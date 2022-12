New Orleans Pelicans se queda con la victoria frente a San Antonio Spurs por 126-117

New Orleans Pelicans se impuso en casa a San Antonio Spurs por 126-117 en una nueva jornada de la NBA. En la jornada anterior, los jugadores de New Orleans Pelicans sufrieron una derrota en casa contra Milwaukee Bucks por 119-128, mientras que los de San Antonio Spurs ganaron fuera de casa a Houston Rockets por 105-124. Tras el partido, New Orleans Pelicans consigue una plaza en los puestos de Play-off con 19 victorias en 31 partidos disputados. Por su parte, San Antonio Spurs se quedaría fuera de los Play-off con 10 partidos ganados de 31 jugados.

El primer cuarto estuvo marcado por el liderazgo del equipo local, de hecho, consiguió un parcial en este cuarto de 12-2 y consiguió la máxima diferencia con 20 puntos al final del cuarto y finalizó con un resultado de 37-17. Después, durante el segundo cuarto San Antonio Spurs reducía distancias en el electrónico, el cual acabó con un resultado parcial de 28-29. Tras esto, los rivales llegaron al descanso con un 65-46 en el marcador.

En el tercer cuarto New Orleans Pelicans mantuvo su diferencia en el luminoso hasta que concluyó con un resultado parcial de 29-29 y un 94-75 total. Finalmente, en el transcurso del último cuarto los jugadores del equipo visitante también lograron acercarse de nuevo en el luminoso, de hecho, consiguieron un parcial de 10-2, aunque fue insuficiente para conseguir ganar el partido y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 32-42, terminando de esta manera el partido con un resultado final de 126-117 a favor de New Orleans Pelicans.

La victoria de New Orleans Pelicans se cimentó sobre los 40 puntos, nueve asistencias y ocho rebotes de Cj Mccollum y los 16 puntos, una asistencia y 10 rebotes de Jonas Valanciunas. Los 23 puntos, seis asistencias y nueve rebotes de Jeremy Sochan y los 19 puntos, tres asistencias y dos rebotes de Tre Jones no fueron suficientes para que San Antonio Spurs pudiese ganar el partido.

Tras hacerse con la victoria, el próximo duelo de New Orleans Pelicans será contra Oklahoma City Thunder en el Paycom Center, mientras que el próximo encuentro de San Antonio Spurs será contra Orlando Magic en el Amway Center.

