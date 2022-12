Los mejores filmes de Paramount+ Estados Unidos para ver en cualquier momento

El avance de la tecnología del nuevo milenio, sumado a la pandemia de coronavirus que azotó a nivel internacional, orilló a los ciudadanos a buscar nuevas formas de disfrutar del cine desde la comodidad del hogar.

A raíz de ello, han nacido diversas plataformas de streaming, como es el caso de Paramount+, que ha logrado sacar provecho con su amplio catálogo de producciones y se ha posicionado en el gusto de los usuarios.

De ese catálogo destacan estas 10 películas, que han ganado fama y se han convertido en el tema de conversación en los últimos días.

Aquí el listado de las más vistas de Paramount+ Estados Unidos:

1. Top Gun: Maverick

Después de más de 30 años de servicio como uno de los mejores aviadores de la Armada, Pete "Maverick" Mitchell se encuentra dónde siempre quiso estar, empujando los límites como un valiente piloto de prueba y esquivando el alcance en su rango, que no le dejaría volar emplazándolo en tierra. Cuando se encuentra entrenando a un destacamento de graduados de Top Gun para una misión especializada, Maverick se encuentra allí con el teniente Bradley Bradshaw, el hijo de su difunto amigo "Goose".

2. Misión imposible: Fallout

En ocasiones, hasta las mejores intenciones pueden volverse en contra. Después de una misión fallida, Ethan Hunt y su equipo IMF, junto con algunos aliados conocidos, se enfrentarán a una nueva carrera contrarreloj.

3. Snow Day

A pair of siblings make the most of a school snow day, while trying to avoid their nemesis, the Snowplowman.

4. Dog. Un viaje salvaje

Un guardabosques del ejército y su perro se embarcan en un viaje por carretera a lo largo de la Pacific Coast Highway para asistir al funeral de un amigo.

5. Dos padres por desigual

Dusty (Mark Wahlberg) y Brad (Will Ferrell) se han unido para ofrecerle a sus hijos la Navidad perfecta. Este nuevo equipo se pone a prueba cuando el papá gruñón de Dusty (Mel Gibson) y el papá ultra cariñoso y tierno de Brad (John Lithgow) llegan para convertir a las vacaciones decembrinas en un completo caos. Secuela de “Padres por desigual”.

6. Top Gun

La Marina de los Estados Unidos ha creado una escuela de élite para pilotos con el fin de sacar una promoción de expertos en técnicas de combate. En la academia, más conocida como Top Gun, a los mejores se les entrena para ser intrépidos y fríos al mismo tiempo, capaces de no perder los nervios en situaciones extremas y de no inmutarse al romper la barrera del sonido a los mandos de un F-14. A la escuela llega el joven Maverick, famoso por su temeraria aunque brillante forma de pilotar.

7. Misión imposible 5. Nación secreta

Con la FMI disuelta y Ethan Hunt abandonado a su suerte, el equipo tiene que enfrentarse contra el Sindicato, una red de agentes especiales altamente preparados y entrenados. Estos grupos están empeñados en crear un nuevo orden mundial mediante una serie de ataques terroristas cada vez más graves. Ethan reúne a su equipo y une sus fuerzas con la agente británica renegada Ilsa Faust, quien puede que sea o no miembro de esta nación secreta, mientras el grupo se va enfrentando a su misión más imposible hasta la fecha…

8. Fantasy Football

Callie A. Coleman discovers she can magically control her father, Bobby’s performance on the football field. When Callie plays as her dad, Bobby is transformed from a fumblitis-plagued journeyman to a star running back bound for superstardom alongside his daughter and wife Keisha.

9. Smile

Tras presenciar un extraño y traumático incidente con un paciente, la doctora Rose Cotter (Sosie Bacon) comienza a experimentar sucesos aterradores que no puede explicar. A medida que un miedo sobrecogedor comienza a afectar a todos los aspectos de su vida, Rose se verá obligada a afrontar a su problemático pasado para sobrevivir y escapar de su terrorífica nueva realidad.

10. Los fantasmas atacan al jefe

La desbordante alegría de las fiestas de Nochebuena va a hacer que Frank Cross sufra unas visiones fantasmagóricas en esta divertida sátira de “Un Cuento de Navidad” de Charles Dickens. Cross, que ha hecho una carrera meteórica desde lo más recóndito del departamento de envíos de una cadena de TV hasta la presidencia, es tacaño, desagradable, ingrato, implacable y con un cruel sentido del humor, cualidades idóneas para un miserable de hoy en día. Antes de que la noche termine, será visitado por un desconcertante taxista neoyorquino del pasado, un hada del presente un tanto estrafalaria y, finalmente, un sádico, enorme y descabezado mensajero del futuro.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Más series y películas que te recomendamos en Qué puedo ver.

El papel de Paramount+

Paramount busca posicionarse entre las plataformas de streaming (Captura de panatalla/paramountplus.com)

Anteriormente conocido como CBS All Access, Paramount+ es un servicio de streaming que es operado por Paramount Streaming, de la filial Paramount Global,que ofrece contenido original o bien programas de la cadenas CBS recién emitidos.

El servicio fue rebautizado como Paramount+ el 4 de marzo de 2021, luego de que se diera la fusión de la cadena CBS y Viacom, lo que también dio paso a su expansión por los países de Latinoamérica así como en el mercado canadiense, nórdico y australiano.

El servicio cuenta con títulos nuevos y ya famosos como lo fue The Real Criminal Minds, Behind the Music, The Top 40 of MTV, South Park, un renacimiento de BET The Game, Lioness, The Offer; mientras que tuvo el lanzamiento de películas 45 días después de su estreno como A Quiet Place Part II Top Gun: Maverick y Paw Patrol: The Movie.

Las principales empresas de streaming compiten para ser las número uno. (Infobae/Anayeli Tapia)

Actualmente su catálogo cuenta con películas, series, documentales producidos por las cadenas Paramount Pictures, ViacomCBS, Metro-Golswyn-Mayer, Sony Pictures, The Samuel Goldwyn Company y CBS Films. Asimismo, transmite los partidos de la National Women's Soccer League, así como algunas transmisiones de la UEFA Champions League y Europa League.

De acuerdo con cifras reveladas por la propia empresa, en la primera mitad del 2022 la plataforma por streaming contaba con 43 millones de suscriptores, mismos que pudieron llegar a los 49 millones si la plataforma no se hubiera retirado de Rusia tras el conflicto armado con Ucrania.

El crecimiento de Paramount+ es vital para ViacomCBS, una empresa basada en la televisión por cable que ha sufrido duros golpes en sus cifras en la última década.

SEGUIR LEYENDO:

Más sobre streaming

Rankings de K-pop

Rankings de K-dramas

Series y películas más comentadas en Twitter