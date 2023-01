La mañanera de AMLO de este jueves 5 enero de 2023

El presidente Andrés Manuel López Obrador realiza de lunes a viernes sus "mañaneras" desde Palacio Nacional. (Infobae/Jovani Pérez).

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de Andrés Manuel López Obrador ofreció su conferencia mañanera en la que funcionarios explicaron avances en distintos proyectos y escucharon cuestionamientos de la prensa.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

2023: Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días.

Bueno, vamos a informar sobre el avance en el rescate arqueológico de toda la región del sureste, los cinco estados por donde va a transitar, va a pasar el Tren Maya. Se está haciendo un rescate arqueológico cuidadoso y muy profundo, lo que no se ha hecho en muchísimo tiempo; es el rescate de toda una gran área, una nación, algo espléndido. Y son muchos los arqueólogos, antropólogos que están trabajando.

Y se va a ir dando a conocer lo nuevo que se está descubriendo para que no se piense sólo en el tren, que sí es un medio de transporte moderno, importante, pero lo esencial es la comunicación y el rescate las antiguas ciudades mayas de toda esta región del país. El antropólogo Diego Prieto va a informarles.

Y luego Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, les va a dar a conocer el programa sobre la visita del presidente de Estados Unidos y del primer ministro de Canadá.

Son los dos temas que tenemos para hoy. No vamos a tardar mucho porque también hoy inician los festejos por los 200 años de la creación del Colegio Militar, entonces hoy vamos a estar en la ceremonia de inicio, hoy, en el Campo Marte y por eso vamos a buscar no alargar mucho la conferencia. Empezamos, entonces, con Diego.

DIEGO PRIETO HERNÁDEZ, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (INAH): Muy buenos días, presidente, canciller, compañeras y compañeros. Con el deseo que tengan un año venturoso, de mucha salud, buenos resultados y mucho cariño de sus familias y sus cercanos.

Vamos a dar cuenta, en primer término, de los avances generales del trabajo arqueológico vinculado con este proyecto prioritario del Gobierno de México, que es el Tren Maya. Como ustedes pueden observar, prácticamente del tramo 1 al tramo 6 ya se ha concluido el trabajo de prospección, que consiste en el recorrido, los recorridos y reconocimientos en terreno para poder dar cuenta y registrar las estructuras arqueológicas y las concentraciones de vestigios y materiales que deben ser recuperados.

Posteriormente, el trabajo de excavación ha concluido también prácticamente de los tramos 1 al 4, de manera que ahora este trabajo se concentra en los tramos 5, 6 y 7.

En cuanto a la recuperación de materiales arqueológicos, seguimos avanzando. Hemos podido identificar, registrar y dar cuenta de 35 mil 700 estructuras arqueológicas inmuebles, me refiero con ello a albarradas, cimentaciones, áreas domésticas y también algunas plataformas, algunos basamentos piramidales y por supuesto también caminos antiguos mayas o sacbé.

Por lo que hace a la recuperación de bienes muebles, hemos podido recuperar a la fecha 739 mil 274 fragmentos de cerámica, que son analizados para poder reconocer temporalidades, estilos, intercambios y por supuesto entender cómo se desarrollan los vínculos culturales en esta gran área que, como ha dicho el señor presidente, es ahora el ámbito del más grande proyecto de investigación sobre las culturas mayas antiguas que se haya hecho en la historia.

Por otro lado, de esa cantidad de bienes muebles, hay que reconocer también mil 651 bienes muebles relativamente íntegros, me refiero con ello a material de cerámica, a metates, a figuras de piedra, a herramientas líticas y otros objetos que son relativamente y potencialmente útiles para fines de exhibición, fines museográficos. Y de ellos, tenemos 591 vasijas en proceso de análisis y restauración, muchas de ellas con inscripciones que hablan de la pertenencia de estas vasijas a personajes o a grupos mayas determinados.

Por otro lado, se han recuperado 463 osamentas, es decir, enterramientos de restos humanos, muchos de ellos con ofrendas asociadas a éstas y mil 114 rasgos naturales asociados a la presencia de grupos humanos, particularmente en cuevas, cenotes, aguadas y estructuras para la canalización de las aguas pluviales.

En los tramos 6 y 7 empezamos ya a recuperar material arqueológico, todavía de manera inicial, pero también y ahora que estamos próximos a hacer nuestro primer recorrido con el señor presidente a toda la longitud del Tren Maya, decirles que por lo que hace al Tramo 7 ya hemos definido un trazo que considera la protección de 26 monumentos categoría 4, es decir, monumentos que tienen una relevancia particular, monumentos deben ser conservados en su integralidad.

Vamos entonces avanzando en la infografía, presentamos las 26 zonas arqueológicas que van a ser trabajadas en el Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas, todas ellas con actividades para la investigación, la conservación, el cuidado y la mejora de las unidades e infraestructuras para la atención al público y en este programa se consideran nueve Centros de Atención a Turistas y Visitantes, que también se presentan en el mapa.

El día de hoy quisiera presentarles, como ya es costumbre, un video que habla de las tareas del Programa de Mejoramiento de Zona Arqueológicas en una zona de enorme importancia para la humanidad y con un gran flujo de visitantes, que es la zona arqueológica de Chichén Itzá. Adelante.

(INICIA VIDEO)

VOZ MUJER: La zona arqueológica de Chichén Itzá, enclavada en la península de Yucatán, es un referente cultural para México y el mundo ya que representa una muestra elocuente del genio creador humano, por lo que desde 1988 fue reconocida por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad.

Esta espectacular ciudad maya tuvo una existencia de más de cinco siglos y, aunque en su devenir recibió influencias de otros centros hegemónicos, como es el caso de Tula, logró desarrollar un estilo propio y una compleja organización sociopolítica.

En la actualidad, junto con Teotihuacan, es una de las zonas que reciben el mayor número de visitantes del continente americano y se espera que, con la llegada del Tren Maya, ‘Jach séeba’ an báalam’, el número de visitantes aumentará significativamente, lo que nos obliga a redoblar esfuerzos para afrontar los retos que supone su estudio, preservación, su adecuado manejo y la atención al público.

Entre los años 900 al 1200 de nuestra era Chichén Itzá alcanzó su mayor esplendor, visible en la inconfundible arquitectura que incorporar elementos de otras regiones de Mesoamérica con su sello particular.

Fue una ciudad cosmopolita que mantuvo el control económico de las redes de comercio y de intercambio en una amplia región, constituyendo el centro rector de prácticamente toda la península de Yucatán, logrando cohesionar a los diferentes grupos mayas de su época.

Las investigaciones arqueológicas desde hace 100 años han permitido reconstruir este desarrollo histórico y corroborar la importancia de esta gran urbe. Gracias a estudios especializados interdisciplinarios, hoy sabemos, por ejemplo, que los materiales recuperados y conservados del cenote sagrado provienen de regiones lejanas, como el oro de Centroamérica y Sudamérica, o la turquesa de la región del Nuevo México.

Con una afluencia anual, que supera los dos millones y medio de visitantes. la infraestructura turística del sitio se ha visto considerablemente rebasada, de ahí que el proyecto Tren Maya se ha propuesto poner en marcha una estrategia para atender las crecientes necesidades de la atención al público con un nuevo Centro de Atención a Visitantes, Catvi, que resolverá integralmente la demanda de servicios que plantea la zona arqueológica atendiendo a su sostenibilidad en todos los órdenes.

Por su parte, con el Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas, Promeza, que lleva seis meses en operación, estamos trabajando en acciones de investigación, estabilización de estructuras, conservación de elementos arqueológicos, apertura de áreas y actualización del cedulario y de las rutas del recorrido con el propósito de abrir al público el sector conocido como Serie inicial o Chichén Viejo, que da cuenta de los inicios de su poblamiento.

Además, hemos concluido el proyecto ejecutivo del museo de sitio de Chichén Itzá, que tiene el propósito de ofrecer información y una interpretación accesible de la zona arqueológica, exhibiendo más de 800 piezas, todas ellas provenientes del lugar, algunas expuestas por vez primera y otras que regresarán a su sitio de origen.

En la ciudad prehispánica de Chichén Itzá, gracias al proyecto Tren Maya, ‘Jash séeba’an báalan’, llevamos a cabo una importante labor de recuperación de la memoria de los antiguos mayas y preservación de su valioso patrimonio arqueológico, que ofrece claves importantes para comprender el devenir y el ser de los pueblos mayas del presente.

(FINALIZA VIDEO)

DIEGO PRIETO HERNÁNDEZ: Es todo, presidente.

MARCELO EBRARD CASAUBON, SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES: Con su permiso, señor presidente. Buenos días. Feliz Año a todas y a todos.

Bueno, informarles del avance que tiene el programa para la cumbre, que tendrá verificativo la semana entrante.

El día lunes tenemos la llegada del presidente Biden alrededor de la una de la tarde. Un poco más tarde, 2:30, más o menos, estará llegando el primer ministro Trudeau. Se recibirá al presidente Biden aquí, en Palacio Nacional, al filo de las 4:00 de la tarde.

Van a tener una charla privada, participarán las esposas de ambos presidentes. Después, se retiran ellas porque tienen su propio programa de actividades y el presidente Biden, el presidente López Obrador tendrán una conversación de carácter privado, como ya lo señalé.

Posteriormente, vamos a tener la reunión bilateral entre México y los Estados Unidos.

¿Quiénes participan en esa reunión bilateral?

Por parte de los Estados Unidos: Antony Blinken; Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad; Gina Raimondo, secretaria de Comercio; Jack Silverman, asesor de Seguridad Nacional; Chris Dodd, asesor especial presidencial para las Américas; Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México; David Cohen, embajador de Estados Unidos en Canadá; Juan González, director senior de Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional.

Por parte de México: el de la voz; el señor secretario de Gobernación, Adán Augusto López; la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O; la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores; la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro; el embajador de México en los Estados Unidos, Esteban Moctezuma; el jefe de la Unidad para América del Norte de la cancillería, Roberto Velasco; y el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño.

Tendremos esa reunión bilateral, estamos estimando que concluya pasadas las 6:00 de la tarde, quizás 6:30, alrededor.

Llegaría a partir de esa hora también aquí a Palacio Nacional el primer ministro Trudeau y su esposa, posteriormente tendrían un breve saludo entre los tres mandatarios y sus esposas para proceder a la cena trilateral del primer ministro, los dos presidentes y sus señoras esposas. Estimamos que la conclusión de esa cena sea un poco pasadas las ocho de la noche, pero dependerá de los presidentes y de sus señoras esposas determinar a qué hora exacta terminan, pero aproximadamente a esa hora.

Para el día martes, martes 10 de enero, tendremos el arribo del presidente Biden, del primer ministro Trudeau a Palacio Nacional al filo de las 11 y media de la mañana. Vamos a tener la ceremonia de recepción y lo que denominamos foto de familia, con lo cual se inicia la cumbre trilateral de América del Norte.

Posteriormente, vamos a tener un almuerzo de trabajo con las delegaciones de los tres países.

Concluido el almuerzo de trabajo, tendremos la reunión trilateral. Estimo que la reunión estará concluyendo al filo de las tres de la tarde y por lo tanto el presidente Biden y el primer ministro Trudeau estarán saliendo de Palacio Nacional al filo de las cuatro de la tarde. El presidente Biden sale de México después de esa reunión y regresa a los Estados Unidos.

Para el día miércoles tenemos estimado el arribo del primer ministro Trudeau a Palacio Nacional al filo de las 10 y media de la mañana, la ceremonia y foto de familia, como corresponde.

Tendrán, posteriormente, un breve saludo, intercambio, charla, entre los mandatarios y sus esposas, después un saludo privado entre el primer ministro Trudeau y el presidente López Obrador, similar al que se tuvo con el presidente Biden el día lunes.

Pasadas las 11:15 de la mañana se inicia la bilateral México-Canadá. Por parte de Canadá, hasta ahora, pero seguramente esta lista se va a ampliar, tenemos confirmada la participación de Chrystia Freeland, viceprimer ministra y ministra de Finanzas de Canadá; de Mélanie Joly, ministra de Asuntos Exteriores; de Mary Ng, ministra de Pequeñas Empresas Promoción de Exportaciones y Comercio Internacional y seguramente tendremos a lo largo del día otras confirmaciones que me anunciaron por parte del gobierno de Canadá.

Posteriormente, terminada la reunión bilateral, tendremos una participación de ambos mandatarios con la prensa de ambos países y por último se concluirá la reunión y saldrá el primer ministro Trudeau y su esposa de Palacio Nacional al filo de la 1:00 de la tarde.

Este es el programa hasta el día de hoy.

¿Qué son los temas principales o primordiales de esta cumbre?

Primero, diversidad, equidad e inclusión.

El segundo, cambio climático y medio ambiente, las acciones en curso. Ustedes recordarán que también estos dos temas que acabo de referir, la diversidad, la inclusión, la equidad y cambio climático fueron temas en la anterior cumbre que tuvimos en Washington.

Competitividad de la región, qué tenemos que hacer para ser cambios más competitivos.

Migración y desarrollo.

Salud, después de la experiencia que tuvimos con la pandemia.

Y, por supuesto, seguridad, cómo podemos hacer más segura nuestra región cada país con sus prioridades y puntos de vista.

El presidente López Obrador nos ha marcado tanto para la reunión bilateral como para la cumbre el énfasis en una nueva etapa en la región que potencialmente puede extenderse al resto de las Américas sobre la base de la reciprocidad, respeto mutuo y una visión común, que tienda a la prosperidad y al bienestar de América del Norte y de las Américas, reducir la pobreza y anexar la inclusión, respetar a los jóvenes, a las mujeres y a quienes están en condición desventajosa.

Este es el programa, señor presidente, que tenemos hasta el día de hoy de la cumbre y los principales temas que se van a tocar.

Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, van a darse mensajes informativos, ya posteriormente se va a informar, claro que se va a informar permanentemente de todo el encuentro, de la cumbre y van a haber comunicados conjuntos en lo bilateral, en lo que tiene que ver con los tres países, de modo que va a haber información.

Estamos valorando lo de las mañaneras, todavía no, creo que mañana vamos a ver si estamos el lunes, porque la verdad es que las actividades comienzan hasta las cuatro de la tarde, entonces podamos en la mañana reunirnos aquí el lunes, a lo mejor el martes no ni el miércoles, pero el lunes es probable. De todas formas, lo vamos a decidir mañana, si les parece.

Y vamos…

PREGUNTA: ¿Va a haber conferencia de Biden y usted? ¿O de Trudeau y usted?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, nos vamos a encontrar.

INTERLOCUTOR: Pero, ¿conferencias va a haber?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, no sé, no sé. Yo creo que no, yo creo que eso no.

MARCELO EBRARD CASAUBON: Discúlpeme, me salté ese renglón. En la reunión bilateral hay un mensaje de ambos presidentes y en ese mensaje van a entrar los medios de comunicación.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, pues miren, quedaron Víctor Buendía, pendiente, Esteban Durán y Marco Olvera.

PREGUNTA: Gracias, señor presidente.

Buenos días a…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Por única vez.

INTERLOCUTOR: Gracias, gracias, presidente. Buenos días al secretario Marcelo Ebrard, al director.

Víctor Buendía, para Vittor Blogs y México Informa, de YouTube, presidente.

Presidente, se va a abrir ya el proceso electoral en dos entidades federativas, una muy importante el Estado de México, presidente, y, bueno, le quiero plantear si usted ya ha platicado con su Gabinete del Bienestar sobre el tema de la posibilidad de que se adelanten dos bimestres para los programas que usted ya conoce o que ya conoce la gente porque, como usted sabe, se va a colocar las vedas electorales en estos dos estados. Y también quería saber si solamente sería en estos dos estados o estaría contemplando con su Gabinete del Bienestar darlo de manera general el apoyo. Sé que ahorita se están dando los depósitos bancarios a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, el informe que dio la secretaria Ariadna Montiel el día lunes.

Y esta sería la primera pregunta, presidente. Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, cuando hay elecciones se adelantan los apoyos para no entregarlos durante las campañas, eso se ha hecho siempre, en vez de entregar un bimestre, se entregan dos para que pase la elección y luego ya continúa normal.

Seguramente eso se va a hacer en el caso del Estado de México y de Coahuila para no interferir. El apoyo a los adultos mayores, por ejemplo, en el Estado de México y en Coahuila se va a entregar con anticipación. Puede ser que sea este bimestre y ya el que viene va a incluir el siguiente para que alcance a pasar la elección.

INTERLOCUTOR: Presidente, ¿solamente serían estas dos entidades, o sea, nada más?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, siempre se hace así.

INTERLOCUTOR: ¿No lo haría de manera general para todo el país?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No.

INTERLOCUTOR: No.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, es para estas elecciones, así lo establece la ley y siempre nos ajustamos a las normas.

INTERLOCUTOR: ¿Se les estaría dando la información, presidente, aquí en su conferencia? Bueno, usted sabe que es un espacio muy importante que usted tiene, sobre todo en las redes sociales, usted sabe perfectamente que la gente está muy atenta a lo que usted informa aquí en la mañanera. Entonces, no sé si se podría dar el informe.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, cuando sea el momento ya informamos para que la gente sepa, sobre todo en estos dos estados.

Y ya no vamos a poder hablar de estos estados porque lo impide la ley y hay que ser respetuosos, ningún programa social. Hay excepciones que tienen que ver con seguridad, que tienen que ver con protección civil, o sea, lo que es urgente, pero el resto de programas se detienen.

INTERLOCUTOR: Okey, presidente.

Es que, bueno, le hago este tipo… Bueno, la pregunta ya la traía desde el año pasado, pero, bueno, no fue posible obviamente hacerle la cuestión, pero, bueno, qué bueno que aclara el tema, porque por ahí se estaba rumorando que podría ser a nivel nacional, pero qué bueno que ahorita ya mencionó que será solamente el adelanto de los bimestres para estas dos entidades.

Y en otro tema, presidente, le había planteado mi compañera Elitv que, bueno, se encuentra aquí también en la conferencia, el año pasado un tema de un Banco del Bienestar en Tezontepec de Aldama, en Hidalgo, donde le pedían la intervención para que se construyera el Banco del Bienestar.

Si me permite, le puedo poner el audio del agradecimiento de los habitantes, donde obviamente le dan las gracias por la pronta atención, se construyó muy rápido el Banco del Bienestar; de hecho, ya está concluido el Banco del Bienestar.

Y, bueno, también han metido una petición con el nuevo gobernador Julio Menchaca, porque no se ha terminado el camino que conecta al Banco del Bienestar, presidente. Entonces, le piden a ver si puede hablar ahí con el gobernador para que le pueda echar la manita ahí con el banco para que ya quede completamente terminado.

¿Le puedo poner el audio?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

INTERLOCUTOR: Gracias.

(INICIA AUDIO)

VOZ HOMBRE: Queremos agradecerle aquí el pueblo de Presas por su pronta respuesta a nuestra petición. Me atrevo a decir que en menos de 24 horas fuimos escuchados y nuestro Banco del Bienestar aquí en la comunidad ya se está construyendo. Muchas gracias.

Y así como usted nos acaba de demostrar que nos cumple y nos cumple rápido, también nosotros no vamos a fallar y vamos a pagar como comunidad lo antes posible este terreno, que todavía nos falta, pero lo vamos a pagar lo antes posible para que todo esté en orden aquí.

Entonces, le agradecemos, presidente y así como agradecemos también a las autoridades del estado, al doctor Abraham Mendoza Centeno; al Eduardo Durán, director regional de la Secretaría de aquí, de Bienestar, quienes también nos han estado apoyando mucho y por supuesto a las autoridades de otros municipios que también están aquí presentes y nos ha apoyado mucho.

Gracias, presidente. Y nosotros vamos a seguir echándole ganas hasta que veamos a nuestros adultos mayores cobrando sus apoyos aquí, a nuestros estudiantes, a las personas con discapacidad y a todo aquel que recibe un programa del Bienestar.

Muchas gracias, presidente.

(FINALIZA AUDIO)

INTERLOCUTOR: Bueno, presidente, ahí es, les mandan muchos saludos. Si quiere verlo, ahí se lo comparto a Jesús para que lo vea usted.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, es muy oportuno tu planteamiento porque acabamos de hacer una evaluación, bueno, constantemente estamos trabajando y de los dos mil 700 bancos o sucursales del Banco del Bienestar, dos mil 700 sucursales del Banco del Bienestar, nos faltan conseguir 200 terrenos.

Precisamente en Hidalgo hay un faltante de como 15 o 20 terrenos. Hoy tengo una reunión regresando del homenaje de la ceremonia de los Niños Héroes, de los cadetes del Colegio Militar, para ver con los coordinadores estatales, Abraham, por ejemplo, en el caso de Hidalgo, cómo vamos a tener estos 200 terrenos.

A ver si Laura nos manda el informe de la Secretaría de la Defensa, de los ingenieros militares, porque me sirve para que la gente nos ayude a que se tengan los terrenos.

Ya con el apoyo de la Secretaría de la Defensa, de los comandantes de región, comandantes de zona, con los gobernadores, presidentes municipales, ya hemos llegado a dos mil 500 terrenos, de los dos mil 700, incluso ya están en proceso de construcción, terminados como dos mil sucursales y en proceso como 200, que ya tenemos terrenos, pero necesitamos, a más tardar en marzo tenerlos todos, porque el propósito es tener toda la red completa en julio de este año.

Va a ser, desde luego, el banco con más sucursales en todo el país, porque son dos mil 700, más las que ya existían, casi tres mil. Actualmente el banco que tiene más sucursales es Azteca, tiene mil 900 en todo el país, no sé cuál es el otro banco que le sigue, pero el Banco del Bienestar va a ser el banco con más sucursales y en los pueblos más apartados.

Estamos haciendo sucursales del Banco del Bienestar en mil municipios en donde no hay ni una institución bancaria de ningún banco, mil municipios, pero ahí sí va a haber Banco del Bienestar.

Entonces, ojalá me pasen ahora el informe, porque ahí están incluso los municipios en donde nos faltan los terrenos.

Y necesitamos todos seguir avanzando para la dispersión de los recursos y por eso también nos estamos organizando informando de cuándo pueden ir a las sucursales para recibir lo que por derecho les corresponde, qué día, para que no haya mucha gente, sobre todo adultos mayores esperando, que ya sepan de acuerdo a la letra inicial de su apellido paterno cuándo les toca ir.

Ahora también vamos a poner de nuevo el calendario, que esto nos ayuda porque, si no, tenemos problemas. Por ahí estaba yo viendo un mensaje de esos de los que no nos quieren o que tienen sus dudas, desde luego todo el derecho a criticar, pero pasa un carro y hay un Banco del Bienestar y dice: ‘Miren, está vacío’. Pues ahora ojalá y estén vacíos, lo que queremos es que no haya mucha gente porque imagínense a dos mil 700 sucursales nuevas sólo llevarle el dinero para los cajeros, estamos hablando de las regiones más apartadas. ¿Y cuánto dinero?, pues como 600 mil millones de pesos al año. Cuántas veces se tienen que estar abasteciendo los cajeros.

INTERLOCUTOR: ¿Qué costo tiene eso, señor?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, pues todos los programas de Bienestar implican una inversión, que no gasto, pues de más de un billón de pesos. Nunca en la historia se había distribuido tanto en beneficio de la gente.

Porque hay programas universales, el adulto mayor no es sólo para la gente pobre, es para todos, porque es una recompensa, un reconocimiento al que ya trabajó, ya aportó al desarrollo de México, sea rico, sea pobre y después de los 65 años debe de recibir algo como reconocimiento, es un derecho.

Eso se aplica, ya lo hemos aquí dicho varias veces, en países europeos, se llama Estado de bienestar: cuando uno llega a una determinada edad, después de 60, 65 años, ya empieza uno a recibir una pensión, aunque no se haya trabajado en una empresa, sólo por el pertenecer a ese país; lo mismo servicios médicos, becas. Es garantizar la seguridad del ser humano desde que nace hasta que muere, desde la cuna hasta la tumba. Ese fue el mayor aporte en toda Europa, desde mi punto de vista, después de la Segunda Guerra Mundial: el establecimiento del Estado del bienestar.

Y de manera irresponsable e insensata los gobiernos neoliberales empezaron a socavar ese sistema que se había establecido con el tiempo y que había ayudado mucho al desarrollo en Europa y empezaron a quitar prestaciones, lo que aquí sucedió, de cómo empezaron a congelar los salarios, de cómo privatizaron las pensiones, cómo pusieron al mercado la salud, la educación, como si se tratara de una mercancía, un privilegio, cuando es un derecho.

Entonces, todo eso política neoliberal afecta y por eso también muchos quedaron impactados y no entienden que ya son otros tiempos y que nosotros llegamos para aplicar otra política, no la misma, si lo que se le da a la gente pobre o al pueblo en general le llaman populismo, paternalismo, pero lo que se le da, que era muchísimo, porque a los pobres no les daban nada, a los potentados, a eso le llamaban fomento o rescate. Entonces, ya cambió.

Y dicen: ‘¡Cómo se le va a estar entregando recursos a los pobres!’ Porque durante mucho tiempo engañaron, bueno, muchísimas mentiras y hasta filosofaban, decían: ‘No les des un pescado, no les des un pez, enséñalos a pescar’, a los pobres, ¿no? Pero si no hay río y no hay pescado…

Pero ¿por qué a los de arriba no se les aplicó eso? Ya nos les des tanto, enséñalos a trabajar, que no roben.

El otro día estaba… Ayer, creo. Ya no vamos a tardar, ya nos vamos, pero es que es muy interesante, para que vayamos poniendo aquí todas las aberraciones que han elaborado los conservadores en su propósito de perjudicarnos.

Hay una, no sé si ese sea su nombre, pero ya estoy apuntando, se llama Shion, tiene su página y tiene una lista, pero yo creo que entre todos podemos irla enriqueciendo y hacerla más larga. Yo tengo muchas cosas que aportar sobre eso; por ejemplo, el que si aumentas el salario mínimo hay inflación, eso lo manejaron durante mucho tiempo; el problema de la falta de recaudación es porque los ambulantes no pagan impuestos, esa es otra; si llueve fuerte arriba, gotea abajo; el de la gasolina, no afecta que aumente el precio de la gasolina porque la mayoría de los mexicanos no tienen automóviles. Todas estas frases célebres de las eminencias del conservadurismo. Hasta a Sheridan vamos a meter ahí, que, por cierto, ya le di instrucciones a Alejandro…

Esto es muy bueno. No, pero estas cosas no, la grosería no.

Alejandro Encinas va a ver, va a buscar a Sheridan, porque dice que se sintió amenazado por el debate. De todas maneras, se les va a dar protección, para que no ande inquieto.

Pero miren estas. Todas estas las tenemos, o sea, podemos llegar a 100, pero un compendio. A ver si para dentro de una semana le agregamos otras, ahí queda de tarea a todos. Pero dice:

‘El cerro estorba ―esto es cuando estábamos construyendo el aeropuerto de Santa Lucía, el ‘Felipe Ángeles’, que había un cerro— los aviones van a chocar, la torre está inclinada, el mar va a cambiar de color ―se acuerdan lo del Tren Maya, ¿no? que ya no iba a haber azul turquesa―, la revocación del mandato es para reelegirse, compren dólares’.

Este es buenísimo: ‘La estabilidad del peso es malo para la economía’.

Ah, esta también es muy buena: ‘El petróleo ya no se usa’, esta también fue una eminencia el que dijo esto.

‘Los rieles están oxidados’, esta es la última.

Bueno, esto quítalo, esto no. Pero así vamos a poner todas.

Hay que poner… Hay un filósofo que es diputado por Coyoacán, ese tiene una. A ver, ponla, esa de que, si no existiera Guerrero, Oaxaca y Chiapas, México fuese una potencia, esa es buenísima.

INTERVENCIÓN: ¿Qué pasó con ‘el Neto’, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Con quién?

INTERVENCIÓN: Con ‘el Neto’.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, parece que ayer hubo un enfrentamiento —hoy en la mañana, temprano nos informaron— y perdió la vida el dirigente de este grupo. Fue una acción conjunta, creo que en este caso intervino la Fiscalía General de la República con la policía estatal, esto en Ciudad Juárez. Esta es la información que nos dieron hoy en la mañana, pero seguramente va a informar el gobierno de Chihuahua.

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Espérense.

Esto es buenísimo: ‘Si México no tuviera que cargar con Guerrero, Oaxaca y Chiapas, sería un país de desarrollo medio y potencia emergente’.

No, pero tiene varias, hay muchas. Pero los de las redes sociales son muy creativos para ir sacando estos textos.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: Tenemos lo del Banco del Bienestar.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, a ver lo del Banco del Bienestar, que es muy importante.

Miren, en efecto, de las dos mil 700 sucursales tenemos concluidas dos mil 69. Este es el informe de los ingenieros militares. En obra 210. Es decir, dos mil 279, tanto concluidas como en obras.

Ya con documentos, pero se están revisando los papeles para ver si son buenos los predios, 255; y predios pendientes de obtener, 210, estos a los que me refería.

Y esta es la lista de los predios pendientes que tenemos. Por ejemplo, en Hidalgo nos faltan 40, por lo que tú planteabas. Básicamente están en la Huasteca hidalguense.

A ver si tenemos por estado. ¿No tenemos más? No. Pero sí tenemos el nombre de los municipios, mañana vamos a presentar aquí los nombres de los municipios, porque las autoridades municipales nos pueden ayudar, autoridades ejidales, comunales.

En Estado de México 31, nos faltan; Morelos, cinco; Sonora, cuatro; Nuevo León, 13; San Luis Potosí, 22; Tamaulipas, ocho; Zacatecas, dos; Aguascalientes, un terreno; Jalisco, 28; Puebla, 14; Veracruz, uno; Chiapas, seis; Guerrero, ocho; Chihuahua, dos; Coahuila, uno; Guanajuato, 14; Querétaro, siete; Michoacán, tres. Estos son los terrenos que nos faltan para tener dos mil 744 en julio de este año, pero esto tenemos que conseguir en marzo a más tardar para que les dé tiempo a los ingenieros militares a concluirlos.

Un banco, una sucursal la están haciendo en tres meses, son de lo más eficiente. Y para que tengan una idea, el promedio, ya equipado y todo, cinco millones de pesos. Un cuartel de la Guardia Nacional para 120 elementos 25 millones de pesos, 30 millones de pesos.

Cuando dicen: ‘¿Por qué alcanza el dinero? ¿De dónde sale tanto dinero? ¿Por qué se hacen tantas cosas?’

Porque no hay corrupción. Una sucursal de un Banco del Bienestar de cinco millones, pues no. En los tiempos de la corrupción del periodo neoporfirista, si lo hacían, lo cobraban en 30, en 50 millones y no se concluía en tres meses; se entregaban los anticipos, se robaban el anticipo y ya ahí quedaba tirado.

Ya no les gusta a los adversarios que yo hable de esto, pero ni modo que nos va a producir amnesia o que nos van a contagiar ellos que se les olvidó todo.

Entonces, esto es muy importante, entonces vamos a dar a conocer los municipios porque un municipio de la Huasteca hidalguense que tiene que ir a Huejutla, ¿cuánto es?, puede ser dos, tres, cuatro horas, a tener ahí la sucursal.

INTERLOCUTOR: Sí, presidente, mire, lo que pasa es de que ahí, los que viven ahí, bueno, el presidente municipal, que no es obviamente de Morena, pues no quería el banco. Y bueno, ahí la gente se organizó. Y el proyecto estaba para la comunidad y ellos compraron el terreno, presidente, ellos fueron los que compraron el terreno y fue posible que se construyera el banco ahí.

Y, bueno, presidente, ya para sentarme y darle la palabra al siguiente compañero, el año pasado estuvimos en dos consulados mexicanos, presidente, estuvimos en San José, estuvimos en el de Sacramento y, bueno, no es con el afán de golpetear al secretario, sé que el secretario obviamente también tiene que atender otras situaciones que tienen que ver con otros países, las relaciones, pero sinceramente yo le quiero hacer la pregunta: ¿qué es lo que se podría hacer, presidente, para atender las situaciones de los migrantes, de los que van a pedir sus citas?, que, bueno, se quejan mucho del tema de que no hay cita.

Incluso por ahí, presidente, nos denunciaban los migrantes dicen que les venden las citas, o sea, las ofrecen en Facebook incluso y las venden a un buen precio. Incluso no sé por ahí exista o ustedes ya hayan detectado un tema de trafico de citas, así lo quiero decir, porque sinceramente eso es como la interrogante de los hermanos migrantes, que quieren saber por qué no hay una solución en este tema, o sinceramente darles una respuesta eficiente, presidente.

Y, bueno, también otro tema que es muy marcado, presidente y nosotros lo vivimos porque, le vuelvo a repetir, estuvimos ahí presentes en estos dos consulados, el trato es muy, muy… No es muy cordial, para no decir otra palabra, presidente. Sobre todo con las personas que son security, que se sienten casi dueños del edificio, cuando sabemos que es un edificio público y que es parte también del territorio mexicano, se siente la gente en confianza en entrar en estos consulados, presidente.

¿Qué es lo que se puede hacer para que se le pueda dar una atención eficiente, presidente, a los hermanos migrantes?, que solamente hacen trámites. Por ejemplo, platicábamos y nos exponían ellos: ‘Es que yo solamente vengo a que me tramiten mi matrícula consular para sacar mi licencia y no me den un ticket’. No hacen otro tramite. Bueno, los trámites de las actas y lo que tiene que ver, presidente, pues obviamente pues es porque quieren adquirir su doble nacionalidad.

Pero ¿qué es lo que se haría, presidente, para que tendrían los hermanos migrantes una atención eficiente, presidente, en los consulados?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Lo primero es que sigan denunciándolo. Yo no he escuchado, ¿eh?, que haya tráfico para las entrevistas.

Me acordé ahora de un funcionario del periodo neoliberal, corrupto, que cobraba por audiencia, pero bastante, para recibir le tenían que dar dinero. Claro que el que hablaba con él salía con algo, sí, se rayaba, un contrato, cualquier cosa. Pero nada más para la audiencia había que pagar para que lo recibieran. Esto parece increíble. Nada más lo repito para que no se olvide.

Entonces, que los sigan denunciando. Yo no he escuchado esta denuncia. Y le tengo mucha confianza a Marcelo Ebrard y a todo su equipo y constantemente están ellos haciendo evaluaciones con cónsules, con embajadores.

Y, bueno, vamos a seguir mejorando el servicio y limpiando de corrupción todo el gobierno y en este caso los consulados. Y se tiene que atender muy bien a nuestros paisanos, es su derecho, lo merecen, son para nosotros héroes, entonces lo mínimo es que tengan atención de primera, que los atiendan bien, muy bien, entonces vamos a ver esto.

MARCELO EBRARD CASAUBON: Bueno, muy breve. No sé si conoces el plan que dimos a conocer por instrucciones del presidente de la República el pasado 13 de diciembre, trabajamos desde agosto con diversas organizaciones de migrantes en los Estados Unidos que representan o son muy representativos Nueva York, Chicago, Houston, Los Ángeles, casi toda la Unión Americana.

¿Qué es lo que nos pidió el presidente?

Un plan de acción 2022-2024, son 37 acciones, no pretendo numerarlas todas.

¿Qué es la más importante?

La evaluación por parte de nuestros connacionales en los Estados Unidos o miembros de la comunidad mexico-americana, la evaluación trimestral de la calidad del servicio en los consulados. Jamás en la historia se había hecho, nunca.

Entonces, para no estar en una discusión interminable o injusta, porque hay consulados que lo hacen muy bien, a lo mejor otros no, vamos a hacer trimestralmente, nos pidió el presidente, me presentan el reporte, tenemos 52 consulados, es la red consular más importante del mundo, 52 consulados en los Estados Unidos.

Entonces, se va a hacer la evaluación trimestral para que podamos saber en dónde estamos haciéndolo muy bien en los consulados y dónde lo estamos haciendo mal y donde se está haciendo mal para corregirlo. Esto lo tendremos organizado ahora que es la reunión de embajadores y cónsules, que inicia el día 9 y termina el fin de semana, porque tenemos que atender la cumbre que acabo de describir.

Y el señor presidente nos pidió, bueno, de las 37 acciones, que son muchas, la sustantiva es que vamos a presentar esa evaluación por primera vez, tendremos la evaluación ¿de quiénes? Bueno de quienes utilizan los servicios, de quienes requieren estos servicios.

Entre otras acciones, por ejemplo, para esto las citas se cambió todo el sistema, se hizo toda una nueva licitación, ahora tenemos 500 posiciones, ¿para qué?, para dar citas y evitar el problema que me estás comentando.

Entonces, estamos conscientes de que todos los días tenemos que mejorar y la mejor manera de hacerlo ¿cuál es?, pues que nos evalúen ahora sí que consulado por consulado.

Y el presidente nos pidió que lo demos a conocer de los 52 consulados, primera vez en la historia que se va a hacer y ya estamos listos para implementarlo a partir ya de nuestra reunión de embajadores y cónsules, que es la semana que viene.

Aprovecho, si me permite un segundito, nada más para aclarar el tema de medios, porque me acaban de confirmar lo siguiente: ya nos pusimos de acuerdo para que haya un mensaje a medios de los tres mandatarios en lugar de conferencia, como les había yo dicho hace un momento. Entonces, además de que va a haber en cada inicio en la reunión trilateral y el acceso a los medios, vamos a tener mensaje a medios el día martes cuando termine la trilateral, en la tarde, antes de que se retiren de aquí.

Sería cuanto, señor presidente.

INTERLOCUTOR: Gracias, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Va Esteban Durán.

PREGUNTA: Presidente, gracias, buenos días.

Esteban Durán, de Vanguardia, Veracruz.

Presidente, ya vienen las elecciones para el Estado de México; sin embargo, aquí no ha habido parejo. Como usted señala, es un Estado de chueco y no de derecho con respecto a ambas candidatas, una por parte de Morena y otra por parte de quizá vaya a ser la alianza o el PRI.

En este sentido, gobernador, perdón, presidente, se dice que el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, pues tiene a su consentida, que es Alejandra del Moral y esta ha utilizado recursos del estado, recursos de los mexiquenses con la publicación en diversos espectaculares son 180 espectaculares, que han tenido un costo de 50 millones de pesos. Esto, repito, recursos de Desarrollo Social, donde ella estaba encabezando esta secretaría y de los cuales ya ha habido algunas denuncias; sin embargo, estas no han fructificado.

¿Qué es lo que está pasando aquí, presidente? ¿Por qué se está llevando esto a cabo? No hay piso parejo, puesto que mientras que a la señora, a la gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el INE le ha estado replicando, le ha estado manifestando que se exprese y que se deslinde de estos espectaculares que supuestamente son dedicados a ella y en la cual se ve la silueta de Claudia Sheinbaum con su colita, con su coleta y en las cuales el INE, repito, le ha estado exigiendo que se deslinde, lo que no ha sucedido con Claudia del Moral.

Son 180 espectaculares de la porta de la revista Mundo Ejecutivo, que ya tiene meses sin imprimir, lo que esto se ve que es un claro fraude, es una clara violación a las autoridades electorales y esto en detrimento de las arcas del gobierno mexiquense, presidente.

¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué se gasta Del Moral ilegalmente el dinero de las y los mexiquenses a título personal? ¿Por qué se le permite actuar con toda la impunidad del mundo, pasando por encima del INE y de la Fepade, presidente? ¿Por qué la Fepade no interviene en este fraude electoral anticipado, presidente, adelantándose completamente a la candidata de Morena, Delfina Gómez?

Eso es lo que se ha estado manifestando y, repito, ya se han hecho las denuncias, se han publicado en diversos medios; sin embargo, esto no ha tenido eco de ninguna manera y, obviamente, inclinándose la balanza hacia la candidata o la futura candidata del PRI por el Estado de México.

En otro orden, presidente, no sé si usted esté enterado sobre algunas irregularidades que estén sucediendo en la administración del Sistema Portuario Nacional de Veracruz, la Asipona, en donde su director general, el almirante retirado Romel Eduardo Ledezma Abaroa, se comprometió a devolver 401 millones de pesos de manera injustificada e ilegal a la empresa Infraestructura Portuaria Mexicana, que, a pesar de haber rescindido por incumplimiento el contrato en términos de la Ley de Puertos y el propio contrato en términos de la Ley de Puertos y el propio contrato por concepto de cuota inicial derivada del contrato número APIVER/TERCARGAMIXTA/1/17, I-668-2017-G.J, de fecha 15 de diciembre del 2017, donde se establece el derecho a la paraestatal a no devolver ese dinero recibido por pago inicial del citado contrato, derivado de causas de incumplimiento, por lo cual se presentaron denuncias ante la Secretaría de Marina, la Función Pública y otras autoridades; sin embargo, igualmente ha sucedido que no han hecho caso en estas denuncias, situación que obviamente en contra de su política, presidente, de la Ley Anticorrupción y la Ley de Austeridad Republicana. De hecho, de este segundo tema, presidente, hay documentos para que se pueda investigar inmediatamente y actuar en su caso.

Y si me permite, otro tema.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien, mira, en lo primero la recomendación es que no se utilice dinero del presupuesto para favorecer a ningún partido, a ningún candidato, que se actúe con transparencia, que el voto sea libre, que las elecciones sean libres y limpias, que se acabe el fraude electoral, que no haya compras de votos, que no se condicione el voto para la entrega de Programas de Bienestar, que no se repartan despensas, todo eso que… La vergüenza.

En la elección intermedia federal suscribimos una carta todos los gobernadores y el presidente para que se dejara en libertad a los ciudadanos. Se tiene ese documento y vamos a volver a reproducirlo por estas elecciones que están en puerta, la elección en Coahuila y la elección en el Estado de México.

Entonces, también decirles a los ciudadanos que denuncien, que no se dejen y no permitir el fraude electoral. Y hay instancias, está la fiscalía electoral para presentar denuncias, el mismo INE, hay que acudir a las autoridades y presentar denuncias, pruebas, de que se está utilizando dinero de procedencia ilícita.

Pero la recomendación es que los ciudadanos ayuden para que se pueda establecer en nuestro país una auténtica, una verdadera democracia, que no se trafique con la pobreza de la gente, que no bombardeen con publicidad a los ciudadanos, porque eso ha costado muchísimo, no sólo dinero, sino eso ha causado el estancamiento económico del país, porque antes se elegían así a las autoridades, con mucha publicidad, era como meter al mercado un producto, aunque fuese chatarra, como vender detergente o cualquier mercancía.

Antes cuando menos se separaba y para las cuestiones públicas, políticas, electorales se hablaba de propaganda, porque se tenía la idea de que era vender ideas, se tenía el concepto de que se vendían ideas con la propaganda, pero ya después publicidad, ya ni siquiera el termino ‘propaganda’, porque ya era vender productos; así eran las campañas modernas. Es como cuando se dejó de usar la palabra, el término, el concepto ‘desarrollo’ y empezó a predominar la palabra, el término, el concepto ‘crecimiento’, que no es lo mismo.

Entonces, cuidar todo eso, que no haya uso indebido del presupuesto público, que no se compren los votos, pero depende mucho, mucho, mucho de los ciudadanos, de la denuncia. Yo en la campaña llegaba a decir si les llegan a ofrecer, que les van a dar despensas, entregaban tinacos y pollos y patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, cerdos, así decía. Y si están muy, muy necesitados pues, bueno, dinero del presupuesto. No se debe de hacer, pero está permitido decir una mentira piadosa, díganles que sí, pero a la hora de la hora el voto es libre, es secreto.

¿Y qué tienen que hacer?

Pues votar como les dicte su consciencia y a estos mañosos hacerles: ‘Toma tu voto, toma tu Champotón’.

Pero hay que denunciar todo esto porque existe aún la mala costumbre de la compra del voto, entonces hay que combatir eso.

Acerca de lo que planteas de la aduana, con Jesús déjanos la información y vemos a pedir al secretario de Marina que haga la investigación y que nos informe.

INTERLOCUTOR: Sí, presidente. Gracias.

Finalmente, en un tema completamente de violación a los derechos laborales, selectores de desechos sólidos, los llamados pepenadores, en este caso hicieron ya hace mucho tiempo aquí en la Ciudad de México una asociación, la Asociación de Selectores de Desechos Sólidos de la Metrópoli, A.C., esta está ubicada al norte de la Ciudad de México en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Bueno, ellos hicieron una asociación, una cooperativa, por decirlo así, la cual estaba funcionando bien, tenían buenos incentivos, tenían buen salario; sin embargo, llegó una familia, se apoderó de esta respaldados por funcionarios del Departamento del Distrito Federal y a través de este asalto se acabaron estos incentivos, se acabaron todos estos beneficios que estos pepenadores tenían a través de esa cooperativa.

Piden que se regularice la administración a cargo de los señores Mario Zamora Millán, Jorge Rojas Flores y Luis Alberto Rojas Flores, quienes destituyeron ilegalmente al líder original de esta cooperativa, presidente.

Y a raíz de esta situación, bueno, pues viven en condiciones infrahumanas, viven en situaciones de pobreza, no les pagan lo que tienen que cobrar por tonelada o por el kilo de los desechos que ellos recolectan y entregan finalmente en esta recolectora.

Y demandan, presidente, también que la gobernadora Claudia Sheinbaum les atienda para que de esta manera puedan ellos tener nuevos beneficios, puedan tener lo que ellos puedan ganar por esos desechos.

Igualmente, piden que también… En ese tiempo están apoyados, quienes llegaron, asaltaron esta cooperativa, Héctor Serrano Cortés, así como el subsecretario de Gobierno, Juan José García y el director de Transferencia y Disposición Final, Rosalío Nava Santillán.

Los obligan con amenazas y violencia a cumplir con una jornada laboral de 15 horas con sueldo de 700 pesos semanales sin prestaciones de ley y en condiciones deplorables y en caso de que ellos pues denuncien, se atrevan a hacer algún comentario con las autoridades respectivas, pues son golpeados y son corridos sin ningún beneficio, sin ninguna prestación final, presidente.

Y, finalmente, presidente, también es un tema de derechos laborales, ha habido denuncias por parte del sindicato de Nafin y de Bancomext en el sentido de que el director general de estas instituciones, Luis Antonio Ramírez Pineda, quien fue, quien fuera director del Issste, rompió cualquier diálogo con la representación sindical de los trabajadores, incluso se les ha restringido el acceso a estas instalaciones.

Ayer, antier, la semana pasada, estos trabajadores sindicalizados se han manifestado. Los corrieron, pues, sin ningún beneficio igualmente. Y ellos lo único que demandan es que les paguen sus salarios, que sean reinstalados y que se regularice su situación laboral, presidente, es todo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, en los dos casos ayudamos. Para los trabajadores de limpia, buscamos que los reciban en el gobierno de la ciudad, ahora nos das la información, vamos a pedírselo a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Y en el otro caso al doctor Pedro Zenteno, del Issste, para que también los atiendan, si te parece.

PREGUNTA: Lo de Culiacán

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No sabemos todavía cómo están los acontecimientos en Sinaloa. Hay un operativo que inició en la madrugada y más tarde vamos a informarles sobre eso, eso más tarde se informa para que se tenga la información precisa, no nos adelantemos. Va a informar seguramente la secretaria de Seguridad Pública aquí, aquí, como a las 11, 12 de la mañana del día de hoy.

Vamos con Marco Olvera.

PREGUNTA: Gracias, presidente, buenos días. Buenos días, canciller, secretario.

Soy Marco Antonio Olvera, del canal México News World y del periódico local en mi estado Hidalgo News.

Presidente, tengo tres planteamientos. Y también, por supuesto, buenos días a la gente que nos ve dentro y fuera de las fronteras de nuestro país.

Tengo un planteamiento, presidente, sobre el sector salud. Yo coincido con usted, que durante los casi cuatro años de gobierno que lleva al frente de las riendas de este país ha combatido la corrupción; sin embargo, ha sido difícil, porque se quedó mucho cáncer de gobiernos anteriores. Y van a decir que retrocedemos en señalar lo que hay o lo que dejaron los priistas, lo que dejaron los panistas y otros gobiernos.

En el sector del IMSS, presidente, precisamente, el llamado ‘cártel de la sangre’, pues sigue haciendo de las suyas. Este grupo de empresarios han sido inhabilitados por su gobierno; sin embargo, siguen recibiendo contratos de servicios de laboratorio y por supuesto en este inicio de cuatro, cinco días de enero y el mes de diciembre en el IMSS les volvieron a dar contratos a las empresas Centrum, Impromed, así como Hemoser, Disimed, empresas inhabilitadas por usted que no deberían estar ya prestando los servicios al IMSS, porque además estos grupos de empresarios, que no son empresarios, que es gente que tiene medios de comunicación, incluso son gente que se dedica a ser reportero, pero se disfrazan de empresarios vendiéndoles obviamente contratos de servicios médicos, como son laboratorios y otros implementos médicos que se necesita.

¿Cómo se va a combatir eso, presidente?, porque usted tiene la decisión, pero pareciera que estos empresarios siguen teniendo la vara alta para seguir vendiendo al mejor postor.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues poniendo por delante la honestidad y hablando con la verdad.

Tú haces una denuncia sobre esto; hoy mismo el director del Seguro va a informar. Si hay elementos, se actúa, se cancelan los contratos. No hay impunidad y mucho menos corrupción.

INTERLOCUTOR: Claro, su gobierno ha llevado esa línea de no corrupción, incluso durante su campaña fue una promesa suya de combatir la corrupción, pero pareciera que adentro estos empresarios disfrazados de laboratoristas de que venden…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero no pueden, no pueden, porque depende mucho de la dirección. Siempre lo he dicho, si el de arriba es corrupto, todos los demás van a ser corruptos. A lo mejor van a haber excepciones, pero la regla es que la corrupción se da fundamentalmente de arriba para abajo.

Esa es otra mentira que nos echaron durante mucho tiempo, de que el corrupto era el de abajo, el de la oficina, el de tránsito, le decían mordelón. Y sí, claro que había corrupción abajo y hay corrupción abajo, pero el problema estaba arriba fundamentalmente, hasta en lo cuantitativo.

Imagínense la corrupción que significa que una gran empresa no pague en un año 15 mil millones de pesos de impuestos. ¿Cuántas mordidas son? Nada más un atraco.

Y nos tenían bien terapeados, bien manipulados. Los de arriba robaban y ni siquiera perdían su respetabilidad.

Entonces, no se permite la corrupción; entonces, si no hay corrupción arriba, no tiene por qué haber corrupción abajo. Claro, hay resistencias y no es fácil, porque estamos hablando de siglos de corrupción, desde que llegaron los españoles. Hay constancia, porque no podemos saber a ciencia cierta cómo era la sociedad prehispánica, hay códices, aquí Diego nos puede ilustrar, hay transmisión oral de experiencias, pero documentos, pruebas testimoniales, a partir de que llegan los conquistadores españoles.

Y hay una prueba testimonial, yo creo que es la principal, hablando en términos monárquicos creo que es la reina de todas las pruebas, el relato de Bernal Díaz del Castillo sobre cómo se robaban entre los jefes el tesoro de Moctezuma, eso está escrito en La historia verdadera de la Nueva España, de Bernal, no creo que haya otro documento.

¿Cómo le llaman ustedes los antropólogos a los testigos? ¿Son testigos de vista o…?

DIEGO PRIETO HERNÁNDEZ: Cronistas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Cronistas, sí. Fueron como cinco de los que participaron, Bernal fue uno porque fue soldado, desde luego Cortés con sus cartas, pero documentos así, muy pocos, a partir de ahí.

Entonces, no es un asunto nuevo, cuando menos tenemos conocimiento de hace cinco siglos de su existencia, los enfrentamientos que llevaron a quemar el palacio dos veces en la época colonial tuvieron que ver con la corrupción, los dos, de pleitos entre el virrey y el arzobispo por las rentas.

INTERVENCIÓN: El Parián.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, cuando se quemó el Parián y el Palacio.

Entonces, lleva tiempo arriba, aclaro, en las cúpulas, porque nuestro pueblo es honesto, aunque Sheridan diga lo contrario. En nuestro pueblo hay valores culturales, morales, espirituales y esos vienen de las grandes culturas y de las civilizaciones milenarias; de ahí traemos una herencia, un legado de honestidad.

Y yo no digo que también con la incursión, con la invasión europea pues no llegara gente de principios, gente honesta. Ahí está el caso de fray Bartolomé de las Casas, su defensa de los indígenas. Gracias a él, por ejemplo, se logró en 1542 si no me equivoco las llamadas Leyes de Indias para proteger a los indígenas. Y Vasco de Quiroga. O sea, que han aportado mucho.

En los últimos tiempos ha sido distinto. El porfiriato fue un gran robo de tierras, de aguas, de minas, todo en beneficio de una minoría. Después de la Revolución continuó la corrupción arriba, no abajo.

La gente tiene una concepción distinta. Yo les he platicado de cómo un migrante encontró una cartera en un revistero del avión y como venía en la cartera el nombre del dueño de repente le habló y le dijo:

—Oiga, perdió usted su cartera.

—Yo la tengo.

–¿Cuánto tenía en la cartera?

—Tres mil, cinco mil pesos.

—Ah, pues yo la tengo. Yo se la mando.

Porque venía el nombre del señor que había perdido la cartera. Un migrante del norte de Veracruz de un pueblo indígena.

–Deme la dirección y ya se la mando.

Y le dice:

—Oiga, ¿y por qué lo hace?

—Ah, porque así me enseñaron mis padres, porque hay que hacer el bien sin mirar a quién.

Y hay otro dicho popular bastante usado acerca de que, si yo doy algo así, voy a recibir más. Todo eso existía.

Ya, ya me voy a ir.

Entonces, lo vamos a investigar lo del seguro y hoy mismo Zoé informa.

INTERLOCUTOR: Rápido, presidente, sé que ya se tiene que ir, pero le voy a hacer dos planteamientos muy rápidos, breves, sobre la vox populi, que no es más que la voz del pueblo, la gente que no ha sido escuchada durante varias décadas anteriores, que son campesinos, ruleteros, enfermeras, padres de familia, afanadoras y madres solteras.

Le presenté aquí en esta mañanera hace más de un año, aproximadamente un año dos meses, la grave problemática que vive presa Madín, ubicada en los municipios de Naucalpan y Atizapán, allá en el Estado de México y que surte esta presa Madín gracias a los bosques que están ahí en el bosque de Xilotzingo.

Hasta este momento ninguna autoridad ha atendido en lo mínimo las descargas de aguas negras que se vierten a las barrancas, ríos y presas de la cuenca Madín.

La Ciudad de México, presidente, hará uso de este recurso no renovable, se llevarán agua de la presa Madín para cubrir necesidades de esta gran ciudad, nuestra Ciudad de México, adicional al abastecimiento de varios municipios del Estado de México, encabezados por Del Mazo. Inclusive en este momento se construye una planta de tratamiento para el tras agüe de agua a la ciudad, pero la contaminación de la presa Madín con químicos emergentes y metales nocivos es grave.

Presidente, ¿cómo abordar ese tema?, porque el agua es vital, es un derecho a la vida de todas las personas y todos los seres vivos, pero desgraciadamente esa agua está contaminada.

Ahí, por supuesto, ya estas personas recurrieron a autoridades internacionales, inclusive se generó una comisión para la cooperación ambiental que forma parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Lo recibieron gente del gobierno de Canadá, que seguramente el canciller sabrá de este tema y si no seguramente ya estará llegando esa petición sobre la población que vive a los alrededores de presa Madín.

Presidente, ahí obviamente la que está impulsando esto es nada más y nada menos que la señora alcaldesa de Naucalpan, quien va autorizar un plan de desarrollo urbano donde se van a construir 70 mil viviendas obviamente privilegiando el cambio de uso de suelo y todo cuanto sea necesario.

Hay que recordar también que esto, lo de la presa Madín, también tenía en su conocimiento el ministro y ahora expresidente de la Corte, Arturo Zaldívar, pero lo desechó, esperemos que hoy la nueva presidenta ministrar Piña pues le dé aval a la sociedad y no a grupos de poder, como Atlacomulco y por supuesto a gente que la impulsó para llegar a la presidencia de la Corte, como son Salinas, Calderón y Diego Fernández de Cevallos.

En ese tema, presidente, ¿cómo podría intervenir su gobierno para cuidar que ya no se echen descargas de aguas negras a esa presa?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues que lo que vea la secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores, se lo vamos a pedir.

INTERLOCUTOR: Y Conagua, presidente, porque es muy importante, que ellos que son los responsables del cuidado del agua, porque no es posible que varios empresarios que construyeron desarrollos inmobiliarios alrededor de la presa vaya todo el desecho de las zonas habitacionales. Y esa agua dizque la van a tratar y van a traerla a la Ciudad de México y aparte ya se la distribuyen a los miles de habitantes de los municipios ya mencionados.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Se lo vamos a pedir a María Luisa Albores y, si es necesario, como tú lo propones, que se coordinen con Conagua, con Germán Martínez, con el ingeniero Germán Martínez, de Conagua y que nos entreguen aquí un informe.

INTERLOCUTOR: Le aclaro, presidente, ya tuvieron una reunión, pero en cuanto fue las personas, los batearon y ya después no hicieron caso, se olvidaron del tema y otra vez. Y yo creo que no es una cuestión de privilegios para unos cuantos, es un derecho a la vida que tenemos todos.

Imagínense usted que se quede la Ciudad de México sin agua o que el agua contaminada que llegue a la capital enferme a los más de ocho millones de habitantes que vivimos aquí y el resto que viene de los diferentes estados.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Te diría, con todo respeto, cambia de ejemplo. Pero lo vamos a ver, sí, como con responsabilidad, con seriedad, como vemos todo.

INTERLOCUTOR: Y ya para terminar, presidente, el tema de la educación. Yo considero y estoy convencido que debería de formar parte de la canasta básica de los alimentos que consumimos, porque sin educación, sin accesibilidad a las aulas vamos difícilmente erradicar el atraso de todos los mexicanos.

Y, en ese sentido, presidente le voy a plantear dos temas sobre… Uno en su estado, en donde el Instituto Superior de Estudios Tecnológicos en el 2009 solicitaron al entonces presidente de la República, Felipe Calderón y al gobernador Andrés Granier Melo para que se incrementara el número de matrículas de los estudiantes, pero también se incrementara el edificio, se agrandara el edificio. Sin embargo, no pasó.

Ya le han hecho a usted solicitudes, también a la secretaria de Educación y, bueno, lo que ofrecen ahí los pobladores, los padres de familia de este instituto allá en la población de Libertad Cunduacán allá en su tierra, pues que intervenga usted para que haya ese incremento de matrícula y que por supuesto el edificio del Instituto Tecnológico tenga un aumento, porque ya la demanda ya no les alcanza a ofrecer los servicios de esa escuela, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Lo vemos con el gobernador y lo vemos también con Leticia Ramírez, de Educación.

Es Libertad Cunduacán.

INTERLOCUTOR: Sí.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, conozco ahí el poblado. Y lo vemos.

INTERLOCUTOR: Y yo creo que, le vuelvo a reiterar, la educación es básica. Sin la educación México difícilmente va a salir de ese atraso que tenemos aun…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, estamos muy conscientes de eso.

INTERLOCUTOR: Y ya para concluir, presidente, estaba diciendo que en Hidalgo todavía faltan 40 terrenos para la construcción.

Yo también me ofrecí, porque ese es el término, me ofrecí a donar un terreno para la construcción del banco. Nunca se generó. Yo sigo en la disponibilidad de donar el terreno para el banco en el municipio de San Agustín Tlaxiaca. No hay ni un cajero bancario de ninguna institución, son 45 mil habitantes. Ya construyeron un Banco del Bienestar, no lo han abierto, pero pues no sé qué pasa ahí.

Y en otro tema, presidente, el tema de la educación. También le había solicitado aquí el hecho de que se pudiera construir una Universidad del Bienestar en el municipio de San Agustín Tlaxiaca. Usted dijo que sí, que se vería.

La población tiene disponibilidad de cinco hectáreas para construir la universidad, una universidad que, según sé y usted lo ha dicho aquí, se va a dedicar obviamente que los estudiantes aborden el tema de la medicina para que más tarde sean médicos, enfermeras o especialistas en esa rama.

También me dijo que me recibiría la directora de las escuelas, la señora Raquel Sosa, la cual usted ha dicho que es su amiga desde los años 70 y que es muy respetable y que, obviamente, confía mucho en ella; sin embargo, la señora Raquel Sosa nunca me recibió y, por el contrario, mintió y aparte lo desdice, porque dice que no hay presupuesto para construir una escuela.

Presidente, yo quiero preguntarle, con todo respeto: ¿en la caja del gobierno federal que usted encabeza no hay 13 millones de pesos para construir una escuela?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí hay presupuesto.

Y también te digo, Raquel Sosa es una maestra ejemplar y fue mi compañera de universidad, la conozco muy bien; pero no sólo yo, la conocen todos los estudiantes y maestros, es doctora en historia, es de lo mejor.

Para que vean quién es Raquel, fue secretaria de Bienestar cuando fui jefe de Gobierno en la Ciudad de México y ahora quise que fuese secretaria, no les voy a decir de qué y no me aceptó, me dijo: ‘No, yo estoy trabajando en esto, me gusta esto’.

Es una mujer excepcional, entonces te va a atender.

INTERLOCUTOR: Mire, presidente, perdóneme que le insista y lo exhorto, con todo respeto, lo conmino a que pudiera acceder a que se construya la escuela.

Mire, el municipio…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero no te voy a contestar yo ahora. Yo te exhorto, te pido de manera respetuosa que nos dejes nada más ver cómo está, porque se van a construir 55 universidades más, hay 145 ya funcionando y se van a construir 55 más.

Y, en efecto, se va a dar prioridad a Medicina, porque es lo que necesitamos, pero quiero ver, sí, si en el municipio que tú propones…

INTERLOCUTOR: San Agustín Tlaxiaca.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, si no hay otras escuelas públicas, si hay la población suficiente que está terminando la educación media superior. O sea, no es como antes pues que:

―Oiga, necesitamos que nos atienda.

―Sí, sí les vamos a atender, les vamos a hacer un puente.

―Oiga, pero si no tememos río.

―Les vamos a hacer el río.

No, no, no, es…

INTERLOCUTOR: Un estudio.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

INTERLOCUTOR: Sí, yo coincido con usted.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Y aunque se trate de la mañanera, que es muy vista, tenemos que esperar…

INTERLOCUTOR: Sí, a que haya un estudio.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero tampoco lleva mucho tiempo, ¿eh?

INTERLOCUTOR: Sí, presidente, porque, mire, le puedo decir que no solamente sería para San Agustín Tlaxiaca, está El Arenal, está Progreso, está Tlahuelilpan, está Tula, está la propia Pachuca, que es la capital del estado, está Zapotlán.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, sí.

INTERLOCUTOR: Y déjeme decirle, si me lo permite, que hay muchos estudiantes que no logran ingresar a la universidad estatal del estado de Hidalgo porque los rechazan, dicen que ya no hay accesibilidad, no hay matrícula suficiente y cuando estaba Sosa Castelán, que dejó en quiebra la universidad y se le acusa, según datos extraoficiales, que desvió más de 178 millones de dólares y hoy lo tiene en bancos de Europa.

Hoy el señor está recluso, pero pareciera que ese dinero no hay quién lo traiga de vuelta a las arcas de la universidad. Por supuesto, si usted acceda, que obviamente se tiene que hacer ese planteamiento, ver cómo está todo esto, le daría una bocanada de aire fresco al municipio, que padece drogadicción, niñas que tienen hijos a los 12, 10 años, huachicoleo y una serie de cosas que, está mal decirlo, pero yo creo que la educación le daría un cambio a esa área, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, ¿estás de acuerdo en que se entrevisten o que tú veas a Raquel?

INTERLOCUTOR: Sí, por supuesto, presidente, le tomo la palabra.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya está.

INTERLOCUTOR: Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Me tengo que ir. Si no, no llego. Adiós, adiós, adiós, adiós.

+++++

