New Orleans Pelicans se hace con la victoria contra Oklahoma City Thunder por 125-128

New Orleans Pelicans se impuso a Oklahoma City Thunder como visitante por 125-128 en una nueva jornada de la NBA. Anteriormente, los jugadores de Oklahoma City Thunder consiguieron ganar en casa contra Portland Trail Blazers por 101-98. Por su parte, los de New Orleans Pelicans también vencieron en casa a San Antonio Spurs por 126-117 y tras el partido acumulan una racha de tres triunfos en sus cinco últimos encuentros. Con este resultado, New Orleans Pelicans cuenta con 20 partidos ganados de 32 jugados, lo que le permite afianzarse en los puestos de Play-off, mientras que Oklahoma City Thunder, tras el partido, se quedaría por ahora fuera de los puestos de Play-off con 14 victorias en 33 partidos disputados.

El primer cuarto tuvo como protagonista y dominador a New Orleans Pelicans, de hecho, consiguió un parcial durante este cuarto de 13-2 y alcanzó una diferencia de 10 puntos (19-29) y concluyó con un 23-33. Posteriormente, durante el segundo cuarto los jugadores del equipo visitante se distanciaron en el luminoso y alcanzaron una diferencia de 21 puntos (43-64) durante el cuarto, el cual terminó con un resultado parcial de 23-31. Tras esto, los rivales llegaron al descanso con un 46-64 en el electrónico.

En el transcurso del tercer cuarto el equipo local redujo diferencias en el marcador, de hecho, el equipo consiguió un parcial en este cuarto de 15-2 hasta que finalizó con un resultado parcial de 31-16 (77-80). Por último, en el último cuarto remontaron los locales para empatar el partido, de hecho, consiguieron un parcial de 12-1 y tuvieron una diferencia máxima de nueve puntos (92-83), y el cuarto acabó con un resultado parcial de 35-32. Tras todo esto, el partido llegaba al final del cuarto con un empate a 112 puntos entre ambos equipos, por lo que hubo que prolongar el partido hasta una prórroga.

La prórroga tuvo como dominador al equipo visitante, llegó a ir ganando por siete puntos (120-127) y terminó con un resultado parcial de 13-16, siendo el resultado final del partido 125-128 a favor de New Orleans Pelicans.

Durante el partido, destacaron Cj Mccollum y Trey Murphy por sus aportaciones al equipo, tras conseguir 17 puntos, 11 asistencias y seis rebotes y 23 puntos, una asistencia y cinco rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo local destacaron Shai Gilgeous-Alexander y Joshua Giddey, con 44 puntos, seis asistencias y 10 rebotes y 20 puntos, seis asistencias y 10 rebotes respectivamente.

El próximo choque de Oklahoma City Thunder será contra San Antonio Spurs en el Paycom Center, mientras que el próximo partido de New Orleans Pelicans será contra Indiana Pacers en el Smoothie King Center.

