La mañanera de AMLO de este martes 27 diciembre de 2022

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de Andrés Manuel López Obrador ofreció su conferencia mañanera en la que funcionarios explicaron avances en distintos proyectos y escucharon cuestionamientos de la prensa.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días.

Bueno, pues hoy martes corresponde informar sobre la salud y vamos a escuchar al doctor Jorge Alcocer, que va a introducir; luego, el doctor Hugo López-Gatell para todo lo que son enfermedades respiratorias, no sólo la pandemia e COVID; y a Zoé Robledo por el plan de salud que estamos llevando a cabo en todo el país. Entonces, empezamos con el doctor.

JORGE ALCOCER VARELA, SECRETARIO DE SALUD: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos ustedes.

Me tomo unas palabras de inicio, pues en cinco días despedimos al 2022, algunos aún con dudas, con cansancio, pero la mayoría de los mexicanos lo haremos con la esperanza, con ánimo, solidaridad y alegría, pues el año que llega se consolidará la transformación del sistema de salud entre muchos otros logros para las familias mexicanas. Por lo tanto, nadie se va a rendir, menos ahora, dijera el cantor.

Por ello, en el Pulso de la Salud, el subsecretario Hugo López-Gatell, como ya señaló el señor presidente, informará cuál es el estado que guarda la pandemia en particular en nuestro país, pero, como todo momento, es necesario también tratar otras, como la influenza, otra infección viral y otros virus que atacan las vías respiratorias.

El maestro Zoé Robledo nos presentará un informe anual de avances del Plan Salud IMSS-Bienestar para atender a la población, recuerdo, sin seguridad social, así como la productividad que se ha logrado en este tiempo en consultas de especialidades, que prácticamente no existían, cirugías y partos. Además, el Plan de Salud IMSS, a desarrollarse en el primer trimestre del 2023.

Es así como estaremos hoy tratando estos temas de la salud en el Pulso.

Muchas gracias.

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ, SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD: Gracias, presidente, con su permiso. Maestro, buenos días; Zoé, buenos días; muy buenos días tengan todas y todos ustedes.

Vamos a comentar sobre las infecciones respiratorias en esta temporada de frío, que no es inusual, como ya hemos comentado, que existan un incremento de la frecuencia de las enfermedades respiratorias, sobre todo las transmitidas por virus.

Vamos a empezar con COVID-19. Esta es la actualización de la información respecto a los casos. Como comentamos hace ya varias semanas, llevamos ocho semanas de incremento en el número de casos que se van registrando y esta tendencia, aunque es más lenta que lo que han presentado otros periodos a lo largo de esta pandemia, es importante estar atentos de su crecimiento. Afortunadamente se ha mantenido muy consistente esta situación en donde aumentan los casos, pero las hospitalizaciones aumentan a un ritmo mucho menor de lo que aumentan los casos.

¿Cuál es la explicación de esto en México y en otros países del mundo que hemos logrado altas coberturas de vacunación?

La vacuna, la inmunidad causada por la vacuna lo que nos permite es que, aunque las personas puedan volverse a contagiarse o contagiarse por primera vez, que no presenten enfermedad grave, ese es el objetivo de la vacuna, esa es la utilidad de la vacuna y por eso seguimos invitando a cualquier persona que no se haya vacunado a que lo haga en los puestos de vacunación.

Siete por ciento la ocupación promedio de camas en general, las camas destinadas a la infección respiratoria aguda que requiere hospitalización y dos por ciento, se mantiene muy limitada la necesidad de hospitalización en terapia intensiva.

De la misma manera, las defunciones. Afortunadamente, en comparación con cualquiera de las otras oleadas de la pandemia, están en niveles muy pequeños, tenemos incremento que ha llegado a 10 defunciones promedio diarias en cada una de estas semanas que se presentan en la tabla anexa a la gráfica. Pero pueden ver ustedes en forma gráfica, apenas es aparente en el extremo derecho de la gráfica el incremento de las defunciones. Esto es alentador, desde luego lamentable cualquier defunción que ocurra, pero alentador que el efecto de la vacuna ha logrado proteger a las personas.

Y en el resumen veremos un recordatorio, que hemos llegado a 84 por ciento de cobertura general de vacunación en toda la población elegible, que es de cinco años de edad en adelante, 91 en personas, 91 por ciento, 64 en adolescentes de 12 a 17 y 60 por ciento en niñas y niños de cinco a 11 años. Seguimos invitando a papás, mamás u otros familiares a que lleven a sus hijas e hijos de cinco a 11 años a vacunar, todavía quedan vacunas disponibles para este grupo de edad.

Y, por otro lado, la temporada de influenza en esta ocasión, la temporada generalmente empieza en octubre, termina en marzo, para el caso del hemisferio norte. Y ponemos aquí un resumen de las temporadas previas, desde la 2016, 17, en donde pueden ver ustedes por la altura de los picos que se ven ahí —este es el número de casos que se van registrando a lo largo de varias semanas— podemos ver que tuvimos un periodo en 2020 donde prácticamente no hubo influenza, es por eso que se ve un espacio en blanco ahí antes de los dos últimos picos.

Esto ocurrió en todo el mundo, la explicación que se ha encontrado como más plausible es que las medidas extremas de confinamiento y otras medidas de protección contra la transmisión de enfermedades respiratorias tuvo un efecto también, en este caso positivo, en limitar la transmisión de influenza.

Pero ha vuelto la influenza en 2021 y ahora en 2022, en lo que llevamos de la temporada, más o menos la mitad de la temporada podemos ver que tenemos una temporada de influenza más intensa en el hemisferio norte de lo que hubo en las temporadas anteriores.

El predominio de los virus específicos, H1N1 o H3N2, que son los predominantes ha cambiado año con año, pero eso no tiene una razón para explicar este incremento, es más bien por la recuperación de la transmisión después del confinamiento COVID.

Pero vamos avanzando muy bien con la vacunación. Habíamos comentado hace 15 días que la meta a terminar el año era 70 por ciento, ahorita nos queda una semana para terminar el año y ya la superamos, tenemos 71 por ciento de cobertura general en los grupos de edad elegibles para vacunarse contra la influenza.

Y seguimos invitando a la población a que acuda a las unidades de salud del sector público para vacunarse; o si no acude al sector público, que lo haga en el sector privado, pero en el sector público las vacunas están disponibles, han sido, como todos los años, adquiridas con oportunidad, todas la vacunas necesarias para un esquema de vacunación que está muy probado en el mundo, que es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, Alemania, Francia, España, prácticamente toda Europa tiene el mismo esquema de vacunación que México, que es para grupos de alto riesgo.

Es una vacuna que, como hemos comentado, una y muchas veces protege de enfermedad grave, no tiene una eficacia suficientemente alta para proteger de los contagios ni de la enfermedad leve, pero protege contra enfermedad grave y es por eso que desde hace muchos años en México y en el mundo se utiliza la vacuna para los grupos de edad de mayor riesgo o para personas de cualquier edad que tienen comorbilidades.

Parece que hace 15 días la prensa mexicana se confundió un poco con la idea de por qué se pone la vacuna, así como se pone también en Europa y como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud y empezaron a especular si faltaban vacunas. No, no se preocupen, las vacunas se adquirieron, es más o menos la misma cantidad ajustada por población que se usa desde 2007 en México, entonces no hay razón para preocuparse en ese sentido. Quedan todavía vacunas y queda todavía tiempo para proteger a las personas.

Terminamos con un comentario sobre las otras infecciones respiratorias. Como hemos dicho en varias ocasiones, hay más de 350 virus respiratorios que afectan a la humanidad y hay algunos que son de especial importancia por su frecuencia.

En nuestro Laboratorio Nacional de Referencia, el Indre, hacemos un panel de detección de virus respiratorios con más de 15 elementos y hemos detectado que en México se presenta también un predominio del virus sincicial respiratorio.

Este es un virus que se presenta también en otras partes del mundo, en todo el mundo de hecho y durante la temporada de frío en el hemisferio norte ha predominado en Europa, en Estados Unidos, en Canadá y también en México.

Aproximadamente 56 por ciento de los aislamientos de virus respiratorios que no sean COVID o no sean influenza son virus sincicial respiratorio. El virus en adulto casi no provoca más que una enfermedad catarral, aunque ciertamente intensa, pero en niños y niñas, particularmente menores de cinco años de edad puede dar una condición clínica parecida a la neumonía, es una situación que se llama bronquiolitis y que puede requerir hospitalización.

Las precauciones generales que hay que tener ya las hemos comentado: lavado frecuente de manos, mantener sana distancia, evitar en lo posible lugares concurridos, utilizar el cubrebocas, en particular en espacios cerrados para evitar contagiar a otras personas y cuidar a las personas de mayor vulnerabilidad: adultos mayores y niñas y niños menores de cinco años.

Muchas gracias.

ZOÉ ROBLEDO ABURTO, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS): Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, doctor Alcocer. doctor López Gatell. Muy buenos días a todas y a todos.

Desde el 3 de mayo pasado hemos informado al pueblo de México sobre el Plan de Salud del IMSS-Bienestar, este esfuerzo de la Cuarta Transformación para federalizar y levantar la atención médica, particularmente para la población sin seguridad social, es decir, para quienes menos tienen y más nos necesitan.

Hoy queremos reportar qué hicimos en el 2022, cómo vamos, qué hemos logrado y qué sigue en este plan.

Lo primero que vemos es que en 2022 el IMSS-Bienestar dejó de ser solamente un programa del Seguro Social y ahora es un organismo público descentralizado. Hoy el IMSS-Bienestar es la institución con mayor capacidad de atención médica que tiene el país para las personas sin seguridad social.

IMSS-Bienestar a inicios de este año tenía 80 hospitales rurales en 19 estados del país, que atendían especialidades troncales, las más básicas. El IMSS-Bienestar el día de hoy opera 330 hospitales y unidades de segundo nivel en 24 estados del país; pasó de tener tres mil 982 unidades de primer nivel, unidades médicas rurales principalmente y unidades móviles, para pasar a tener y operar ocho mil 79 centros de salud, unidades de primer nivel.

Y quizá el dato más importante, a inicios de este año el IMSS-Bienestar atendía a 11.7 millones de mexicanas y mexicanos, hoy cuida la salud de 25.7 millones de compatriotas.

En la lámina siguiente podemos ver los nueve estados en donde el IMSS-Bienestar es la única institución pública que atiende a la población sin seguridad social, Nayarit, Tlaxcala, Colima, Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, Campeche, Veracruz y Guerrero, en estos estados los gobiernos que encabezan ahí, los gobiernos estatales, gobernadoras y gobernadores, nos transfirieron las unidades y se implementó un plan de acción en cuatro rubros prioritarios:

La rehabilitación, el mantenimiento y la conservación de la infraestructura.

Dos, la rehabilitación y la sustitución del equipo médico.

La cobertura de las plantillas de personal de salud en todos los turnos.

Y el abasto de medicamentos.

Vamos a ver, rápidamente cada uno de estos rubros. En la acción número uno que tiene que ver con la rehabilitación, mantenimiento y conservación, se ejerció un presupuesto de dos mil 653 millones de pesos en diferentes obras, se trata de adecuaciones y ampliaciones de almacenes y de farmacias, impermeabilizaciones, pintura, mantenimientos correctivos de los cuartos de máquinas, rehabilitaciones de equipos electromecánicos, hidráulicos, cambio de lámparas, de luminarias, rehabilitación integral de todas las unidades, los pisos, los plafones, las puertas, los baños.

Se han habilitado, también con estos procesos, 44 quirófanos, 44 quirófanos que en muchos casos llevaban años sin operar, encontramos incluso quirófanos que llevaban 14 años estando ahí sin realizar una sola cirugía.

La segunda acción importante fue la adquisición de equipo médico. Junto con el Insabi y el IMSS-Bienestar se celebraron diversos procesos de compra de equipo por un monto de dos mil 80 millones de pesos para adquirir 17 mil 392 piezas de equipos, que incluyen monitores de signos vitales, carros rojos para la sala de urgencia donde tienen los equipos de reanimación, cunas de calor radiante para recién nacidos, incubadoras de traslado, camas clínicas hospitalarias, camas obstétricas eléctricas para procesos de parto amigable, refrigeradores para vacunas, estuches de diagnóstico, fonodetectores, cosas elementales, pero ausentes en muchas de estas unidades que ya se adquirieron. Además, se rehabilitaron tomógrafos, equipos de rayos X, lámparas de quirófano, entre otros.

La tercera acción de las más importantes es la cobertura de plantillas de personal en todos los turnos, en todas las especialidades, particularmente de los médicos especialistas. En tres procesos que llevamos a cabo durante este año se han logrado incorporar un total de tres mil 47 médicas y médicos especialistas para la atención de la población que más lo necesita:

El primero fue el del 24 de mayo, la convocatoria nacional de reclutamiento en la que se logró contratar a mil 518 especialistas. Aquí algo que hay que destacar es que se lograron cubrir muchas plazas vacantes, en especialidades como anestesia, ginecología y obstetricia o pediatría, que son de las más importantes.

El otro tema es que se incorporó a los hospitales, que ahora son del IMSS-Bienestar, a la rotación de campo que hacen los médicos residentes en su último año cuando están haciendo la especialidad en siete especialidades: ginecología, medicina interna, anestesia, pediatría, medicina familiar, urgencias y cirugía.

Aquí tenemos ya, mientras hablamos, tenemos a mil 38 médicos, médicas, distribuidos en Nayarit, Tlaxcala, Colima, Sonora, Sinaloa, Baja Sur, Campeche y Guerrero. En algunos de estos hospitales, sobre todo los más remotos en zonas alejadas, ni siquiera residentes habían llegado, no había en la historia de estos hospitales la presencia de médicos especialistas salvo esporádicas jornadas que se realizaban; con esta cobertura ampliamos también la fuerza de trabajo.

Y de manera muy destacada también la colaboración que tenemos con el gobierno de la República de Cuba, con el Ministerio de Salud, con el convenio que se firmó el 20 de julio para tener con servicios médicos cubanos diferentes especialistas, hombres y mujeres con mucha experiencia que ya están en nuestro país desde esas fechas, han ido llegando. A la fecha, tenemos 491 médicas y médicos especialistas de Cuba que brindan sus servicios en hospitales de 11 estados donde antes simplemente no había especialistas.

Las especialidades que los médicos cubanos están cubriendo son de muy difícil cobertura: medicina interna, pediatría, también cirugía general, medicina familiar, oftalmología, nefrología, otorrinolaringología, imagenología, medicina intensiva, cardiología, trauma y ortopedia, ginecología, neurología también, que son estas las especialidades que están cubriendo los médicos cubanos.

Hay que decirlo también, están en estados y en particular en regiones de alta o de muy alta marginación y también en regiones de mediana marginación.

Esperamos para enero contar con el arribo de 119 médicos y médicas cubanas más, además de médicos generales integrales que se van a incorporar a este proceso.

También abrimos la convocatoria para médicos especialistas de otras nacionalidades, esto fue en octubre. Se han registrado al momento 944 médicas y médicos de varias partes del mundo, se recibieron solicitudes de Argentina, de Bolivia, de Colombia, de Costa Rica, de Ecuador, de Estados Unidos, de Perú, de Venezuela, también de España, de Paraguay, de otros países europeos y estamos en el proceso de la revisión de los documentos para poder ya empezar a recibirlos empezando el próximo año.

Por último, tuvimos una convocatoria nacional, esta para médicos generales y también para personal de enfermería, se aperturaron cuatro mil 229 plazas para cubrirlas y recibimos 14 mil 937 solicitudes, esto fue para los estados de Nayarit, de Tlaxcala, de Baja California Sur, de Sonora y de Campeche.

Con esto tenemos la cobertura de 94 por ciento de estas más de cuatro mil plazas y estamos ya en los procesos de contratación para que estén médicos generales y personal de enfermería en todos los turnos y también en el primero nivel de atención, es decir, en los centros de salud.

Y también hoy queremos anunciar ―la anterior, por favor―, esto que es la convocatoria que estamos ampliando de médicos generales y personal de enfermería en cuatro nuevos estados: en Sinaloa, en Colima, en Michoacán y en Veracruz. Se tratará de mil 67 posiciones de médicos generales, dos mil 195 de personal de enfermería, por lo que invitamos a todas y a todos a visitar la página www.imss.gob.mx/imssbienestar para tener más información que se abrirá a partir del 3 de enero y hasta el 17 de enero del 2023.

La cuarta acción tiene que ver con el abasto de medicamentos. En esto no es solamente surtir a los estados de los medicamentos necesarios, son procesos que pasan por seis etapas:

La primera, es ordenar las solicitudes de medicamentos de los estados, es decir, que los estados soliciten a las instituciones federales los medicamentos que se usan mes con mes, los consumos promedios mensuales, esa fue la primera acción.

Después, aumentar la capacidad que se tiene de almacenamiento y también de la capacidad que se tiene en las farmacias, por eso era tan importante ampliar muchas farmacias que se saturaban con medicamentos que no necesariamente eran los de alto consumo.

También se adecuaron y reordenaron 35 farmacias, reforzamos el parque vehicular para la distribución, contamos en Birmex en varios estados que está haciendo la distribución ya en las, como se le llama, la última milla, en los lugares más apartados de los medicamentos.

Se compró, se hizo una compra emergente por 217 millones de pesos en claves donde se tenían un inventario menor.

Y se implementó el sistema de abasto institucional, el Sistema de Administración de Insumos, el SAI, para tener información más precisa, como lo hemos comentado aquí, no solamente de cuántos medicamentos hay en cada estado, sino cuántas recetas se están surtiendo y cuántas se surten de manera completa.

Como se ve, cada que vamos entrando a un estado se va mejorando este indicador. El nivel de surtimiento pasó, en un promedio de los nueve estados de 46 por ciento a ya arriba del 91 por ciento y hay estados, como Nayarit, que pasaron del 25 por ciento de las claves que tenían y del surtimiento de recetas a un 99 por ciento ya de todas las claves que se tenían que tener.

En Tlaxcala se pasó del 50 por ciento de abasto al 97 por ciento, en Colima del 45 por ciento a 99 por ciento, igual que en Baja California Sur, que pasó del 65 por ciento de recetas surtidas a un 99 por ciento; Sonora, que pasó del 20 por ciento al 98 por ciento, Sinaloa del 39 por ciento al 96 por ciento y los estados más recientes: Campeche, que pasó del 65 al 88 por ciento; Guerrero, que pasó del 32 al 81 por ciento; y Veracruz, que estamos en la segunda etapa, donde se mantiene en un 65 por ciento, ahí es el estado en donde tenemos que reforzar aún más antes de concluya este año.

Y, finalmente, esto se traduce en servicios, se traduce en incrementar la posibilidad, ya teniendo la infraestructura, el equipo, el personal y los insumos, en incrementar los servicios.

Se han, en estos nueve estados, otorgado 23 por ciento más consultas de medicina familiar, 120 por ciento más de consulta de especialidades; es decir, había lugares en donde no existía la consulta de especialidad, toda la consulta era de médicos generales y con referencias a hospitales en las ciudades, hoy ya tenemos 120 por ciento más consultas de especialidad; 55 por ciento más cirugías se han realizado en estos nueve estados y 31 por ciento más partos atendidos, esto no significa que nazcan más personas, simplemente que están naciendo en instituciones públicas, están naciendo en el IMSS-Bienestar y no en el medio privado.

Hay datos por estado, si los podemos ver, que son muy destacables. En Nayarit, donde se incrementó el 193 por ciento de las consultas de especialidad; o Tlaxcala, donde se incrementó el 37 por ciento las cirugías; Colima, con 218 por ciento más consultas de especialidad; Campeche, donde están ocurriendo 108 por ciento más partos que antes que entrara el programa; Baja California Sur está teniendo 65 por ciento más de cirugías; o Sonora, que también tiene 60 por ciento más cirugías que antes.

Finalmente, un tema muy sensible y muy importante, que es parte de estas acciones, es que se han cerrado 182 cajas registradoras del Seguro Popular en donde se cobraban los servicios para las personas que no tienen para pagar. Esto era el Seguro Popular, un sistema de financiamiento que cobraba la atención y que terminaba simulando la atención médica rotulando los hospitales. Esto no es un cambio de rotulo, como lo hemos dicho, es un cambio de régimen en la atención médica y de la forma como el Estado mexicano atiende a la salud de las personas que no tienen seguridad social.

En ese sentido, tenemos el plan para el primer trimestre del próximo año que pasa por concluir en estados donde ya iniciamos, donde ya estamos trabajando estos procesos de rehabilitación, de cambios de equipos, de cobertura de plantillas de personal, en Morelos, en Michoacán y en el estado de Oaxaca que visitaremos el día de mañana.

Estamos haciendo los levantamientos diagnósticos en estados, que además acaban de cambiar sus gobiernos estatales: en el estado de Hidalgo, en el estado de Quintana Roo y en el estado de Tamaulipas en acuerdo con los gobernadores y gobernadoras de estas entidades.

Y también en febrero queremos concluir la implementación del modelo, ya se hicieron los levantamientos, ya hay trabajo avanzado, en los estados de Zacatecas y de San Luis Potosí.

La última es nada más un reporte del ejercicio del gasto. De estos nueve estados en estas acciones nada más, aparte ha habido muchas otras acciones, pero en las acciones de rehabilitación y de sustitución de equipo, se tenía un presupuesto de cinco mil 637 millones de pesos y se ejercieron el 98 por ciento.

Entonces, creemos que el proceso va caminando. Agradecemos muchísimo la disposición de los gobiernos de los estados y desde luego de todo el personal de salud que hoy está incorporándose al IMSS-Bienestar con la mayor de las voluntades y demostrando su vocación de servicio.

Hemos preparado un video, señor presidente. Si nos permitieran pasarlo. Es un resumen de las acciones de este año.

Muchísimas gracias, buenos días.

(INICIA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Hemos echado andar el IMSS-Bienestar, el nuevo sistema de salud de calidad, gratuito y universal.

VOZ HOMBRE: En 2022 arrancamos el proceso de transformación con el programa IMSS-Bienestar en los estados de Nayarit, Tlaxcala, Colima, Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, Campeche, Guerrero y Veracruz.

Con el objetivo de garantizar el derecho a la salud para la población sin seguridad social, definimos el Plan Estratégico y el Modelo de Atención a la Salud para el Bienestar.

Realizamos el diagnóstico, implementamos las acciones y hoy damos resultados. Por eso, gracias a las y los 15 gobernadores que libres, conscientes y humanistas han apostado por la transformación de los sistemas de salud.

Con la transferencia de los sistemas estatales de salud al órgano público descentralizado IMSS-Bienestar habilitamos unidades, ampliamos áreas, adquirimos equipos, cubrimos plantillas en todos los turnos y está en marcha una estrategia de abasto emergente de medicamentos.

ERMINIA RAYA GILA, BENEFICIARIA: Esto a mí me da mucho gusto de tener esto, pues que gracias a Dios ya no voy a ser la única que va a tener estas cirugías, sino van a ser muchas, que hay mucha gente aquí enferma, aquí hay bastante gente que sí necesita de esto, de que haya doctores para atenderlas.

ROSA ISELA PALACIOS, BENEFICIARIA: Está la farmacia bien surtida, ahora atienden más rápido que antes, porque antes duraba hasta la tarde a veces aquí.

BRANCA MUJICA BERNAL, BENEFICIARIA: Se me informó que toda la atención iba a ser gratuita. Me siento muy orgullosa de ser de las primeras cirugías en estos quirófanos de este hospital.

VOZ HOMBRE: Con el IMSS-Bienestar la salud es un derecho.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, vamos mujeres, o sea, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. A ver si se puede. No vamos a tardar, ¿eh?, porque ayer nos pasamos.

PREGUNTA: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días.

Marta Obeso, de Esfera Noticias y de la revista Naturopatía.

Señor presidente, uno de los exponentes y heredero de la medina ancestral inca, el médico tradicional y sacerdote Lauro Hinostroza García, conocido como Tarire Mutsarawa, llegó a México procedente de Lima, Perú, el pasado 26 de septiembre. Ese día, autoridades aduanales, sin dar aviso a la Fiscalía General de la República, decomisaron unas botellas que traía en su maleta, argumentando que iban a ser analizadas. En estas botellas Lauro Hinostroza, de 69 años de edad, traía ayahuasca, medicina que la cultura inca utiliza para fines terapéuticos, religiosos y culturales.

Desde entonces, este sacerdote, curandero y uno de los médicos tradicionales más destacados de América Latina, se encuentra preso en nuestro país, señor presidente y la Confederación de Medicina Tradicional Complementaria, Integrativa y Educación de Salud, Cofemites, así como representantes de los pueblos originarios, con quienes tenía una agenda de trabajo aquí en nuestro país, han denunciado que las autoridades mexicanas han vulnerado la dignidad, su derecho como guardia de la cultura inca y tradiciones peruanas y sus derechos humanos.

Señor presidente, comentarle que al igual que el cannabis y los hongos y los ibes, existe suficiente evidencia científica que ha demostrado la pertinencia del empleo con fines terapéuticos de este tipo de plantas y que en el 2008 la ayahuasca fue declarada patrimonio cultural nacional en Perú.

Y en Esfera Noticias también nos ha llegado la denuncia que la salud del maestro Lauro Hinostroza ha mermado, ya que durante la reclusión en el Penal Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México no ha podido continuar con sus tratamientos médicos, por lo que algunos de sus padecimientos se han agravado.

Preguntarle, señor presidente, si usted podría intervenir para que se revise si esta medida cautelar que fue decretada a Lauro Hinostroza no es violatoria de los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales que tenemos suscritos, señor presidente.

Y también preguntarle: ¿cuál es su opinión, señor presidente, respecto al rescate, uso y promoción del conocimiento ancestral en el empleo de la cannabis, los hongos y los ibes y esta ayahuasca?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, en el caso que planteas, le vamos a pedir al licenciado Francisco Garduño, de Migración, que vea cómo está este asunto y con el aval de ustedes, porque ustedes se dedican a fomentar la medicina tradicional y son gentes serias, vamos a buscar de que se le libere, si te parece.

INTERLOCUTORA: Sí, por favor, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Y que se vea cómo está su asunto. Seguramente consideran que es una droga y por eso lo detuvieron. Hay que verlo y que ustedes como asociación fundamenten de que se trata de un tratamiento tradicional.

INTERLOCUTORA: Okey, le podríamos pedir a Cofemites que les mande un escrito, claro que sí.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí. Lo otro es pues de acuerdo a lo que decidió la Suprema Corte sobre el uso de estas hierbas, no tengo más elementos. Considero que, para fines curativos, pues todo lo que pueda ayudar, no veo yo en esto ningún problema y creo que ya está permitido para fines curativos. Entonces, es cosa de que siga luchando por eso.

INTERLOCUTORA: Así es. Gracias.

Y aprovechando que está el secretario de Salud, el doctor Alcocer, quisiera saber su opinión respecto a que el pasado 29 de noviembre se aprobó la inclusión de la ozonoterapia en la Ley de Salud de la Ciudad de México. Si nos pudiera explicar en qué consiste esta terapia alternativa y en qué casos está recomendada, ya que recuerdo que una vez que pude conversar con el secretario él me comentaba que era la única terapia alternativa que él no recomendaría. Doctor, si me pudiera.

JORGE ALCOCER VARELA: Con permiso, señor presidente.

Sí, el tema es amplio, el tema es obligado en un país con tal cultura que tenemos. Y desde luego se han hecho esfuerzos, no sólo en las instancias de salud, pero las que conozco son, por ejemplo, el ir integrando la farmacopea de estos productos es una tarea muy importante, lo existe en una base inicial en el Instituto Nacional de Nutrición que hizo principalmente en Oaxaca en otro momento, ya más en este gobierno; también Cofepris, tomando en cuenta experiencias y comunicación en el norte; en Sonora y en el norte del país, también se ha hecho esta farmacopea de los productos naturales que se utilizan precisamente en las zonas indígenas y desde luego con la sabiduría que tienen.

Esa integración para el conocimiento, vamos a señalarlo, no local, sino internacional, pues cuesta trabajo ubicarlo. En Perú, por ejemplo, es toda una gama de posibilidades.

Y lo tenemos ya en un uso, como mencioné, muy conocido porque de ahí se originan gran parte de los medicamentos.

Si ustedes me dicen una enfermedad que no tenga un medicamento que en su base fue creada, desarrollada en un producto natural que se pudo obtener y procesar con lo más habitual, con los tés, con las pócimas, con una serie de acciones de valor cultural, repito, pero que son también muy útiles, muy necesarias. La piel, la nariz, no sólo las inyecciones son las vías más importantes para ello.

Este es el panorama general. También lo existe ya también en otras instancias de cultura donde se está tomando en cuenta esta realidad.

En cuanto al ozono, esto no es de origen natural, esta es una propuesta derivada precisamente de una acción física y desde luego una acción connotada en el ozono que en su difusión hacia los tejidos puede cambiar algunas de las vertientes ligadas a pequeños elementos que nosotros tenemos en nuestra piel, en nuestra respiración y desde luego en nuestros tejidos que requieren rehabilitaciones precisamente donde se utiliza mucho, una rehabilitación muscular, una rehabilitación también de las articulaciones. Y tiene sus centros de mayor acción, existe en la homeopatía mucha unión también en algunos lugares con esto y son las rutas de lo que es la salud en su máxima extensión.

En cuanto a mi opinión, que fue en ese momento de conocimiento más científico, le falta a la ozonoterapia esa base, que no es obligada, sino es conocerla para que no quede esto —y lo tomo con mucho, mucho detalle— en una acción no racional, sino inclusive de uso en exceso y de un engaño para algunas de las acciones. Pero en ese equilibrio queda a la gente con racionalidad pues darle la oportunidad, no es dañino, desde luego es un recurso que se tiene que seguir trabajando y pues bienvenido.

Gracias.

INTERLOCUTORA: Sí y aprovechando, señor secretario, recordarle que a lo largo de todo este año una servidora he denunciado aquí y se ha ofrecido evidencia, incluso tuvimos una reunión con el doctor Ricardo Cortés, de la inoperatividad de la Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural de la Secretaría de Salud. El mismo doctor Cortés Alcalá reconoció que sí es un área de simulación por falta de presupuesto.

Preguntarle si para el 2023 ya esta dirección va a ser operativa, si va a haber cambios, con qué presupuesto se cuenta y cómo resarcir todas estas dos décadas que no ha dado resultados.

JORGE ALCOCER VARELA: Esto, yo le pediría al doctor Hugo López-Gatell, que es el subsecretario donde está ubicada esta dirección y que desde luego junto con el doctor Cortés son los que le dan seguimiento y que ha habido caminos nuevos que en su momento tal vez él o el doctor Cortés lo pueden señalar.

Por favor.

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: Con su permiso, presidente. Con mucho gusto, maestro.

Sí, efectivamente, a lo que se refirió el doctor Cortés, pues ya es la tercera vez que usted menciona en este foro que el doctor Cortés dijo que era una simulación, se refirió a la historia de esa dirección, no se refiere a lo que estamos en este momento trabajando.

Efectivamente, esta dirección fue creada hace casi dos décadas y en su momento se pretendió en un momento de auge del conocimiento sobre la medicina tradicional que era, entre otras, destacada un área semejante en el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando estaba el doctor Javier Lozoya.

Y se pretendía impulsar no solamente la recopilación del bagaje cultural y el conocimiento científico que pudiera haber sobre los distintos productos, particularmente vegetales.

Se pretendía además que en la terapéutica convencional, en las terapias que están reconocidas o formalizadas por leyes o por reglamentos o por lineamientos, se incorporara parte de este bagaje cultural.

Esto no ocurrió a lo largo de muchísimos años, casi dos décadas y a eso es a lo que se refirió el doctor Cortés, que había sido históricamente una simulación.

Ahora esta recopilación del bagaje cultural requiere un enorme trabajo. Hay centros académicos, por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro de Investigaciones Regionales Multidisciplinarias, que está en Cuernavaca, han hecho trabajo muy interesante de catalogación de las distintas plantas medicinales que existen en México desde una perspectiva antropológica.

Nosotros hemos tenido algunos progresos. Por ejemplo, la Cofepris publicó el año pasado una farmacopea de la herbolaria mexicana, esto no había sido actualizado poco en mucho tiempo. Y consideramos que el publicar una farmacopea, esto es decir, una recopilación sistemática de cuáles son los productos que existen y cómo pueden ser utilizados, como han sido utilizados ancestralmente y cómo podrían ser incorporados a ciertas capacidades de atención en la medicina contemporánea es de gran valor.

¿Qué se puede lograr?

Posiblemente requiera la participación de las comunidades, pero también de los sistemas de salud locales. Ahora con el avance de IMSS-Bienestar consideramos que tenemos una nueva oportunidad de posicionar desde las instituciones este encuentro y diálogo con las comunidades para que puedan servir en las prácticas convencionales los productos que se usan ahí.

Alerto sobre lo último, que ya mencionaba mi maestro, el peligro del oportunismo, el oportunismo comercial. Es muy difícil regular la práctica de la medicina tradicional o ancestral y los productos que se utilizan cuando existe una gran avidez de hacer negocios con ello. Entonces, conforme se utiliza el conocimiento en la práctica, surgen compañías pequeñas, medianas o quizá grandes que lo que buscan es comercializar los productos aun cuando no tengan ni un bagaje cultural ancestral o una capacidad científicamente probada y esas son las situaciones que cuesta mucho trabajo delimitar, pero vamos avanzando en eso.

INTERLOCUTORA: (inaudible) esta dirección.

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: Sí, la dirección no necesariamente es la solución. Y veo que usted pone mucha atención en la dirección y el personaje que la ocupa. Es más amplio que eso. Como le digo, es todo un esfuerzo institucional sistemático.

INTERLOCUTORA: Pongo mucho énfasis y todo precisamente porque no ha habido resultados y porque una servidora ha estado en contacto con los pueblos originarios.

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: Claro, qué bueno que lo haga, se lo agradecemos. Perfecto.

INTERLOCUTORA: Incluso, está pendiente también una reunión con las médicas y parteras tradicionales, que no se ha logrado en esa dirección.

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: Muy bien, claro.

INTERLOCUTORA: Entonces, por eso y hay un estudio de la Universidad de la Sorbona en París donde demuestra que no ha cumplido con su objetivo con el que fue creado, entonces…

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: Hay mucho, mucho, hay mucho por hacer. Le agradezco mucho que usted ponga atención en ello.

INTERLOCUTORA: ¿Cuál es la visión que tiene usted de esta dirección?

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: Sí, como le digo, no me preocupa tanto la dirección en específico, este es un elemento administrativo puntual local, estuvo durante muchos años marginada dentro de la subsecretaria hoy ya extinta de integración del sector, pero lo que se trata es de sumar esfuerzos.

Por cierto, no quiero dejar de mencionar al INPI y a su titular mi buen amigo, el licenciado Adelfo Regino, quien también ha sido un impulsor no solamente de la explotación apropiada del conocimiento para una práctica justa de la medicina tradicional, sino además del involucramiento de los distintos pueblos ancestrales.

Entonces, vamos a seguir trabajando en coordinación, no en una sola dirección. Tenemos el IMSS-Bienestar, tenemos lo que hace la nueva farmacopea herbolaria, tenemos lo que hace el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y desde luego es un planteamiento mucho más amplio. Pero muchas gracias por insistir en ello, gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Quién sigue?

PREGUNTA: Buenos días a todas y todos.

Preguntarle, presidente: ¿cuál es la situación que hay en la frontera entre México y Estados Unidos…? (falla de micrófono)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí escuchamos.

INTERLOCUTORA: La situación que se vive en la frontera entre Estados Unidos y México con los migrantes, ¿cuál es?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, estamos enfrentando el fenómeno migratorio, cuidando a los migrantes para que no sean maltratados y hay que buscar una solución de fondo. Hemos insistido mucho en que se deben de atender las causas que originan la migración, que no se da por gusto, sino por necesidad; sin embargo, no ha habido mucha voluntad en este sentido de parte de los gobiernos. Hace falta más trabajo para dar opciones a la gente y que no se vea obligada a emigrar.

También existe delincuencia vinculada al tráfico de persona y existe politiquería. Hace unos días, en Navidad, llevaron unos camiones de migrantes enfrente de la casa de la vicepresidenta Kamala Harris.

¿Quiénes envían estos migrantes?

Pues los opositores políticos. Pero es una actitud muy inhumana, porque estamos hablando de una época de bajas temperaturas; entonces, por su fobia a los migrantes, su xenofobia y por sus intereses politiqueros, se atreven a utilizar el dolor, la necesidad de la gente.

Entonces, ahora que va a estar con nosotros el presidente Biden vamos a tratar el tema de manera estructural. Estamos planteando que haya un programa de apoyo a los países con más pobreza, con más necesidad para que la gente no se vea obligada a emigrar.

Y ya tenemos nosotros algunos ejemplos de cómo sí funciona el que se ofrezcan opciones a los que se ven obligados a optar por la migración. Si hay programas de bienestar en sus comunidades, en sus pueblos, se quedan y ya tenemos pruebas, porque con pocos recursos México está ayudando a países de Centroamérica, estamos trabajando en comunidades de Honduras, de El Salvador, de Guatemala y ya hemos hecho evaluaciones y sabemos que con dos programas que hemos aplicado, Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, hemos logrado mantener a la gente en sus comunidades de origen.

Entonces, es el planteamiento que estamos haciendo al gobierno de Estados Unidos y que ahora que nos vamos a encontrar con el presidente Biden se va a volver a tratar.

Últimamente ya no sólo es la migración de Centroamérica, ya hay mucha migración de Venezuela, también de Nicaragua, Colombia, Ecuador, últimamente. Entonces, nuestra propuesta es un plan para el desarrollo de toda América Latina y el Caribe, algo que no se hace, lo he venido aquí repitiendo, desde la época del presidente Kennedy, de la Alianza para el Progreso, que se destinaron alrededor de 10 mil millones de dólares para apoyar a los pueblos de América Latina y el Caribe. En aquella ocasión se excluyó a Cuba y Haití; ahora nuestra propuesta es que no se excluya a nadie. Pero es ese propósito.

Entonces, mientras los migrantes están en nuestro territorio, procuramos ayudarlos con albergue, con comida, con medicinas, con médicos y con protección. Pero sí es un asunto que amerita un tratamiento integral y en donde participemos todos.

Hay algo que Estados Unidos echó a andar, el gobierno del presidente Biden, que funcionó, que ojalá y se pueda replicar y ampliar, en el caso de migrantes venezolanos: que se otorgaron alrededor de 25 mil visas o permisos para trabajo temporal; entonces, a partir de que aplicaron esta medida y eso también lo podemos probar, se redujo el flujo migratorio de migrantes venezolanos.

Entonces, esas medidas podrían ser mucha utilidad, darle cauce al flujo migratorio, que es lo que venimos demandando desde hace mucho tiempo, porque además hace falta fuerza de trabajo en Estados Unidos.

¿Por qué no quieren regularizar la situación de los migrantes?

Porque así abusan también de los migrantes, no les pagan lo que les deben de pagar, no les dan prestaciones sociales, los pueden despedir cuando les da la gana. Pero eso ya no podemos seguirlo aceptando o manteniendo, ya tenemos que buscar una forma ordenada, legal para atender el fenómeno migratorio.

Por eso va a ser muy importante la cumbre ahora, el encuentro con el presidente Biden. Y él está en un buen plan en ese sentido, la vicepresidenta Kamala Harris tiene esa encomienda, pero hay en Estados Unidos también un grupo antiinmigrante, como el gobernador de Texas, que a él se le atribuye esto de los camiones, que es algo totalmente inhumano. Puede ser que este señor hasta vaya al templo o lea la Biblia, pero en realidad es muy inhumano y muy anticristiano, porque eso no se hace. ¡Cómo a medianoche, con todo el frío que hay, se va a dejar ahí a migrantes!

Celebro y reconozco lo que hacen asociaciones de Estados Unidos que apoyan a migrantes, porque ya están pendientes de este tipo de bajezas de estos políticos conservadores y corruptos. Entonces, ya están esperando los camiones y ahí llevan a los migrantes a albergues y les dan atención, pero esa es la situación que se está viviendo.

INTERLOCUTORA: Se pasó decir mi nombre, soy Cecilia Nava, de Canal 11.

En espera de que se retire el artículo 42, sabemos que hay personas por la frontera de parte de acá de México y nos gustaría saber cómo los está apoyando el gobierno y si tienen conocimiento de cuántos, aproximadamente, migrantes están y en qué ciudades.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Tenemos toda la información, nada más que tendríamos que prepararla, Si se puede hoy, que se entregue toda la información sobre la situación de los migrantes en México.

INTERLOCUTORA: Y de otro tema, presidente, se hablaba de que iba a iniciar un programa de la Guardia Nacional Forestal, un nuevo cuerpo de seguridad en Campeche para atender la tala ilegal. ¿Nos puede comentar cuándo va a iniciar, cuántos elementos y cuál es el objetivo para aplicar este nuevo programa?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya se tiene, ya se tiene un plan de creación de cuarteles de la Guardia Nacional en Campeche, en Quintana Roo, que tienen como propósito la seguridad de los ciudadanos, garantizar la seguridad de los ciudadanos y también combatir la tala clandestina en las zonas de reserva. Pero ya, por ejemplo, en Xpujil, que es el municipio de Calakmul, que había mucha tala clandestina. Ya, además de que hay destacamento militar, también se está construyendo un cuartel de la Guardia Nacional.

En Candelaria, Campeche, vamos a construir otro y así en toda la zona del sureste donde hay tala clandestina. Estamos atendiendo esto y hemos combatido bastante este delito y estamos muy pendientes.

Es que ahí estamos, es de las cosas buenas que tiene el Tren Maya, que tiene muchas cosas buenas. En el tramo de más tala clandestina, que es el Tramo 6 y 7 del Tren Maya, que es de Tulum a Escárcega, son como 550 kilómetros, ahí, quienes están construyendo el tren, son ingenieros militares, entonces hay campamentos de las Fuerzas Armadas y ya ha cambiado la situación de inseguridad que prevalecía en esa zona.

Además, es oportuno que se sepa que en toda la ruta del Tren Maya va a haber vigilancia de la Guardia Nacional, incluso en los trenes y va a haber vigilancia aérea en helicóptero en toda la ruta del tren. Los que tienen más edad yo creo que se acuerdan, si viajaron en el ferrocarril, de que en los trenes de pasajeros iban soldados. Ahora va a haber vigilancia, no sólo en el Tren Maya, que son mil 554 kilómetros, sino en los mil 500 kilómetros también, aproximados que tienen que ver con Palenque a Coatzacoalcos, Medias Aguas, Salina Cruz, que es el istmo y luego de Ixtepec, del Istmo, hasta la frontera con Guatemala, Ciudad Hidalgo. Todo eso lo estamos rehabilitando, de modo que desde el istmo hasta Cancún van a ser como tres mil 500 kilómetros.

Y lo mismo en el caso del Tren del Istmo, esto corresponde a la Secretaría de Marina, que ya está haciendo cuarteles en toda la ruta del Tren del Istmo, precisamente para garantizar la seguridad, que va a ayudar mucho en toda la región.

Afortunadamente en el sureste no hay la violencia que hay en otras regiones del país, me refiero a Oaxaca, a Chiapas. Veracruz ha bajado mucho, sí había; en Tabasco hay poca incidencia delictiva, en Campeche muy poca. Yucatán es el estado con menos delitos en el país y Quintana Roo; a pesar de que es un centro turístico internacional y sí operan bandas, de todas maneras, tenemos ahí vigilancia y hay control.

Pero eso es lo que está pasando en toda la región del sureste.

PREGUNTA: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días.

Estefany Palacios, de la agencia internacional Sputnik.

Preguntarle sobre este tema de Oaxaca, ahorita aprovechando que están los secretarios y el subsecretario de Salud, estos menores de edad que fueron… Tienen un virus, que es una presunta rabia. Confirmar si es rabia, porque fueron picados por un murciélago. Si hay alguna información de estos tres menores, porque parece que algunos de ellos están graves y cuáles son algunos avances de esta situación.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver, Hugo.

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: Con mucho gusto. Gracias por preguntarlo. Lastimosamente sí están graves dos de estos tres niños. La información ha sido difundida, ayer la secretaria de Salud de Oaxaca presentó un informe, tanto escrito como por un video y lo que ella dice es la misma información que conocemos.

Se trata de tres niños, dos niñas y un niño, son hermanos, una de ocho, uno de siete y uno de dos años de edad, quienes fueron mordidos por un murciélago; quizá uno o más de uno, es difícil saber si fue sólo un animalito o varios en un grupo.

Esta situación les condicionó a dos de ellos, los dos mayores, la niña de ocho y el niño de siete, estar con una enfermedad que clínicamente parece compatible con rabia. No se ha demostrado todavía por laboratorio, las muestras fueron enviadas ya y se están procesando en el Laboratorio Nacional, en el Indre y muy probablemente hoy tengamos ya los resultados, pero se están tratando como si fueron rabia, se les está dando el tratamiento profiláctico, esto quiere decir utilizar la vacuna y un producto que se llama inmunoglobulina, que es un anticuerpo que neutraliza al virus rábico en caso de que lo tengan.

INTERLOCUTORA: ¿En cuánto tiempo? Perdón, disculpe. ¿En cuánto tiempo se determinaría si es una rabia?

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: Si hoy tenemos ya la mayoría de los resultados, hoy podríamos saberlo, aunque no es necesariamente fácil desde el punto de vista técnico porque depende de la calidad que se toma.

El virus, para conocimiento general, el virus de la rabia es un virus que se transmite generalmente por animales, eso se llama una zoonosis. En el mundo silvestre, en animales silvestres está todo el tiempo. No es una enfermedad eliminable, no es desafortunadamente, pero es una realidad, no se puede eliminar porque principalmente el virus de la rabia se transmite entre animales silvestres: murciélagos, sobre todo aquellos que se alimentan de sangre, también coyotes, tejones, mapaches, pueden ser entre los tipos de animal más frecuentemente afectados por rabia y transmisores de rabia

En poblaciones rurales, como en este caso, esta es una población que se llama Palo de Lima, en el municipio de San Andrés Texmelucan, esto está a 100 kilómetros aproximadamente al sureste de la capital del estado de Oaxaca pero por una brecha, el recorrido es más de cuatro horas y media para llegar a esta comunidad, es una comunidad muy pobre con condiciones de marginación muy grandes, con una carencia de servicios de salud, el centro de salud más cercano está a dos horas y media de desplazamiento desde esta comunidad, entonces, lo que puede ocurrir es que fauna silvestre, en este caso murciélagos, que están afectados por rabia ataquen a los seres humanos que están en una localidad como esta.

INTERLOCUTORA: Se digo que había una alerta sanitaria.

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: No, a veces es más por un asunto de información. En la prensa se suele usar la palabra ‘alerta’ en forma indiscriminada sin que haya una justificación técnica.

Hay una definición formal de ‘alerta’, que desde hace varios años establecimos en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, pero en este caso no aplica una alerta, es un caso individual, desafortunadamente afectando a tres niñas y niños, desde luego es lamentable desde el punto de vista médico, pero no implica una alerta porque no hay una acción que se deba realizar; como ya dije, no se puede eliminar la rabia.

En este momento hay rabia en México y en el mundo en una gran cantidad de animales silvestres y ahí seguirá, no se puede obviamente eliminar a los animales silvestres, ni es factible vacunarlos.

Ahora, sí aprovecho para comentar, lo que México sí logró y esto es motivo quizá de satisfacción y de orgullo a lo largo de muchos años, no es una acción de un año, fue certificar la eliminación de rabia humana transmitida por perros. En 2019 la Organización Mundial de la Salud nos dio el certificado de reconocimiento, somos el primer país del mundo en el que se elimina la rabia humana transmitida por perros y esto es gracias a que en nuestro Programa Nacional de Control de Zoonosis, que incluye el control de la rabia, realiza una vacunación masiva de perros y gatos domésticos todos los años. Es una campaña permanente, la seguimos realizando, la seguiremos realizando y afortunadamente se logró ya eliminar la rabia transmitida por perros, no así la transmitida por gatos o desde luego por animales silvestres.

Y es competencia de la Secretaría de Agricultura el cuidar a la fauna que está en su pecuario y también ellos realizan prácticas de vacunación donde corresponde. Pero sí, esta es la situación.

Y hay un caso de Nayarit, me preguntaban. Efectivamente, también hay en Nayarit una persona que en este caso fue mordida por un gato, un gato semidoméstico. Lo tenía en casa, pero el gato mayormente estaba en vida libre, es también en una comunidad rural. Y la mujer tiene, es una mujer de 29 años, que tiene un cuadro compatible con rabia.

Tampoco hay una alerta epidemiológica o sanitaria al respecto, pero hemos asistido al estado de… Apoyado al gobierno de Nayarit, tanto como lo hacemos con Oaxaca, en lo que corresponde a los protocolos de tratamiento y de diagnóstico para estos casos.

INTERLOCUTORA: Muchas gracias, secretario.

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: Con gusto.

INTERLOCUTORA: Señor presidente, preguntarle sobre… Circuló en algunos en videos en redes sociales sobre la presunta entrega de juguetes y electrodomésticos de este presunto cártel de narcotraficantes, el cártel Jalisco Nueva Generación en Guadalajara.

Si hay alguna información, ya que hace unos días también detuvieron al hermano de este narcotraficante, ‘el Mencho’ y por la desaparición de este coronel también ahí mismo en Guadalajara se han suscitado varios eventos. Y saber sobre estos videos, si han hecho algo. ¿Se hizo un resguardo o qué hay de información?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, desde el inicio del gobierno constatamos y era notorio, de dominio público, que las bandas de delincuentes se apoyaban mucho en las bases sociales, en la gente de las comunidades, que entregaban despensas, mercancías, juguetes.

En el caso del huachicol les permitían, después de que ellos llenaban las pipas con gasolina robada, les permitían también que obtuvieran, recogieran, llenaran bidones de gasolinas, había ese apoyo.

Todo esto ha ido desapareciendo porque la gente sabe que eso ilegal y que no se debe de dar protección a la delincuencia, porque es un mecanismo para poner por delante a la gente cuando hay una acción de la Guardia Nacional o de cualquier otra corporación.

Últimamente están queriendo algunos grupos reactivar este mecanismo de apoyar a la gente. Si se decomisa cocaína, sale una comunidad y protege a los traficantes, incluso busca retener a elementos del Ejército, de la Guardia, para que no se lleve a cabo la acción, que no se confisque la cocaína.

Pasa también que no quieren que se pongan cuarteles de la Guardia Nacional, esto lo tenemos ahora en Jalisco, donde hay manifestaciones, aparentemente espontáneas, que no quieren a la Guardia Nacional. Nos pasaba en Chihuahua, todavía tenemos algo de esto en Michoacán.

¿Qué le digo a la gente?

Pues que no se dejen manipular, que no protejan a estas bandas, que no se dejen.

INTERLOCUTORA: Con la detención del hermano de ‘el Mencho’, disculpe, ¿está muy próximo a que la Marina y la Sedena y fuerzas mexicanas de seguridad estén pronto a la captura del líder del cártel Jalisco?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No tengo información sobre esto, estoy hablando de cómo están queriendo reactivar estos mecanismos para que no haya vigilancia, porque se está avanzando mucho en decomisos, como nunca.

Precisamente hoy se acordó que el martes próximo, que corresponde a seguridad, se va a presentar un informe y es muchísimo lo decomisado, no tiene comparación con lo que pasaba antes, nada más que no se informa en conjunto. Informa la Secretaría de la Defensa, informa la Secretaría de Marina, informa la Guardia Nacional y ahora vamos a informar de todo lo realizado por el Gabinete de Seguridad, tomamos esa decisión.

Además, ya son 130 mil elementos de la Guardia Nacional, son 250 cuarteles. Cuando tenía más elementos la Policía Federal, llegó a 40 mil; ahora son 130 mil. Pero además la Guardia, digo, la Policía Federal no tenía cuarteles, era un desorden completo y además terminaban protegiendo a las bandas.

Entonces, ahora pues sí hay más presencia de Guardia Nacional y, además, como ya se permite legalmente la participación de la Marina y de la Defensa, pues es la suma de muchos más elementos. Y tenemos también más coordinación, perseverancia.

Las reuniones que hacemos todos los días aquí de 6:00 a 7:00 de la mañana con el Gabinete de Seguridad se hacen en todos los estados y en la mayoría de los estados participan los gobernadores y ahí están los comandantes de región militar, los comandantes de zona naval, comandantes de zonas militares, los secretarios de seguridad pública, todos. Son mesas para lograr la paz, la tranquilidad.

Entonces, ya no es como antes. Yo no informo mucho sobre esto porque me voy a los resultados; es decir, la incidencia delictiva en todos mis informes, si ustedes los ven, es: a ver cómo vamos en la incidencia delictiva en lo que corresponde a delitos federales, cómo vamos en homicidios, cómo vamos en robo de vehículo, cómo vamos en secuestro, en feminicidios, sobre eso me voy. Pero no es eso lo único que se hace, imagínense lo que se decomisa de cocaína, el valor de esos decomisos, lo que se decomisa de fentanilo, de toda la droga. Entonces, vamos a informar sobre eso.

Y sí hay reacciones, lo que tú mencionas, pero no es por la detención sólo de un presunto delincuente.

INTERLOCUTORA: Sí, además porque nunca salió una imagen del hermano de uno de los narcotraficantes más buscados.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero es porque se está actuando en general. Lo que les ponía de ejemplo, o sea, no quieren que se instalen cuarteles de la Guardia y usan a la gente.

Aprovecho para decirlo, para que la gente no se deje manipular, eso no es bueno, aunque les den despensas, eso no es de buena fe, eso es para utilizar de escudo al pueblo, manipular al pueblo y eso no se debe de permitir.

INTERVENCIÓN: ¿Y cuántos cuarteles están (inaudible)?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues deben de ser como unos tres o cuatro, muy pocos, o sea, muy pocos, por lo general insistimos. Me acuerdo de uno, Villa Ahumada, en Chihuahua, que no permitían que se construyera y hasta fui yo a inaugurarlo; hay otro, por ejemplo, en Michoacán, en la Tierra Caliente, no voy a mencionar el municipio porque ese todavía está en proceso; y otro en Jalisco y así, pero vamos avanzando.

INTERLOCUTORA: Y, finalmente, señor presidente, en el tema internacional, sobre la visita de Joe Biden el año que entra, me gustaría preguntarle si esta visita podría afectar en las relaciones que tienen México con Rusia por el tema del conflicto que conocemos de Rusia-Ucrania, debido a las sanciones, porque continúan las acciones contra el gobierno de Rusia y además por el tema del petróleo, la inflación y con la reciente visita del presidente de Ucrania a Estados Unidos, que financiaron otra vez este conflicto y además le otorgaron a Ucrania estos misiles Patriot.

Además de que el presidente Evo Morales, expresidente Evo Morales, pues criticó un poco esta política de Estados Unidos cuando está viviendo un tema de una oleada de frío que han muerto más de 50 personas, además de la crisis que está viviendo Europa por el gas y que en algún momento usted había dicho que iba a apoyar a Alemania en el tema de este del gas.

Ahora con la visita del presidente Joe Biden, ¿van a hablar sobre este tema del apoyo que iba a ofrecer México?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No.

INTERLOCUTORA: Porque iban a apoyar a Europa.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no está en la agenda.

INTERLOCUTORA: Pero ¿continuará en el tema de que México se mantiene neutral, aunque exista esta…?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, México es neutral y es un país libre y es un país independiente que tiene relaciones con todos los países del mundo.

INTERLOCUTORA: Además porque recientemente el Parlamento Europeo había clasificado a Rusia como estado promotor del terrorismo. Y han surgido algunas versiones de que el presidente Vladimir Putin, está enfermo y que ha sido una ola de desinformación, que además la embajada de Rusia en México ha declaro que esto no tiene ningún sustento y que el Kremlin no ha…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Nosotros mantenemos relaciones de amistad con todos los pueblos y con todos los gobiernos del mundo. Y en términos de geopolítica y además por otras razones que tienen que ver con nuestra amistad y por el número de mexicanos que trabajan, que viven en Estados Unidos, a nosotros nos importa mucho mantener buenas relaciones con el gobierno y con el pueblo de Estados Unidos, eso es muy claro.

Pero son relaciones también de respeto a nuestras soberanías y eso lo entiende el gobierno de Estados Unidos y lo hacemos valer nosotros, no permitimos que nos digan con quién debemos de tener relaciones y con quién no. Por ejemplo, en el gobierno anterior, yo creo que ni se los pidieron, estaba el presidente Trump y expulsaron al embajador de Corea del Norte; de ganagracias. Eso nosotros no lo vamos a hacer, es contrario a lo que es nuestra política exterior, somos independientes.

INTERVENCIÓN: ¿Se podría decir que, a partir de esta entrega de más ayuda y apoyo militar, el conflicto se alargue todavía hasta el año que entra?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ojalá y se resuelva y sea por la vía pacífica, como nosotros lo estamos planteando, porque no beneficia a nadie. Las guerras son irracionales, causan nada más desgracia, dolor, tristeza; bueno, migración, crisis económica. Es lo más irracional que puede haber.

Ojalá y lleguen a un acuerdo. Nosotros propusimos un acuerdo de paz, incluso se propuso que interviniera la ONU, que interviniera el papa Francisco y que interviniera el ministro Modi, de la India y que buscaran una solución pacífica para beneficio de todos, pero no han hecho nada.

Es un poco lo lamentable de la actuación de la ONU, que está paralizada, inmovilizada, pasmada, cuando debería de estar buscando la paz en esta guerra de Rusia y Ucrania.

Y también las potencias deberían de actuar con responsabilidad, sobre todo las élites económicas y políticas, no estar alimentando la guerra, no estar mandando armas, como lo hacen las potencias hegemónicas.

Entonces, nosotros vamos a mantener nuestra política.

Y el tema que vamos a tratar con el presidente Biden, ya lo he expuesto aquí, ya lo he dado a conocer, tiene que ver con el fortalecimiento de nuestras relaciones en América del Norte y en toda América con respeto a nuestras soberanías y tiene que ver con un plan para el desarrollo y el bienestar de todos los países del continente americano y tiene que ver también con un cambio en la política entre países del continente americano, que no haya subordinaciones, que no haya intervencionismo, que no haya bloqueos, que se inicie una etapa nueva, que ya no se continúe con la doctrina Monroe ni con la concepción esta del Destino Manifiesto, que nos veamos todos como aliados en América todos y que haya respeto y esto va a significar el fortalecimiento del todo el continente.

Además, se tiene que hacer, porque si siguen los desequilibrios en lo económico, en lo comercial, si Asia sigue creciendo como lo ha venido haciendo, no queremos que esos desequilibrios se quieran resolver con el uso de la fuerza, con lo bélico, porque no queremos la guerra, queremos la paz.

Entonces, es mucho mejor la competencia económica, comercial y mantener esos equilibrios a que haya hegemonías económicas, comerciales y al mismo tiempo se quieran enfrentar esas hegemonías como ha venido sucediendo con lo bélico. No, eso es muy peligroso, muy riesgoso para nosotros y para las nuevas generaciones.

Entonces, mi planteamiento es: a ver, si nos fortalecemos en América, dejamos de depender de otras regiones y lo que le voy a proponer es una política de sustitución de importaciones, es decir, que ya no estemos comprando en otras regiones lo que consumimos.

¿Y esto qué va a significar?

Fortalecer nuestra economía en la América del Norte y en toda América, porque vamos a producir más, se van a generar más empleos, va a haber más crecimiento. Ese es el planteamiento, acompañado con un programa para el bienestar de los pueblos de América.

Y, con todo respeto, entender que es el continente más fuerte del mundo, lo que hace falta es la integración, es levantar la mira y planear. Porque los del continente asiático, esos están planeando para el 30, para el 40, para el 50 y nosotros en América no hacemos eso, aquí se usa aquello de que se echa andar la carreta y que las calabazas se acomoden solas o se van a acomodar solas.

Entonces, mi propuesta es: vamos a planear hacia adelante. Ya nos no va a tocar verlo a nosotros, pero vamos a dejar un proyecto para todo el continente americano.

Entonces, sí va a ser en ese sentido.

La guerra Rusia-Ucrania no es tema, o sea, para nosotros no. O sea, ¿qué deseamos?, la paz, eso sí. No, no, no, nos metemos.

Ahora sí, vámonos con…

PREGUNTA: Qué tal, presidente, buenos días.

Jorge Chaparro, del diario La Razón.

Preguntarle, presidente, faltan dos nombramientos, bueno, un nombramiento en el Banco Nacional de México. ¿Ya tiene usted una decisión al respecto sobre el futuro del vicegobernador en este caso? ¿A quién propondrían? Se vencen los plazos el 31 de enero.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, ya el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, está haciendo ya la propuesta y antes del 31 se va a enviar, como lo establece la ley, la propuesta al Senado.

INTERLOCUTOR: ¿Todavía no tiene el nombre?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, es que eso corresponde al secretario de Hacienda.

INTERLOCUTOR: Y, presidente, también preguntarle, ya está por vencerse también el plazo para la publicación de estas vacaciones dobles que van a recibir los trabajadores a partir de enero.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya firmé ayer, yo creo que ya salió publicado, ya firmé el decreto.

¿Tú dices el de la ampliación de las vacaciones?

INTERLOCUTOR: Ajá, vacaciones dignas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, ya lo firmé.

INTERLOCUTOR: Ya es un hecho, entrará a partir del 1º.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya.

INTERVENCIÓN: ¿Cuándo se publica?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues es que yo creo que ya se publicó. A ver, pregunta.

Bueno, ustedes están pendientes, pero yo ya firmé.

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, es que hay que descansar, o sea, trabajar y descansar.

Y ya saben cuál es la recomendación de San Benito: ocho horas para trabajar, ocho horas para descansar y ocho horas para pensar. En mi caso, como ya no tengo mucho que pensar porque ya sé de qué se trata, ya tengo bien definido el proyecto, pues son ocho y ocho, son 16 de trabajo y ocho de descanso, que a veces son ocho y que son muy buenas, porque el sueño es lo más reparador que hay, esto me lo dicen los médicos; pero cuando no se puede, pues ni modo.

Nada más que sí es bueno el sueño. Además, cuando no duerme uno bien, no anda uno de buen humor, se enoja uno y en este noble oficio de la política no hay que enojarse. Entonces, lo más recomendable es descansar.

Y las vacaciones, pues también lo mismo, pues que el trabajador tenga posibilidad de estar más con la familia, ayuda mucho la convivencia familiar, nos afecta mucho la desintegración de las familias.

Entonces, a veces por necesidad… Por ejemplo, la migración ha llevado a romper a familias, a desintegrar familias; afortunadamente los mexicanos somos muy fraternos, muy solidarios, pero sí se separa miembros de la familia.

Lo otro pues es la necesidad del trabajo, trabajo del padre, de la madre, la desatención a los hijos. El hijo que no tiene tutela, que no tiene madre, que no tiene padre, pues ¿quién llena ese vacío en algunas ocasiones?, el jefe de grupo, el jefe de la pandilla.

Entonces, sí es muy importante la convivencia. Bueno, lo que somos nosotros, los mexicanos, lo que pasó el 24 y lo que va a pasar el 31, pero más el 24 y ahí nos reunimos con la familia en el concepto moderno de familia, de diversidad, como debe de ser. Pero pues las vacaciones se inscriben en eso, ¿no?, en tener posibilidad para la recreación.

Ahora les hablaba yo de las Islas Marías, que ya se abrió, ya se llenó prácticamente el cupo. Y como son dos o tres días, creo que dos, no, eran tres, ya lo que están pidiendo es un día más. Y no es caro. Entonces, una gente que tiene vacaciones ampliadas puede ir ahí con la familia.

¿No sabes si se publicó?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: Se publica hoy.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Se publica hoy, bien.

INTERLOCUTOR: Presidente, una de las quejas, sobre todo de los microempresarios, es que les va a resultar muy complicado sostener estas vacaciones para sus empleados, porque el ingreso y el trabajo que realizan las tiendas, los pequeños comercios, las carnicerías, en fin, va a ser muy complicado. ¿Hay un programa que usted esté pensando de apoyo para estas empresas?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es que claro que sí, sí. Digo, claro que sí hay un apoyo.

¿Cuál es el apoyo?

El apoyo es que hay más ventas, hay más utilidad, porque hay crecimiento.

¿Cuál es el apoyo?

Pues que no aumente el precio de la luz, no aumente el precio del gas, no aumente el precio de la gasolina, no aumente el precio del diésel, no aumentan los impuestos. O sea, no es como antes, que, ‘a ver, hay que apretarnos el cinturón, el pueblo se aprieta el cinturón y el gobierno derrocha, hay lujos, hay privilegios en el gobierno’, no.

¿Por qué no aumenta el precio de las gasolinas? ¿Por qué no aumenta el precio de la luz? ¿Por qué no aumentan los impuestos?

Ah, porque no se permite la corrupción, porque ya no hay corrupción en el gobierno y porque no hay gastos superfluos, innecesarios.

¿Todo esto beneficia a quién?

A los pequeños comerciantes, a los pequeños empresarios, a todos. Entonces, sí alcanza para decir: ‘Sí podemos pagar las vacaciones’.

Además, imagínense, después de las vacaciones van a llegar los trabajadores, pero con muchísimas ganas de trabajar.

Además, una empresa es una sociedad. Una empresa, para que funcione bien, tiene que tomar en cuenta que cuando menos significa lo mismo el trabajo que el capital, porque podríamos decir que significa más, que representa más el trabajo que el capital.

Afortunadamente los empresarios mexicanos, casi todos y lo vimos en la pandemia, los más pequeños empresarios aguantaron hasta el final a sus trabajadores. Hubo otros, estos de las cadenas, ¿cómo le llaman?, las franquicias, que en una semana mil, dos mil, tres mil despidos, sin tocarse el corazón; y el pequeño cuidó, por eso les dimos créditos a los pequeños empresarios.

Entonces, yo sí creo que se puede porque, les digo no hay aumentos de impuestos, no van a haber aumentos de gasolinas, no va a haber aumentos de diésel, no va a haber aumentos de luz, no hay aumentos de gas, o sea, de estos insumos que son básicos, ese es nuestro compromiso. Ah y no a la ‘mordida’.

INTERLOCUTOR: Presidente, si me permite en otro tema, tiene que ver con el sector Salud y es precisamente que el COVID se está convirtiendo ya en una enfermedad endémica de acuerdo con las perspectivas que tiene la Secretaría de Salud y a nivel mundial.

¿En esta perspectiva se tiene planificado ya que a partir del siguiente año y los años subsecuentes habrá una vacunación regular contra COVID? ¿En México lo vamos a hacer?

¿Cuánto dura la protección que tenemos ahora los mexicanos contra esta enfermedad?, porque se hablaba de ocho a 11 meses.

¿Cuál es la realidad de la protección que tienen hoy los mexicanos?, porque también estamos viendo que un incremento se está dando en China, por ejemplo, muy fuerte con otras variantes que podrían llegar a nuestro país, igual que lo hizo esta variante del COVID.

¿Qué es lo que vamos a hacer como gobierno federal o lo que van a hacer ustedes como gobierno federal para proteger a la población ante una eventual pues ya enfermedad estacional?

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: Con mucho gusto. Muchas gracias por preguntarlo.

Esto lo hemos comentado varias veces, pero gracias por preguntarlo otra vez y con mucho gusto lo volvemos a explicar.

Efectivamente, las infecciones respiratorias causadas por virus, como la influenza, como COVID-19, como virus inicial respiratorio, las que hemos mencionado, tienen una evolución semejante cuando afectan a la humanidad. De inicio se comportan en forma epidémica, puede ser en forma pandémica, es una epidemia generalizada en todo el mundo y durante algunos años iniciales, dos, tres o más permanecen con una grave afección a la especie humana, pero después empiezan a entrar en un equilibrio, en ese sentido estricto es un equilibrio ecológico, entre la especie invasora, que es el virus y la especie invadida, que es homo sapiens, los seres humanos.

Y ese equilibrio lo que va resultando es un virus que afecta menos a la especie invadida, es decir, causa enfermedad menos grave, justamente como lo estamos viendo con COVID, lo mismo que vimos en 2009 y 10 con la influenza H1N1 y tienden a permanecer por el resto del tiempo. Es impredecible si en algún momento uno de estos virus dejará de existir como un organismo que infecte a la especie humana; lo más probable es que no, lo más probable es que permanezca.

Por las características del mecanismo de transmisión a partir de las gotas de líquidos respiratorios en las temporadas frías es más eficiente el contagio, en las temporadas de calor es menos eficiente el contagio y eso va resultando que progresivamente estos virus empiecen a entrar en una fase estacional.

Al principio tuvimos, como en este caso, la emergencia de COVID-19 en el invierno, pero después tuvimos brotes, oleadas en todos los sitios del mundo, indistintamente en la temporada de calor, en los veranos, pero progresivamente vamos a tener menos oleadas en los veranos y más oleadas invernales, de modo que ya permanezca como un virus persistente.

Ahora, una de las razones por las que las vacunas pueden empezar a perder su efectividad, su capacidad de proteger, es porque los virus para los que fueron diseñadas muten, se transformen. Genéticamente y químicamente son organismos sustancialmente diferentes comparados con las especies o los variantes o tipos y subtipos a los que originalmente fueron diseñadas.

Esto muy característicamente ocurre con la influenza y por esa razón hay ya un sistema mundial de diseño de las vacunas contra la influenza. A lo largo del año se van recopilando muestras del virus en todos los países que colaboramos con el Sistema Global de Vigilancia de Virus Respiratorios, estos son analizados por personas expertas y finalmente en febrero la Organización Mundial de la Salud resuelve en una reunión científica cuáles son los virus o los tipos y subtipos de virus influenza que más probablemente afectarán en la siguiente temporada y entonces se diseña la vacuna para el hemisferio norte y otra con un diseño posiblemente diferente para el hemisferio sur de acuerdo a cuál es la estación en la que predominarán esas variantes.

Este modelo se ha pensado que podría ser el que corresponda también para el virus SARS-CoV-2, causante de COVID-19. En la medida en que es un virus, aunque es genéticamente diferente, es una especie diferente de virus, es un virus de alta mutación y es probable que las distintas variantes que vayan apareciendo sean tan sustancialmente diferentes que las vacunas que se diseñan en un momento dado ya no brinden la protección adecuada.

Ahora, hasta el momento esto está en un planteamiento teórico, no se ha demostrado cuál es la duración esperada de una protección por vacuna. Y se ha especulado mucho, en la prensa se usa mucho estas ideas de cuatro meses, seis meses, ocho meses; estas son cifras un poco sin fundamento. O se han sobreinterpretando algunos estudios que algunas de las casas farmacéuticas han hecho para apreciar que tan protectora es la vacuna contra una variante que apareció posteriormente.

Pero es muy importante saber que en general las vacunas que existen hoy, la gran mayoría todavía con la formulación original siguen siendo protectoras para las variantes que en este momento existen. Y hay pocas vacunas para las que se han hecho estudios de población, en grandes poblaciones, concretamente son dos: la vacuna Pfizer y la vacuna Abdala.

La vacuna cubana es una vacuna, hace poco se publicó un estudio en la revista británica Lancet, una revista muy prestigiosa y en septiembre, se publicó justamente un estudio muy completo de la vacuna Abdalá y es uno de los pocos estudios con ese nivel de exploración científica tan amplia, tan rigurosa de la capacidad de la vacuna en condiciones reales. Y resultó ser una de las vacunas también altamente efectivas, efectividades poblacionales arriba del 93 por ciento y esto la confianza que tenemos de una vacuna que es probada en la población no solamente en forma experimental. Entonces se irá conociendo.

Ahora, respecto al diseño de los esquemas vacunales que se van a tener en el caso mexicano o de cualquier otro país, estamos justamente en todo momento siguiendo la información científica para diseñar la mejor combinación. Lo más probable es que lo hagamos con vacunas que tengan probada efectividad poblacional. Abdala bien podría ser una de ellas precisamente por esa gran capacidad de estabilidad dado el diseño molecular que tiene.

INTERLOCUTOR: ¿Se tiene contemplado el presupuesto y la compra de vacunas?

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: Sí, definitivamente, eso también es importante que se sepa. A veces también, así como la semana o la quincena pasada en la prensa mexicana no sé por qué hubo una corriente de opinión que decía que no teníamos vacunas contra la influenza, ya quedó claro que se confundieron. No creo que haya mala voluntad, yo creo que se confundieron. Pero en este caso igual, el presupuesto necesario para las vacunas COVID y que podría ser necesario se contempló desde el inicio, el presidente instruyó a la Secretaría de Hacienda para que facilitara la reserva presupuestal correspondiente.

¿Cuánto se va a necesitar de ese presupuesto?

Está por verse, de acuerdo precisamente al esquema vacunal que en su momento será establecido.

INTERLOCUTOR: Doctor, ¿nos recuerda el monto que se destinó para este propósito?

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: Son cerca de 30 mil millones de pesos. que son una cifra parecida a la que originalmente se contempló durante la pandemia, ¿se acuerdan? que hemos dado la cifra de arriba de 45 mil millones de pesos es lo que nos costaron las vacunas.

Ahora, esta es una asignación presupuestal que puede ser usada para las distintas vacunas, no es que está específicamente para las vacunas de COVID y el Programa de Vacunación Universal tiene otros productos, son 14 inmunógenos. Entonces, si tenemos un esquema que finalmente resulta ser más económico o más pequeño el gasto, ese mismo dinero se utiliza para las otras vacunas.

Muchas gracias.

INTERVENCIÓN: ¿Qué llamado haría usted a la gente que no se está vacunando con Abdala?

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: ¿Mande usted?

INTERVENCIÓN: ¿Qué llamado haría usted a la gente que no se está vacunando con Abdala? Justamente por esto que estaba mencionando, que es una vacuna altamente efectiva, pero carece de algunas cuestiones, que hay desconfianza aquí en la población.

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: Bueno, no es que dé desconfianza en la población, hemos visto gran confianza en la población, lo que sí vemos es un mensaje sistemático en una parte importante de la prensa mexicana, es la misma prensa o el mismo sector de la prensa que ha intentado desprestigiar otras vacunas.

En su momento recordarán cuando la vacuna Sputnik también fue vilipendiada por este mismo segmento y decían que no había evidencia. En esta misma revista Lancet fue donde también la vacuna Sputnik se publicó el ensayo clínico correspondiente.

Entonces, insistimos: la evidencia sobre la robustez, la eficacia a la seguridad y en este caso la efectividad poblacional de la vacuna Abdala es sumamente consistente. Dicho sea de paso, la vacuna Abdala utiliza una tecnología muy probada y muy en su momento innovadora porque es muy estable. Cuba usa este modelo de diseño de la vacuna también para otras vacunas.

Y Cuba es uno de los países que tiene las más altas capacidades de vacunación y de múltiples programas de salud pública, hay innovaciones mundiales en los programas de vacunación que fueron inventados en Cuba en los años 70 y hasta el momento permanecen como modelo de salud pública en todo el continente y también en otros continentes.

Entonces, lo que diríamos es, pues como siempre, tener cuidado, recordar que la infodemia es esta epidemia de desinformación generalmente por otro tipo de intereses ajenos a la salud pública, tener cuidado porque la infodemia también puede causar daños a la salud si uno se deja llevar por ella.

Muchas gracias.

PREGUNTA: ¿Sólo van a comprar vacuna cubana o también en este…?

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: En su momento, cuando el esquema esté diseñado, lo comentaremos.

PREGUNTA: Y sobre paxlovid, ¿cuántos mexicanos ya pudieron recibir este tratamiento?, ¿o cuántas medicinas se compraron?, ¿cuál es la efectividad que ha tenido el sector salud?

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: Cómo no. Información preliminar, para que todo mundo tenga claridad de lo que está preguntando la compañera. ¿De qué medio es usted, perdón?

INTERLOCUTORA: Grupo Fórmula.

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: De Grupo Fórmula. Paxlovid es un medicamento que tiene efectos antivirales, no específicos para el virus SARS-CoV-2, pero resultó ser eficaz contra el virus SARS-CoV-2. La utilidad principal de paxlovid es que disminuye el riesgo de complicación en personas que tienen enfermedad leve, pero tiene factores de riesgo, es decir, estas enfermedades crónicas de las que hemos hablado ya muchas veces, que hacen más susceptibles a las personas a tener COVID grave.

Entonces, se usa en situaciones muy específicas. Desde hace varios meses tenemos un lineamiento técnico al respecto e hicimos una compra de más de 350 mil cursos de tratamiento que han sido destinados a centros de atención COVID en toda la república.

Y se está usando, en este momento decir la cifra sería un poco arriesgado porque esto cambia día con día, pero se está usando ampliamente y desde luego en la indicación médica apropiada. En su momento también realizamos jornadas de capacitación al personal médico para el correcto uso de este tipo de medicamento.

Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Adelante, porque ya vamos a…

PREGUNTA: Gracias, presidente.

El Inegi reporta que los mexicanos gastaron siete veces más en salud que la inversión total que hizo el gobierno federal en este sector el año pasado.

Me gustaría que hiciera una autocrítica del porqué la gente está optando por los servicios de salud privados. Si esto deja o demuestra que los servicios de salud públicos aún siguen siendo deficientes e insuficientes.

Y si ante este panorama… Usted había prometido un sistema de salud similar al de Dinamarca. Le falta menos de dos años. ¿Usted cree que se pueda cumplir esa promesa? Y para cumplirla, ¿qué es lo que se tiene que hacer?

Esa sería la primera pregunta.

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, mire, vamos avanzando mucho. ¿De qué medio es usted?

INTERLOCUTORA: Erika Hernández, de Reforma.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, bueno.

Ahora mismo, ¿por qué no vuelves a informar sobre los estados donde está el IMSS-Bienestar cómo se está incrementando el número de consultas y de atención a partos y todo? Porque lo acabamos de decir.

INTERLOCUTORA: Sí, presidente, pero en una manera general, el sistema de salud de manera general no vemos que esté cumpliendo lo que usted había prometido.

ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Primero, si me permite, señor presidente, si podemos poner esa justamente.

La nota que trae hoy en su primera plana el Reforma es, una disculpa de antemano, pero es muy pobremente realizada.

Primero, el comparativo que hace del gasto de salud es solamente del Ramo 12, que son los programas de salud pública justamente, programas que se dedican a intervenciones a la población en su conjunto: los programas de VIH, los programas de salud sexual y reproductiva. Ese no es el presupuesto, ni remotamente es el presupuesto del gobierno federal en atención médica.

Y luego compara, la puede revisar en la mañana, lo que hace el, el… Suma dos conceptos:

Uno, de la atención de cuidadores en casas y hace ese cálculo.

Y después hace un cálculo, también bastante forzado, respecto a cuántas personas derechohabientes del Seguro Social que no utilizaron los servicios del Seguro Social asume que se atendieron en el medio privado.

No todo mundo se enferma afortunadamente en el país, hay muchos derechohabientes que efectivamente pueden pasar mucho tiempo sin utilizar servicios de atención médica, consultas, estudios de diagnóstico, porque no se enfermaron. Hay quienes desde luego pueden estarlo haciendo en el medio privado, pero es un número mucho menor.

Entonces, la verdad que la nota cuesta trabajo de pensarla con un rigor periodístico a partir de comparar cosas que no son comparables.

El Ramo 12 específicamente… El Fassa es otra cosa, que es el fondo en donde están las nóminas, eso no se contabiliza, en donde están la operación de los hospitales, donde está la operación de las unidades de primer nivel.

Entonces, lo que toman es solamente un pedazo, uno de los ramos y asumen que es el ramo de salud, el Ramo 12. Efectivamente, así lo dice el presupuesto, pero no es el único, no es la única fuente de financiamiento del sistema de salud.

Ahora, esto es mucho más evidente. En estos casos, en donde las consultas de medicina familiar prácticamente no existían, porque la medicina familiar es parte del modelo histórico de la seguridad social en nuestro país, son médicos especialistas, los médicos familiares, no son médicos generales, que pueden ver una amplia gama de padecimientos y que hoy incrementaron en 23 por ciento sus consultas.

Este tipo de consultas eran las que, en el Seguro Popular, o no existían o simplemente no existía ese servicio o efectivamente se iban al medio privado.

En el caso de las consultas de especialidad peor aún, porque en las zonas remotas estas consultas de especialidad están generalmente en las áreas de consulta externa que existen en los hospitales, en los consultorios que están en los hospitales, no se atendían con médicos especialistas tampoco, eran consultas de medicina general.

Con el programa IMSS-Bienestar hoy se tiene cobertura para que la gente pueda ir a la consulta de especialidad no solamente en las especialidades troncales que hemos detallado, ginecología, pediatría, medicina interna, ya también trauma y ortopedia o cirugía, sino en muchas más especialidades, cerca de 52.

Esto también era lo que, o se cobraba en las cajas del Seguro Popular o se iban al medio privado o simplemente no ocurrían esas consultas de especialidad y entonces se tenía que esperar a que ya el estado de salud fuera deteriorándose y quizá tuviera que haber una intervención de otra naturaleza.

Y las cirugías exactamente lo mismo. Entonces, este incremento de cirugías que no fueron al medio privado, en estos nueve estados en donde estamos avanzando, demuestra que con la eficiencia de los recursos y con verdaderamente una intervención que atiende la salud, no como una mercancía ni contabilizada solamente de manera financiera, como era con el Seguro Popular, se puede hacer más con los mismos recursos.

Pero, además de eso, el gasto que planteamos de más de cinco mil millones de pesos solamente para la adquisición de equipo que no se había adquirido en muchos años y para la rehabilitación de unidades que no se habían rehabilitado ni atendido durante muchos años, es lo que permite tener esta productividad.

INTERLOCUTORA: Entonces, ¿cuál sería la autocrítica o el calificativo que ustedes mismos se dan sobre los servicios de salud? En el caso del IMSS vemos clínicas donde en el servicio de urgencias hay gente que está hasta tres días sentada en una silla de hierro, en el piso. ¿Todo eso para ustedes es parte de la eficiencia? ¿O ¿cómo se califica todo esto?

Y preguntarle al presidente, insistirle si se cumplirá su promesa del sistema como Dinamarca. Gracias.

ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Sí, nada más, es bien importante esto que usted señala, tres elementos contribuyen a que se tenga la necesidad de seguir invirtiendo:

El primero es los 30 años de desatención a la atención primaria a la salud, es decir, todo lo que se ha defendido sistemáticamente deja de ver que México en 30 años se convirtió en el campeón en enfermedades que se pudieron haber prevenido, en enfermedades crónico-degenerativas, obesidad, diabetes, dislipidemia y demás.

Esos 30 años de régimen neoliberal, que se defienden con tanta vehemencia, no se toma en cuenta que fueron los años donde se incrementó y se cambió en la atención médica, se hizo un giro y pasamos de atender atención ginecobstétrica, enfermedades de contagio o accidentes, a atender enfermedades que se pudieron podido evitar.

El 45 por ciento del gasto IMSS es enfermedades crónico-degenerativas. ¿Cuándo ocurrió este incremento? En los últimos, en los 30 años de este periodo.

Segundo lugar, por la falta de inversión, por la falta de inversión en la atención médica es que tenemos hoy una situación de insuficiencia para poder atender, a pesar de que se han incrementado el número de contrataciones de personal médico. Porque ese es el tercer elemento, la falta de formación de médicos especialistas en términos de la necesidad de los propios sistemas de salud. Eso es verdaderamente criminal, que durante 30 años no se hayan formado los médicos suficientes para los que iba a necesitar el mismo sistema de salud, a eso súmele la pandemia.

Entonces, creo que hay razones que explican esto y acciones que están intentando corregir.

INTERLOCUTORA: Entonces, digamos, ¿superar esos 30 años cuánto va a llevar? Y si se podría, ¿o qué es lo que se podría lograr en menos de dos años?

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo te voy a contestar, te voy a contestar.

El año próximo, a más tardar a finales, ya tendremos un sistema de salud pública como el de Dinamarca y puede ser que mejor y te voy a explicar por qué.

Vamos a tener un sistema de salud pública como el de Dinamarca, en donde la atención médica, los medicamentos, son gratuitos.

En Dinamarca tienen políticas que eran completamente inalcanzables en México porque en Dinamarca, para empezar, no hay corrupción como la que había en México, la que ustedes promovían desde el Reforma y alentaban.

Porque el Reforma, para tener los antecedentes, porque no puede haber texto sin contexto, lo creó Carlos Salinas de Gortari. Esto para quienes nos están viendo, no para los que estamos aquí o los lectores del Reforma.

Entonces, en Dinamarca no hay corrupción y por lo mismo el presupuesto rinde y tienen establecido algo que llaman Estado de bienestar, que es lo que nosotros vamos procurando para México: primero, que no haya corrupción y, segundo, establecer el Estado de bienestar.

¿Qué es en esencia el Estado de bienestar?

Querétaro la persona tenga seguridad desde que base hasta que muere, desde la cuna hasta la tumba, muy contrario a lo que defiende el Reforma. El Reforma no está de acuerdo con el Estado de bienestar, el Reforma está de acuerdo con la privatización de los servicios de educación, de los servicios de salud.

Para el Reforma y…

INTERLOCUTORA: En este…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Permíteme.

Y para los que defienden ese modelo llamado neoliberal o neoporfirista, la educación y la salud son privilegios, no son derechos.

Entonces, vamos nosotros a garantizar, como en Dinamarca, un sistema de salud de calidad para todos, esto es que van a poder llegar los pacientes a centros de salud que van a estar en buen estado, donde van a haber médicos generales todos los días, donde van a haber medicamentos, pero también van a tener acceso a hospitales de segundo nivel, como aquí se planteó, con especialistas.

El Reforma no quiere que contratemos médicos de Cuba, pero el Reforma fue corresponsable de que nos quedáramos en México sin médicos y sin especialistas, por el modelo neoliberal.

INTERLOCUTORA: En este modelo de Bienestar que usted comenta, digamos, un ciudadano llegará a urgencias. ¿No estará en una silla de…?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No va a estar.

INTERLOCUTORA: Sin una cama.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No va a estar así.

INTERLOCUTORA: Las cirugías no tardarán seis meses.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no…

INTERLOCUTORA: O que nos pudiera detallar cómo es esa atención.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no y es mi compromiso. Y les voy a volver a ganar a los del Reforma, porque no saben, además es de mis convicciones humanitarias, la satisfacción, la dicha enorme que me produce ganarle a los conservadores, o sea, porque es ganarle al individualismo, al egoísmo, ganarle a los que tienen como dios al dinero, ganarle a la falsedad, ganarle al racismo, ganarle al clasismo. No, si tiene su parte atractiva. Decía un maestro: ‘A veces la política, cuando es buena, produce grandes satisfacciones y una de ellas es el poder transformar’.

Y sí, está el aplazamiento, va a ser como Dinamarca el año próximo, con médicos, con especialistas, sin que tengan que tardar en ser atendidos, como tú lo estás planteando, con todos los medicamentos y sin pagar, es decir, gratuito todo el servicio. Porque eso a los del Reforma les molesta muchísimo, porque ellos no quieren… ¿Saben cómo le llaman? No es Estado de bienestar ni Dinamarca, eso es populismo, es paternalismo. Entonces, sí vamos a cumplir.

Entonces, le dices a Junco de mi parte que le vamos a ganar de nuevo, porque ya le hemos ganado varias veces y aun cuando con su pasquín inmundo todos los días esté mintiendo, todos los días.

Lo de hoy yo no sabía, pero es una mentira. Pero diario. Yo no sé qué le pasa, por qué está tan enojado. Lo entiendo, pues, porque no sólo es él, él representa al señor Fernández, el dueño de los Oxxo de Monterrey y representa a un grupo que siempre lucró con el presupuesto público y se dedicaron a saquear y ahora están muy molestos; pero que se serenen, que se tranquilicen y que esperemos, es el año próximo lo de Dinamarca.

¿Y sabe por qué le decía que va a ser mejor?

INTERLOCUTORA: ¿Por qué?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Porque Dinamarca tiene mucho memos población que México, Dinamarca debe de tener como 10 millones de habitantes. A ver, por favor.

INTERVENCIÓN: Cinco millones.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Cuánto?

INTERVENCIÓN: Cinco millones.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Cinco millones.

INTERVENCIÓN: Pero aquí son 26 millones los que atiende el IMSS.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, pero acá son cinco. No, pero nosotros tenemos que atender a todos.

INTERVENCIÓN: (Inaudible) lo acaba de decir el director del IMSS.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Hasta ahora, vamos a ir avanzando.

INTERLOCUTORA: Presidente y como segunda pregunta, ante esta necesidad que mucha gente tiene de recurrir a los servicios privados, ¿es necesario que el gobierno o en el congreso se haga algo para detener los precios tan elevados y en ocasiones abusivos?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no. Antes a lo mejor no lo iban a hacer, pero lo que tenían como plan los neoliberales o neoporfiristas es que la atención médica quedara al mercado, como si fuese una mercancía, que pudiese curarse, operarse, hacerse una cirugía, el que tuviese para pagar una clínica privada. Ahora no, ahora se va a garantizar el derecho constitucional a la salud, lo que establece el artículo cuarto de la Constitución.

Entonces, ¿para qué vamos a fijar cuotas si ya…? A ver pon, por favor, nada más la tabla de los hospitales, por los 26 millones que estás hablando, que acaba de explicar Zoé.

Te voy a dar un ejemplo de cómo va a ser, para que cuando nos volvamos a encontrar aquí… Porque esto lo vamos a estar tratando cada 15 días aquí.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Son 24 estados.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: En estos 24 estados estos 330 hospitales y en ocho mil 79 unidades médicas rurales, sobre todo en estos hospitales, ya no hay caja registradora, se quitaron.

A ver pon la otra lámina. No se cobra, entonces ¿para qué vamos a fijar tarifa?

El que tenga posibilidad de hacerlo y quiera ir a un hospital privado, lo puede hacer, está en su derecho, pero el Estado de bienestar va a garantizar el derecho a la salud gratuito. Es esto, todas son las cajas. ¿Cuántas?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Ciento ochenta y dos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Cuántas?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Ciento ochenta y dos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Que se han quitado.

Puedes ir a un hospital… Y esto lo saben las enfermeras y lo saben los médicos y están muy contentos y nos están ayudando mucho, como siempre, los trabajadores de la salud

Y es un proceso que se había dilatado, porque tú hablaste de tiempo, porque lo íbamos a hacer desde el inicio del gobierno, pero se nos vino la pandemia y tuvimos que atender la emergencia, pero ahora que afortunadamente está bajando el número de contagios ya estamos en este plan.

Y a esto es a lo que yo me refiero cuando hablo del Estado de bienestar para garantizar a todos los mexicanos el derecho a la salud y el derecho a la educación, que es lo mismo.

¿Qué hace la educación? ¿Por qué no tenemos médicos?

Porque rechazaban a los que querían ingresar a las escuelas de medicina con la mentira —y el Reforma nunca dijo nada de esto— con el pretexto de que no pasaban el examen de admisión. Y eso no es cierto, no es que no pasaran el examen de admisión, es que no había cupo porque no había presupuesto para las universidades públicas, porque lo que querían era que estudiara el que tuviese para pagar colegiatura.

Entonces, ¿qué pasó con el tiempo?, lo que ya explicó Zoé y esa irresponsabilidad pues tampoco se señala en el Reforma, que no tenemos los médicos ni tenemos los especialistas que necesita el país por esa absurda política privatizadora que impusieron en materia educativa.

Entonces, como se están llevando a cabo todos estos cambios, por eso hay la molestia del Reforma, de todos sus articulistas, sus caricaturistas. Yo creo que menos los trabajadores, porque esos, aunque sean callados, pues se dan cuenta cómo viven sus jefes y porque están enojados con nosotros.

INTERLOCUTORA: Presidente, ya por último insistir en este tema de la magistrada Esquivel. Ya estamos a martes, pareciera que no, el órgano interno de la UNAM encargado de realizar la investigación y entregar un resultado no estará listo el 2 de enero.

¿Usted consideraría que la Suprema Corte debería tomar cartas en el asunto sobre la maestra Esquivel? ¿Ella debería separarse del cargo? ¿O qué tendría que suceder? ¿Realizarse la dimisión?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya expliqué esto. Y el Reforma también está en contra de la maestra Esquivel, el Reforma lo que quiere es que quede de presidente de la Corte el más rico de los ministros. Y como el Reforma pues investiga, ¿no?, estoy seguro de que ya al mediodía ya va a saber quién es el más rico de los ministros.

Así como el Reforma informó, ¿no?, de que el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, García Luna, estaba vinculado con el cártel de Sinaloa y así como le ha dado seguimiento a todo el juicio de García Luna, así como todos los días se ocupa de nosotros… No todos los días, pero cada semana trata el asunto de García Luna el Reforma. Revísenlo y van a ver qué objetivos, qué profesionales, cuánta ética, qué cercanos están al pueblo de México y qué distantes están de la oligarquía y de la banda de malhechores que se sentían dueños de México.

Ya me voy. Te quedas para mañana. Vamos a desayunar. Adiós, adiós.

