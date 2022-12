Cuál es la película más popular en Prime Video Estados Unidos este día

El avance de la tecnología del nuevo milenio, sumado a la pandemia de coronavirus que azotó a nivel internacional, orilló a los ciudadanos a buscar nuevas formas de disfrutar del cine desde la comodidad del hogar.

A raíz de ello, han nacido diversas plataformas de streaming, como es el caso de Prime Video, que ha logrado sacar provecho con su amplio catálogo de producciones y se ha posicionado en el gusto de los usuarios.

De ese catálogo destacan estas 10 películas, que han ganado fama y se han convertido en el tema de conversación en los últimos días.

Aquí el listado de las más vistas de Prime Video Estados Unidos:

1. ¡Qué bello es vivir!

Es la vigilia de Navidad en Bedford falls, NY y George Bailey está planeando suicidarse. Pero un ángel es enviado para detenerle en su intento. Él le enseñará a George las cosas maravillosas de su juventud, cómo salvó la vida de su hermano y la de otros que, gracias a haber conocido a George, son felices. Así, nuestro amigo descubrirá que.. ¡La vida es realmente un tesoro maravilloso que debemos disfrutar!

2. Acerca del destino

Esta comedia romántica es la historia de dos extraños que creen en el amor pero que no parecen capaces de encontrar su verdadero significado. En un sorprendente giro de los acontecimientos, el destino hace que sus caminos se crucen en una Nochevieja agitada en la que la comedia y el caos serán los protagonistas.

3. Los fantasmas atacan al jefe

La desbordante alegría de las fiestas de Nochebuena va a hacer que Frank Cross sufra unas visiones fantasmagóricas en esta divertida sátira de “Un Cuento de Navidad” de Charles Dickens. Cross, que ha hecho una carrera meteórica desde lo más recóndito del departamento de envíos de una cadena de TV hasta la presidencia, es tacaño, desagradable, ingrato, implacable y con un cruel sentido del humor, cualidades idóneas para un miserable de hoy en día. Antes de que la noche termine, será visitado por un desconcertante taxista neoyorquino del pasado, un hada del presente un tanto estrafalaria y, finalmente, un sádico, enorme y descabezado mensajero del futuro.

4. Algo de Tiffany’s

La vida sentimental de una joven de Nueva York se complica, cuando recibe equivocadamente de su novio un anillo de compromiso comprado en Tiffany por otra persona y destinado a otra mujer.

6. Milagro en la ciudad

Durante un desfile navideño organizado por los grandes almacenes Macy, el hombre que encarna a Santa Claus es sustituido por indisposición. Un anciano llamado Kris se ofrece a la señora Walker, responsable del desfile, para encarnar a Santa Claus. Después del desfile es contratado por dar a la perfección el tipo de personaje, pero todo se complica cuando él asegura que es el auténtico Santa Claus. Remake del film de la Fox "De ilusión también se vive" (Miracle on 34th Street) de 1947.

7. La niñera

Aisha, una niñera inmigrante, se construye una nueva vida en la ciudad de Nueva York mientras cuida al hijo de una familia del Upper East Side, ella se ve obligada a enfrentarse a una verdad oculta que amenaza con destruir su precario sueño americano.

8. Transformers: La era de la extinción

Han pasado 4 años desde la tragedia de Chicago y la humanidad sigue reparando los destrozos, pero tanto los Autobots como los Decepticons han desaparecido de la faz de la Tierra. Ahora el Gobierno de los Estados Unidos está utilizando la tecnología rescatada en el asedio de Chicago para desarrollar sus propios Transformers. Al frente del proyecto está Joshua Joyce (Stanley Tucci), un arrogante diseñador que piensa que los Autobots son "basura tecnológica" y se cree capaz de fabricar unos robots infinitamente más avanzados. Mientras tanto, Cade Yeager (Mark Wahlberg), un mécánico inventor, encuentra un Marmon semi-trailer. Al intentar repararlo, descubre que el camión no solo era un Transformer, sino también el mismísimo Optimus Prime, líder de los Autobots. Lo que Cade ignora son las consecuencias que pueden derivarse de este hallazgo.

9. Cuento de Navidad

Ebenezer Scrooge es un personaje malhumorado y gruñón que trata con desprecio y malos modales a su fiel empleado Bob Cratchit y a su alegre sobrino. Pero, cuando el espíritu de las Navidades pasadas, presentes y futuras lo arrastra a un viaje durante el cual descubre verdades que siempre se ha negado a ver, el corazón del viejo avaro se ilumina y se da cuenta de que debe actuar inmediatamente para contrarrestar tantos años de egoísmo y rencor. Adaptación del clásico de Charles Dickens.

10. ¿Tu Navidad o la mía?

Es la víspera de Nochebuena, Hayley y James se despiden en la estación de Marlyebone. En el último momento ambos deciden darle una sorpresa al otro e intercambian sus trenes. La nieve comienza a caer en forma gran nevada lo que provoca que cada uno quede atrapado con la familia del otro durante toda la Navidad. ¿Sobrevivirá su amor cuando sus mayores secretos comiencen a salir a la luz?

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

El papel de Prime Video en la era del streaming

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (REUTERS/Pascal Rossignol)

Prime Video es un servicio de streaming que ofrece películas y series disponibles en retransmisión en directo que fue creado por la empresa Amazon en el 2006.

Cabe apuntar que el servicio de video está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Prime Video o Amazon Prime, que además proporcionan al usuario el servicio de Twitch Prime sin ningún costo adicional.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+.

Las principales empresas de streaming compiten para ser las número uno. (Infobae/Anayeli Tapia)

Entre algunos títulos de los que se pueden gozar en la plataforma se encuentran Transparente, The Man in the High Castle, The Grand Tour; así como la serie Crisis en seis escenas, protagonizada por Miley Cirus; anime como Dororo; además de contar con series hechas por Fox y AMC, entre ellas The Walking Dead, Prisión Break, American Horror Story, Mad Men, Glee, entre otros.

Cabe apuntar que algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal, que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios.

