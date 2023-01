Las series que están de moda en Hulu Estados Unidos este día

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas consumen las producciones a una velocidad inimaginable.

Hulu ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares de Hulu Estados Unidos:

1. The Rookie

Comenzar de nuevo no es fácil, especialmente para el chico de una ciudad pequeña John Nolan que, después de un incidente que cambia su vida, está persiguiendo su sueño de ser un oficial de policía de Los Ángeles. Como el novato más viejo de la fuerza, se ha encontrado con el escepticismo de algunos de los superiores que lo ven como una crisis ambulante.

2. Padre de familia

Padre de familia es una comedia de animación para adultos creada por Seth MacFarlane para la Fox Broadcasting Company. La serie se centra en los Griffin, una mediocre familia compuesta por los padres Peter y Lois; sus hijos Meg, Chris y Stewie; y su antropomórfica mascota canina Brian. La serie está ambientada en la ciudad ficticia de Quahog, Rhode Island y gran parte de su humor se exhibe en forma de pequeños cortes que frecuentemente se mofan de la cultura americana.

3. Hospital General

'Hospital General' ha cumplido ya 53 años en antena y ha superado los 13.523 episodios.La trama de esta 'soap opera' se centra en la vida de los habitantes de Port Charles y en el hospital de la ciudad, donde las historias giran en torno a los romances, intrigas y secretos más rocambolescos.

4. Letterkenny

Letterkenny sigue a Wayne, un buen chico de campo de Letterkenny, Ontario, que intenta proteger su estilo de vida local en la granja, contra un mundo que evoluciona constantemente a su alrededor. Los residentes de Letterkenny pertenecen a uno de tres grupos: Hicks, Skids y Hockey Players. Los tres grupos se pelean constantemente entre sí por asuntos aparentemente triviales; a menudo termina con alguien a quien patean el trasero.

5. Fleishman Is in Trouble

Toby Fleishman, de cuarenta y tantos años recientemente separado, se sumerge en el nuevo y valiente mundo de las citas basadas en aplicaciones con el tipo de éxito que nunca tuvo en su juventud. Pero justo al comienzo de su primer verano de libertad sexual, su ex esposa desaparece, dejándolo con los niños y sin saber dónde está o si planea regresar.

6. Bienvenidos a Chippendales

Basada en hechos reales, la miniserie cuenta la escandalosa historia de Somen “Steve” Banerjee (Kumail Nanjiani), un inmigrante de la India que se convirtió inesperadamente en el fundador del mayor imperio de strippers masculinos del mundo y que en su proceso, no permitió que nada se interponga en su camino.

7. The Resident

Un joven e idealista médico comienza su primer día ansioso por salvar vidas. Bajo la supervisión de un duro y brillante residente senior, pronto descubrirá que su profesión no es lo que él imaginaba y que las líneas éticas suelen ser borrosas. "The Resident" es un nuevo y provocativo drama médico que revela la verdad de lo que ocurre en los hospitales.

8. Jorge el curioso

With the help of his friend “The Man in the Yellow Hat,” a curious little monkey named George sets out on adventures to learn about the world around him.

9. Bobs Burgers

Bob’s Burgers narra la historia de los Belcher, una familia disfuncional que regenta una hamburguesería situada entre un crematorio y la sede de organización que lucha por los derechos de los animales. En el día de su gran reapertura reciben la visita de unos inspectores de sanidad que investigan el rumor esparcido por Louise, la hija pequeña de Bob, de que en el restaurante servían carne humana proveniente del crematorio vecino con el único objetivo de superar a una compañera de clase que tiene un tío torero en España. Y lo que empieza siendo un desastre se acaba convirtiendo en todo un negocio.

10. ABC World News

ABC World News is the flagship daily evening television news program of ABC News, the news division of the American Broadcasting Company television network in the United States. Currently the weekday editions (going by title ABC World News Tonight with David Muir) are anchored by David Muir. ABC World News has been anchored at various times by a number of other people since its debut in 1953. It also has used various titles, including ABC Evening News from 1970 to 1978 and World News Tonight from 1978 to 2006.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Más series y películas que te recomendamos en Qué puedo ver.

El papel de Hulu

Hulu también se ha posicionado en la guerra del streaming. (REUTERS/Dado Ruvic)

Hulu es un servicio de suscripción de video on demand que permite a los usuarios disfrutar de series y películas que fue creada en octubre de 2017, sin embargo, a principios de 2021 fue adquirido por la compañía The Walt Disney+.

Actualmente funciona en Estados Unidos y Japón, mientras que en otras regiones como Latinoamérica el servicio llega a través de Star+.

Fue en el 2010 cuando Hulu lanzó su sistema de suscripción, aunque en ese entonces lo hizo a través del nombre Hulu Plus, que poseía contenido de News Corporation y NBC Universal. Más tarde, en el 2017, la empresa lanzó su servicio Hulu With Live TV.

Las principales empresas de streaming compiten para ser las número uno. (Infobae/Anayeli Tapia)

En 2019 la empresa ya sumaba 28 millones de suscriptores; fue entonces cuando en marzo de ese mismo año ; mientras que AT&T (ahora propietario de WarnerMedia) vendió su 10% de acciones y Comcast le dará el 33% de sus acciones a Disney en 2024, por lo que ahora Hulu operará junto a Disney+ y ESPN+, en donde sólo se enfocará a transmitir contenido hecho fuera de estudios y para la familia.

A diferencia de otras plataformas, Hulu permite a sus usuarios acceder a series y programas de 75 canales, incluyendo noticias locales y deportes. En su servicio se incluye Disney Channel, ESPN, CBS, NBC, Fox, Discovery Channel, TLC, Motor Trend, Animal Planet, MTV, Comedy Central, VH1, NickToons, entre otros.

Hulu también cuenta con contenido original, en donde se encuentran títulos como The Handmaid’s Tale o la docuserie Wu-Tang: An American Saga y más.

SEGUIR LEYENDO:

Más sobre streaming

Rankings de K-pop

Rankings de K-dramas

Series y películas más comentadas en Twitter