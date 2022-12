Ranking Apple en México: top 10 de los podcast más populares

Considerado como uno de los formatos digitales más “íntimos”, los podcast han ganado fama y se han posicionado entre el gusto del público mexicano a raíz de la llegada de plataformas por streaming en el nuevo milenio como es el caso de Apple.

Su boom fue significativo desde que surgió la pandemia de coronavirus en 2020, que obligó a la mayoría de las personas a permanecer en el confinamiento, quienes a su vez empezaron a experimentar formatos y canales diversos para informarse y entretenerse.

Los podcast son productos de audio que están disponiblesa través de archivos o plataformas por streaming y una de sus grandes ventajas es que el usuario puede escucharlo cuando lo desee y cuantas veces quiera.

Sin embargo, el podcast no es algo nuevo, sino que se trata de un producto que gozó de amplia popularidad a principios del siglo XXI, pero que luego quedó relegado por la llegada de los discos compactos, ipods, entre otros.

No obstante, su fácil acceso, los amplios géneros y sus diversas narrativas han facilitado su nuevo apogeo y muchas empresas han comenzado a apostar nuevamente por ellas para llegar a más usuarios.

Actualmente este tipo de producciones han sido bien recibidas en México y prueba de ello son estos 10 podcast que están en boca de todos.

1. La Cotorrisa

Ricardo Pérez y Slobotzky se ponen a cotorrear como siempre, pero ahora lo están grabando. Escuchalos todos los miercoles hablando de noticias extrañas, datos curiosos, anecdotas hilarantes y aliviana el ombligo de la semana.

2. Leyendas Legendarias

Un podcast de comedia donde cada semana exploraremos historias de asesinos en serie, fantasmas y eventos históricos peculiares, notorios o fantásticos. (Spanish)

3. Relatos de la Noche

En la tradición de los clásicos de la radio, aquí se cuentan las historias, relatos y leyendas que habitan las calles de México e Iberoamérica. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

4. Se Regalan Dudas

Se Regalan Dudas nace de la infinita necesidad de cuestionarnos todo, todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Qué alternativas hay? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿Cómo tomar decisiones informadas? Coexistir para vivir más intensamente sin dejar de crecer. Tenemos tantas dudas que te las queremos regalar. Lety Sahagún y Ashley Frangie crearon este podcast para abrir un espacio donde invitan a expertos, amigos y gente que admiran, que sabe y no sabe de todo eso de lo que tendríamos que estar hablando.

5. La Corneta

Música, actualidad, estilo de vida y humor

6. Psicologia Al Desnudo | @psi.mammoliti

Psicología Al Desnudo surge de la idea de hacer llegar la Psicología a todas aquellas personas interesadas en el área y sobre todo, de la pasión por todas las temáticas relacionadas a la salud mental.Episodio a episodio, Marina Mammoliti, Psicóloga Clínica, irá reflexionando en torno a las temáticas que preocupan a las personas estos tiempos, para arrojar luz sobre ellas y caminar con vos hacia el bienestar.www.psimammoliti.com| Podcast por @psi.mammoliti |

7. Relatos en inglés con Duolingo

Mejora tu inglés y tu conocimiento del mundo angloparlante gracias a fascinantes historias de la vida real, narradas en un inglés fácil de entender y con comentarios en español para ayudarte con el contexto. Creado por Duolingo, la mejor manera de aprender un idioma. Presentado por Diana Gameros en colaboración con Adonde Media.

8. Historia para Tontos Podcast

WEEEEEEY.. Somos un podcast enfocado en contar la historia de una manera divertida, siempre buscándole el punto interesante, real y sabroso.tenemos la idea de que al que no le guste la historia es por que se la contaron mal y para contar la historia siempre tiene que haber un WEEEEEY. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

9. LA PENSION

10. Más Allá del Rosa

Buscamos el empoderamiento femenino platicando sobre todo tipo temas importantes y necesarios de la mujer en la actualidad. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

*Algunas descripciones podrían no estar disponibles porque la plataforma no las proporciona.

Apple en el streaming

Con sus servicios de audio y video, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Mike Segar)

Apple Inc. es una empresa estadounidense que produce equipos electrónicos, software y también proporciona servicios de audio y video a través de sus diversas plataformas por streaming.

Se trata de una compañía que ha sido considerada en diversos años como una de las más llamativas y valiosas en el mundo. Según The Wall Street Journal, en agosto de 2018 Apple se convirtió en la primera forma en lograr una capitalización por encima de los 2 billones de dólares.

De acuerdo con el reporte del cuarto trimestre de 2022, la compañía tuvo ingresos anuales por $394,300 millones de dólares, un aumento del 8% en una comparación interanual.

Spotify y Apple buscan liderar el mercado de streaming musical y de podcast. (Infobae/Anayeli Tapia)

A través de su servicio, los usuarios de “la manzanita” pueden acceder a más de 45millones de canciones, más de 30 mil playlist y diversos podcast. Al igual que sus similares, permite descargar las canciones y escucharlas sin conexión.

En cuanto al servicio de iTunes para ver series y películas, los usuarios pueden conocer en tiempo real los contenidos y recomendaciones no sólo de la misma plataforma, sino también de canales o servicios que ofrece, los cuales pueden ser disfrutados en tiempo real o bien ser descargados y disfrutarlos sin conexión a internet.

Entre los títulos que ofrece la compañía está Acapulco, producida por el mexicano Eugenio Derbez; Slow Horses, en donde aparece el actor Gary Oldman; dramas coreanos como Pachinko; series como El Show de Snoopy, entre otros.

