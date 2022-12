Efemérides del 31 de diciembre: qué pasó un día como hoy

No hay fechas sin importancia, cada uno de los 365 días que conforman el año tienen conmemoraciones significativas, hechos que los marcaron y que son recordados cada año hasta volverse efemérides.

Las efemérides abarcan desde sucesos épicos, lamentables tragedias y avances científicos, hasta nacimientos y muertes de personajes importantes como líderes sociales, científicos y artistas.

Porque aquel que olvide la historia está condenado a repetirla, aquí están las efemérides más importantes de este sábado 31 de diciembre.

406: Vándalos, suevos y alanos cruzan el Rin, que estaba congelado, empezando la invasión de Galia.

1147: En Tortosa, Ramón Berenguer IV reconquista la ciudad.

1229: La ciudad de Palma de Mallorca —en manos de los musulmanes, es conquistada por Jaime I el Conquistador.

1431: En Granada, Yusuf IV es proclamado sultán, tras una sublevación popular que destrona a Muhammad IX.

1556: En España, el humanista y poeta de origen etíope Juan Latino, recibe en la Universidad de Granada la cátedra de gramática y lengua latina, convirtiéndose en la primera persona de raza negra en recibir estudios universitarios europeos.

1584: En España, Felipe II firma con la Liga católica, dirigida por Enrique de Guisa, el Tratado de Joinville, por el que se comprometen a expulsar a los protestantes.

1704: En la isla de Tenerife (Islas Canarias), erupciona el volcán Teide.

1730: En Japón se registra un terremoto que deja un saldo de 200.000 muertos. Hacía tres meses se había registrado un terremoto con 137.000 víctimas. (Ver Terremotos anteriores al siglo XX).

1784: En España, Carlos III establece la pena de galera para reforzar la lucha contra los piratas.

1812: En el marco de la Guerra de la Independencia Argentina, sucede la Batalla de Cerrito.

1813: En Ginebra, tras ser expulsadas de Suiza las tropas napoleónicas, se establece un Gobierno provisional, efeméride que se celebra todos los años.

1832: En España, el rey Fernando VII declara públicamente que el decreto por el que había derogado la Pragmática Sanción carecía de valor.

1844: En España se aprueba una Real Orden para la creación de los ferrocarriles.

1851: En el canal de La Mancha se inaugura el primer cable submarino tendido, entre las ciudades de Dover (Inglaterra) y Calais (Francia).

1852: Luis Napoleón Bonaparte, presidente de la República francesa, expide un decreto en el que restablece el águila francesa de la Legión de honor.

1857: En Canadá, la ciudad de Ottawa se convierte en la capital.

1874: En España se constituye un gobierno provisional bajo la dirección de Antonio Cánovas del Castillo tras el golpe del militar Arsenio Martínez Campos y se decreta la restauración de la monarquía, tras la adhesión del capitán general de Castilla la Nueva, Primo de Rivera.

1912: En España se crea el Instituto de Medicina Legal.

1913: En España, el Ministerio de la Gobernación establece la censura sobre el material cinematográfico.

1916: Carlos I es coronado como emperador de Austria-Hungría.

1924: En São Paulo (Brasil) se inaugura la Carrera de San Silvestre, que se celebra anualmente hasta la actualidad.

1929: En la India, el Congreso Nacional, inspirado por Gandhi, se declara a favor de la completa independencia de la India.

1929: En Buenos Aires (Argentina), Raquel Líberman (1900-1935), mujer rusa víctima de trata, denuncia a la organización judíopolaca Tsvi Migdal y logra desarticularla.

1939: En Viena se oficia un concierto extraordinario de la Orquesta Filarmónica de Viena, dirigida por el austríaco Clemens Krauss, que marcaría la creación del Concierto de Año Nuevo de Viena a partir del 1941.

1944: En el marco de la Segunda Guerra Mundial, Hungría le declara la guerra a Alemania.

1958: Finaliza el Año Geofísico Internacional.

1958: En La Habana (Cuba), el dictador Fulgencio Batista parte hacia el exilio. Comienza el Gobierno revolucionario de Fidel Castro.

1970: La comisión del Acuerdo de Cartagena estableció una política común hacia la Inversión Extranjera Directa (IED), expresándose en la decisión N° 24

1972: Un avión Douglas DC-7, con ayuda para Nicaragua, cae al mar tras despegar de San Juan (Puerto Rico). Mueren todos los pasajeros, entre ellos el beisbolista puertorriqueño Roberto Clemente.

1973: En España, Francisco Franco nombra a Carlos Arias Navarro presidente del Gobierno español, tras el asesinato once días antes del almirante Carrero Blanco.

1978: En Colombia, el Movimiento 19 de Abril sustrae más de 5000 armas de una guarnición militar conocida como Cantón Norte.

1982: En el País Vasco inicia sus emisiones (en pruebas) la señal Euskal Telebista, en idioma vasco, con el mensaje del lehendakari vasco Carlos Garaikoetxea. Años más tarde, se renombraría, Euskal Telebista Bat.

1986: En el hotel Dupont Plaza, en San Juan (Puerto Rico), un incendio deliberado mata a 97 personas.

1998: Se implementó el Euro como moneda europea.

1999: Estados Unidos entrega la administración del Canal de Panamá a la República de Panamá.

1999: Se realiza la primera superproducción de televisión en alta definición titulada El Día del Milenio.

2000: Concluyen el siglo XX y el II milenio.

2001: En los 12 primeros países de la zona euro salen de circulación las antiguas monedas nacionales.

2001: Microsoft finaliza el soporte técnico todos los Windows anteriores a Windows 98. Es decir, Windows 95, Windows 3.x, Windows 2.0, Windows 1.0, Windows NT 3.5,3.51 y Windows NT 3.1

2001: El gobierno de José María Aznar elimina el servicio militar obligatorio.

2008: En la sede central de EITB, en Bilbao (España), la banda terrorista ETA coloca una bomba.

2009: Eclipse lunar parcial y luna azul a la vez, visible en Asia, África, Europa y Oceanía.

2015: Se produce un incendio de grandes dimensiones en The Address, un gran rascacielos de la ciudad de Dubái (Emiratos Árabes Unidos) y cerca al Burj Khalifa. El incendio se declaró a las 21:30 hora local (UTC +4). A pesar de la gran magnitud del incendio, la celebración de Año Nuevo en la ciudad (con fuegos artificiales) no fue interrumpida. Se reportaron 14 heridos.

2017: En Guanacaste (Costa Rica) se estrella una avioneta con 12 pasajeros ―10 estadounidenses y 2 costarricenses― debido a los fuertes vientos.

2019: En Zacatecas, México, se registra una riña en el Cereso de Cieneguillas que deja un saldo de 16 muertos y 5 heridos.

2019: Se reportó a la OMS que 27 personas padecían un tipo de neumonía de causa desconocida. La mayoría eran trabajadores del Mercado de Mariscos de Wuhan. Siete estaban en condición crítica. Como resultado, Hong Kong, Macao y Taiwán intensificaron labores de vigilancia en las fronteras. Días después se la llamaría COVID-19 (del acrónimo inglés Coronavirus disease 2019), o simplemente, coronavirus.

2020: Cierre de Adobe Flash Player.

Nacimientos

1378: Calixto III, papa católico (f. 1458).

1491: Jacques Cartier, explorador francés (f. 1557).

1514: Andreas Vesalio, anatomista y fisiólogo belga (f. 1564).

1571: Go-Yōzei, emperador japonés (f. 1617).

1658: Juan de Cabrera, teólogo jesuita, filósofo y escritor español (f. 1730).

1668: Hermann Boerhaave, médico neerlandés (f. 1738).

1720: Carlos Eduardo Estuardo, personaje italiano pretendiente al trono (f. 1788).

1729: Johann Gottlieb Georgi, químico, geógrafo y naturalista alemán (f. 1802).

1738: Charles Cornwallis, militar y gobernador colonial británico (f. 1805).

1741: Isabel de Borbón-Parma, aristócrata española (f. 1763).

1763: Pierre Charles Silvestre de Villeneuve, militar francés (f. 1806).

1771: Juan Manuel Rodríguez, político salvadoreño (f. 1847).

1803: Johann Carl Fuhlrott, investigador alemán (f. 1877).

1815: George G. Meade, general estadounidense (f. 1872).

1842: Ernesto Tornquist, empresario argentino (f. 1908).

1846: Ferdinand Domela Nieuwenhuis, socialista anarquista neerlandés (f. 1919).

1848: Aureliano Blanquet, general y político mexicano (f. 1919).

1851: Ernst Betche, botánico y explorador alemán (f. 1913).

1855: Giovanni Pascoli, poeta italiano (f. 1912).

1858: Vincas Kudirka, poeta lituano (f. 1899).

1860: Ovidio Rebaudi, escritor, químico, investigador y científico paraguayo (f. 1931).

1869: Henri Matisse, pintor francés (f. 1954).

1870: Sodimejo, la persona más longeva que se haya registrado (f. 2017).

1878: Elizabeth Arden, empresaria canadiense (f. 1966).

1878: Horacio Quiroga, cuentista, dramaturgo y poeta uruguayo (f. 1937).

1880: George C. Marshall, militar estadounidense (f. 1959).

1881: Max Pechstein, pintor alemán (f. 1955).

1889: José Miguel de Barandiarán, etnólogo español (f. 1991).

1893: Nazario S. Ortiz Garza, político mexicano (f. 1991).

1899: Silvestre Revueltas, músico mexicano (f. 1940).

1900: Selma Burke, escultora y educadora estadounidense (f. 1995).

1901: Silvestre Vargas, músico y violinista mexicano (f. 1985).

1903: Nathan Milstein, violinista estadounidense (f. 1992).

1905: Guy Mollet, político francés (f. 1975).

1907: Ramón de la Fuente Leal, futbolista español (f. 1973).

1908: Simon Wiesenthal, jefe del Centro Judío de Documentación de Viena, exprisionero en un campo de concentración (f. 2005).

1910: Peter Wentworth-Fitzwilliam, soldado y aristócrata británico (f. 1948).

1911: Amanda Ledesma, actriz argentina (f. 2000).

1912: John Dutton Frost, militar británico (f. 1993).

1913: Enrique Serrano Viale Rigo, político chileno (f. 1985).

1914: José Manuel Lara, editor español (f. 2003).

1916: Ítalo Luder, político argentino (f. 2008).

1917: José María Gironella, novelista español (f. 2003).

1920: Jorge Lardé y Larín, historiador salvadoreño (f. 2001).

1921: Lynn Compton, militar y juez estadounidense (f. 2012).

1925: Candy Jones, modelo pin-up estadounidense (f. 1990).

1929: Agustín Acosta Lagunes, político mexicano (f. 2011).

1929: Enrique Sobisch, pintor y dibujante argentino (f. 1989).

1930: Odetta, cantante de folk afroestadounidense (f. 2008).

1933: Edward Bunker, escritor y actor estadounidense (f. 2005).

1933: Ovidio Hernández, músico mexicano, del trío Los Panchos (f. 1976).

1935: Billy Apple, artista neozelandés (f. 2021).

1935: Carlos Ballesteros, director teatral y actor español (f. 2011).

1935: Salmán bin Abdulaziz, rey saudí.

1935: Fernando Corredor, actor colombiano (f. 2016).

1937: Anthony Hopkins, actor británico.

1937: Avram Hershko, biólogo israelí, premio Nobel de Química en 2004.

1937: Francisco Gabica, ciclista español (f. 2014).

1938: Marien Ngouabi, político congoleño, presidente del Congo entre 1969 y 1977 (f. 1977).

1940: Luis Giampietri, militar y político peruano.

1941: Hugo Berly, futbolista y entrenador chileno (f. 2009).

1941: Alex Ferguson, entrenador británico de fútbol.

1942: Andy Summers, músico británico, de la banda The Police.

1943: John Denver, cantante estadounidense (f. 1997).

1943: Ben Kingsley, actor británico.

1943: Pete Quaife, bajista británico, de la banda The Kinks (f. 2010).

1943: Yawovi Agboyibo, político togolés (f. 2020).

1944: Taylor Hackford, cineasta estadounidense.

1945: Concha Márquez Piquer, cantante española (f. 2021).

1945: Bárbara Carrera, actriz nicaragüense.

1947: Joaquín Araújo, escritor y ecologista español.

1947: Rita Lee, cantante brasileña, de la banda Os Mutantes.

1947: Tim Matheson, actor estadounidense.

1948: Donna Summer, cantante estadounidense (f. 2012).

1949: Rainer Fetting, escultor alemán.

1951: Tom Hamilton, músico estadounidense, de la banda Aerosmith.

1951: Fernando Jaramillo Paredes, músico colombiano, director de la orquesta Los Tupamaros (f. 2014).

1953: Richard Páez, médico traumatólogo, exfutbolista y entrenador venezolano.

1953: Jane Badler, actriz estadounidense.

1953: James Remar, actor estadounidense.

1954: Alex Salmond, político británico.

1954: Pedro Zarraluki, narrador español.

1955: Luis Ángel Márquez, cantautor argentino.

1956: Delano Rigters, futbolista surinamés.

1958: Mario Mazzone, periodista y locutor argentino (f. 2007).

1959: Val Kilmer, actor estadounidense.

1959: Paul Westerberg, músico estadounidense, de la banda The Replacements.

1962: Juan Marín, empresario y político español.

1963: Scott Ian, guitarrista estadounidense, de la banda Anthrax.

1965: Gong Li, actriz china.

1965: Nicholas Sparks, escritor estadounidense.

1966: Ricky Espinosa, guitarrista punk y cantante argentino, de la banda Flema (f. 2002).

1969: Luis Dámaso, tenor español.

1969: Thom Russo, productor discográfico estadounidense.

1970: Bryon Russell, baloncestista estadounidense.

1971: Brent Barry, baloncestista estadounidense.

1971: Claudio Bermúdez, cantante mexicano.

1971: Ricardo López Felipe, futbolista español.

1972: Joey McIntyre, cantante estadounidense, de la banda New Kids on the Block.

1972: Grégory Coupet, futbolista francés.

1973: Shandon Anderson, baloncestista estadounidense.

1974: Tony Kanaan, piloto brasileño de automovilismo.

1975: Mikko Sirén, baterista finlandés, de la banda Apocalyptica.

1975: Sendoa Agirre, futbolista español.

1976: Ibrahima Bakayoko, futbolista marfileño.

1977: Donald Trump Jr., empresario estadounidense.

1977: Marta Hazas, actriz española.

1977: PSY, cantante y humorista surcoreano.

1978: Gustavo Kuffner, periodista deportivo argentino.

1978: Johnny Sins, actor pornográfico estadounidense.

1978: Sugey Ábrego, actriz y conductora mexicana.

1979: Bob Bryar, baterista estadounidense, de la banda My Chemical Romance.

1979: Guillermo Díaz Gastambide, futbolista uruguayo.

1979: José Juan Figueras, futbolista español.

1980: Richie McCaw, rugbista neozelandés.

1980: Rosanne Mulholland, actriz brasileña.

1980: Jaime Mandros, productor y presentador peruano.

1981: Francisco García, baloncestista dominicano.

1981: Guilherme do Prado, futbolista brasileño.

1981: Ricky Whittle, actor británico.

1981: Tobias Rau, futbolista alemán.

1982: Ronald Belisario, beisbolista venezolano.

1982: Craig Gordon, futbolista británico.

1982: Ahmed Chawki, cantante marroquí.

1982: Rafael Ledesma, futbolista brasileño.

1982: Jesse Huerta, cantante mexicano, del dúo Jesse & Joy.

1984: Luis Fernández Estébanez, actor español.

1984: Demba Touré, futbolista senegalés.

1985: Shay Laren, modelo estadounidense.

1987: Javaris Crittenton, baloncestista estadounidense.

1987: Seydou Doumbia, futbolista marfileño.

1987: Fabricio Agosto, futbolista español.

1989: Mamadou Bagayoko, futbolista marfileño.

1989: Mohammed Rabiu, futbolista ghanés.

1991: Djené Dakonam Ortega, futbolista togolés.

1992: Jacob Akrong, futbolista ghanés.

1992: George Odhiambo, futbolista keniano.

1993: Bradley Dack, futbolista inglés.

1993: Amato Ciciretti, futbolista italiano.

1993: So Joo-yeon, actriz surcoreana.

1993: Sandra Itzel, cantante y actriz mexicana.

1997: Ludovic Blas, futbolista francés.

1997: Aldemir dos Santos Ferreira, futbolista brasileño.

2000: Logan Sargeant, piloto estadounidense

Fallecimientos

192: Cómodo, emperador romano (n. 161).

335: Silvestre I, religioso romano, papa entre 314-335 (n. 270).

406: Godegisilio, rey vándalo (n. 359).

1384: John Wycliffe, filósofo y teólogo inglés (n. c. 1320).

1510: Blanca María Sforza, aristócrata italiana (n. 1472).

1588: Luis de Granada, religioso y escritor español (n. 1504).

1679: Giovanni Alfonso Borelli, médico, matemático y físico napolitano (n. 1608).

1691: Robert Boyle, físico y químico angloirlandés (n. 1627).

1719: John Flamsteed, astrónomo británico (n. 1646).

1818: Jean-Pierre Duport, violonchelista y compositor francés (n. 1741).

1865: Fredrika Bremer, escritora y activista sueca (n. 1801).

1877: Gustave Courbet, pintor francés (n. 1819).

1882: Léon Gambetta, político francés (n. 1838).

1886: Mariano Felipe Paz Soldán, historiador y geógrafo peruano (n. 1821).

1888: Samson Raphael Hirsch, rabino alemán, fundador de la nueva ortodoxia (n. 1808).

1893: Ignacio Luis Vallarta, abogado, político, jurista y diplomático mexicano (n. 1830).

1902: Cándido López, pintor argentino (n. 1840).

1917: Federico Zandomeneghi, pintor italiano (n. 1841).

1925: J. Gordon Edwards, director estadounidense de cine mudo (n. 1867).

1936: Miguel de Unamuno, escritor y filósofo español (n. 1864).

1951: Maksim Litvínov, político y diplomático soviético (n. 1876).

1953: Cristóbal de Castro, escritor español (n. 1874).

1957: Óscar Domínguez, pintor surrealista español (n. 1906).

1964: Ólafur Thors, político islandés (n. 1892).

1970: Javier Rojo Gómez, político mexicano (n. 1896).

1971: Pete Duel, actor estadounidense (n. 1940).

1972: Roberto Clemente, beisbolista puertorriqueño (n. 1934).

1974: Thedy, payaso español (n. 1885).

1976: Judith Westphalen, pintora peruana (n. 1922).

1980: Marshall McLuhan, ensayista canadiense (n. 1911).

1980: Raoul Walsh, cineasta estadounidense (n. 1887).

1985: Ricky Nelson, cantante y actor estadounidense (n. 1940).

1986: Carolina Álvarez Prado, pintora argentina (n. 1902).

1993: Zviad Gamsajurdia, político georgiano, primer presidente de su país (n. 1939).

1994: Woody Strode, actor estadounidense (n. 1914).

1997: Billie Dove, actriz estadounidense de cine mudo (n. 1903).

2000: José Greco, bailarín y coreógrafo italiano (n. 1918).

2000: Alfonso Corona del Rosal, abogado, militar y político mexicano (n. 1906).

2001: Javier Benjumea, empresario y político español (n. 1915).

2003: Enrique Buenaventura, dramaturgo colombiano (n. 1925).

2004: Gerard Debreu, economista estadounidense de origen francés (n. 1921).

2004: Raúl Matas, periodista y conductor de televisión chileno (n. 1921).

2005: Joaquín Vallejo, fue un ingeniero, economista, diplomático, ministro, intelectual y escritor colombiano. (n. 1912).

2005: Lorenzo Gomis, poeta y periodista español (n. 1924).

2005: Carlos Roffé, actor argentino (n. 1943).

2007: Piedad de la Cierva, científica española (n. 1913).

2007: Ettore Sottsass, arquitecto y diseñador italiano (n. 1917).

2008: Julio Nieto Bernal, periodista y locutor de radio colombiano (n. 1935).

2008: Donald Westlake, escritor estadounidense (n. 1933).

2010: Raymond Impanis, ciclista belga (n. 1925).

2010: Per Oscar Heinrich Oscarsson, actor sueco (n. 1927).

2011: Penelope Jones Halsall, escritora británica (n. 1946).

2012: Moisés Broggi, médico y pacifista español (n. 1908).

2012: Sergio de Castro, artista plástico y músico francoargentino (n. 1922).

2012: Susana Dalmás, profesora y política uruguaya (n. 1949).

2012: Antonio Ugo, actor argentino de cine, teatro y televisión (n. 1951).

2012: Andreu Vivó, gimnasta español (n. 1978).

2013: James Avery, actor estadounidense (n. 1948).

2013: Hugo García Robles, escritor, gastrónomo y crítico de arte uruguayo (n. 1931).

2014: Edward Herrmann, actor estadounidense (n. 1943).

2015: Natalie Cole, cantante estadounidense (n. 1950).

2015: Wayne Rogers, actor estadounidense (n. 1933).

2016: Demetrio Románovich Románov, príncipe, banquero, filántropo y autor ruso (n. 1926).

2020: Robert Hossein, actor, director y escritor de cine francés (n. 1927).

2021: Betty White, actriz y comediante estadounidense (n. 1922).

