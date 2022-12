Pioderma gangrenoso: causas, síntomas y tratamiento

El pioderma gangrenoso es un trastorno poco frecuente que provoca la aparición de llagas grandes y dolorosas (úlceras) en la piel, en especial en las piernas.

Se desconocen las causas exactas del pioderma gangrenoso, pero parece ser un trastorno del sistema inmunitario. Aquellas personas que padecen ciertos trastornos ocultos, tales como enfermedad intestinal inflamatoria o artritis, tienen mayor riesgo de padecer pioderma gangrenoso.

Las úlceras del pioderma gangrenoso proliferan con rapidez. Suelen desaparecer sin tratamiento pero la cicatrización y la recurrencia son comunes.

Síntomas



El pioderma gangrenoso, generalmente, comienza con un bulto rojo pequeño en la piel, el cual puede parecerse a una picadura de araña. En pocos días, esta protuberancia puede convertirse en una gran llaga dolorosa y abierta.

Generalmente, la úlcera aparece en las piernas, pero puede desarrollarse en cualquier parte del cuerpo. En ocasiones, aparece alrededor de las heridas quirúrgicas. Si tienes varias úlceras, pueden crecer y fusionarse en una úlcera más grande.



Cuándo debes consultar con un médico

Habla con tu médico si desarrollas una herida cutánea dolorosa y de crecimiento rápido.

Factores de riesgo



Existen ciertos factores que pueden aumentar el riesgo de presentar pioderma gangrenoso, como los siguientes:

La edad y el sexo. La enfermedad puede afectar a cualquier persona de cualquier edad, sin embargo, es más frecuente entre los 20 y los 50 años de edad.

Padecer una enfermedad inflamatoria intestinal. Las personas con una patología en el sistema digestivo como colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn son más propensas a padecer pioderma gangrenoso.

Tener artritis. Las personas con artritis reumatoidea tienen un mayor riesgo de sufrir pioderma gangrenoso.

Tener un trastorno de la sangre. Las personas que padecen leucemia mielógena aguda, mielodisplasia o un trastorno mieloproliferativo tienen más probabilidades de sufrir pioderma gangrenoso.

Diagnóstico



El médico hablará contigo acerca de tu historia clínica y te realizará un examen físico. Ninguna prueba puede confirmar un diagnóstico de pioderma gangrenoso. Sin embargo, el médico puede ordenar una variedad de pruebas para descartar otras enfermedades que puedan tener signos o síntomas similares. Estas pueden incluir análisis de sangre, una biopsia dermatológica y otros exámenes.

El médico quizás te derive a un especialista de enfermedades de la piel (dermatólogo).

Tratamiento



El tratamiento para el pioderma gangrenoso se centra en reducir la inflamación, controlar el dolor, favorecer la cicatrización de la herida y tratar cualquier enfermedad no diagnosticada. El tratamiento dependerá de varios factores, incluida tu salud y la cantidad, el tamaño, la profundidad y el ritmo de crecimiento de las úlceras cutáneas.

Algunas personas responden bien al tratamiento con una combinación de pastillas, cremas o inyecciones. Otras tal vez necesiten permanecer en el hospital o en el centro de tratamiento de quemaduras para recibir un cuidado especializado de las heridas. Incluso después de un tratamiento exitoso, es frecuente que se manifiesten nuevas heridas.



Medicamentos

Cuidado de la herida

Cirugía

El tratamiento más común consiste en dosis diarias de corticoesteroides Estos medicamentos pueden aplicarse sobre la piel, inyectarse en la herida o administrarse por vía oral (prednisona) La administración a largo plazo o en altas dosis de corticoesteroides puede provocar efectos secundarios graves Por este motivo, es posible que el médico indique medicamentos sin esteroides (no esteroideos) si necesitas tratamiento a largo plazoUn medicamento no esteroideo efectivo es la ciclosporina Otras opciones incluyen micofenolato (Cellcept), inmunoglobulinas, dapsona, infliximab (Remicade) y tacrolimus (Protopic), que es un inhibidor de la calcineurina Según el tipo de medicamento administrado, se puede aplicar en las heridas, inyectar o tomar por vía oralDe acuerdo con la extensión de las heridas, es posible obtener beneficios con los analgésicos, en especial cuando se cambian los vendajesAdemás de aplicar el medicamento directamente sobre las heridas, el médico o un especialista en el cuidado de las heridas las cubrirá con un vendaje húmedo (no mojado ni seco) que no se adhiere y, probablemente, una cinta elastizada. Es posible que te pidan que mantengas elevada la zona afectada.Sigue las indicaciones del médico sobre el cuidado de la herida. Esto es de especial importancia ya que muchos de los medicamentos prescritos para tratar el pioderma gangrenoso suprimen el sistema inmunitario, lo cual aumenta el riesgo de contraer infecciones.Debido a que el pioderma gangrenoso puede empeorar si te cortas la piel, la cirugía para quitar el tejido muerto por lo general no se considera una buena opción de tratamiento. El traumatismo en la piel puede empeorar las úlceras existentes o desencadenar la formación de nuevas.Si las úlceras en la piel son grandes y necesitan ayuda para curarse, es probable que el médico te recomiende un injerto de piel. En este procedimiento, el cirujano adhiere un trozo de piel o piel sintética sobre las llagas abiertas. Esto se intenta únicamente cuando haya desaparecido la inflamación de la herida y cuando la úlcera haya comenzado a sanarse.

