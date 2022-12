Dallas Mavericks se impone por 126-121 frente a New York Knicks

Dallas Mavericks ganó como local a New York Knicks por 126-121 en una nueva jornada de la NBA. En la jornada anterior, los jugadores de Dallas Mavericks vencieron en casa contra Angeles Lakers por 124-115, por lo que tras el partido sumaron un total de cinco triunfos seguidos. Por su parte, los de New York Knicks perdieron en casa con Philadelphia 76ers por 112-119, por lo que tras el encuentro acumularon cinco derrotas seguidas. Dallas Mavericks, tras el partido, se queda por ahora fuera de los puestos de Play-off con 19 victorias en 35 partidos disputados, mientras que New York Knicks se mantiene en puestos de Play-off con 18 partidos ganados de 35 jugados.

El primer cuarto estuvo marcado por el liderazgo de los jugadores de New York Knicks, tuvieron una diferencia máxima de ocho puntos (22-30) hasta finalizar con un resultado de 28-30. Después, en el segundo cuarto el equipo visitante se distanció en el marcador e incrementó la diferencia hasta un máximo de nueve puntos (28-37) durante el cuarto, el cual acabó con un resultado parcial de 27-33. Tras esto, los jugadores acumularon un total de 55-63 puntos antes del descanso.

En el transcurso del tercer cuarto los visitantes se distanciaron de nuevo en el luminoso, de hecho, consiguieron un parcial durante este cuarto de 10-2 y aumentaron la diferencia hasta un máximo de 12 puntos (72-84) y terminó con un resultado parcial de 27-29 (82-92). Finalmente, durante el último cuarto remontaron los jugadores de Dallas Mavericks para empatar el partido, redujeron la diferencia a valores mínimos al final del cuarto y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 33-23, llegando al final del cuarto con un empate a 115-115, por lo que hubo que esperar hasta la prórroga para conocer al ganador.

La prórroga tuvo como dominador al equipo local, llegó a ir ganando por siete puntos (126-119) y terminó con un resultado parcial de 11-6, siendo el resultado final del partido 126-121 a favor de Dallas Mavericks.

Gran parte de la victoria de Dallas Mavericks se cimentó a partir de los 60 puntos, 10 asistencias y 21 rebotes de Luka Doncic y los 25 puntos, cinco asistencias y seis rebotes de Spencer Dinwiddie. Los 29 puntos, cuatro asistencias y 18 rebotes de Julius Randle y los 33 puntos, cuatro asistencias y seis rebotes de Quentin Grimes no fueron suficientes para que New York Knicks ganase el partido.

Tras vencer este partido, el siguiente duelo de Dallas Mavericks será contra Houston Rockets en el American Airlines Center. Por su parte, el próximo encuentro de New York Knicks será contra San Antonio Spurs en el AT&T Center.

