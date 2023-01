Bolivia: cotización de cierre del euro hoy 5 de enero de EUR a BOB

El Presidente no quiere que el tucumano se aleje de su cargo para competir en las elecciones de la provincia norteña. Le pidió que haga el esfuerzo de permanecer hasta el final de su mandato

Juicio por el crimen de Baéz Sosa: la audiencia donde el llanto y la sensibilidad de los testigos contrastó con la brutalidad de los rugbiers

Declararon quienes asistieron a Fernando tras el ataque. Uno de los jóvenes hasta les pidió perdón a los padres por no haber podido hacer nada; y la chica que le hizo RCP recordó cómo le pedía por favor que no la deje. Un taxista escribió una carta que no pudo leer