Ramkumar Ramanathan consigue la plaza para la siguiente fase tras ganar en la ronda previa de calificación

Cómo la extensa red de espías chinos logró engañar a Occidente durante décadas

En su libro “Spies and lies: how China’s greatest operations fooled the world”, el investigador Alex Joske explica cómo el régimen influyó sobre políticos, académicos y diplomáticos a través de una enorme red de agentes de inteligencia encubiertos para moldear una percepción global distorsionada sobre una supuesta China abierta y democrática