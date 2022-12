Ranking de las 10 series más populares en Twitter para ver esta noche

Con más de 300 millones de usuarios, Twitter se ha convertido en una de las redes sociales favoritas de los internautas, quienes ven en esta plataforma el medio para enterarse de los hechos más comentados, relevantes o importantes del momento, por lo que la industria del entretenimiento también encuentra aquí un “medidor” de popularidad.

Plataformas de streaming como Netflix, Disney Plus o HBO Max son conscientes del impacto que puede llegar a tener Twitter, por lo que buscan posicionar sus series y películas en los trending topics para despertar el interés de más usuarios que puedan reproducir las producciones y sumarse a la conversación.

Aunque en la nueva era digital podría ser fácil perderse entre tantas novedades y los 65 millones de tuits que son escritos al día, las tendencias de Twitter —que siempre se van a caracterizar por el uso de los famosos hashtags— pueden ser una guía sobre qué títulos están de moda.

Estas son las series más mencionadas en Twitter en las últimas horas:

1. La monja guerrera

Menciones: 14,856

Una joven huérfana despierta en una morgue y descubre que una secta secreta de monjas cazademonios le ha conferido superpoderes. Es la elegida: la portadora del halo.

2. Cazadores de sombras

Menciones: 10,377

Clary Fray nunca volverá a su vida normal de adolescente: ha descubierto que pertenece a una raza de cazadores de demonios y que tiene sangre de ángel.

3. Miércoles

Menciones: 5,969

Miércoles Addams, lista, sarcástica y un poco muerta por dentro, investiga una oleada de asesinatos mientras hace amigos —y enemigos— en la Academia Nunca Más.

4. Emily en París

Menciones: 5,455

Tras aceptar el trabajo de sus sueños en París, Emily Cooper, ejecutiva de marketing de Chicago, estrena una vida de aventuras mientras compagina trabajo, amistad y amor.

5. Amigos pasajeros

Menciones: 5,316

Marcus y Emily hacen amistad en un resort de México con Ron y Kyla, una pareja de locos fiesteros. Allí deciden disfrutar del momento dejándose llevar durante una semana llena de desinhibición y desenfreno con sus nuevos "amigos pasajeros". Meses después de la aventura, Marcus y Emily se horrorizan al ver que Ron y Kyla aparecen sin que los inviten en su boda.

6. The Last of Us

Menciones: 4,432

Veinte años después de que una pandemia acabase con casi toda la población mundial, las ciudades han sido abandonadas y la naturaleza ha ocupado su lugar. Los humanos infectados se han convertido en horripilantes monstruos que vagan sin control y los supervivientes se matan por comida y protección. Joel, cuyas circunstancias personales le han convertido en un violento superviviente, es contratado para sacar de una zona militar de cuarentena a Ellie, una chica de catorce años que es la única esperanza para la humanidad. Esta simple tarea se transformará en un brutal viaje a través de Estados Unidos.

7. Stranger Things

Menciones: 2,764

A raíz de la desaparición de un niño, un pueblo desvela un misterio relacionado con experimentos secretos, fuerzas sobrenaturales aterradoras y una niña muy extraña.

8. El Señor de los Anillos: Los anillos de poder

Menciones: 2,160

Serie de televisión basada en El señor de los anillos, ambientada durante el período de 3.441 años, conocida como la Era de Númenor, o la Segunda Edad.

9. La Casa del Dragón

Menciones: 1,688

Basada en el libro 'Fuego y Sangre' de George R.R. Martin. La serie se centra en la casa Targaryen, trescientos años antes de los eventos vistos en 'Juego de Tronos'.

10. The Mandalorian

Menciones: 1,369

En el anárquico período tras el hundimiento del Imperio Galáctico, un cazarrecompensas con armadura conocido solo como El Mandaloriano emprende una misión bien remunerada aunque enigmática.

Los trends, la clave de éxito de Twitter

Imagen de ilustración del logo de Twitter en una pantalla de smartphone.(EFE/EPA/SASCHA STEINBACH)

Aunque Twitter ha sido denominado el SMS del internet por sus mensajes que permiten un máximo de 280 caracteres (originalmente 140 caracteres), no es esto lo único a lo que se le atribuye el éxito de la red del pájaro azul, sino también los trends (tendencias).

Fue en el 2008 cuando la plataforma lanzó esta herramienta y el cofundador de la empresa, Jack Dorsey, la describió como la “evolución de la información matutina”, pues si bien antes una persona estaba enterada de las noticias más importantes leyendo los periódicos o viendo noticieros matutinos, ahora el blog del trends daba a los usuarios de Twitter un vistazo de lo que se consideraba importante en un momento determinado.

Con ese primer vistazo se formaba a su vez el camino que permitía “explorar” cierto tema de interés, no sólo viendo las opiniones de los demás, sino también participando en la conversación.

En la actualidad es posible ver las tendencias o trending topics a nivel nacional y mundial.

Según la página de Twitter, las tendencias se determinan mediante un algoritmo y, de forma predeterminada, se personalizan de acuerdo con las cuentas que sigues, tus intereses y tu ubicación. Este algoritmo identifica los temas que gozan de popularidad en un momento dado, en lugar de los que han sido populares durante un tiempo o diariamente, para ayudarte a descubrir los los más recientes que están siendo discutidos.

Los trending topics también se han convertido en un amplificador de denuncias ciudadanas en el mundo, como lo han sido los movimientos #MeToo o #BlackLivesMatter.

Lo más buscado del 2022

All Of Us Are Dead fue una de las series más vistas en el 2022. (Netflix)

Con la aparición de diversas plataformas de streaming ahora es más la cantidad de series y películas nuevas para disfrutar cada semana y entre ese cúmulo hay algunos títulos que logran destacar más que otros, acaparando las conversaciones entre los internautas.

De acuerdo con la lista de “El año en búsquedas”, el resumen anual elaborado por Google para el 2022, la película más comentada y buscada del año fue Thor: Love and Thunder, del universo de Marvel y que está protagonizada por Chris Hemsworth y Natalie Portman.

En segundo lugar de la lista se encuentra Black Adam, la película de acción y aventura que logró unir a Dwayne Johnson, Henry Cavill; en el tercer peldaño se ubicó la producción en la que participó Tom Cruise, Top Gun: Maverick, seguido de Batman de Robert Pattinson y la película animada Encanto.

Las últimas cinco posiciones estuvieron Brahmastra: Part One-Shiva, Jurassic World Dominion, K.G.F: Chapter 2;Uncharted y Morbius.

En cuanto a las series, los dos títulos más buscados del año fueron las producciones de HBO Euphoria, seguida de House of the Dragon; en el tercer peldaño se posicionó la serie de Disney Plus, Moon Night.

En el cuarto lugar se quedó la serie de Netflix, The Watcher, seguido de Inventing Anna; en el sexto lugar se quedó la serie Dahmer; seguida de The Boys.

En el octavo lugar la serie apocalíptica de Corea del Sur, All of Us Are Dead; en el noveno escalón se quedó The Boys; y finalmente, en la posición número 10 se ubicó la exitosa adaptación del libro para adolescentes Heartstopper.

