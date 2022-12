Cuál es la película más vista en Google Uruguay este día

La primera proyección fílmica de la historia tuvo lugar el 28 de diciembre de 1895 en París, un evento histórico que fue presenciado por 35 personas y que estuvo a cargo de los hermanos Lumière. En el nuevo milenio, muy lejano a esa época, la forma de hacer y mirar el cine se ha transformado totalmente, prueba de ello es Google.

En comparación, ahora no es necesario acudir a una plaza o al cine para disfrutar de los filmes, pues con el avance de la tecnología y la llegada de las plataformas por streaming han sido muchas las ventajas que han obtenido los amantes del cine, como el hecho de disfrutar de tramas y géneros diversos al alcance de un clic y sin necesidad de estarse preguntando cómo descargar un video de Facebook.

Actualmente no sólo hay disponibles 500 películas y de un minuto de duración, como en aquellas épocas, sino que Google y sus competidoras cuentan con un amplio catálogo de producciones, por lo que el dilema ahora es qué títulos ver.

No obstante, en esta ola de novedades hay películas que han logrado destacar y posicionarse en el gusto del público. A continuación te dejamos el listado de las más populares de Google Uruguay.

1. Top Gun: Maverick

Después de más de 30 años de servicio como uno de los mejores aviadores de la Armada, Pete "Maverick" Mitchell se encuentra dónde siempre quiso estar, empujando los límites como un valiente piloto de prueba y esquivando el alcance en su rango, que no le dejaría volar emplazándolo en tierra. Cuando se encuentra entrenando a un destacamento de graduados de Top Gun para una misión especializada, Maverick se encuentra allí con el teniente Bradley Bradshaw, el hijo de su difunto amigo "Goose".

2. Black Adam

Casi 5.000 años después de haber sido dotado de los poderes omnipotentes de los antiguos dioses -y encarcelado con la misma rapidez-, Black Adam es liberado de su tumba terrenal, listo para desatar su forma única de justicia en el mundo moderno.

3. El Grinch

Cada año, en Navidad, los lugareños perturban su pacífica soledad con celebraciones cada vez más desmesuradas, luminosas y ruidosas. Cuando los Quién declaran que ese año van a preparar una Navidad el triple de grande, el Grinch se da cuenta de que solo hay un modo de recuperar algo de paz y silencio: robar la Navidad. Para ello, decide hacerse pasar por Santa Claus en Nochebuena, haciéndose con un reno muy peculiar para tirar de su trineo. Mientras tanto, en Villa Quién, una dulce niña llamada Cindy-Lou, desbordante de espíritu navideño, planea con sus amigos atrapar a Santa Claus durante su visita en Nochebuena para darle las gracias por ayudar a su trabajadora madre. Sin embargo, a medida que se acerca la noche mágica, sus buenas intenciones amenazan con chocar con las del Grinch, mucho más perversas. ¿Logrará Cindy-Lou cumplir su deseo de conocer a Santa Claus? ¿Conseguirá el Grinch poner fin al jolgorio navideño de los Quién de una vez por todas?

4. Polar Express

Esta es la historia de un jovencito en la víspera de Navidad quien aborda un poderoso y mágico tren que se dirige al hogar de Santa Claus, en el Polo Norte. Lo que se desarrolla es una aventura que sigue al dubitativo niño, quien toma un tren extraordinario al Polo Norte; durante este viaje, se embarca en una experiencia de auto-descubrimiento que le muestra que las maravillas de la vida nunca se desvanecen para quienes creen.

5. Bullet Train

Cinco asesinos a sueldo se encuentran a bordo de un tren bala que viaja de Tokio a Morioka con unas pocas paradas intermedias. Descubren que sus misiones no son ajenas entre sí. La pregunta es quién saldrá vivo del tren y qué les espera en la estación final.

6. Nop

Dos rancheros de un remoto pueblo del interior de California hacen un descubrimiento tan insólito como escalofriante.

7. Elf

Una Nochebuena, en un orfanato, un bebé gatea dentro del saco de regalos de Santa Claus y acaba en el taller de éste en el Polo Norte. Aunque allí es adoptado y educado como un elfo, al crecer, se hace tres veces más grande que los habitantes de la región. Parece claro que nunca encajará en el mundo de los elfos; lo que necesita es encontrar a su verdadera familia. Con esta intención viaja a Nueva York, donde descubrirá que la vida no consiste sólo en patinar y comer dulces; así que vuelve a sentirse otra vez fuera lugar. Consigue, no obstante, encontrar a su padre, Walter (James Caan), un editor de libros infantiles adicto al trabajo y al dinero que figura en la lista negra de Santa Claus. Buddy también encuentra a una nueva madre (Mary Steenburgen) y descubre que su hermanastro de diez años (Daniel Tay) no cree en los elfos ni en Santa Claus ni en las Navidades. En realidad todo el mundo parece haber olvidado el verdadero significado de la Navidad.

8. La bestia

El Doctor Nate Samuels, que se ha quedado viudo recientemente, regresa a Sudáfrica, lugar en el que conoció a su mujer, para visitar una reserva de animales con sus hijas. Pero lo que empieza siendo un viaje curativo se convierte en una lucha por la supervivencia cuando un león que ha escapado de unos cazadores furtivos empieza a seguirles.

9. La mujer rey

Una epopeya histórica inspirada en los hechos reales que sucedieron en el Reino de Dahomey, uno de los estados más poderosos de África en los siglos XVIII y XIX. La historia sigue a Nanisca (Davis), general de la unidad militar exclusivamente femenina y a Nawi (Mbedu), una recluta ambiciosa. Juntas lucharon contra enemigos que violaron su honor, esclavizaron a su gente y amenazaron con destruir todo por lo que habían vivido.

10. Lilo, mi amigo el cocodrilo

Cuando la familia Primm se muda a Nueva York, su hijo adolescente Josh lucha por adaptarse a su nueva escuela y nuevos amigos. Todo eso cambia cuando descubre a Lilo – un cocodrilo cantante a quien le gusta darse baños, el caviar y la buena música – viviendo en el ático de su nueva casa. Los dos se convierten en mejores amigos, pero cuando la existencia de Lilo se ve amenazada por su malvado vecino Mr. Grumps, los Primm deberán aliarse con el carismático dueño de Lilo, Hector P. Valenti, para mostrar al mundo que la familia puede surgir de los lugares más inesperados y que no hay nada malo con un gran cocodrilo cantante con una personalidad aún mayor.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Google en la era del streaming

Aunque con menos impacto que sus rivales, el gigante del internet también busca entrar al streaming con Google TV. (REUTERS/Thomas Peter)

Google Play es una plataforma de distribución digital de aplicaciones móviles que usa el sistema operativo de Android; asimismo, es una tienda en línea operada por la empresa Google que permite a sus usuarios descargar aplicaciones de juegos, música, libros, revistas, películas y más.

Dentro de los servicios que ofrece el gigante del internet se encuentra la aplicación Google TV (para Estados Unidos, España y México) y Play Películas (en los países de Latinoamérica), a través del cual los usuarios pueden ver películas y series adquiridas a través de Google Play.

Cabe precisar que los filmes pueden comprarse o rentarse, mientras que en el caso de las series, las temporadas o los episodios no están disponibles por renta. El contenido también puede ser descargado para que el suscriptor pueda verlo después sin necesidad de tener acceso a internet.

Play Películas se encuentra disponible en más de 60 países, mientras que Google TV sólo está disponible en 15; además, el servicio para ver series sólo está disponible en Estados Unidos, Japón, Australia y el Reino Unido.

Las principales empresas de streaming compiten para ser las número uno. (Infobae/Anayeli Tapia)

Fue en agosto de 2008 cuando Google lanzó su Android Market para las aplicaciones de pago en Estados Unidos y Reino Unido; cuatro años más tarde, en el 2012, la empresa relanzó el servicio y lo cambió al nombre Google Play, que en ese entonces tenía una base de 450 mil aplicaciones.

Posteriormente Google Play ha sufrido diversos cambios como agregar el pago con PayPal, ha agregado la sección de Google Play Games, ha prohibido las aplicaciones de minería de criptomonedas y ha puesto más énfasis en la evaluación de contenido para niños con la sección “Teacher Approved”.

Según cifras de 2018, Google tenía en su registro 2 mil 500 millones de dispositivos Android activos y 2 mil millones de usuarios mensuales en Google Play, que al final acumularon 115 mil millones de descargas en la tienda en esos 12 meses.

