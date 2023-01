Qué se dijo en vivo en la mañanera del presidente de México del lunes 2 enero de 2023

El presidente Andrés Manuel López Obrador realiza de lunes a viernes sus "mañaneras" desde Palacio Nacional. (Infobae/Jovani Pérez).

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de Andrés Manuel López Obrador ofreció su conferencia mañanera en la que funcionarios explicaron avances en distintos proyectos y escucharon preguntas de los medios de comunicación.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

2023: Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días y feliz año. Deseamos que nos vaya bien a todos los mexicanos, mujeres, hombres. Y como siempre, lo primero es la salud, eso es lo más importante, que haya felicidad.

Vamos a iniciar la semana como lo hacemos siempre los lunes, con el Quién es quién en los precios. En ausencia del licenciado Sheffield, vamos a escuchar el informe que nos da el doctor David Aguilar, que es el coordinador de Divulgación de la Profeco. Ricardo Sheffield está con su familia y ya se va a reincorporar pronto con nosotros, pero el doctor David Aguilar va a informarnos.

También vamos a informar este primer día hábil del año 2023 sobre la dispersión de los fondos para los adultos mayores, que va a iniciar esta semana. Y queremos informar porque ya son muchos y cuando no hay información, están inquietos, esperando que lleguen sus pensiones que por derecho la corresponden.

Y ahora se va a informar porque se está optando por un calendario de acuerdo a las letras del primer apellido, la primera letra del primer apellido, para que vayan al banco cuando les toque. Y esto va a ayudar mucho, porque ya estamos hablando de millones de adultos mayores y hay además otros beneficiarios que también tienen que llegar a los bancos.

En esta etapa se combinan los bancos particulares, comerciales, con el Banco del Bienestar, pero hacia adelante ya va a ser sólo el Banco del Bienestar. También sobre cómo se va a llevar a cabo esta transición se va a ir informando. Y es un proceso, no es de un día para otro.

También Ariadna Montiel, que es la secretaria de Bienestar, va a informarnos hoy sobre cuándo empiezan los pagos, que todavía se tienen que hacer en efectivo porque son comunidades muy apartadas, en donde estamos en proceso de construcción y de operación de Bancos del Bienestar. Pero todavía, de los cerca de tres mil sucursales, tenemos ya como dos mil 300, dos 500 terminadas, vamos por 500, este primer semestre vamos a terminar.

Pero tenerlas terminadas no significa tenerlas operando, porque se requiere tener cajeros, se requiere comunicación, se requiere, pues, que funcionen. Entonces, nos va a llevar toda la primera mitad de este año que ya estén las tres mil sucursales del Banco del Bienestar, entonces sí ya no se va a pagar en efectivo y va a estar muy cerca la sucursal del banco de la gente.

Entonces, sobre eso vamos a hablar.

También lo ocurrido ayer en Chihuahua, en Ciudad Juárez. Les adelanto, va a haber una conferencia de prensa a las 11:00 por parte del Gabinete de Seguridad aquí mismo para informarles sobre todo lo sucedido. Se está también esperando que informe más el gobierno del estado de Chihuahua, que ya lo está haciendo, pero para informar por completo a las 11:00 de la mañana, aquí mismo va a estar el Gabinete de Seguridad.

Entonces, empezamos con David Aguilar.

DAVID AGUILAR ROMERO, COORDINADOR GENERAL DE EDUCACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PROFECO): Muy buenos días, señor presidente; secretaria Montiel, muy buenos días; a todas y a todos los presentes, de parte de los compañeros de la Profeco, encabezados por el procurador Ricardo Sheffield, les deseamos un próspero y transformador año nuevo.

Damos inicio con el Quién es quién en los precios de la gasolina. Con corte al 25 de diciembre, los precios promedio durante la semana que nos precede fueron, para la gasolina regular, 21 pesos con 98 centavos; Premium, 24 pesos con 11 centavos; diésel, 23 pesos con 62 centavos.

La mezcla de crudo mexicano al 29 de diciembre se ubicó en 67,32 dólares por barril y, en consecuencia, los incentivos fiscales para esta semana quedaron en 54.8 por ciento y 29.1 por ciento para la regular y la Premium respectivamente y del 100 por ciento para el diésel.

La semana pasada las marcas más careras fueron nuevamente Redco, Chevron y Akron y como marcas que se mantienen sostenidamente como aliadas del consumidor tenemos una vez más a G500, además de BP y Exxon Mobil.

Ahora bien, pasando a las ocho regiones en las que hemos definido de manera específica el territorio nacional, tenemos que la gasolina regular en el sureste se ofreció por franquicia BP, en Escárcega, Campeche, a 23 pesos con 89 centavos y con un indicador de ganancia bastante alto, tres pesos con 53 centavos, a diferencia de la franquicia Gulf, en Mérida, Yucatán, quienes ofertaron a 20 pesos con 99 centavos el litro de gasolina regular, obteniendo un margen de ganancia únicamente de 24 centavos.

Pasando ahora a la gasolina con mayor nivel de octanaje, vemos que, en Champotón, Campeche, Shell dio a 24 pesos con 89 centavos el litro de Premium, con un indicador de ganancia de tres pesos con cinco centavos frente a Pemex que, en el puerto de Veracruz, solamente obtuvo un margen de ganancia de 16 centavos al vender el litro de Premium a 21 pesos con 99 centavos.

En el caso del diésel en la región noroeste, concretamente en Hermosillo, Sonora, Arco ofreció a 25 pesos con 49 centavos el litro, obteniendo tres pesos 49 centavos de ganancia.

Este indicador muestra un contraste considerable al compararlo con Chiapas, en donde Repsol en el municipio de Berriozábal ofertó el litro de diésel a 23 pesos con 39 centavos, obteniendo un indicador de ganancia de tan sólo 26 centavos.

Pasando ahora al tema de verificación de combustibles, reportamos que fueron atendidas 443 denuncias, realizando también 282 verificaciones y constataciones. Y en esta semana que nos precede, del 16 al 22 de diciembre, una estación se negó a ser verificada, dos al parecer no daban litros de a litro y se obtuvo un total de 120 gasolineras sin irregularidades.

Informo, además, que, en Huixquilucan, Estado de México, se detectaron algunos componentes ajenos que podrían reducir el volumen del combustible que se despachaba en la parte posterior del dispensario, además de algunas irregularidades con los registros de las bitácoras en 15 instrumentos de despacho.

De lo anterior, se realizó por parte de Profeco la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República dada la detección de los dispositivos ya mencionados y, en conjunto, ambas instituciones trabajaron para integrar la carpeta de investigación y proceder al aseguramiento de las instalaciones.

Y también en Tezoyuca, Estado de México, en donde personal de Profeco no recibió la atención que por ley se debe de brindar ante una visita de verificación y las labores de los verificadores no pudieron ser realizadas. Es por ello, que es importante que las y los consumidores descarguen la aplicación Litro por Litro, como ha insistido el procurador Sheffield cada lunes y así puedan denunciar cualquier irregularidad. Y en esta aplicación que, como les han comentado, está disponible tanto para Android como para el sistema IOS, es posible comparar precios y en este caso, sin considerar los márgenes de ganancia, tenemos que entre el 28 y el 29 de diciembre, en el caso de la gasolina regular Phillips 66 en Querétaro dio el litro a 18 pesos con 29 centavos y Bristoil a 19.95 en Guadalajara, Jalisco; y como las más caras Pemex a 24 pesos con 19 centavos en Chilapa, Guerrero y Chevron a 23 pesos con 99 centavos en Culiacán, Sinaloa.

En el caso de la Premium, franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz, a 21 pesos con 98 centavos por litro y G500 a 22 pesos con 19 centavos también en Veracruz.

Pemex en San Pedro Mixtepec, Oaxaca, ofreció a 25 pesos con 95 centavos el litro y Repsol en La Paz, Baja California Sur, lo dio a 25 pesos con 75 centavos.

En cuanto al diésel, Mobil ofreció un precio bastante atractivo, de 22 pesos con 48 centavos por litro y franquicia BP a 22 pesos con 79 centavos por litro.

Y, finalmente, las de precios más elevados fueron franquicia 76 en Hermosillo, Sonora, con un precio por litro de 25 pesos con 99 centavos y Pemex con 25 pesos 75 centavos, en doctor Arroyo, en Nuevo León.

Seguimos también monitoreando cada semana los servicios sanitarios en todo el país de manera constante para un mejor servicio al consumidor.

Quién es quién en los precios del gas LP con corte al 24 de diciembre, ya del año pasado. En pesos mexicanos, al 28 de diciembre el kilógramo de gas LP, según el referente internacional, se ubicó en 21 pesos con ocho centavos, frente al precio promedio nacional de 19 pesos y 21 centavos.

En lo que corresponde al gas estacionario que se expende por litro, este se ubicó en 11 pesos con 41 centavos a nivel internacional, como referencia y a 10 pesos con 37 centavos a nivel nacional en promedio.

Considerando las 220 regiones en las que se ha dividido nuestro país para establecer los precios tope de la CRE, tenemos una vez más casos en estados como Jalisco, Veracruz, Oaxaca y particularmente en San Simón de Guerrero, en el Estado de México, en el que Gas Premium ofreció el litro de gas LP en 10 pesos con seis centavos por debajo del precio máximo en esa región.

En el caso del gas distribuido en cilindros, expendido por kilógramo, este registró un precio de 19 pesos con 89 centavos por parte de Distribuidora de Gas del Cañón, empresa centrada en Totatiche, Jalisco y tuvimos casos similares en Zacatecas, Puebla, Guanajuato y Estado de México.

En el periodo comprendido del 17 al 23 de diciembre, si bien no se inmovilizaron básculas, vehículos, instrumentos ni cilindros de gas ante las 798 visitas y verificaciones que se realizaron, solamente una empresa se negó a que se realizaran los procedimientos que la Profeco intentó ejecutar y es el caso que se presentó el 18 de diciembre en el que a personal de esta institución se le negó la facilidad de proceder para llevar a cabo la visita de verificación correspondiente por parte de la empresa con razón social Inmobiliaria Avenida Central, en la estación de servicio con fin específico de carburadora en el municipio de Tultitlán, Estado de México,

Finalmente, me permito informar respecto de los precios de la canasta básica de 24 productos, en donde es preciso comentar que para este cierre de año 2022 se presentó un comportamiento estable con una sensible tendencia a la baja, con precios máximos y mínimos por debajo del Índice Nacional de Precios al Consumidor dentro del apartado de alimentos, sobre todo en esta última semana del año pasado.

De manera específica en el centro del país en Tlaxcala, la canasta básica se ofertó por parte de Bodega Aurrera 5713 en mil 23 pesos con 80 centavos, que, aunque por debajo del compromiso establecido de mil 39 pesos por canasta es considerable el esfuerzo. La Comer Miguel Ángel de Quevedo, en Coyoacán, Ciudad de México, ofreció dicha canasta, por ejemplo, en 901 pesos con 60 centavos.

En la región centro norte nuevamente HBE en San Luis Potosí aparece con un precio de mil 57 pesos con 61 centavos entre el 19 y el 23 de diciembre, frente a Soriana Híper Zapata, en Culiacán, Sinaloa, en donde pudo encontrarse la canasta básica en tan sólo 911 pesos con 30 centavos.

Tenemos en el norte a Walmart Morelos, en Hermosillo, Sonora, con un precio de mil 41 pesos con 20 centavos por canasta y en contraste en Saltillo, Coahuila, Bodega Aurrera de Emilio Carranza ofreció este paquete de productos en únicamente 937 pesos con 90 centavos.

Por último, en la zona sur del país, en la Central de Abastos en Mérida, Yucatán, se tuvo esta canasta en mil 75 pesos con 80 centavos, que contrastó a su vez con Soriana Cancún Glorieta, en Quintana Roo, quienes ofrecieron la canasta básica en tan sólo 919 pesos con 30 centavos.

Por mi parte es todo, señor presidente. Y muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Gracias. ¿Qué proponen?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: Que terminen ellos y los videos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, adelante.

ARIADNA MONTIEL REYES, SECRETARIA DE BIENESTAR: Muy buenos días a todas y a todos los medios de comunicación y les deseamos un feliz año.

El día de hoy vamos a informar sobre la dispersión de pagos de la pensión adulto mayor. Adelante, gracias. En el 2022 cerramos con 10.5 millones de adultos mayores que ya están recibiendo esta pensión, 519 mil adultos mayores ya se han registrado en este mes de enero les vamos a entregar su tarjeta, de tal manera que el monto a dispersar en número de beneficiarios en este mes de enero es de 11 millones 56 mil 534 adultos mayores.

La inversión social que estableció la Secretaría de Hacienda para la pensión de adultos mayores en este año 2023 asciende a 339 mil 341 mil millones de pesos.

La inversión social para este bimestre, es decir, lo que vamos a dispersar para este pago de enero-febrero, serán 52 mil 589 millones de pesos, solamente para la pensión de adulto mayor.

Respecto al monto de la pensión, aumenta el 25 por ciento respecto al año 2022, lo que significa es que la pensión llegará bimestralmente por cuatro mil 800 pesos.

Aquí tenemos una gráfica de cómo ha ido evolucionando el monto de la pensión. A partir del 2021 el señor presidente anunció un plan especial, que consiste en reducir la edad a 65 años y generar una política de aumentos del 25 por ciento de aquí al 2024, de tal manera que para el 2024 llegaremos aproximadamente a seis mil pesos; pero en este año 2023, es la buena noticia, que tiene este aumento la pensión a cuatro mil 800 pesos bimestrales.

La inversión social anual que se ha hecho a lo largo de la administración asciende a 975 mil millones de pesos para esta pensión y hemos incrementado, desde el inicio de la administración se hizo el compromiso de duplicar el monto que se entregaba a los adultos mayores y para este año ya se habrá multiplicado por cuatro veces y en materia de inversión 3.5 veces a los dos últimos sexenios anteriores.

Aquí les traemos una información muy importante, que es cómo vamos a hacer la dispersión de los pagos. Como ya comentaba el señor presidente, cada vez son más adultos mayores, simplemente en este mes de enero vamos a agregar a medio millón de adultos mayores a esta pensión y organizamos la dispersión en distintos días.

Lo explico, quienes inicia su apellido, su primer apellido con la letra A, B y C van a recibir su dispersión, su pago, su depósito en su tarjeta el miércoles 4.

Quienes inicien su apellido con la letra D, E, F, G y H el jueves 5.

Quienes inicien su apellido con la letra I, J, K, L y M el viernes 6.

Para quienes su apellido inicia con la letra N, Ñ, O, P, Q y R el lunes 9.

Y para quienes inicia su apellido con la letra S, T, U, V, W, X, Y y Z el martes 10.

Esto aplica para todas las instituciones bancarias; es decir, la pensión se va a dispersar de esta manera para prestarles una mejor atención.

Hemos tenido saturación en las sucursales en el momento de la dispersión, porque realizamos en sólo día; ahora lo vamos a hacer en cinco días para que las personas tengan mejor atención y los bancos estén preparados también con los recursos necesarios.

Esta pensión en este año incrementa 950 pesos para cada uno de los derechohabientes, lo que significa es tener más volumen del recurso en cada una de las sucursales y su operación esté dispuesta para que se atienda muy bien a las personas. Y por eso también lo estamos informando previamente, para que las personas, los adultos mayores conozcan qué día estará su depósito.

Si alguien de la letra J llega el miércoles no va a estar su dispersión, se va a realizar conforme a la letra. Esto es muy importante, no acudir antes del día que les estamos informando. Lo vamos a estar replicando estos días para que todos estén informados y que acudan a la sucursal bancaria el día que les toca.

En el caso del Banco del Bienestar ya en este mes de enero llegaremos a cinco millones de derechohabientes bancarizados sólo de adulto mayor en el Banco del Bienestar, que es a donde en un futuro todos los programas de Bienestar van a recibir sus apoyos.

Y para el operativo de pago en efectivo para quienes cobran aún bajo esta modalidad en comunidades muy lejanas donde no tenemos sucursal bancaria, ninguna sucursal bancaria, el operativo va a iniciar el 9 de enero y va a concluir el 5 de febrero y aquí las comunidades ya saben que están atentas a la convocatoria que realicemos a través del personal de Bienestar.

Es cuanto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: De tomas maneras mañana, aun cuando no esté aquí con nosotros Ariadna, vamos a procurar poner la lámina de las letras, mañana, para que se vaya corriendo la voz; y la otra, que es la del pago en efectivo.

Ahí las tienen. Muy bien.

Vamos a los videos.

(INICIA VIDEO AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN MAYA)

VOZ MUJER: Tren Maya, reporte de avance, 2 de enero de 2023.

En el tramo 1, en Tenosique, Tabasco, avanza la construcción del puente de Boca del Cerro con el armado de muros y la colocación y alineación del acero de refuerzo.

En todo el tramo 1 siguen los trabajos de drenaje longitudinal para captar escurrimientos y evitar que el agua llegue al terraplén.

En el tramo 2, en Hampolol, Campeche, continúa el levantamiento del Viaducto de Santiago. Ya se encuentran colados los pilotes y montadas las trabes y se afinan detalles para la instalación de prefabricados.

En la localidad de Santa Rosa, también en Campeche, sigue el relleno de zapatas como parte de la construcción del paradero de Tenabo.

A la altura de la comunidad de Pomuch avanza el tendido de balasto y acomodo de durmientes con apoyo de maquinaria especializada.

En el tramo 3, en las inmediaciones de municipio de Maxcanú, Yucatán, continúa la distribución de riel y la colocación de balasto. En el sitio ya se encuentran los durmientes para el inicio del armado de vía.

Ahí mismo avanzan los trabajos de un paso vehicular que dará seguridad al cruce del tren con vehículos y la conexión con el poblado.

En el tramo 4, en Yucatán, siguen los trabajos del entronque Izamal II, donde ya se concluyó la estructura principal del puente y avanzan los terraplenes para los accesos.

Cerca de Sudzal e Izamal, también en Yucatán, sigue la conformación de la plataforma de vía.

En la planta de Ciudad Sahagún, Hidalgo, avanza la fabricación de trenes por manos mexicanas. Ya se terminó la caja principal del primer vagón, por lo que ahora comenzará su proceso de pintura y equipamiento.

También sigue el armado de la primera cabina, así como el ensamble y remachado del segundo carro.

El primer tren se entregará en julio de 2023.

El Tren Maya avanza.

(FINALIZA VIDEO)

(INICIA VIDEO AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA ‘SANTA MARÍA’)

VOZ MUJER: La Comisión Nacional del Agua informa el avance en la construcción de la presa Santa María, río Baluarte, Sinaloa.

La presa tiene un avance físico del 76.5 por ciento.

En la cortina se continúa con la colocación de diferentes tipos de materiales, de los cuales se tiene un acumulado de tres millones 900 mil metros cúbicos, de un total de siete millones 750 mil metros cúbicos. También se realiza la colocación de concreto en el plinto.

Se avanza en el habilitado y colado de acero de refuerzo y de concreto utilizando la cimbra deslizante en la cara de la cortina aguas arriba.

Para la conformación de los distintos paneles de la pared moldeada en la zona del cauce, se trabaja en la excavación, habilitado y colocación de acero de refuerzo y vaciado de concreto.

En el Vertedor 1, en el canal de descarga, se lleva a cabo la colocación de tubería de drenaje, así como el colado de la losa de piso, carga y acarreo para el retiro de materiales producto de la excavación y anclaje sobre taludes.

Se coloca acero de refuerzo y concreto para muros de gravedad en ambas márgenes.

El equipamiento electromecánico del Túnel 3 estará integrado por dos sistemas de tubería, el primero para el desagüe de fondo de 104 metros de longitud que presenta un avance de 93 metros en su fabricación y el segundo para la obra de toma de 300 metros, la cual tiene un avance de 120 metros.

Los componentes la grúa viajera han arribado al sitio y se inició la instalación de las ménsulas de soporte dentro de la bóveda.

A la fecha se han generado cuatro mil 263 empleos en la construcción de la presa.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien, vamos adelante. Dos, tres, cuatro, cinco, falta una compañera, seis.

PREGUNTA: Buen día, presidente.

Leobardo Hernández, de Portal Diario del Estado de México y tengo dos planteamientos para presentar.

El primero es: el Estado de México nuevamente encabezó la lista de los estados con más feminicidios el año pasado, pese a las reiteradas alertas de género a nivel estatal y local en los municipios obviamente. Asimismo, la fiscalía estatal ha aceptado la deficiencia, incluso ofreciendo disculpas públicas a las familias de las víctimas; no obstante, las canceló a la última hora.

En este contexto, la revictimización a las familias y la negligencia en las investigaciones es una constante en el estado. Y la pregunta es: ¿habrá alguna nueva estrategia conjunta de nivel federal y estatal para combatir este crimen en los estados con más casos, tomando en cuenta que es responsabilidad estatal combatir este crimen?, pero definitivamente el Estado de México no ha presentado avances en este tema.

Sería mi primer cuestionamiento, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, ahora que estuvo con nosotros el gobernador Alfredo del Mazo se habló del tema, él informó, están conscientes de que hace falta más actividad, más acciones, en lo que tiene que ver con el feminicidio y dio a conocer el que ya están aplicándose en esta necesidad de garantizar la paz, la tranquilidad, el que no se agredan a las mujeres, que no haya feminicidios.

Y vamos a estar nosotros pendientes. Mañana vamos a informar sobre seguridad a nivel del país, pero va a estar la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez y ella puede ampliar la información sobre lo que está sucediendo en el Estado de México.

Quiero decir que tenemos muy buena relación con el gobierno del Estado de México, que consideramos que está funcionando bien la fiscalía del Estado de México y un ejemplo reciente es que se revisó el caso de una persona que atropelló a un peatón, un trabajador de la calle, alguien que se buscaba la vida vendiendo tamales y que se le había dado la libertad. Y se planteó aquí y le agradecemos mucho al gobierno del Estado de México, a la fiscalía, que retomaron el caso y se volvió a detener a esta persona. Porque fue muy comentado, hablándose de influyentismo y ya hemos llegado a la conclusión y así lo demuestran los hechos, que no se permite el influyentismo ni en el gobierno federal y en este caso en gobiernos estatales, como quedó demostrado en el caso del gobierno del Estado de México. Por eso mi reconocimiento a lo que hicieron.

De acuerdo a tu pregunta, mañana Rosa Icela va a ampliar sobre este tema.

INTERLOCUTOR: De acuerdo.

El siguiente cuestionamiento también es un tema pues local, pero por la declaración de un funcionario era preciso presentarla en este espacio. Pensionados del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, Issemyn, no han podido cobrar este derecho por falta de recursos en la institución. Valiéndose de engaños para cubrir su mezquindad o corrupción o incompetencia, el licenciado José Vallejos, secretario particular de coordinador de Prestaciones de esta instancia, Carlos Melgarejo, responsable de los pagos, dijo a los derechohabientes que pidan los recursos en la mañanera.

En este aspecto, ¿hay alguna responsabilidad del gobierno federal en esta falta de, de…? Pues este incumplimiento de pago a estos pensionados, presidente.

Y sería todo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, pero si podemos ayudar orientando a los pensionados, nos ponemos de acuerdo, que vengan aquí y nosotros les ayudamos en la gestión. Si es algo que tenga que ver con lo federal, tiene que atenderse, tiene que haber justicia; si es un asunto del estado, hacemos la gestión, el trámite. Y repito, tenemos muy buena relación con el gobierno del Estado de México.

PREGUNTA: Muy buenos días, presidente.

Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14.

Preguntarle, presidente, ya nos ha adelantado que este 2023 espera que haya felicidad, que nos vaya bien, pero preguntarle: ¿en su administración qué vislumbra que habrá en este 2023?, ¿cuáles serán los principales retos que va a enfrentar?

Ya en otra ocasión me platicaba que uno de los grandes logros del año pasado fue la economía, el fortalecimiento de la economía, salir de la pandemia y todo lo que se ha logrado.

¿Qué se enfrentará este 2023? ¿Cómo ve? Si aumentará la campaña de desinformación que hay, sobre todo por los procesos electorales que hay en puerta. Este año se renueva la gubernatura, por ejemplo, en el Estado de México y también están en puerta las elecciones federales del 2024.

¿Qué cosas buenas ve que habrá en 2023, este año y cuáles serán los retos en 2023 para su administración?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, yo estoy optimista, lo dije en el mensaje de fin de año.

¿En qué sustento mi optimismo?

Primero, en la fortaleza cultural de nuestro pueblo, de ahí viene todo, de ahí dimana nuestra fortaleza para resistir cualquier calamidad, llámese pandemia, crisis económica, malos gobiernos, huracanes, temblores.

No hemos valorado lo suficiente la importancia que tiene el haber heredado virtudes de las sociedades prehispánicas, yo creo que hay que replantearnos eso. Porque nos hemos limitado a estudiar la historia de México y sus culturas a partir de la llegada de los europeos, a partir de la invasión de España, que son 500 años, pero este país tiene culturas y civilizaciones milenarias.

México no se fundó con la llegada de los españoles hace 500 años; es más, ni siquiera se fundó a partir de la llegada de los mexicas a lo que hoy es la Ciudad de México, antes Tenochtitlan, porque eso se da 200 años antes de la llegada de los europeos, 1322, 1323, de acuerdo a las investigaciones arqueológicas, históricas.

Pero estuve ahora en Palenque y resulta que ese sitio arqueológico se construye mil años antes de que llegaran los españoles. Y ahí está el arte, ahí está el conocimiento de la astronomía, de las matemáticas, de la arquitectura, de la ciencia. Y más atrás la cultura madre, la cultura olmeca, 900 años antes de Cristo. Entonces, imagínense lo que heredamos, históricamente eso es lo que nos ha salvado siempre.

Y lo otro es nuestro proceso histórico, que es de los más importantes y fecundos en el mundo, por eso los neoliberales querían que ya no se hablara de historia, cuando impusieron su modelo neoliberal hablaron del fin de la historia.

Pues, cómo a un conservador le va a gustar que se recuerde a Hidalgo, si planteó la abolición de la esclavitud y los realistas de ese entonces se oponían, toda la llamada clase gobernante. Y lo asesinan y le cortan la cabeza y la exhiben como escarmiento 10 años en la plaza de Guanajuato. Imagínense el odio de tener la cabeza del padre de nuestra patria, del cura Hidalgo, 10 años. Cómo van a querer que se hable de eso.

Yo estoy seguro que la mayoría de los mexicanos no lo sabía, de que habían asesinado al padre Hidalgo, que le cortaron la cabeza y luego la exhibieron 10 años. Al contrario, lo que hicieron durante el periodo neoliberal hasta financiaban películas para distorsionar la historia y proyectar una imagen de Hidalgo distinta y lo mismo hicieron con Morelos.

Todavía recuerdo, creo que fue en los 80 que un buen actor, presentaron una obra de Morelos, El martirio de Morelos, una obra de teatro, pero ya no volví a ver nada de Morelos. Y Juárez.

¿Pero dónde están los Hidalgos en el mundo? ¿Dónde están los Morelos? ¿Dónde están los Juárez? ¿Dónde están los Maderos? ¿Dónde están los Villas? ¿Dónde están los Zapatas? ¿Dónde está el general Cárdenas? ¿Cuáles son los gobiernos como los del general Cárdenas en el mundo?

Entonces, ¿por qué estoy optimista?

Porque tenemos todo ese bagaje, todo ese legado que nos guía. Y por eso tenemos un pueblo excepcional, un pueblo bueno, un pueblo fraterno, solidario, trabajador.

¿De dónde surge eso? ¿Así son todas las sociedades?

No. Sí, en la mayoría de los pueblos del mundo hay humanismo, hay fraternidad, pero lo nuestro es algo excepcional, el humanismo mexicano.

Entonces, por eso creo que vamos a salir adelante, que se va a consolidar nuestra economía este año, que vamos a seguir creciendo, que vamos a seguir manteniendo equilibrios macroeconómicos, que vamos a tener buena recaudación, que como no se permite la corrupción y no se permite el que haya lujos en el gobierno el presupuesto nos va a alcanzar, rinde.

Yo siempre les hablaba de que cuando llegamos al gobierno el presupuesto del 2018 en Presidencia de la República ascendió a tres mil 600 millones de pesos, ahí está en la cuenta pública, lo pueden constatar y este año apenas vamos a llegar —o el año del 22, porque ya se cerró— a 500 millones, de tres mil 600 a 500. Ya podrían hasta hacerse las cuentas de gastos de viáticos de Presidencia con los otros poderes o con los organismos autónomos y se van a encontrar cosas muy importantes.

Entonces, en lo económico bien, en lo social mucho mejor. Aquí estamos viendo cómo estamos garantizando el compromiso de aumentar 25 por ciento la pensión a adultos mayores y como nunca se está incrementando el presupuesto para el bienestar del pueblo, sobre todo de la gente humilde este año.

Lo otro es que ya tenemos también el presupuesto garantizado para las grandes obras de infraestructura, que al mismo tiempo nos ayudan a crear muchos empleos. Imagínense cuántos están trabajando en el Tren Maya, cuántos todavía siguen trabajando en la refinería de Dos Bocas, cuántos están trabajando en las dos coquizadoras, la de Tula y la de Salina Cruz, Oaxaca; cuántos están trabajando en el proyecto del istmo, en el arreglo de los puertos; cuántos están trabajando en las presas, en los acueductos, en el nuevo aeropuerto de Tulum; cuántos están trabajando en la construcción de plantas de ciclo combinado para generar energía eléctrica.

No se sabe, pero ya se hizo el gasoducto a la península de Yucatán, ya se inició la construcción de dos termoeléctricas, una ampliación en Mérida y en otra en Valladolid, para que no falte la energía eléctrica en la península de Yucatán.

Ya se compró una planta de energía eléctrica en Baja California Sur, para que no haya apagones.

Entonces, todo eso son empleos, trabajo. Por eso hablo que en lo económico bien, en lo social bien, en lo político lo mismo. Porque si se atiende al pueblo, si no hay autoritarismo, si no hay corrupción, si no se violan los derechos humanos, pues no se tienen porque presentar problemas.

Claro, nuestros adversarios tienen otros propósitos para el 2023, como los tuvieron para el 2022, como los tuvieron para el 2021. Decían que —como no me cae bien el dictador y además ya falleció— decían los opositores a la dictadura de ese país y a ese dictador, que estaban aquí en México, se reunían y le hacían así en la mesa, ‘este año cae’ y se les fue enchuecando el dedo. Yo ya lo tengo chueco. Pero así están nuestros adversarios.

Este año, ¿se acuerdan de Aguilar Camín, que les dio el consejo, la receta?: ‘Vamos a ganarles el Congreso y si les ganamos el Congreso los paramos y después de ganar el Congreso le vamos a ganar la revocación del mandato y se va a tener que ir a Palenque’. Así de enfático.

‘Y luego vienen las gubernaturas, les vamos a ganar la mayoría de las gubernaturas’. Se les enchuecó un poquito más el dedo.

Pero, ¿quieren conocer cuál es su pronóstico —que a mí me ayuda, para saber a ver qué están pensando— de los conservadores corruptos?

Ayer estaba yo viendo, a ver si lo consiguen, un mensaje de Claudio X. González y ahí está su pronóstico en contra nuestra. Nada más para que la gente lo conozca porque, si no, se queda sólo en el círculo rojo. Y ahí sí, ahí sí le creen, lamentablemente.

Ayer venía yo en el avión de regreso y un señor se paró con su teléfono y dice: ‘Tengo unas cosas que decirle. ¿No se enoja?’ No, no, no, para nada, para nada, para nada. Dice: ‘Lo hago con respeto’. Sí, cómo no, le escucho.

Y entonces: ‘¿Por qué está destruyendo el país? ¿Usted sabe que es uno de los gobiernos más corruptos que ha habido en México? ¿Por qué quería o quiere destruir el INE? ¿Por qué las empresas están cerrando y no tienen empleo los trabajadores?’

Y me dice: ‘Se lo digo con respeto’. ¿Qué me puede usted decir? ¿Qué me contesta?, porque tengo otras cosas’. Le digo: No, ya con eso tengo. Le digo: Mira, lo que te puedo decir es que entre nosotros no nos vamos a poder entender porque somos distintos y yo te respeto. Y qué bien que me planteas esto, también con respeto, pero no nos vamos a poder entender.

Me hablaste del bien común, le digo. Busca el origen del término, cómo se aplica en México. Y para qué te respondo, mejor sigue tu camino, ya no es posible que tu cambies ni yo voy a cambiar mi manera de pensar. Y lo único que me faltó fue decirle: Si tienes hijos, pues sí les daría yo tiempo para explicarle cosas a tus hijos.

Y sí le dije a la gente humilde, a la gente que le cuesta más trabajo obtener información, les dedico mucho tiempo, pero ya en tu caso para qué pierdo el tiempo, mejor vamos a respetarnos, no nos vamos a entender, son dos pensamientos completamente distintos.

Y no sólo es él, ya lo he dicho muchas veces, son millones.

¿Pero qué creen?

Que como si hubiesen dado cuenta los del avión, cuando ya aterrizamos, un aplauso. Claro, venía yo de mi estado, no fue una encuesta tan objetiva, estaba un poco, no cuchareada, sino jicareada.

Pero miren a Claudio, estos son sus deseos del 23:

‘Los estragos del más gobierno de Morena se hacen más evidentes’. Eso es lo que él apuesta, a que los estragos, todo el mal que ha hecho el gobierno se haga más evidente. Pues esto va a servir porque ya está anunciando que va a arreciar la guerra sucia, ¿no?

‘Y las divisiones a su interior más marcadas’, o sea, apostando a que va a haber ruptura, también seguramente ya tienen un plan sobre eso.

‘La unión de Va por México ―o sea, la que él encabeza― se consolida ―eso es lo que él desea― con triunfos en el Estado de México y en Coahuila’. Así como decía Aguilar: ‘Vamos a ganarles la mayoría en el Congreso y luego les ganamos la revocación del mandato’.

‘Tres, la sociedad marca pauta’ —la sociedad. A ver, politólogos, sociólogos, ¿qué es la sociedad?, ¿qué no es pueblo? Es la sociedad.

‘Marca pauta’. Porque la sociedad somos todos, desde el punto de vista conceptual somos todos, pobres, ricos, somos sociedad, pero aquí la sociedad tiene que ver con la élite. Porque si se usara, por ejemplo, ‘la ciudadanía’, es más igualitario, porque el ciudadano es todo aquel que después de 18 años tiene derechos y tiene obligaciones, de acuerdo a la Constitución, somos todos los mexicanos, pero ‘la sociedad’, la connotación, es elitista; aunque desde el punto de vista teórico la sociedad somos también todos, pero la connotación para un conservador es que la sociedad es una élite.

Entonces, dice: ‘En la sociedad marca pauta —la élite, léase— en el método de selección de candidato o candidata opositor a la Presidencia’.

Eso es lo que tienen que atender en este 2023.

Entonces, cuando me preguntas cómo veo yo este año,

Lo veo con mucho optimismo, nos va a ir muy bien. En lo económico vamos a seguir mejorando las condiciones de vida y de trabajo de la mayoría de los mexicanos.

Vamos a seguir garantizando la paz, la tranquilidad, que vaya bajando, disminuyendo la incidencia delictiva.

Y en la parte política, que sigamos avanzando en la revolución de las consciencias, en la politización, que no es polarización, para defender el proyecto de transformación y que nunca más regrese una forma de gobierno autoritaria y corrupta. Eso en lo político.

Y lograr todo esto por la vía democrática y con el respeto absoluto a las libertades.

INTERLOCUTOR: Bien, presidente, como segundo tema, 2023 inicia con cambios, apenas inició este mes y ya tomó posesión el presidente Lula Da Silva en Brasil por tercera ocasión. Ayer en su mensaje habló acerca de educación, desempleo, salud, medio ambiente y desigualdad social, habló de reconstruir a Brasil.

Preguntarle, presidente, si vio este mensaje. ¿Qué reflexión da de él?, porque hay algunas coincidencias en este primer mensaje que él dio con el mensaje que usted dio el 1º de diciembre de 2018 en el Zócalo capitalino.

Preguntarle también si ve… El presidente Lula Da Silva inicia su gestión. Algunos países latinoamericanos líderes lo han visto, han mencionado que usted es el líder de la izquierda en América Latina. Si cree que Lula Da Silva será este relevo para las izquierdas en América Latina.

Si nos pudiera comentar si vio este mensaje. ¿Qué opinión le merece? ¿Qué reflexión nos puede dar?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, que estamos muy contentos con la llegada del presidente Lula. Fue pues todo un acontecimiento porque es el regreso de un proyecto popular no oligárquico. Y el presidente Lula enfrentó una envestida muy fuerte, que lo llevó injustamente a la cárcel y él resistió y salió de prisión para volver a gobernar Brasil.

Lo logró, como él mismo lo expresó ayer, a pesar de que utilizaron muchísimo dinero público y privado para evitar que triunfara y lo logró con el apoyo del pueblo de Brasil. Por eso es válida la frase de Ricardo Flores Magón, que sólo el pueblo puede salvar al pueblo y también la frase del patricio oaxaqueño, paisano de Ricardo Flores Magón, de que sólo el pueblo puede salvar al pueblo. ‘Con el pueblo, todo; sin el pueblo nada’, decía Benito Juárez.

Entonces, nos dio mucho gusto, me representó Beatriz, porque hay una relación de amistad. Me informó de que el presidente Lula le comentó que quiere venir, que va a venir pronto, que tiene muchos deseos de estar en nuestro país y que ella le transmitió que siempre va a ser bienvenido a nuestro país, que el pueblo de Brasil, el pueblo de México son pueblos hermanos, somos hermanos y además ahora con muchas coincidencias con el gobierno de Brasil porque ese gobierno va a luchar por la igualdad, por la justicia, también en situaciones complejas, pero el presidente Lula tiene mucho oficio político, es un hombre muy experimentado. Va a tener una oposición beligerante.

Ya desde ayer le pusieron la banda representantes del pueblo de Brasil, yo creo que es más simbólico, mucho más importante, porque el señor Bolsonaro decidió viajar en la víspera a Estados Unidos.

Y tampoco para nosotros el señor Bolsonaro significó un adversario, mucho menos un enemigo, sencillamente son proyectos distintos, es un poco lo del avión de ayer con el señor, no es nada personal.

Ya les platiqué cómo en la última reunión que tuve en el Consejo de Hombres de… ya no es Hombres de Negocios, es Consejo Mexicano de Negocios, me preguntó Claudio X. González, papá, lo mismo, que si por qué la polarización. Le dije: No hay polarización, es politización. Y le dije con toda claridad que nos habíamos propuesto transformar al país y que no iba a ser posible la transformación si no le dábamos atención preferente a los pobres, que además esa era la razón de ser de nuestro movimiento, eso es lo que tiene que ver con nuestras convicciones, el amor al pueblo y sobre todo el amor a los más necesitados, a los desposeídos, a los humillados.

Pero que además los pobres eran leales y que se podía confiar en ellos, no así en los potentados, no así en los medios de comunicación, no así en los intelectuales del régimen, no así en sectores de clases medias aspiracionistas, individualistas.

Claro, en todo hay excepciones: en empresarios hay excepciones, empresarios que tienen dimensión social, dimensión cívica, en los periodistas claro que hay excepciones; además es importante diferenciar entre lo que es la élite del periodismo y los periodistas, no sólo incluyendo a quienes hacen las notas, sino a los que trabajan en los talleres, a los fotógrafos, a los camarógrafos. Entonces, sí hay diferencias.

Pero, imagínense, si nosotros queremos transformar al país y nos apoyamos en los potentados, es como poner la Iglesia en manos de Lutero. No estoy generalizando, pero, de acuerdo a mi experiencia de muchos años, los pobres son muy leales. Pues ahí está lo que sucedió en Bolivia, ¿quiénes fueron los que recuperaron el movimiento de transformación en ese país? En Brasil, ¿quiénes fueron los que votaron por Lula?

Entonces, no hay que andarnos por las ramas, es muy claro: si se le tiene amor al pueblo, si se apoya a todos, si se atiende a todos, si se escucha a todos, si se respeta a todos, pero se le da preferencia a los pobres, no hay nada qué temer, esa es la estrategia.

Pero ¿ustedes creen, como era antes, de que atendiendo a los potentados…? Como en la época de Porfirio Díaz y de Limantur, que la Secretaría de Hacienda nada más estaba para recibir a los llamados hombres de negocio, en la Secretaría de Hacienda nunca se recibía a campesinos, ni a obreros, ni a comerciantes pequeños, medianos, ni a pequeños, medianos empresarios, todo era arriba.

Entonces, esto ya cambió. Y repito, no es nada personal, no es de odios, es que nosotros consideramos que esa es la forma de tener una sociedad mejor, ahora sí que la aplicación correcta del término del concepto ‘sociedad’, de tener un pueblo mejor, una ciudadanía mejor. Esto nos significa estabilidad.

Un régimen corrupto, autoritario, antidemocrático, no dura, es subversivo, eso fue lo que nos dejó como lección el porfiriato.

¿En qué desembocó el porfiriato?

En la Revolución. Un régimen corrupto, autoritario sólo puede ser transitorio.

Y también la otra lección es que una democracia sólo puede tener éxito si atiende al pueblo, porque si no se voltea a ver al pueblo y se ayuda al pueblo pues no se cuenta con una base social, que es fundamental para poder transformar.

Y el ejemplo de nuestra historia lo tenemos con lo que le hicieron al presidente Madero, un hombre bueno, con una idea sobre la política muy bien enfocada hacia la libertad, pero con poca importancia en lo social, sobre todo en el conflicto agrario, en el problema de la tierra. Él por eso no pudo o no quiso hacer la alianza con los campesinos, con el zapatismo, que era lo que le podía… No fácil, porque estaba complicadísimo el asunto, eran 34 años de dominio porfirista, imagínense cómo estaba enraizado ese régimen que ni la Revolución pudo cambiarlo. Se avanzó, pero en lo político no.

Entonces era muy difícil, pero la única posibilidad de enfrentarlos era apoyándose en el pueblo. Entonces, cuando lo dividen, porque hicieron una labor de zapa para que no se uniera con Zapata y los separan… Es muy triste, por ejemplo, que, en el Plan de Ayala de 1911, Zapata lo que plantea, además del derecho a la tierra, es el desconocimiento del presidente Madero y el reconocimiento de alguien que después, inmediatamente después de su buena labor en el inicio de la Revolución, sobre todo en la batalla de Ciudad Juárez, de Chihuahua, Pascual Orozco, en el documento reconocen a Pascual Orozco los zapatistas como el dirigente, porque ya estaba hecha la labor de separación.

Entonces, son lecciones porque luego se queda sin Orozco, se queda sin Zapata, se queda sin muchos revolucionarios. Con él sí, por eso es el año de Villa, porque él si está con Madero; o sea, cuando Huerta va a combatir a Orozco a Chihuahua y va Villa, Huerta lo encarcela a Villa y se fuga de la cárcel Villa. Pero hay la versión, pero esa es para historiadores, de que no se fugó, que le abrieron la puerta por instrucciones de Madero.

Bueno, pero eso es.

¿La lección cuál es?

Decía: con el pueblo, todo; sin el pueblo, nada.

No es un asunto personal, también no es un asunto de polarización, no es un asunto de exclusión, no, es que tenemos muchos millones de mexicanos el deseo de lograr una sociedad mejor y para eso se necesitan cambios, transformaciones que no quieren los conservadores. Y hablo del conservador porque es eso, el conservador es el que quiere conservar el régimen, mantener el estatus quo, que nada cambie, conservar fueros, conservar privilegios.

Entonces, nosotros lo que queremos es la transformación. Se está avanzando o se va a avanzar más este año, este año va a ser importantísimo porque vamos ya a dejar sentadas las bases de la transformación futura.

No me gusta decir que los procesos son irreversibles, no, todo cambia, pero sí vamos a avanzar, mucho, mucho, por el bien de México.

INTERLOCUTOR: Bien, presidente.

Sólo para cerrar, hablando de estos cambios, estas renovaciones que se dan al iniciar 2023 y hablando de los pendientes que hay, uno de los pendientes, retos, que siempre se han tenido es la seguridad y la justicia, en este caso la impartición de justicia.

Aquí se han expuesto los vicios que se mantienen todavía en el Poder Judicial. Precisamente el día de hoy la Suprema Corte va a renovar su presidencia y por lo tanto la presidencia del Tribunal Federal. Preguntarle, presidente, cómo ve que será esta elección, cómo ve que será la votación. Si considera o está viendo que van a influir las presiones externas, sobre todo por la ministra Yasmín Esquivel.

Y si nos pudiera compartir en su experiencia cómo ha visto el trabajo de cada uno de los cinco candidatos que aspira a ser el presidente de la Suprema Corte. Hay dos mujeres: las ministras Yasmín Esquivel y Norma Piña, también está el ministro Javier Laynez, Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez. Si nos pudiera compartir un poco en su experiencia de cómo ve los cinco perfiles que aspiran a estar al frente de la Suprema Corte y cómo ve la votación que tendrá que ser el día de hoy.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, hablábamos de una transformación que se inicia, hablábamos de sentar las bases, pero una transformación es un proceso, es como una transformación permanente; nosotros avanzamos.

También hace un momento mencionaba que el porfiriato significó 34 años de dominio, pero el neoliberalismo o neoporfirismo se llevó 36 años, imagínense, se metió hasta lo más profundo, hasta la médula, pero también —vuelvo a la importancia de nuestras culturas— no pudo con el México profundo, no pudo el neoliberalismo, por eso estamos aquí.

Entonces, fue bastante lo que avanzaron en querer que México fuese país de unos cuantos, 36 años con lo mismo, entonces tomaron las instituciones, crearon una república aparente, dedicaron el gobierno a facilitar el saqueo, impulsaron mucho un estilo de vida en donde vale el que tiene, un estilo de vida materialista, individualista, egoísta; se fomentó desde luego el racismo, el clasismo y se secuestraron a las instituciones.

Yo podría decir, con todo respeto y también hay honrosas excepciones, que el Poder Judicial está secuestrado, como estaba secuestrado el Poder Ejecutivo. Entonces, va a ser labor hacia adelante liberar el Poder Judicial, que jueces, que magistrados, que ministros, internalicen lo que es la justicia. Porque parece paradójico o contradictorio, pero no tienen claro o no tienen sentimientos, emoción social, en favor de la justicia.

El Poder Judicial se fue eclipsando con el dinero, el poder económico eclipsó casi por completo al Poder Judicial. Entonces, sí hace falta una renovación ahí, profunda.

Nosotros no lo hicimos porque teníamos que optar entre inconvenientes, eso es la política, decir: Importa esto, importa esto, lo mismo esto otro, tenemos muchas cosas, cómo priorizamos qué es primero, qué es segundo, qué es tercero, para no fracasar. Es toda una estrategia.

Entonces, dijimos: Hagamos la lucha en el Poder Judicial. Ya se los expliqué un día, me planteaban una reforma constitucional como la de Zedillo que llevó a cabo en el Poder Judicial para cambiar ministros; dije: No, eso no porque además no resuelve, el problema viene de abajo hacia arriba y también de arriba hacia abajo, pero es todo el cuerpo; o sea, son jueces, es una pirámide, luego magistrados en medio y hasta arriba la Suprema Corte de Justicia, los ministros que son 11.

Entonces, cómo hacerle si desde los jueces, no todos, pero hay una concepción conservadora que están siempre a favor del cliente, no a favor del pueblo, no a favor del ciudadano, mucho menos a favor del pobre. Cómo hacerle ahí, ni modo que se les despida a todos. Pero aun en ese caso, que sería un acto autoritario, ¿con quién se sustituye, si durante el periodo neoliberal, en las universidades se dejaron de formar abogados y otros profesionales con mística, con principios, con ideales, con amor al pueblo?, ¿con quién se les sustituye? Es un asunto complejo.

Yo recuerdo que —se los he comentado— cuando era jefe de gobierno me asomé por la ventana y vi en la plaza que había una manifestación, pero me llamó la atención de que caminaban en la plancha y todos con traje y corbata. Y ya fui observando más y me di cuenta que no sólo era una manifestación de personas con traje, sino que traían alhajas y cadenas y se veían los relojes de estos de oro y anillos y me llamó la atención.

Entonces, pedí que me investigaran quiénes eran. Pues puro policía judicial que habían despedido y que estaban protestando por eso.

Entonces, analicé qué voy a hacer. Tenemos otras cosas: lo principal, acabar con la corrupción; lo principal, ayudar a la gente; lo principal es que se haga consciencia de que, por el bien de todos, primero los pobres. Y así fuimos definiendo las prioridades, que deben de ser como 100 porque también como el gobierno no estaba orientado a servir al pueblo, sino a simular que se representaba al pueblo, porque en realidad lo que era, como ya lo expresé, era un facilitador del saqueo, un comité al servicio de una minoría, pero tenían que hacer la faramalla de que hacían cosas: y el instituto de la transparencia y el instituto anticorrupción y el instituto contra el monopolio o los monopolios y el instituto de las comunicaciones y la defensa de derechos humanos y la defensa de las mujeres y la defensa de los obreros y la defensa… Todas, organizaciones no gubernamentales. Pero puro cuento, ahí se gastaba mucho presupuesto, en el aparato.

Entonces, decidimos: Bueno, estas son las prioridades, vámonos, que no haya instituto para apoyar a los adultos mayores, sino mejor vamos a destinarles… A ver, pon la lámina de cuánto es el presupuesto para el 2023. La anterior, otra, otra, esta: 339 mil millones para los adultos mayores, casi 340 mil millones, nunca en la historia. Sólo el bimestre, 52 mil millones, es lo que tiene en un año en promedio de presupuesto un estado de la república y no hay instituto, o sea, todo ese andamiaje que crearon para simular, esto es directo.

Bueno, regresando a lo del Poder Judicial, estaba muy complicado, entonces, a ver, qué hacemos. Ya se los platiqué, que son 11 ministros, me va corresponder proponer a cuatro o cuatro ternas. Si cuido y mando cuatro buenas personas, ya nada más faltarían dos, para que de 11 tengamos seis, porque se va a requerir para la transformación. Tan es así que las leyes que nos aprueban en el Legislativo, los conservadores acuden a la Corte para pedir que se declaren inconstitucionales.

Entonces sí ayuda, por ejemplo, la ley eléctrica, que los conservadores la vetaron para ayudar a Iberdrola, de España, en contra de la Comisión Federal de Electricidad y para que aumentaran las tarifas de luz. Todavía, como se ganó por mayoría simple en la cámara, acudieron al Poder Judicial para declararla inconstitucional.

Entonces, ahí para que se declare inconstitucional una ley se requiere dos terceras partes. Entonces, de los 11 ministros, si se cuenta con cuatro ya con eso se asegura que no declaren inconstitucional una ley. Cuatro no incondicionales, cuatro que defiendan el proyecto de transformación, que no pertenezcan al viejo régimen.

¿Qué creen que nos pasó?

Que de los cuatro que propuse, dos nos dieron la espalda. No al presidente; al proyecto y nos cuesta trabajo.

Entonces, viene ahora el cambio de presidente. ¿Cómo era antes? Pues el presidente de la República lo nombraba, pero nosotros no tenemos mayoría, ni siquiera aspiramos a eso, a tener dominio de otro poder, porque somos demócratas y queremos que haya un verdadero Estado de derecho, no como sucedía antes, que lo que había era un Estado de chueco, pero eso, es como el señor de avión de ayer, ¿cuándo lo van a entender los del gremio de abogados?, también con honrosas excepciones. Es como lo que natura no da, Salamanca no otorga, o sea, no se puede.

Entonces, ¿a quién quieren los del antiguo régimen? Ya lo dije, al más rico, al más rico.

PREGUNTA: ¿Alfredo Gutiérrez, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Hagan ustedes la investigación, ustedes ya quieren que yo haga todo el trabajo. O sea, cuándo… No, pero cuántos años han pasado, cuántos años han pasado y los medios no dicen nada y callan.

Entonces, como imaginaron que la ministra Yasmín era, en la mentalidad autoritaria que tienen estas personas, la designada por el presidente, pobre abogada Yasmín, toda una guerra de potentados, medios de información, columnistas, intelectuales del régimen, vendidos y alquilados, pero una lanzada en contra de la señora.

Ya les expliqué de que nosotros no tenemos posibilidad, ni siquiera nos importa. Va a ser tarea, eso sí, de los que vengan, van a tener que reformar el Poder Judicial, que está muy mal. Ahora se avanzó algo, pero faltan convicciones, faltan ideales, faltan principios.

PREGUNTA: ¿Cómo ve que se dará hoy, presidente, la elección?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no tengo ahí ninguna injerencia de ningún tipo. Si yo fuese como piensan mis adversarios, quedaría quién el presidente decidiera, pero no es así, no somos iguales, no se puede gobernar México sin autoridad moral. Si yo quisiera que quedara un ministro, una ministra, pues a ver, como era antes, en lo oscurito: Le pido el favor que considere la posibilidad…

No, prefiero ir a hablar con las comunidades de la Sierra Norte, de la Sierra Juárez, prefiero ir a Sonora, a Yécora, a ver cómo va la ampliación del camino de Chihuahua a Guaymas, prefiero ir con los yaquis. ¿Qué, no es justicia devolverles 30 mil hectáreas a los yaquis? ¿Qué se hace ahí en la Corte, en el Poder Judicial? Si les digo que para defender la industria eléctrica nacional nos cuesta trabajo.

Nos cuesta trabajo que se considere a los factureros como delincuentes, porque ahí está la macolla arriba, pero eso no significa que el país está en manos del conservadurismo y de Claudio X. González y de Héctor Aguilar Camín y de Krauze, aunque diga que no quiere polemizar conmigo; yo tampoco, no es un asunto personal, lo que pasa es que durante mucho tiempo callaron y no es porque les falta inteligencia, sino porque son muy conservadores y acomodaticios.

Entonces, hay que esperar lo que decidan libremente los ministros. Y también institucionalmente, porque ni modo que vamos a declararle la guerra al Poder Judicial, institucionalmente el que quede será reconocido, porque somos autónomos, somos independientes y tiene que haber colaboración, porque por encima de todo está el pueblo de México y adelante.

Hay cuestiones muy importantes como, por ejemplo, el que sigamos combatiendo la inseguridad, la violencia, lo que le importa a la gente, que siga mejorando el ingreso, que haya empleos, que se controle la inflación, esos son los temas, lo demás no es tan importante.

Ah y el tema de la transformación, el que nunca más regresen los corruptos, la gente lo está viendo así. Porque ellos están pensando que pueden regresar, aquí están los deseos de Claudio, pero no. Además, fíjense, qué desfigure, qué falta de respeto de las formas. ¿Dónde están los partidos? Él suplanta a los partidos. De acuerdo a la Constitución, los partidos son entidades de interés público y un representante del sector privado ya decide sobre los partidos. A lo mejor hoy le va a responder el del PRI o el del PAN que ellos no son peleles, que no son títeres, que no son floreros, que no están de adorno.

Muy bien. Seguimos adelante.

PREGUNTA: Buenos días.

Óscar Gonzáles, de Radio Relax 104.5 de FM.

Con el tema de la Clínica 25, señor presidente, ya ve que se encontraba en la zona oriente de la Ciudad de México, concretamente en la alcaldía de Iztapalapa, donde cientos de derechohabientes se encuentran muy angustiados, esto porque son grandes los recorridos que tienen que hacer para ser canalizados, una de ellas es la clínica que se encuentra en Texcoco. Preguntarle, señor presidente, si va a hacer reubicada o va a haber reconstrucción de la clínica 25.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues vamos a pedir información en el Seguro. ¿Es de régimen ordinario del Seguro Social?

INTERLOCUTOR: Así es. Y si tiene contemplada alguna fecha específica.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues hoy mismo te damos respuesta con un informe del director del Seguro, con Zoé Robledo.

INTERLOCUTOR: Perfecto. Así es.

Y, por otro lado, señor presidente, se había comentado de las mañaneras en caso de que lo sucedieran, el que venga después de usted, el hecho de que la mañanera continuara. ¿Si queda Morena nuevamente, usted apoyaría que sigan llevándose a cabo las mañaneras?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya no voy a opinar sobre eso, lo que sí es que recomendaría desde ahora que se tenga comunicación con la gente, lo más abierto posible y de manera directa, porque si no el gobernante queda atrapado por los medios de información, lo cercan y hay que brincar el cerco y hay que estarle informándole de manera directa a la gente.

Cuando nosotros triunfamos fue porque teníamos comunicación con la gente, no teníamos el apoyo de los medios convencionales. Pero llegamos a entregar 10 millones de ejemplares del periódico Regeneración, era el medio más visto en el país. O sea, la información es poder; también que se entienda que el poder sólo es puro y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás, pero información es poder.

¿Saben qué hacen los grandes medios, no sólo en México, en el mundo?

Si se dedican a fabricar vehículos, si se dedican a tener bancos, si son banqueros, tienen también medios de información, porque el medio de información lo usan para extorsionar a los gobiernos.

Si ustedes hacen un análisis económico sobre lo que deja una empresa de información como tal, puede ser que pierdan, pero como no es esa empresa, sino es un consorcio y esa empresa juega un papel, entonces pueden perder en esa empresa, pero ganan en todas las demás y ganan muchísimo.

Entonces, para que la autoridad no esté sometida, chantajeada por esos corporativos, se requiere tener información directa.

Además, hay que garantizarle al pueblo el derecho a la información, puede ser que no sea mañanera, que sea al mediodía, en la tarde, que se tome, ¿cómo se llama?, un video diario o dos veces al día, pero que se esté informando.

Y que no se haga a través… Bueno, que lo principal sea que informe el presidente o la presidenta, aunque informen todos los demás. Pero ya yo no vuelvo a dar consejos: Sigan con la mañanera. No, no, no, cada autoridad tiene sus estilos y es continuidad en el proyecto, con cambio.

Y yo para ese entonces voy estar allá escribiendo mi libro sobre el pensamiento conservador, que me va a llevar como cinco años terminarlo, de tres a cinco años, ya para entonces. Porque ya voy a terminar mi ciclo y ya dije que ni a los familiares ni a mis hijos… Que me lleguen a visitar, sí, pero va a estar ahí el letrerito: ‘Nada de política’, porque si no, imagínense.

Y tampoco redes sociales. Y que una invitación para ir un congreso y que una exclusiva; voy a procurar que ni una foto. Ya, se cierra el ciclo.

Ya les dije que el libro que voy a escribir el año, bueno, ya este año voy a empezar a escribirlo, a casi a finales para que yo lo publique antes de irme, que va a ser el último sobre política, que va a ser como el final de la odisea, el final del camino.

A veces me dan ganas de ponerle Fin, pero lo estoy pensando. Pero ya tengo la idea de cómo lo voy articulando. Ya va a ser mi legado político y ya lo demás que escriba… Porque sí, no voy a dejar de escribir porque, si no, no podría salir adelante. Pero sí va a ser más académico, más teórico y para publicar cada tres años, cada cinco años. Pero sí van a tener muchas tareas.

Parte de lo que sí voy a hacer, no sé si pública o en corto, a quien vaya a entregarle, es dejarle un testimonio de lo que considero queda pendiente. Esto que estamos hablando, por ejemplo, del Poder Judicial. Me faltó ya va a ser muy difícil, desmantelar todo el gobierno paralelo que crearon para proteger las políticas neoliberales y otras cosas.

Claro, voy a avanzar este año, porque hay quienes ya se frotan las manos porque dicen: ‘Ya se está pasando el tiempo, ya se va a ir, ya se va a ir, ya se va a ir’. Pero no, todavía falta, vamos a hacer más cosas.

Pero no vamos a terminar de llevar a cabo toda la transformación. Por ejemplo, va a quedar pendiente la reforma electoral, que hay que hacerla, me refiero a la reforma constitucional, para que sea el pueblo el que elija a los consejeros del INE.

Ayer me decía el señor del avión, me decía: ‘Usted fue tres veces candidato y usted ganó por el INE’, por eso fue que le dije: No nos vamos a entender, o sea, tenemos visiones distintas.

No, si el INE sigue como está, es un peligro para la democracia, lo vimos en la elección pasada, cómo quitaron candidatos sin fundamento legal. Al candidato de Michoacán lo quitaron porque supuestamente no comprobó 30 mil pesos, o los comprobó a destiempo.

No, no, no, es mafia, claro que eso hay que cambiarlo, quitarlo, hay que reformarlo. En cambio, el señor de ayer estaba pensando en que lo opuesto, lo que buscamos es destruir el INE.

Entonces, sí van a quedar cosas pendientes que se deben de transmitir a quien venga, decir: Mira esto está así, yo ya no pude, no me alcanzó el tiempo, estaba muy enraizado este mal. Quitamos las raíces más gruesas, las arrancamos, pero todavía hay estas ramificaciones y hay que seguir haciendo la labor. Cuando menos cumplir con decirle eso. Si no lo consideran, tampoco hay problema, pues.

Yo cuando dejé la jefatura de gobierno no volví a tratar ningún tema sobre la jefatura de gobierno de la ciudad, hasta se me olvidaban las cosas al año, a los dos años, porque ya estaban los nuevos servidores públicos.

Muy bien. Vamos contigo.

PREGUNTA: Buenos días, presidente. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Buenos días a todas y a todos.

Presidente, esta decisión que va a tomar hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 11 ministros, es muy importante, hoy se va a decantar si estos ministros votan por un proyecto de nación, como los corruptos gobiernos neoliberales que hemos tenido en el pasado, o si votan por el progresismo.

En ese contexto, presidente, preguntarle, acerca de estas decisiones que se tomaban en el pasado. Decir que Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, el principal candidato a presidir el máximo tribunal constitucional de México, hombre cercano a Felipe Calderón, pues laboró de julio de 2008 a noviembre de 2012 en el Servicio de Administración Tributaria. Al frente de esta institución condonó 392 mil millones de pesos a grandes contribuyentes.

De la lista que nosotros hemos revelado en Contralínea sobre estos contribuyentes que fueron beneficiados destacan 60, a esos 60 les condonó créditos fiscales de entre un mil millones de pesos y siete mil millones de pesos.

Preguntarle por estas decisiones que se tomaban en los gobiernos pasados, específicamente el gobierno de Felipe Calderón, de siempre, siempre, siempre, ayudar a los más ricos, a las trasnacionales, fuera por la vía de los impuestos, por la vía de la privatización de las empresas públicas, como lo hizo con Luz y Fuerza del Centro, a costa del dolor de la mayoría de los mexicanos.

En ese contexto, también preguntarle sobre esta falacia, que siempre andan diciendo que el pobre es pobre porque quiere, porque no se esfuerza, cuando en realidad los gobiernos pasados contribuyeron y de manera muy, muy grave a esta desigualdad social, a esta brecha social entre ricos y pobres al beneficiar siempre a la clase empresarial.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, las dos cosas que planteas son muy buenas. A mí me gustaría dar respuesta, primero, a tu última reflexión. Eso es parte del pensamiento conservador, se afianzó mucho en el porfiriato, aunque viene de tiempo atrás, pero en el porfiriato se decía que era un asunto de la fortuna, de la suerte, que desde que existía el mundo había quienes tenían la suerte de salir adelante y otros, la mayoría, que no iban a poder salir adelante, es decir, que el que nace pobre muere pobre, el pensamiento conservador es eso.

Nosotros pensamos distinto, nosotros pensamos que tiene que ver con oportunidades y que tiene que ver con la movilidad social, que es responsabilidad del Estado o de los gobiernos, porque el más pobre, el hijo de un campesino, de un obrero, de un maestro, de un pequeño comerciante, con el estudio, con el trabajo, puede ascender en la escala social.

Entonces, ellos cancelaron la movilidad social, dijeron: ‘No pueden los pobres salir de pobres’, incluso se llegó a pensar, en el auge del pensamiento neoliberal, recientemente, que los que no entraban en una sociedad de consumo, los que no participaban en el mercado pues tenían que desaparecer y que no había problema. Lo más inhumano que se pensara.

Por eso digo que aquí el neoliberalismo o el neoporfirismo no pudieron con nuestras culturas, por eso hablo de la grandeza cultural de México, porque todo eso se resistió.

Hay un mensaje —y ojalá y lo rescatemos, nada más que va a estar difícil— de una señora, ayer lo vi o antier, que dice eso, de que el pobre es pobre, lo mismo, porque no trabaja o porque vive del gobierno.

Y hay en el mismo mensaje la respuesta, que es muy buena. A ver si me acuerdo de… A lo mejor te mandan un mensaje del que contestó. Es tu pregunta, porque la gente está muy presente. Es uno que a veces es también religioso, bueno, son muchos los religiosos. Pero este es el pensamiento.

¿Sabes dónde trato yo ese asunto?

En el último libro. ¿Te acuerdas de cuando hablo de la suerte o quienes tienen la fortuna? Creo que lo trato en La economía moral, sobre el pensamiento conservador.

Pero, bueno, la respuesta yo creo que más clara, contundente, es el ejemplo de nuestros paisanos migrantes. Si el pueblo de México fuese flojo, indolente, pues no saldría adelante en ninguna parte.

¿Y cómo es de que se van los mexicanos por necesidad a buscarse la vida en Estados Unidos y allá mejoran sus condiciones económicas y hoy nos envían casi 60 mil millones de dólares, envían a sus familias casi 60 mil millones de dólares, es la principal fuente de ingresos del país? ¿Qué demuestra esto?

Pues que el pueblo de México es un pueblo trabajador, un pueblo que sale adelante donde hay oportunidades. Nada de que está condenado el pobre a morir pobre, no. Y si no hay explotación y si hay buenos salarios y se garantiza el Estado de bienestar, claro que salimos adelante.

México ya es no sólo una potencia economía, México es de los países en la actualidad con mejor distribución del ingreso, con mejor distribución de la riqueza, es uno de los países con más felicidad, con más esperanza. Nos querían quitar hasta el derecho a la esperanza; no han podido, por eso es el coraje. Y tenemos que seguir adelante, ese es el pensamiento que tenemos que seguir enfrentando.

Y no enfrascarnos en discusiones que no nos van a llevar a nada. Es como se dice en mi tierra y en mi agua, cuando alguien está muy cerrado: Ya no hablemos, siga usted su camino, es muy difícil que nos entendamos. Ah, su hijo quién sabe, su hija, porque es una nueva generación, pero ya el caso de usted ya está muy avanzado. Y así nos pasa a todos.

Pero la gente humilde, imagínense la ingenuidad que hay, es un libro en blanco, porque no tienen prejuicios. El que ya tiene un poco de nivel académico ya se siente que lo sabe todo, está totalmente cerrado o es muy difícil que cambie, porque ya se siente conocerlo todo; además, no quieren dar su brazo a torcer, es muy difícil que digan ‘me equivoqué’, prefieren la autocomplacencia, el autoengaño. Nada más respetarlos, quererlos mucho y razonar y argumentar, decir: No nos vamos a entender, te respeto mucho, no pelearnos.

Pero sí hay mucha gente que está tomando consciencia, bueno, tan es así que la mayoría de la gente, la mayoría del pueblo nos apoya, la mayoría. Les comentaba yo lo del avión de ayer, pues es un señor que se para y otros a tomarse foto conmigo y muy respetuosos y todo. Y el señor también respetuoso, pero con ese pensamiento; entonces, ya le dije: Ya no nos vamos a entender, pensamos distinto, es todo.

Y los que viajan en avión o los que viajamos en avión pues no somos los pobres, es una clase media y ahí aplauso. No quiere decir toda la clase media, no, son sectores.

Entonces, es cuestión de seguir adelante, adelante, orientando, informando y también no descartar que haya gente que cambie, porque también la realidad es muy fuerte, muy evidente.

Además, cómo van a seguir. Este señor, con todo respeto, bien terapeado, esto de que ‘usted ganó tres veces o participó tres veces gracias al INE’ y desconociendo que lo que se está buscando es precisamente que se afiance la democracia, que se profundice en el hábito democrático, que no haya imposiciones, que no haya fraudes. Pero el señor pues no sabe de los fraudes.

Si hay un país en el mundo lamentablemente vinculado a fraudes es México y eso es lo que tenemos que liquidar, acabar y por eso es una de las cosas pendientes que van a quedar, una verdadera reforma democrática, porque la corrupción se gestó en México al amparo de la falta de democracia.

Entonces, sí es indispensable que haya democracia y que haya revocación de mandato y que no sean las elites las que decidan, que sea el pueblo el soberano y que valga lo mismo el voto de un acaudalado que el voto de una gente humilde, eso es lo que hay que reforzar.

Y lo otro que dices, pues también tienes razón porque, no sé si sea el más rico, eso ustedes lo van a investigar, no estoy sosteniendo eso, pero ese ministro fue, antes de ser funcionario público, encargado de un despacho fiscal que defendía a empresas extranjeras.

Luego, entra con Fox como director jurídico del SAT.

¿Qué hizo Fox?

Pues yo tengo la experiencia de que devolvió impuestos. Ya hablamos aquí de un juicio, no sé si de Jumex o de El Valle, donde a esta empresa le devolvieron el IVA, esta empresa asesorada por Diego Fernández de Cevallos y todo lo que le devolvieron lo recogieron del presupuesto de las participaciones federales a los estados. Como yo era jefe de gobierno, además de que protesté, pues me dolió mucho porque tuvimos que regresar dinero de las participaciones para que le entregaran a esta empresa su devolución del IVA.

Yo no sé si entonces este señor era el director jurídico del SAT. Pero luego lo ponen de director de grandes contribuyentes del SAT.

¿Cómo está la estructura de recaudación? ¿Quiénes son los que deben de pagar más?

Los grandes contribuyentes, los llamados grandes contribuyentes.

¿Y a quiénes se les devolvían los impuestos?

A los grandes contribuyentes.

Y luego, director del SAT en la época de los grandes contribuyentes y de las facturaciones falsas.

Porque hace falta el estudio. Es que yo no sé qué hacen las universidades, la academia, los centros de investigación, los medios, pero imagínense una investigación de cuándo surgieron los procesos de facturación falsos. Yo empecé a escuchar de eso hace 10 años, 12, las llamadas factureras, empezaron con Calderón y tuvieron su auge en el sexenio pasado. ¿Quién las impulsó? ¿Cuánto fue el desfalco a la hacienda pública?

Entonces, sí está interesante lo de hoy para ver qué va a pasar. Pero ya les dije, si hasta los que nosotros propusimos se hicieron a un lado, no le entraron a la transformación, porque es muy cómodo estar del lado de los conservadores, aplauden los del gremio de abogados, un señor, abogado, honorable, jurisconsulto, gente distinguida.

Imagínense la fuerza que tenía ese gremio que en la época de Salinas quitaron del Código Penal que la corrupción era delito grave, lo quitaron del Código Penal; es hasta ahora con nuestras reformas que ya es delito grave. Pero estos ministros regresaron, nos echaron para atrás el que la defraudación fiscal fuese delito grave con detención preventiva, lo echaron para atrás.

Pero está interesante, no es para aburrirse.

INTERLOCUTORA: Presidente, en esta confrontación de proyectos de nación también hay otro tema que le quiero mencionar: el 20 de diciembre pasado el Instituto Nacional de la Transparencia, el INAI, decidió ya quiénes van a ser sus dos expertos para el consejo técnico que va a verificar o auscultar, a evaluar a los aspirantes a consejeros y consejeras del INE, impuso estos dos personajes. Uno de ellos es Sergio López Ayllón, un académico del CIDE, que se refugió en el CIDE, pero que también fue funcionario en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y en el sexenio de Vicente Fox. Él pertenece también a este órgano de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, es decir, es cercano a Claudia X. González Guajardo.

Además, se propuso, la segunda propuesta es una mujer, de nombre María Esther Azuela Gómez. Ella también fue funcionaria en el sexenio de Zedillo, estuvo en el antiguo IFE, Instituto Federal Electoral y después fue funcionaria en el sexenio de Vicente Fox.

Todo esto pues el INAI no lo informa a pesar de ser el órgano de la transparencia, el órgano que se supone debe garantizar el derecho humano a la información de todas y todos, pues no dio este tipo de detalles, los omitió prácticamente.

Y lo importante aquí es que ambos en sus cuentas de Twitter, tanto Sergio López Ayllón como María Esther Azuela, pues estuvieron promoviendo la marcha que convocó Claudio X. González Guajardo en contra de la reforma electoral y han estado, pues sí, muy activos en ese sentido en sus redes sociales también en contra de su gobierno.

Preguntarle, porque usted hace un momento decía que esta es un pendiente para su gobierno, que no va a poder desmantelar todas estas instituciones que se crearon. Preguntarle su opinión al respecto, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues que no vamos a poder, ya eso está podrido, o sea, eso nació para ser un parapeto, para simular de que hay transparencia en el país, o para eso lo crearon. Es un organismo del conservadurismo corrupto de México, ya no hay ni qué pensar que van a salir cosas buenas de ahí.

Ellos desde que nacieron con Fox lo primero que plantearon fue mantener el secreto tanto el fraude de Odebrecht, como precisamente la lista de todos los que recibieron apoyos en condonación de impuestos durante Fox, las dos cosas y es el instituto de la transparencia.

Por eso, si Kafka fuese mexicano, sería costumbrista. O sea, no nos estemos mortificando mucho por eso, lo que hay que buscar es seguir luchando porque estos no dejan de ser aparatos burocráticos. Es como los que quieren hacer la labor de zapa en contra de nosotros en las redes sociales, o con bots, incluso con los periódicos, las revistas.

De veras, es muy difícil.

La lucha para transformar, para cambiar, requiere de muchas fatigas, de mucho trabajo:

Primero, de no faltarle el respeto al pueblo, de no menospreciar al pueblo y partir de que se le puede manipular, primero, decir: no, a nadie se le manipule y a todo mundo se le respeta, primero.

Segundo, hay que ir a ver a la gente, hay que hablar con la gente. ‘No, es que estoy muy cómodo y desde ahí estoy mandando mensajes y como estoy enojado en contra del gobierno y del presidente pues a ver qué digo. No soporto que esté diciendo que en 50 años no se había visto lo de ahora, de la fortaleza del peso. ¡Uy, me molesta!’

Pon a Carmen Aristegui, pon lo que puso del peso. Un experto, o sea, cómo no se van a cuidar en eso, son cuestiones elementales. Pero no estoy poniendo los enfados de Marín, el gruñón de Marín, con todo respeto, no, es Carmen Aristegui, para que vean qué nivel es sobre el peso, de cómo nos daña. O sea, el que no se devalúe el peso, el que esté fuerte el peso no nos ayuda, es lo que dice, según un experto. Y así es el periodismo del Reforma, Y claro, gentes como el señor del avión, pues desde luego que sí tienen razón, es correcto, o sea, ‘ya se me hacía que esto estaba mal, pero aquí viene un experto y me lo explica y ya me convencí’.

¿No lo han encontrado? Miren esto:

‘#Entérate. Estabilidad peso-dólar ha dañado el crecimiento económico: experto’.

INTERLOCUTORA: Presidente, por último, la semana pasada usted hablaba del Fobaproa, estaba usted reflexionando o más bien ironizando que el presidente Ernesto Zedillo se equivocó por muy poco al calcular que esta deuda de los banqueros y de los más ricos, también algunas transnacionales, nos iba a costar 125 mil millones de pesos, cuando en realidad nos ha costado hasta ahora tres billones de pesos.

Nosotros en Contarlínea revisamos los informes más recientes del IPAB y resulta que en 21 años, de 2000 a 2021, sólo se han recuperado 110 mil 757 millones de pesos por concepto de recuperación de bienes y también por venta de bienes del rescate bancario de Ernesto Zedillo; es decir, ni siquiera el cinco por ciento de lo que se ha pagado por este gran latrocinio.

Preguntarle, presidente, si realmente alguien que se considera por muchos o por algunos como una eminencia en economía se puede equivocar de tal forma o es parte del desprecio que tienen estos oligarcas, que tuvo el propio Ernesto Zedillo hacia el pueblo de México y que siguen teniendo hasta la fecha este desprecio, que no se habló con la verdad y que en realidad se sabía desde entonces que esto se iba a acabar pagando hasta 2042, como va a resultar ser, si no es que se extienda un poco más esta deuda de los ricos que se socializó hacia todos los mexicanos y mexicanas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es un pensamiento, lo mismo, conservador, porfirista.

Y por eso hablamos que neoliberalismo es neoporfirismo, esto ya se aplicó, esta política de entreguismo de apoyar a los de arriba, a las élites, se aplicó cuando Porfirio Díaz. Él era un dirigente popular, no tan vinculado al pueblo, pero sí venía de abajo y se propuso llegar al poder y entrar a la aristocracia de aquél entonces.

Entonces, va a ser muy difícil que se encuentre algo de Porfirio Díaz a favor de los pobres. Yo lo he estudiado y casi no hay nada, lo que hay es la justificación de la esclavitud, de decir: ‘Ni modo, es muy doloroso, pero se necesita’ o ‘es muy doloroso aplicar la leva —es decir, obligar a los jóvenes, a las personas a formar parte, por la fuerza, del Ejército—, pero hay que hacerlo’.

De las cosas que he encontrado, otra cita, nada más que no es directa… Tengo una de él directa, en donde se burla de los indígenas diciendo que se sentían los dueños de las tierras y que acapararan la tierra como si fuesen de ellos las tierras. Pues claro que eran de ellos y por eso había que despojarlos, para entregar esas tierras —volvemos a lo mismo— a la gente con iniciativa, a la gente que llevara progreso.

Entonces, el despojo de las tierras de los yaquis, de los mayas era por eso, con ese ideal. Entonces, ahí mandaba a los militares más crueles a cometer crímenes, ahí se entrenó Huerta y se entrenaron todos, Bernardo Reyes y cada determinado tiempo los condecoraban por sus méritos en las guerras contra los mayas, contra los yaquis, contra los mayos, condecoraciones. Entonces, es un pensamiento.

Y él se casa con Carmelita, que era de la aristocracia, hija de Matías Romero, que había estado —para que vean la falsedad en la política— de secretario de Sebastián Lerdo de Tejada, secretario del Interior, lo que es secretario de Gobernación. Y Porfirio los echa con un Golpe de Estado, a todos al exilio. Y empiezan a regresar y se empiezan a acomodar y de los primeros que regresan son Romero Rubio y su familia y la hija de 17 años se casa con Porfirio, que había enviudado, era viudo, tenía 52 y la hija de Romero Rubio, 17, Carmelita. Pero él buscaba meterse. Porque Carmelita tocaba el piano y era educada, bien formada.

Hay un personaje en ese entonces extraordinario, José María Iglesias, que también va al exilio y regresa, pero no vuelve a aceptar ningún cargo, porque Lerdo tampoco regresa, él muere en Nueva York, pobre y como ya estaba Porfirio lo van a buscar y le hacen homenajes, discurso de Bulnes de buenísimo, porque dice: ‘Lerdo extraordinario, de primera, pero Porfirio insustituible, mucho mejor’.

Entonces, Iglesias está viendo todo, cómo manipulan el cuerpo, la traída de Lerdo y le dice a sus hijos ‘Tengo ahí unas acciones de una mina en Chihuahua, cuando yo me muera usen eso para mis funerales. Van a venir a buscarme’. Porque Iglesias había participado, había estado de presidente de la Suprema Corte, era de los tres que estuvieron en Paso del Norte defendiendo la República, era Juárez, Lerdo e Iglesias; además, brillante y honesto’.

Entonces les dice a los hijos: ‘Usen ese dinero para mi funeral y lo quiero así’, hasta cuántos caballos iban a jalar la carreta y todo, qué colores de los caballos negros, eran caballos negros’.

Y sí, se cae en el hueco de un elevador, se muere y llegan por el cuerpo y los hijos ‘No, porque nuestro papá nos dejó dicho esto’ y ya es un funeral distinto.

Pero Porfirio siempre queriéndose congraciar con los potentados y nada a favor de los pobres, nada, nada, nada.

Cuando es la batalla decisiva para expulsar a Lerdo, hay un pueblo que les recomiendo visitar Tecoac en Tlaxcala, porque ahí fue la batalla decisiva, venía avanzando con la bandera del Plan de Tuxtepec.

¿Cuál creen que era la consigna?

Sufragio efectivo, no relección. No sé si el sufragio efectivo, la verdad; la no reelección era la bandera que enarbolaban en contra de Lerdo.

Y ahí en Tecoac, se da la batalla, pero antes de la batalla los pueblos de Tlaxcala tenían conflicto con las haciendas, entonces lo reúne Porfirio y les dice, se sube a una mesa y les dice: ‘Si ustedes me ayudan en la batalla, cuando yo llegue al poder les voy a restituir sus tierras que les han quitado los hacendados’. Pues, es lo único y no cumplió, es lo único.

Juárez, que era muy cuidadoso también en el manejo del lenguaje y en sus escritos y todo, sí tiene cosas bellísimas acerca de los pobres, no muchas, pero tiene una buenísima, a ver si la tengo por ahí, sobre los ricos.

Y que conste, ¿eh?, no estoy en contra de los ricos, estoy en contra de los corruptos, pero la historia ayuda a entender. Es por lo que estás preguntando sobre este comportamiento.

INTERLOCUTORA: El desprecio que tienen.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Del desprecio. Entonces, no es nada más la parte económica, porque Zedillo no era multimillonario, no era millonario, no, es un pensamiento conservador. Entonces, ellos quieren estar bien con los ricos.

Zedillo quiso estar bien con los banqueros, los grandes empresarios de México. Bueno, no le importaba el pueblo, ni el pueblo pobre, ni el pueblo en general, no le importaba la vida pública, porque si le hubiese importado el pueblo pues no le deja la deuda que nos dejó, no deja esa deuda. Y si le hubiese importado la vida pública, no hubiese entregado todos los ferrocarriles a dos empresas extranjeras con el añadido de que se fue a trabajar a una de esas empresas cuando terminó, se fue a trabajar de asesor.

Pero decía yo: y no es que finjan, no es para hacerles la barba o por zalameros, sino que muchos sienten que es un gran economista, que fue un extraordinario gobernante y ahí es donde hay que decir: primo hermano sigue tu camino.

INTERLOCUTORA: Gracias, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, pero no, ya con eso. Nos vemos mañana, quedan dos compañeras, ella y ella, ya, mañana hablamos ya, mañana. Están más complicadas las preguntas de ahora que las que me hicieron…. Mejor mañana.

