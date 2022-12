Victoria de New Orleans Pelicans ante Minnesota Timberwolves por 119-118

New Orleans Pelicans logró imponerse en casa frente a Minnesota Timberwolves por 119-118 en una nueva jornada de la NBA. Anteriormente, los jugadores de New Orleans Pelicans vencieron en casa contra Indiana Pacers por 113-93, por lo que tras el partido acumularon cinco victorias seguidas. Por su parte, los de Minnesota Timberwolves perdieron fuera de casa con Miami Heat por 113-110, por lo que tras este resultado completaron una racha de cinco derrotas seguidas. Tras el partido, New Orleans Pelicans consigue una plaza en los puestos de Play-off con 21 partidos ganados de 33 disputados, mientras que Minnesota Timberwolves se quedaría fuera de los Play-off con 16 partidos ganados de 34 jugados.

El primer cuarto estuvo dominado por Minnesota Timberwolves, de hecho, consiguió un parcial de 10-1 y terminó con un resultado de 24-28. Posteriormente, en el segundo cuarto el equipo visitante logró distanciarse en el luminoso, de hecho, el equipo consiguió otro parcial de 11-2 y tuvo una diferencia máxima de 11 puntos (39-50) durante el cuarto, que acabó con un resultado parcial de 25-27. Tras esto, los jugadores acumularon un total de 49-55 puntos antes del descanso.

Durante el tercer cuarto los jugadores de New Orleans Pelicans lograron acercarse en el electrónico hasta concluir con un resultado parcial de 37-33 y un 86-88 total. Por último, el último cuarto tuvo alternancias en el marcador y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 33-30. Finalmente, el partido terminaba con un resultado de 119-118 a favor del equipo local.

Además los jugadores de New Orleans Pelicans que más destacaron durante el enfrentamiento fueron Zion Williamson y Cj Mccollum, que consiguieron 43 puntos, cinco asistencias y tres rebotes y 20 puntos, seis asistencias y tres rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo visitante destacaron Anthony Edwards y D'Angelo Russell por sus acciones en el partido, con 27 puntos, dos asistencias y seis rebotes y 27 puntos, cuatro asistencias y tres rebotes respectivamente.

En el próximo choque de la competición, New Orleans Pelicans se enfrentará a Philadelphia 76ers en el Smoothie King Center. Por su parte, Minnesota Timberwolves se medirá con Milwaukee Bucks en el Fiserv Forum.

Seguir leyendo:

Más noticias

Fuente de Nota e imagen: Narrativa