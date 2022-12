Previa de la Premier League: Southampton vs Brighton and Hove Albion

Brighton viaja este lunes al St. Mary's Stadium para medirse con Southampton en su decimoséptimo asalto de la Premier League, el cual dará comienzo a las 16:00.

Southampton llega a la decimoséptima jornada con la ilusión de recuperar puntos tras sufrir una derrota contra Liverpool en el partido anterior por un resultado de 3-1. Desde que ha comenzado la competencia, los locales han vencido en tres de los 15 partidos jugados hasta ahora, con una racha de 13 goles a favor y 27 en contra.

Por su parte, Brighton and Hove Albion no pudo ganar a Aston Villa en su último encuentro (2-1), de modo que buscará un triunfo frente a Southampton para enderezar el rumbo en el campeonato. Antes de este partido, Brighton and Hove Albion había ganado en seis de los 14 encuentros jugados en la Premier League esta temporada, con una cifra de 23 tantos a favor y 19 en contra.

Fijando la atención en el rendimiento como equipo local, Southampton tiene un balance de una victoria, tres derrotas y tres empates en siete partidos jugados como local, de modo que las visitas al estadio St. Mary's Stadium no suelen ser de las más complicadas para los visitantes. En las salidas, Brighton and Hove Albion ha vencido tres veces, ha sido derrotado en tres ocasiones y ha empatado una vez en sus siete partidos disputados, de manera que el duelo podría estar de lo más reñido entre ambos equipos.

Los rivales ya se habían enfrentado anteriormente en el St. Mary's Stadium y el balance es de dos derrotas y cinco empates a favor de Southampton. A su vez, la escuadra visitante suma cinco encuentros seguidos sin conocer la derrota fuera de casa frente a Southampton. El último partido entre Southampton y Brighton en la competencia se jugó en abril de 2022 y finalizó con un empate 2-2.

Analizando su posición en la tabla clasificatoria de la Premier League, se ve que el equipo visitante está por delante de Southampton con una diferencia de nueve puntos. Los locales, antes de este partido, se sitúan en el decimonoveno lugar con 12 puntos en la clasificación. Por su lado, los visitantes cuentan con 21 puntos y ocupan la séptima posición en el torneo.

