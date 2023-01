Hernia inguinal: causas, síntomas, diagnóstico y tratamiento

Una hernia inguinal ocurre cuando una porción de tejido, como una parte del intestino, empuja hacia afuera a través de un lugar debilitado en los músculos abdominales. El bulto que se produce puede ser doloroso, especialmente al toser, inclinarse o levantar un objeto pesado. Sin embargo, muchas hernias no causan dolor.

Una hernia inguinal no es necesariamente peligrosa. Sin embargo, si no mejora por sí sola, puede provocar complicaciones potencialmente mortales. Es probable que el médico te recomiende una cirugía para reparar una hernia inguinal que causa dolor o que se agranda. La reparación de una hernia inguinal es un procedimiento quirúrgico frecuente.

Síntomas



Los signos y los síntomas de la hernia inguinal incluyen:

Un bulto en el área sobre cualquiera de los lados del pubis, que se hace más notorio cuando estás erguido y especialmente si toses o haces algún esfuerzo

Una sensación de ardor o de dolor en el área del bulto

Dolor o incomodidad en la ingle, especialmente cuando te inclinas, toses o levantas peso

Una sensación de pesadez o arrastre en la ingle

Debilidad o presión en la ingle

De vez en cuando, dolor e hinchazón alrededor de los testículos cuando la parte sobresaliente del intestino desciende e ingresa al escroto



Signos y síntomas en niños

Signos de problemas

Cuándo consultar con el médico

Las hernias inguinales en los recién nacidos y los niños son causadas por una debilidad en la pared abdominal que se presenta en el nacimiento A veces la hernia puede ser visible solo cuando un bebé lactante llora, tose o realiza un esfuerzo durante la evacuación intestinal. Se puede poner irritable y tener menos apetito que lo habitual.En un niño más grande, es probable que la hernia sea más obvia cuando el niño tose o realiza esfuerzos durante la evacuación intestinal o permanece de pie durante un largo período.Si no puedes empujar la hernia hacia adentro, sus contenidos pueden quedar atrapados (encarcelados) en la pared abdominal. Una hernia encarcelada se puede estrangular, lo que interrumpe el flujo sanguíneo hacia el tejido que está atrapado. Una hernia estrangulada puede ser potencialmente mortal si no se trata.Los signos y síntomas de una hernia estrangulada incluyen:Náuseas, vómitos o ambosFiebreDolor repentino que se intensifica rápidamenteUn bulto de la hernia que se pone rojo, violáceo o de color oscuroIncapacidad para evacuar el intestino o eliminar gasesBusca atención médica inmediata si el bulto de la hernia se vuelve de color rojo, violáceo u oscuro, o si presentas otros signos o síntomas de una hernia estrangulada.Consulta al médico si tienes un bulto doloroso o evidente en la ingle, al costado del hueso púbico. Es probable que el bulto sea más evidente cuando estás de pie y, por lo general, se puede sentir si pones la mano directamente sobre el área afectada.

Factores de riesgo



Entre los factores que contribuyen al desarrollo de una hernia inguinal, se incluyen los siguientes:

Ser hombre. Los hombres tienen ocho veces más probabilidades de padecer una hernia inguinal que las mujeres.

Ser mayor. Los músculos se debilitan a medida que envejeces.

Ser de raza blanca.

Antecedentes familiares. Tener un pariente cercano, como uno de los padres o un hermano, que padezca esta afección.

Tos crónica, como la del fumador.

Estreñimiento crónico. El estreñimiento produce esfuerzo al evacuar los intestinos.

Embarazo. El embarazo puede debilitar los músculos abdominales y causar mayor presión dentro del abdomen.

Nacimiento prematuro y bajo peso al nacer. Las hernias inguinales son más comunes en bebés prematuros o con bajo peso al nacer.

Hernia inguinal anterior o la reparación de esta. Aunque la hernia anterior haya ocurrido en la infancia, tienes un mayor riesgo de presentar otra hernia inguinal.

Diagnóstico



En general, para diagnosticar una hernia inguinal, solo es necesario realizar un examen físico. El médico verificará si hay una protuberancia en la zona inguinal. Es posible que te pida que te pongas de pie y tosas o hagas un esfuerzo, ya que estas acciones permiten determinar con mayor facilidad si hay una hernia.

Si el diagnóstico no es evidente, es posible que el médico pida una prueba por imágenes, como una ecografía abdominal, una tomografía computarizada o una resonancia magnética.

Tratamiento



Si la hernia es pequeña y no te causa molestias, el médico podría recomendarte esperar y controlarla. Algunas veces, usar un braguero puede ayudar a aliviar los síntomas, pero consulta con el médico primero porque es importante que la prenda se adapte correctamente y se use de forma adecuada. En los niños, el médico puede intentar aplicar presión manual para reducir el bulto antes de considerar la cirugía.

Las hernias agrandadas o dolorosas a menudo requieren cirugía para aliviar las molestias y evitar complicaciones graves.

Hay dos tipos generales de operación para la hernia: la reparación abierta y la reparación mínimamente invasiva.



Reparación abierta de hernia

Reparación de hernia de invasión mínima

En este procedimiento, que se puede realizar con anestesia general o anestesia local y sedación, el cirujano realiza una incisión en la ingle y empuja el tejido que sobresale al interior del abdomen. Luego, el cirujano cose el área debilitada y con frecuencia la refuerza con una malla sintética (hernioplastia). La abertura se cierra después con puntos, grapas o adhesivo quirúrgico.Después de la cirugía, se te pedirá que te muevas lo antes posible, pero podrían pasar varias semanas antes de que puedas retomar tus actividades cotidianas.En este procedimiento que requiere anestesia general, el cirujano opera a través de varias incisiones pequeñas en el abdomen. El cirujano puede usar instrumentos laparoscópicos o robóticos para reparar la hernia. Se usa gas para inflar el abdomen y hacer que sea más fácil ver los órganos internos.Una sonda pequeña que tiene una cámara diminuta (laparoscopio) se inserta por una incisión. Guiado por la cámara, el cirujano inserta instrumentos minúsculos a través de las otras incisiones pequeñas para reparar la hernia con una malla sintética.Las personas que se someten una reparación de invasión mínima pueden tener menos molestias y cicatrices después de la cirugía y regresar más rápido a sus actividades habituales. Los resultados a largo plazo de la cirugía de hernia laparoscópica y abierta son similares.La cirugía de hernia de invasión mínima permite al cirujano evitar el tejido cicatricial de una reparación anterior de la hernia, por lo que es una buena opción para las personas cuyas hernias reaparecen después de una cirugía abierta de hernia. También podría ser una buena opción para las personas con hernias en ambos lados del cuerpo (bilateral).Al igual que con la cirugía abierta, es posible que debas esperar algunas semanas antes de volver a realizar las mismas actividades.

Con información de Mayo Clinic

