Neurinoma del acústico: causas, síntomas y tratamiento

Un neurinoma del acústico, también conocido como «schwannoma vestibular», es un tumor poco frecuente no canceroso y, por lo general, de crecimiento lento que se forma en el nervio principal (vestibular) que va del oído interno hasta el cerebro. Las ramas de este nervio afectan directamente el equilibrio y la audición, por lo que la presión de un neurinoma del acústico puede provocar pérdida de la audición, zumbido en el oído e inestabilidad.

Por lo general, el neurinoma del acústico surge de las células de Schwann que cubren este nervio y crece de forma lenta o no crece. En casos excepcionales, puede crecer con rapidez y ser lo suficientemente grande como para ejercer presión contra el cerebro y dificultar las funciones vitales.

Los tratamientos para el neurinoma del acústico son el control periódico, la radiación y la eliminación quirúrgica.

Síntomas



A menudo, es difícil detectar los signos y síntomas de un neurinoma del acústico y puede tardar años en desarrollarse. Suelen darse debido a los efectos del tumor en los nervios de la audición y el equilibrio. La presión del tumor en los nervios cercanos que controlan los músculos y las sensaciones faciales (nervios faciales y trigéminos), los vasos sanguíneos cercanos o las estructuras cerebrales también puede causar problemas.

A medida que el tumor crece, puede causar signos y síntomas más obvios o graves.

Entre los signos y síntomas comunes de un neurinoma del acústico, podemos enumerar los siguientes:

Pérdida de la audición, por lo general que empeora progresivamente en meses o años (aunque en pocos casos repentinamente) y que ocurre solo de un lado o de forma más pronunciada en uno de los lados

Zumbido (tinnitus) en el oído afectado

Inestabilidad o pérdida del equilibrio

Mareos (vértigo)

Entumecimiento facial y debilidad o pérdida del movimiento muscular

Raras veces, un neurinoma del acústico puede crecer lo suficiente como para comprimir el tronco del encéfalo y poner en riesgo la vida.

Ante cualquier malestar lo mejor es acudir al médico (Christin Klose/dpa)

Factores de riesgo





Neurofibromatosis tipo 2

Cada enfermedad tiene una o varias formas de diagnosticarla para así detectarla y luego combatirla (Europa Press)

Diagnóstico

El único factor de riesgo confirmado del neurinoma del acústico es tener un progenitor con el raro trastorno genético de neurofibromatosis tipo 2. Sin embargo, la neurofibromatosis tipo 2 solo representa alrededor del 5 % de los casos de neurinoma del acústico.Una característica distintiva de la neurofibromatosis tipo 2 es que se desarrollan tumores no cancerígenos en los nervios de equilibrio y audición a ambos lados de la cabeza, como así también en otros nervios.La neurofibromatosis tipo 2 (NF2) es conocida como un trastorno autosómico dominante, lo que significa que la mutación puede ser trasmitida solamente por un progenitor (gen dominante). Cada hijo de un progenitor afectado tiene una probabilidad de 50/50 de heredarla.



Por lo general, el neuroma acústico es difícil de diagnosticar en las primeras fases, porque los signos y síntomas suelen pasar desapercibidos y se desarrollan poco a poco con el tiempo. Los síntomas comunes, como la pérdida auditiva, también se asocian a muchos otros problemas del oído medio e interno.

Después de hacerte preguntas sobre tus síntomas, el médico llevará a cabo un examen del oído. El médico puede solicitar las siguientes pruebas:

Prueba de la audición (audiometría). En esta prueba, hecha por un especialista en audición (audiólogo), escuchas los sonidos que se dirigen a uno de los oídos en determinado momento El audiólogo presenta una gama de sonidos de diversos tonos y te pide que le indiques cada vez que los escuchas Cada tono se repite a niveles bajos para saber cuándo apenas puedes escuchar El audiólogo también puede presentar diversas palabras para determinar tu capacidad de audición

Pruebas de diagnóstico por imágenes. Se suele utilizar la resonancia magnética (IRM) con tinte de contraste para diagnosticar el neuroma acústico Esta prueba por imágenes es capaz de detectar tumores de hasta 1 o 2 milímetros de diámetro Si la IRM no está disponible o no puedes hacerla por algún motivo, puede utilizarse la tomografía computarizada Sin embargo, estas tomografías computarizadas pueden pasar por alto tumores muy pequeños

Tratamiento



El tratamiento de neurinomas del acústico puede variar según:

El tamaño y el crecimiento del neurinoma del acústico.

Tu salud general.

La gravedad de los síntomas.

Para tratar el neurinoma del acústico, tu médico podría sugerirte uno o más de tres posibles opciones: control, cirugía o radioterapia.



Supervisión

Cirugía

Radioterapia

Tratamiento complementario

Si tienes un neuroma acústico pequeño que no está creciendo o que crece lentamente y causa pocos signos o síntomas o ningún de éstos, puedes decidir junto con tu médico la vigilancia del neuroma. Es posible que se recomiende la supervisión si eres un adulto mayor o si no eres un buen candidato para un tratamiento más agresivo.Tu médico puede recomendarte pruebas por imágenes y exámenes de la audición con frecuencia, por lo general, cada 6 o 12 meses, con el fin de determinar si el tumor está creciendo y con qué rapidez. Es posible que necesites tratamiento si las exploraciones muestran que el tumor está creciendo o que causa síntomas progresivos u otras dificultades.Es posible que necesites cirugía para extraer un neurinoma del acústico, especialmente si el tumor:Tu cirujano puede utilizar una de las muchas técnicas para la extracción de un neurinoma del acústico según el tamaño del tumor, el estado de la audición y otros factores.El objetivo de la cirugía es extirpar el tumor y preservar el nervio facial para prevenir la parálisis facial. Es posible que en ciertos casos no se pueda extirpar todo el tumor, por ejemplo, si el tumor está demasiado cerca de partes importantes del cerebro o del nervio facial.La cirugía para un neurinoma del acústico se hace utilizando anestesia general e implica la extracción del tumor a través del oído interno o de una incisión en el cráneo.A veces, la extirpación quirúrgica del tumor puede empeorar los síntomas si la audición, el equilibrio o los nervios faciales se irritan o dañan durante la operación. Es posible que se pierda la audición del lado donde se hace la cirugía y, por lo general, el equilibrio se ve afectado temporalmente.Las complicaciones pueden ser las siguientes:Existen muchos tipos de radioterapia usados para tratar neurinoma del acústico:Su médico puede recomendar un tipo de radioterapia conocida como radiocirugía estereotáctica A menudo se usa si el tumor es pequeño (menos de 2,5 centímetros de diámetro), si eres un adulto mayor o no puedes tolerar la cirugía por razones de salud La radiocirugía estereotáctica, como la radiocirugía con bisturí de rayos gamma, usa muchos rayos gamma diminutos para administrar una dosis de radiación dirigida con precisión a un tumor sin dañar el tejido circundante ni hacer una incisión El objetivo de la radiocirugía estereotáctica es suspender el crecimiento del tumor, preservar el funcionamiento del nervio facial y, en lo posible, preservar la audición Los efectos de la radiocirugía pueden llevar semanas, meses o años hasta que resulten aparentes Tu médico puede controlar el progreso con estudios por imágenes y exámenes auditivos de seguimiento Los riesgos de la radiocirugía incluyen:Pérdida auditivaZumbido en los oídosDebilidad o entumecimiento en el rostroProblemas de equilibrioContinuación del crecimiento del tumorLa radioterapia estereotáctica fraccionada (SRT) administra una pequeña dosis de radiación al tumor durante varias sesiones La SRT se hace para frenar el crecimiento del tumor sin dañar el tejido cerebral circundanteEste tipo de radioterapia usa haces de alta energía de partículas cargadas positivamente llamadas protones Los protones se administran al área afectada en dosis específicas para tratar tumores y minimizar la exposición a la radiación en el área circundanteAdemás del tratamiento para extirpar o detener el crecimiento del tumor, el médico puede recomendar terapias de apoyo para abordar los síntomas o complicaciones de un neurinoma del acústico y su tratamiento, como mareos o problemas de equilibrio.También se pueden recomendar implantes de cóclea u otros tratamientos para tratar la pérdida auditiva.

Con información de Mayo Clinic

