras áreas de inteligencia que va analizando qué está haciendo los grupos delincuenciales y qué necesitamos hacer en contra de ellos para que no dañen a la ciudadanía y no dañen a nuestros jóvenes con toda esta droga que pueden estar distribuyendo.

Entonces, la estrategia está enfocada a garantizar la seguridad de los ciudadanos en donde quiera que sea, cualquier parte de la República y cualquier grupo delincuencial que esté presente. Nuestro enfoque es hacia a eso, hacia atender a la ciudadanía, a garantizarle las condiciones de seguridad que requiere para poder realizar sus actividades normales que está acostumbrado.

En la parte de Zacatecas, en Zacatecas tenemos una presencia también importante de Guardia Nacional, Ejército, Fuerza Aérea, autoridades estatales y se coordinan con los estados aledaños, pero Zacatecas tiene la condición de ser un área de tránsito importante, es un área donde los grupos delincuenciales quieren mantener la presencia en las rutas por donde pueden transitar y hacer llegar sus mercancías ilícitas hacia el norte del país.

Entonces, eso es lo que se ha presentado ahí, pero el trabajo es importante, el que se ha hecho con los vecinos.

Se tiene una operación blindando Zacatecas, cubriendo las principales rutas que llegan al estado. Inclusive, hay municipios dentro del estado de Zacatecas que está presente la Guardia Nacional, no hay policía municipal y está personal de la Guardia Nacional haciendo sus funciones, apoyando a los municipios, apoyando al estado, para tener una presencia. Esos municipios son precisamente en las partes donde se identificó que había más presencia delincuencial y ha ido reduciéndose.

Si vemos las gráficas de cómo se ha ido comportando, no ha bajado como quisiéramos, pero sí el trabajo constante ha ido haciendo que los homicidios, principalmente vinculados a delincuencia organizada, tengan una reducción.

Y se sigue trabajando, no se ha cesado en el trabajo ahí en Zacatecas, como en ningún otro lado. Repito, la coordinación que tenemos, la estrategia, es atender a todo México.

Sí tenemos también identificados a nueve estados que son prioritarios, donde se presenta la mayor cantidad de homicidios, también 50 municipios, pero eso es para darle una atención especial dentro de la estrategia, pero no perdemos de vista nada de lo que pasa en el país.

El señor presidente nos reúne diariamente y ahí le informamos qué es lo que está pasando, ahí se toman las decisiones en el Gabinete de Seguridad, pero ninguna de las dependencias que estamos en el gabinete perdemos de vista ningún estado. Y no nos enfocamos a un solo grupo, sino a todos los grupos, dependiendo de dónde está su actualización y el daño que están causando a la sociedad.

INTERLOCUTORA: Sigue habiendo desapariciones a pesar de todo ese despliegue que tiene la Sedena y las fuerzas federales. O sea, ¿por qué siguen ocurriendo desapariciones en esa zona a pesar de todo el operativo de Zacatecas, que fue reforzado el año pasado?, ¿por qué se siguen dando este tipo de episodios?

¿Qué respuesta también se da a las familias de estas personas desaparecidas que han realizado diferentes movilizaciones hasta ahora y dicen que no han tenido respuesta por parte de las autoridades? ¿Por qué ocurre este tipo de situaciones a pesar de todo el despliegue militar, secretario?

Y también insistirle sobre estos posibles escenarios, si la Sedena prevé que pueda haber algunos estados donde puedan ocurrir hechos de violencia vinculados o como consecuencia de la detención de Ovidio Guzmán.

LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ: Bueno, cuando se hace alguna detención, no nada más esta, en cualquiera de las que se hacen y cualquier instancia de seguridad que las desarrolle, siempre hay una alerta, precisamente para estar pendiente de cuál respuesta pudiera haber. Esta no es la excepción, está la gente en alerta, todas las dependencias están en esa misma situación que pasa, pero no prevemos que vaya a haber alguna circunstancia.

Yo lo mencioné, ahorita tenemos, el día de ayer mandamos fuerzas para apoyar el momento que se estaba dando, pero también hoy volvemos a mandar a tropas que van a llegar ahí, la Fuerza de Tarea México, ahí en el área a seguir operando, pero no porque ya tengamos el informe o los datos de que vayan a hacer algo, sino es una medida para continuar con lo que ya se desarrolló y buscar obviamente debilitar de mayor manera a ese cártel.

Pero todas, todas las áreas están pendientes, como lo están también diariamente. Si no estuviéramos pendientes de lo que sucede en el país, pues no tendríamos la oportunidad de estar informándole al señor presidente cuál es la situación que estamos viviendo, cuáles son los problemas que estamos enfrentando y las propuestas de cómo tendríamos que estarlo atendiendo. Es una atención diaria.

Y también una parte importante es la participación de la ciudadanía. Pondría el ejemplo de aquellos paisanos que fueron… pues los tomó la delincuencia en una pequeña caravana que venían y que ahí por Zacatecas los interceptaron. Primero, fueron las condiciones de que esas personas se quisieron venir en una caravana pequeña sin incorporarse a lo que teníamos ya de la estructura de seguridad, pero como hubo la denuncia rápida de inmediato la Guardia Nacional actuó, realizó una serie de operaciones y se pudo localizar a las personas, sus vehículos, todo.

Entonces, la denuncia ciudadana, la información que puedan hacer llegar a las instancias de seguridad es importante para poder actuar.

Es un estado también, repito, con muchas carreteras, con ciudades importantes, pero tenemos una presencia también de efectivos considerables. Pero la participación ciudadana tiene que ser una situación que nos ayude bastante para que con la denuncia podamos actuar de manera rápida y los ayudemos.

Hay muchos casos que se han presentado aquí de situaciones que ha enfrentado la ciudadanía y que las hemos resuelto bien. Uno de los delitos que ha estado bajando en toda la administración es el secuestro y se debe a que hay una denuncia, a que hay una información que se tiene por parte de las autoridades y eso nos permite actuar con rapidez y evitar que se den estos secuestros.

En días anteriores dábamos los números de la cantidad de bandas de secuestradores que se han asegurado a través de la Conase, un organismo que está dedicado exclusivamente a eso y que precisamente también depende mucho de la información que le haga llegar la ciudadanía y de ahí su éxito, además de su trabajo que desarrollan, buscando las bandas delictivas. Pero es una parte importante el dato que nos puedan dar o la participación de la ciudadanía también en todas estas tareas que desarrollamos en toda la República.

Gracias.

PREGUNTA: ¿En qué delitos se encuentra Ovidio?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver, Rosa Icela.

Te brincaste, ¿eh?, la lista, pero para que, de una vez…

ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ: En el caso de procedimiento de extradición se estarán ventilando los delitos que imputan las autoridades estadounidenses, que versan fundamentalmente sobre conspiración para introducción de drogas a ese país. En el caso de nuestro país se cuenta con elementos para llevarlo ante los tribunales por delitos contra la salud y delitos relacionados con armas de fuego, inicialmente. Existen investigaciones también relativas naturalmente a delincuencia organizada en contra del detenido y de otras personas más. Claro que lo anterior es independiente de lo que resulte de los hechos suscitados en ocasión de su detención.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya, ya, vamos al orden, a ver, el orden, el orden.

PREGUNTA: Buenos días. Justamente quiero ahondar en eso, porque aquí la lámina que presentó el general secretario muestra que la Interpol México cumplimentó la orden de aprehensión después de que ya se capturó a Ovidio Guzmán con fines de extradición. Entonces, ayer el canciller Ebrard mencionaba que no hay proceso fast track para ya extraditar Ovidio a la brevedad, sino que enfrentará proceso aquí en el país.

Entonces, saber cuál es la situación jurídica de Ovidio. ¿Bajo qué cargos se le detuvo ayer? ¿Bajo la orden de extradición o bajo lo que comenta la secretaria de Seguridad?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver, los abogados.

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ: Bueno, se le detuvo en flagrancia por varios delitos, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, tentativa de homicidio y otros, pero se puso a disposición de la Fiscalía General de la República, quien ejecutó la orden de aprehensión en términos de extradición y que está integrando las carpetas por los delitos del fuero federal, los que ya les mencioné y otros.

Adicionalmente, como mencionó la secretaria, tenemos conocimiento de otras carpetas de investigación de las cuales no podemos nosotros compartir mayor información, tanto del fuero federal como de fuero común, pero tenemos que guardar la secrecía del proceso.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sobre la extradición, que estás planteando, es un proceso, se hace la solicitud de parte del gobierno, en este caso de Estados Unidos, pero se tiene que presentar las pruebas, los elementos y ya los jueces en México deciden. No es nada más la solicitud, sino es el probar el tipo de delito por el que se le está pidiendo que se le extradite.

Y es un proceso, no hay, como lo mencionó, Marcelo, si fue así, fast track, no es: A ver, ahí te lo enviamos. Eso lo hacían en la época de Zedillo, en otros tiempos; aquí hay un auténtico, un verdadero Estado de derecho que se tiene que respetar, independientemente de los delitos a los que hizo mención Adán, estamos hablando de la extradición.

INTERLOCUTOR: También preguntar, evidentemente ya mencionan los delitos por los que se podría procesar aquí en México, además de los de flagrancia por los que se le detuvo, pero pues, Ovidio y toda su familia están involucrados en estos casos del cártel de Sinaloa, por los que se investiga a García Luna en Estados Unidos y demás funcionarios aquí en México.

¿Se le podría ofrecer un acuerdo aquí en caso de que se inicie un proceso para investigar a más figuras aquí en México?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No adelantamos nada, porque el juicio de García Luna está por iniciar.

¿Cuándo inicia?

INTERVENCIÓN: El 9.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: El 9.

MARCELO EBRARD CASAUBON: La integración del jurado es el 9.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Puedes explicarlo cómo es? No sólo por ustedes que son los más directos, son la vanguardia, sino que nos importa mucho el que todos los ciudadanos tengamos información. Esto es parte de un proceso de concientización, de politización, de que todos sepamos.

Antes se decía: ‘La política es asunto de los políticos’. No, no, en una democracia la política es asunto de todos.

La economía, ‘ese es un asunto de los técnicos’. No, es asunto de todos. ¿Cómo no va a saber de economía una ama de casa, un papá, jefe de familia, una mamá, si hacen milagros estirando el ingreso, el presupuesto familiar? No está tan complicado, lo que pasa es que no querían informar, no querían que la gente tuviese elementos. No se orientaba, no se concientizaba; ahora no, ahora nos importa muchísimo el que se conozca de todo, que todo mundo estemos informados porque eso nos ayuda a tener un criterio propio y a poder discernir y que no nos manipulen.

Entonces, sí es muy importante la información, por eso, aunque se trata de un juicio en Estados Unidos, que es una extradición, que es un juicio como el que van a iniciarle a García Luna, pues sí se puede informar cómo es y Marcelo tiene manera.

MARCELO EBRARD CASAUBON: Sí, señor. Bueno, primero, sobre el caso de Ovidio, hay una solicitud de detención provisional con fines de extradición.

¿Esto qué significa?

De acuerdo a la ley de extradición y a los tratados vigentes, un Estado a otro Estado solicita que se detenga a una persona porque tiene una causa iniciada y hay elementos sustantivos y evidencias en su contra en ese otro país que está solicitando la extradición, a eso es lo que nos referimos cuando se habla de extraditar.

Lo primero que hay que hacer es ver la ciudadanía de la persona, si tiene ciudadanía mexicana. Se le da cuenta en este caso a la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de la República procede en consecuencia.

¿Qué sucede cuando se detuvo a la persona?

Se le pone a disposición del juez y la ley de extradición marca una serie de plazos para que se presenten los elementos, las evidencias, los elementos de prueba en contra de esa persona. Estimamos que eso va a ocurrir entre cuatro y seis semanas a partir de ahora por parte de los Estados Unidos, que presentó la solicitud de extradición.

¿Quién determina si procede o no procede?

Bueno, la Secretaría de Relaciones Exteriores por cuanto a que se ha apegado a las disposiciones legales vigentes y por supuesto el juez de la causa, que tiene un gran o muy importante rol en esto. No es una decisión política, así se diseñó desde el inicio en la ley de extradición.

No es una decisión sólo de la cancillería, sino esencialmente del juez, ¿para qué?, para certificar, verificar, que los derechos de esa persona se respeten, dado que es un ciudadano o ciudadana mexicano.

Eso por lo que hace la extradición. Tenemos solicitud presentada en septiembre de 2019, a la que hizo referencia tanto el secretario de la Defensa como el secretario de Gobernación.

Por lo que hace al juicio, ¿qué se inicia el día 9? La integración del jurado.

Es un proceso. ¿Por qué es un proceso? Porque tanto la defensa, como la fiscalía tienen derecho a objetar a aquellos integrantes del jurado que consideren que pueden ser adversos a su causa.

Se hace un procedimiento de insaculación. Las y los ciudadanos en los Estados Unidos tienen la obligación de acudir. Hay excepciones en la ley muy señaladas; por ejemplo, si estas enfermo puedes excusarte del proceso, pero, si no, tienes la obligación de acudir.

Entonces, las dos partes objetan. Cuando se objeta a un miembro del jurado o a una miembra del jurado hay que volver a sustituir y así hasta que se quedan de común acuerdo en el jurado.

¿Por qué es importante?

Porque ese jurado determina la inocencia o culpabilidad de la persona, en este caso de Genaro García Luna.

Entonces, el 9 de enero se inicia. Difícil fijarte una fecha exacta de cuándo concluya, pero lo más probable es que concluya aproximadamente semana y media después o dos semanas después, que ya quedaría integrado el jurado y entonces se inicia el proceso de juicio. Ese sería el procedimiento.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Tú sigues y luego una compañera, tú.

PREGUNTA: Gracias, señor presidente. Secretarios, compañeros, con su permiso.

José Hernández, de Es Cuanto.

Debido a la detención de Ovidio Guzmán, ¿ha recibido algún tipo mensaje, comunicado de prensa o algo por otros gobiernos?, ¿le han felicitado o brindarle su apoyo en la lucha contra el crimen organizado? Esa sería mi primer pregunta, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, ningún gobierno hasta ahora, no sé ahí en Relaciones.

MARCELO EBRARD CASAUBON: (inaudible) pero no formalmente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Formalmente no.

INTERLOCUTOR: Gracias, señor presidente.

Y preguntarle al secretario de Relaciones Exteriores, al licenciado Marcelo Ebrard, si la captura de Ovidio Guzmán alteró la agenda de la cumbre de América del Norte debido a la visita de los presidentes, si han solicitado más seguridad o algún otro tema.

MARCELO EBRARD CASAUBON: No, en lo que hace a seguridad y logística pues todo esto se ha venido trabajando ya desde hace tres semanas y no tenemos ninguna solicitud adicional, está todo previsto conforme lo teníamos avanzado.

Son dos hechos desvinculados. En materia de seguridad hay una serie de normas que están convencionalmente acordadas, tanto con Estados Unidos como con Canadá y las tenemos todas ya previstas, no prevemos una modificación en esas medidas, ni tampoco nos las han solicitado.

PREGUNTA: Hola, buenos días.

Estefania Antonio, de Diario Portal, del Estado de México.

Traigo dos preguntas, señor presidente. Bueno, como contexto, desde el 31 de diciembre en la comunidad de Mexicaltongo, en el municipio de Jilotepec, en el Estado de México, hay un incendio en un manantial. Este incendio, pues está afectando a cinco comunidades. En este momento se supone, se está estipulando que el manantial parece estar siendo contaminado por una filtración de hidrocarburos. Ya ha pasado una semana desde que el incendio empezó y hasta el momento no se han tomado las acciones necesarias para, uno, conocer las razones del incendio y, dos, apagarlo.

El incendio de este manantial preocupa por las graves consecuencias al medio ambiente y porque abastece de agua a cinco comunidades, como ya lo había mencionado y porque también, además de estas cinco comunidades, dos municipios se abastecen de esta agua. Hasta este momento lo que están haciendo allá es que se está haciendo el uso de pipas de agua para poder abastecer a los ciudadanos.

Ayer tuve la oportunidad de hablar con el presidente municipal de Jilotepec, Rodolfo Noguez, quien me explicó que el pasado lunes asistió a las oficinas de Pemex para solicitar ayuda, pero no ha existido tampoco la ayuda necesaria. También solicita su intervención, señor presidente, para que le manden apoyo en seguridad y gente especializada de Pemex, Conagua y la ASEA, para poder determinar la causa y la solución a este problema.

Cabe destacar, señor presidente, que este lunes, habitantes de los municipios afectados realizaron un bloqueo por más de seis horas sobre la carretera México-Querétaro.

Bajo este contexto le pregunto: ¿ha girado ya instrucciones para apoyar este caso, evitar nuevos bloqueos por parte de la ciudadanía y contrarrestar la contaminación al medio ambiente que este incendio está generando?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es que es la ocupación de la Coordinación de Protección Civil del gobierno federal; seguramente ya lo están atendiendo, pero, de todas maneras, a partir de lo que tú estás informando, vamos a que la coordinadora, directora, de Protección Civil, Laura, se ocupe y coordine toda la acción, como lo hacen siempre.

Si es una fuga en un ducto, interviene Pemex, interviene también en ocasiones la Comisión del Agua, que participen, eso es lo que le podemos decir al presidente municipal de Jilotepec.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: Ya lo están atendiendo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya lo están atendiendo.

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ: No es fuga.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No es fuga. ¿Tienes información?

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ: Sí. En Jilotepec lo que sucedió no es una fuga de hidrocarburos, Petróleos Mexicanos, sin embargo, está atendiendo el asunto, es quien proporciona las pipas; está trabajando la Conagua.

Es un derrame de residuos tóxicos de una empresa particular y son altamente contaminantes y eso es lo que ocasionó el incendio. Se está atendiendo, está Protección Civil del Estado de México también, está Protección Civil federal y seguramente en los próximos días debe de quedar controlado, pero viene un trabajo de limpieza.

Se ha platicado con los pobladores y mantienen… Aunque no es responsabilidad de Petróleos Mexicanos, Petróleos Mexicanos coordina los trabajos y mantiene el diálogo con ellos; ya no hay bloqueo, fue un bloqueo de cuatro o cinco horas el lunes pasado.

INTERLOCUTORA: Okey, muchas gracias.

Y como segundo planteamiento, me gustaría comentar que el Estado de México ocupa el primera lugar del país con mayor número en feminicidios, de enero a noviembre de este año se registraron 131 feminicidios, es decir, el 15.2 por ciento del total nacional; esto, de acuerdo con el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Señor presidente, en el Estado de México 11 municipios cuentan con alerta género por feminicidio; entre ellos, Toluca, Ecatepec y Nezahualcóyotl y además siete de estos 11 municipios tienen doble alerta por desaparición.

Entre los casos ocurridos se encuentra el de Claudia de 19 años, estudiante que el 30 de noviembre desapareció en el municipio de Lerma después de acudir a su trabajo en un centro comercial. Días después, el 2 de diciembre, fue hallada muerta a unos kilómetros de su domicilio.

También ocurrió el feminicidio de Mitzi de 20 años, quien el día de su desaparición salió a entregar un pedido de ropa que vendía a través de redes sociales. Ella fue hallada muerta con señas de violencia en una presa en el municipio de Almoloya de Juárez.

Asimismo, ocurrió el feminicidio de Aidé Nely, de 54 años, desaparecida el 16 de octubre en Capulhuac y hallada muerta el 7 de diciembre en un lote baldío en el municipio de Santiago Tianguistengo.

Y podría continuar mencionando y recordando a las víctimas, pero no me daría tiempo. En semanas recientes y bajo el contexto electoral en el Estado de México, colectivas y activistas han denunciado una falsa inclusión feminista por parte de aspirantes a la gubernatura estatal para elaborar sus propuestas.

Aprovechando que la secretaria Rosa Icela se encuentra presente, me gustaría preguntar si se reforzará o habrá algún cambio de estrategia del gobierno federal en conjunto con el gobierno estatal para poder frenar esta tendencia ahí, en el Estado de México, ya que yo como mujer que vivó allá justamente me encuentro preocupada por la situación que continúa en aumento año con año.

ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ: Hay un trabajo importante de coordinación con el gobierno del Estado de México, como con ninguna otra entidad en materia precisamente de violencia feminicida. El trabajo fundamentalmente de coordinación se lleva a cabo con la Fiscalía del Estado de México y precisamente con la fiscal que se encuentra de atender todos los casos de feminicidios.

¿Qué cosa es lo que hacemos fundamentalmente con esta fiscalía?

Lo que se hace es las detenciones, el cumplimiento de órdenes de aprehensión fundamentalmente, que tenemos muchas y más adelante pudiera entregarle la información de todas las detenciones de feminicidas que se han tenido.

Y, efectivamente, a partir de que nosotros estamos trabajando en conjunto, vemos el tamaño del rezago de investigaciones que pudieron haber tenido, pero que con ese trabajo conjunto que se está haciendo y, hay que decirlo, que trabajamos con ellos sin otro fin precisamente que el de atender a aquellas mujeres, a aquellas familias que son víctimas de este tipo de delitos. El trabajo se hace sin banderías políticas, sin ninguna consideración de eso, más que enfocados a la investigación de los delitos.

Recientemente, por acuerdo del Gabinete de Seguridad se creó en la secretaría un grupo especial para atender… una comisión nacional, para atender el tema de los homicidios, la investigación de gabinete, en fin.

Y una de las áreas de esta Coordinación Nacional Antihomicidios es precisamente relacionada con el delito de feminicidios y es el trabajo más importante ahorita en el que estamos enfocados en el Estado de México.

Así que sí le puedo decir que no están solas las mujeres del Estado de México, tampoco la investigación, digamos así, con la fiscalía del estado, que lo estamos abordando el tema de manera conjunta y que sí vamos con la detención de todos estos criminales que afectan la vida y la, digamos, la estabilidad en general de las familias y de las mujeres se va a hacer.

Nosotros estamos trabajando ahí con Conavim y también trabajando con el Inmujeres en un gabinete especial de atención a los delitos de género, pero, si quiere, nos podemos entrevistar para darle todos los asuntos resueltos y también ver la atención de algunos de los asuntos a los que aquí se ha referido y los atendemos de manera particular.

Con mucho gusto.

INTERLOCUTORA: Muchas gracias, secretaria.

Y, por último, señor presidente, me gustaría agradecerle también. Yo traje el caso de Irving, el periodista y activista detenido. Ayer tuve la oportunidad de hablar justamente con él; le manda agradecimiento por su liberación, obviamente todavía bajo… con un brazalete.

Y pues nada, agradecerle justamente porque es un hecho, ¿no?, que como periodistas también nos enfrentamos a ciertos peligros y a ciertos… Pues a muchas cosas. ¿no?

Entonces gracias y nada.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien.

¿Seguimos o nos vamos? A ver, él, ustedes dos, ustedes dos.

PREGUNTA: Buenos días, señor presidente; buenos días miembros del gabinete.

Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias.

Mi primera pregunta es preguntar sobre el decálogo que hizo usted en el foro de las principales economías sobre energía y clima para la detención del efecto invernadero, de todo esto, del cambio climático y en una de estas prevenciones dice que Pemex destinará una inversión de más de dos mil millones de dólares para reducir las emisiones de gas metano y también hablaba del cambio de las turbinas de 12 hidroeléctricas.

Me gustaría preguntarle cómo van estas dos propuestas. Fueron varias, pero fueron 10, pero en específico ¿cómo van estas propuestas? ¿qué tiempo se habrá?

A mí me gustaría y a mucha gente yo creo, que ver cómo va lo de las turbinas y qué hidroeléctricas son donde se están cambiando las turbinas. Son una inversión de más de mil millones de dólares, que usted dijo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pues vamos a pedirle a los responsables de Pemex y de la Comisión Federal que nos expliquen.

Las dos cosas son muy importantes:

El evitar que se queme el gas mediante procedimientos que ya se están aplicando, sobre todo, en la sonda de Campeche, en el mar de Campeche, porque ahí se produjo una contaminación de los campos, de los pozos petroleros. Y ahí todavía queman gas, había mucha más quema de gas a la atmósfera y se está llevando a cabo un proceso para evitar esa quema de gas, reinyectar ese gas de nuevo, que es lo que están haciendo los técnicos de Pemex.

Pero sería bueno que lo explicara el director de Pemex. Sí es un plan que se tiene, incluso con el ofrecimiento, nada más ofrecimiento, de que podrían ayudar financiando con tasas bajas o sin intereses algunas instituciones financieras que tienen que ver con la banca de desarrollo internacional; eso se está viendo.

Lo otro va marchando, es el cambio, es la modernización de equipos, sobre todo de turbinas en las hidroeléctricas, son 17. Ya están hechos los contratos, ya se está trabajando y tiene que estar terminado el año próximo.

INTERLOCUTOR: ¿En cuánto aumentará la generación de energía limpia?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Va a aumentar la generación de energía y es utilizar los mismos embalses, la misma agua y producir energía limpia, nada más que con turbinas modernas, porque hay hidroeléctricas con turbinas de 40, de 50 años que ya no tienen los mismos rendimientos.

Entonces, se está invirtiendo en esto, va a ayudar a generar más energía, las hidroeléctricas son importantísimas. Cualquier otra planta, si se tiene que echar a andar para empezar a producir energía, una de ciclo combinado, por ejemplo, puede durar en producir energía en 10 horas, 12 horas; una planta hidroeléctrica, en una hora. Entonces, en una emergencia, cuando las heladas en Texas y en el norte de nuestro país, las hidroeléctricas fueron las que entraron a producir energía y nos ayudaron mucho. Entonces, se está haciendo esa inversión.

Y también se están construyendo nuevas plantas hidroeléctricas. Por ejemplo, están dos proyectos, hay dos proyectos en Sinaloa:

En la presa de Picacho, que se utilizaba nada más el agua para riego y para abastecer de agua a Mazatlán y ahora se van a instalar turbinas también para generar energía eléctrica.

Y en la presa Santa María, que se está construyendo, que ya lleva alrededor de un 70 por ciento de avance, ya empezó también la Comisión Federal de Electricidad con los proyectos para la generación de energía en la presa, que va a significar abasto de agua para el sur de Sinaloa, agua para riego y también generación de energía eléctrica.

Entonces, sería bueno que un día, porque vamos a estar informando constantemente, que venga el director de Pemex, que venga el director de la Comisión Federal de Electricidad y les expliquen cuáles son los programas que están en marcha. Y esto es, creo yo, de utilidad, porque está aumentando la generación de energía eléctrica y en especial de energías limpias y eso también me gustaría que se conociera, de cómo se ha ido avanzando en la generación de energías limpias sin necesidad de la privatización, es decir, con el apoyo a la Comisión Federal de Electricidad que es una empresa pública.

INTERLOCUTOR: Y con lo que ya se tiene.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Y con lo que ya se tiene, la experiencia de los trabajadores, de los técnicos. Entonces si les parece, quedamos en eso, vendrían los dos con ese propósito.

INTERLOCUTOR: Sí y cómo se está rescatando gas y no se está perdiendo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí para explicar en qué consiste este plan para dejar de quemar el gas, que es un desperdicio en lo económico y pues es contaminación.

INTERLOCUTOR: En una segunda pregunta, con este decreto que usted hizo sobre el maíz amarillo hay varias preocupaciones, porque el maíz amarillo también se usa no solo para el forraje, sino también para la fructuosa, que es con lo que se endulzan los refrescos aquí en México y pues están importando hasta 700 mil toneladas de Estados Unidos de alta fructuosa.

Entonces, quisiera yo saber si se pudiera cambiar, hablar con la industria refresquera y que volviéramos a endulzarlos con azúcar de caña, que es igual de calórica, pero menos dañina que la alta fructuosa, que se hace con maíz amarillo, es jarabe de maíz amarillo y está comprobado que tiene más daños a la salud que el azúcar de caña. Entonces hablar con los refresqueros. ¿Hay alguna oportunidad o de alguna manera?

Lo más importante, señor presidente que creo que es bajar el consumo de estas bebidas, porque sí se está haciendo un daño a la salud de los mexicanos muy grande. Tuve la oportunidad de ir a Yucatán esta vez de vacaciones y me di cuenta que, en varias poblaciones, la obesidad es muy amplia en jóvenes y que esto ya es como una epidemia.

Esa sería mi segunda pregunta.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, son dos cosas.

Estamos en trato con la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos, con la Secretaría de Comercio, es un tema que se va a tratar en la reunión bilateral, lo relacionado con el comercio, el maíz, se está buscando de que no se consuma maíz amarillo, transgénico.

Hay algunas inquietudes; ya se aclaró de que se puede utilizar se maíz para forraje, porque con malas intenciones empezaron a decir que ya estábamos prohibiendo la entrada de maíz en general. No. Se aclaró de que lo que queremos es que para las tortillas sea maíz blanco no transgénico y permitir hasta dos años la importación de maíz amarillo para forraje, siempre y cuando —fue nuestro planteamiento— se haga una investigación entre científicos, entre organismos como Conacyt y el equivalente a organismos de Estados Unidos para ya, de una vez por todas —y esto es conveniente para consumidores mexicanos y estadounidenses—, saber el daño que puede ocasionar el maíz transgénico o descartar ese posible daño a la salud. Pero ya tener la certeza sobre los daños y que no sean conjeturas, sino que sea producto de una investigación conjunta de agencias dedicadas a la investigación y a la salud, de Estados Unidos y de México y parece que ya se aceptó esta propuesta.

Acerca de utilizar el maíz amarillo para endulzar refrescos o bebidas embotelladas, eso habría que verlo con la secretaria de Economía, con Raquel Buenrostro, para cambiar por la caña de azúcar. Nosotros tenemos producción de azúcar y tenemos también, afortunadamente, demanda, se está exportando azúcar; eso nos ha ayudado mucho porque de los ingenios azucareros vive mucha gente. Y antes había más problemas porque estaban muy cerradas las exportaciones, los cupos; ahora se han ampliado y esto ha mejorado el precio del azúcar y por lo mismo se ayuda más al productor, al cañero.

Y donde hay un ingenio pues hay prosperidad, porque se beneficia al trabajador, se beneficia el productor, se beneficia el transportista, el comerciante, el mecánico. Es una fábrica un ingenio.

Entonces, hemos tenido la suerte, por circunstancias que tienen que ver con el tratado, de que ahora se esté exportando azúcar y esto ha mantenido precios; si no muy buenos, mejores que los de antes.

Entonces no hemos tenido conflictos —toco madera, ni lo debería yo de decir, pero ya se me fue— como antes, que había muchos conflictos en todo el sector cañero, ahora ahí no ha habido problema. Acuérdense ustedes, ¿no?, los que tienen más edad, de lo que significaban los conflictos cañeros, entonces de eso no.

Y estoy totalmente de acuerdo contigo, que tenemos que seguir con la orientación nutricional, informando sobre la buena alimentación. Y no al consumo de productos chatarras, porque hacen mucho daño; es obesidad, pero también diabetes.

Entonces. Da mucha tristeza todo lo que tiene que ver con los tratamientos de hemodiálisis. Ahora en los hospitales estamos poniendo servicios para hemodiálisis, pero cada vez son más las enfermedades que tienen que ver con diabetes y enfermedades renales, que pueden ser, por ejemplo, en el caso de la diabetes, lo hemos dicho en otras ocasiones, como la hipertensión, como otras enfermedades, hereditarias, pero se agravan por la mala alimentación.

Está demostrado que los alimentos con muchos químicos, con excesos de grasa, de sales son dañinos.

El tomar estos refrescos embotellados, hay lugares lamentablemente que es mucho el consumo de refrescos embotellados. Hace como unos 15 años, que hice una de las visitas, uno de los recorridos por Los Altos de Chiapas, me llamó mucho la atención y sigue sucediendo eso, de que hay refresquerías, que les llaman; afortunadamente no son cervecerías, sino refresquerías. Entonces, cada determinada distancia, cada tres, cuatro, cinco casas, mesas y sillas como si fuesen cervecerías, pero para tomar refresco. Entonces, un consumo elevadísimo y muy dañino.

Desgraciadamente, México es de los países que más consumen refrescos embotellados, habiendo en nuestro país, como en pocos países en el mundo frutas. Porque no sólo estos refrescos dañan, sino son muy caros. Cómo se va a comparar un refresco embotellado con un agua de piña, de naranja, de papaya, un pozol. Hay una bebida en Guerrero que se llama chilate, que es riquísima. Pinole, tascalate.

Completamente sano el pozol, que es maíz con cacao, con una jícara de pozol, es una fortaleza para todo el día, es chocolate. ¿Qué tiene que ver con los otros refrescos, que ni se sabe de qué están hechos? Y no sólo es lo que dañan, sino también lo que cuestan. Y todo es por la publicidad, porque bombardean día y noche con eso.

Entonces, sí hay que seguir orientando, por eso nuestra campaña es la nutricional, no a las drogas, esas dos básicamente. Ahora estamos viendo aquí los… ¿Cómo se llaman cigarros estos, electrónicos?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Vapeadores.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Los vapeadores. Hacen muchísimo daño a los jóvenes y además con la mentira de que contienen sustancias que no hacen daño, tres, cuatro, cinco sustancias. Se hizo una investigación donde está Alejandro Svarch.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Cofepris.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Cofepris. Como 30 sustancias y algunas cancerígenas y eso no se sabe. Y, sin embargo, ahí están algunas empresas defendiendo el que se permita la venta de los vapeadores.

INTERVENCIÓN: Sanborns.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, hasta interpusieron amparos. Les debería de dar pena, vergüenza estar vendiendo eso, pero, en fin.

Entonces, sí, lo que viste allá en Yucatán se ve en Campeche, se ve en Quintana Roo, se ve en Tabasco, en muchas partes, bastante problema de obesidad y muchos problemas renales, muchos problemas de diabetes y tiene que ver con la alimentación. O sea, sí son problemas hereditarios, pero se precipitan, se agravan, por la mala alimentación.

Entonces, sí tenemos que seguir insistiendo en eso. No prohibir, sino informarle a la gente, porque muchas veces no se sabe.

Una vez les dije lo que me contó un oficial, un jefe de la Secretaría de la Defensa, que cuando había un desfile, para que los rines brillaran, porque era desfile, agarraban con un trapo, una franela y un agua de esas, no voy a decir cuál, un agua puerca, ya ustedes se imaginan y con eso quedaban rechinando de limpio los rines. Imagínense el pobre organismo, al estómago, cómo le va; los dientes.

Pero, bueno, informar nada más y que la gente decida, pero sí hay que cuidar la alimentación.

Ya nos vamos, ahora sí ya, vamos hasta la península. Y regreso hasta el domingo porque vamos a recibir al presidente Biden.

Nos da mucho gusto la visita del presidente Biden, la visita del primer ministro Trudeau. Le agradecemos mucho también al presidente Biden, a su equipo, porque había gente insistiendo en que no bajara su avión en el aeropuerto ‘Felipe Ángeles’, o sea, me llamaba mucho la atención eso. Ya serénense, ya tranquilícense.

Vi a… A ver, pon un tuit nada más. No, ya no, ya no. No, pero sí ponlo. Porque además todos son amigos, o sea, no debemos de vernos como enemigos, si acaso adversarios. Pero sí pon a López-Dóriga. Puso su tuit, dice: ‘Confirmado, no va a bajar el avión del presidente Biden en el Felipe Ángeles’, hace como dos días. Entonces, cómo se va a meter en eso. Y ahora, pues tiene que decir: ‘Confirmado, sí va a bajar el avión del presidente Biden’.

Entonces, agradecerle al presidente Biden, al Servicio Secreto, a los que se encargan de la seguridad, de la logística, la confianza. Si ya había decidido el primer ministro Trudeau bajar ahí, ¿por qué no iba a bajar el presidente Biden? O sea, sí hay tantas cosas para cuestionar a nuestro gobierno, pues no somos perfectos, la perfección es del Creador y de la naturaleza, nosotros somos seres humanos.

PREGUNTA: Sobre la visita de Biden a la frontera, presidente, ¿cuál es su opinión?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues que va a estar en, creo, en Laredo, en El Paso y luego viene acá con nosotros. Es que el tema migratorio es un asunto que ellos atienden y es también un asunto que se usa políticamente, o sea, hay cuestionamientos de un partido y de otro sobre lo mismo.

Pero estamos trabajando de manera coordinada con el presidente Biden en ese tema, muy bien y hay resultados. Y lo que está planteando no está mal, se malinterpretó lo que dijo, porque él lo que estaba planteando es que, los que tengan necesidad de hacerlo, que puedan llegar a Estados Unidos mediante un procedimiento. Ya se abrió este procedimiento con 24 mil visas temporales o como se les llame en el caso de los hermanos venezolanos y se quiere hacer también lo mismo en otros casos.

Entonces, eso está bien, porque además no se corren los riesgos de la travesía, se pueden hacer los trámites. Si hay un familiar en Estados Unidos que lo solicita, hay unos requisitos, pero en el caso de venezolanos, Marcelo me informaba que ya han ingresado por este procedimiento como 12 mil y lo iniciaron hace dos meses, tres. Entonces, ese procedimiento nosotros lo vemos bien si se amplía y yo creo que eso es lo que él está proponiendo y lo vemos bien.

Sí, aquí está, ¿verdad?, aquí está: ‘Aterrizará en el aeropuerto de la Ciudad de México y no en el AIFA, como lo propuso’ ya saben quién. Ah, bueno, ya lo puso: ‘Que siempre sí, informa Ebrard’, sí.

INTERVENCIÓN: Presidente, ¿cómo va a ser el traslado a la Ciudad de México?, ¿aérea o terrestre?

INTERVENCIÓN: ¿En ‘La Bestia’ o en helicóptero, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Lo voy a recibir al presidente Biden y él pidió y estuve totalmente de acuerdo, en que juntos nos traslademos por tierra para platicar. No vamos a tener mucho tiempo, porque se hacen como 30 minutos ¿no?, 40.

PREGUNTA: ¿Truedau también?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, bueno no sé en el caso de…

También, sí, sí. Muy bien. Adiós, adiós.

+++++

