Efemérides: los acontecimientos más importantes del 21 de diciembre

No hay fechas cualquiera, cada uno de los 365 días que conforman el año tienen conmemoraciones significativas, acontecimientos que los marcaron y que son recordados cada año hasta convertirse en efemérides.

Las efemérides abarcan desde sucesos legendarios, sensibles tragedias y avances científicos, hasta nacimientos y muertes de personajes relevantes como líderes sociales, científicos y artistas.

Porque aquel que olvide la historia está condenado a repetirla, aquí están las efemérides más importantes de este miércoles 21 de diciembre.

69: En Roma, el Senado nombra emperador a Vespasiano, tras la derrota de Vitelio el día anterior.

1163: La Inundación de Santo Tomás golpea especialmente a los Países Bajos. A lo largo de este año hubo varias inundaciones ―que terminan rompiendo los diques a lo largo del río Mosa―, pero esta fue la peor. Se empantana la desembocadura del viejo río Rin (en Katwijk), que ya no llega al Mar del Norte. Los pólderes neerlandeses quedan bajo agua. Sin previo aviso, en el año 1165 el conde Floris III hará represar el río Rin en Zwammerdam. Utrecht quedará inundada, lo que generará una breve guerra entre Utrecht y Países Bajos. Alrededor del año 1200, se excavará un nuevo drenaje a través del Haarlemmermeer en el norte, que resolverá el problema del agua.

1471: A 240 km al oeste de la costa africana de Gabón, marinos portugueses descubren la isla de Santo Tomé.

1502: Aparece la imagen de la Virgen del Mar en la playa de Torregarcía, provincia de Almería (España) recogida por el vigía Andrés de Jaén, procedente probablemente de un navío naufragado o asaltado por piratas berberiscos.

1511: El dominico español fray Pedro de Córdoba realiza la primera denuncia contra el maltrato a los indios en el Nuevo Mundo.

1598: La Batalla de Curalaba, victoria decisiva de los mapuches frente a las fuerzas españolas, considerada una de las principales acciones bélicas de la Guerra de Arauco, se inicia una rebelión indígena generalizada.

1605: Sale del Callao (Perú) la expedición de Pedro Fernández de Quirós, en cuyo viaje descubriría la mayor parte de las islas Nuevas Hébridas.

1788: Descubrimiento del cometa 35P/Herschel–Rigollet, por Caroline Herschel y William Herschel.

1809: En el marco de la Guerra de Independencia española, la ciudad de Gerona capitula tras seis meses de asedio por los franceses.

1811: En Caracas (Venezuela), el Congreso promulga la primera Constitución de la república.

1879: En Nueva York, el periódico New York Herald anuncia que Edison ha inventado el alumbrado público por electricidad.

1890: Buffalo Bill llega a Barcelona con el circo en el que demuestra sus habilidades durante su gira por Europa.

1901: En Noruega, las mujeres participan ―por primera vez en el mundo― en elecciones comunales.

1903: En los Países Bajos, el Senado adopta una ley para proteger a los trabajadores de los accidentes laborales.

1907: En Iquique (norte de Chile), el militar Roberto Silva Renard manda ametrallar a los obreros del salitre, junto con sus hijos y esposas, amontonados en el patio de la escuela Santa María. El presidente Pedro Montt afirma que hubo solo 126 bajas de diversas nacionalidades, mientras que los historiadores actuales afirman que hubo entre 2200 y 3600 asesinados. (Matanza de la Escuela Santa María de Iquique).

1907: En Francia, la Cámara amplía la ley de separación entre la Iglesia y el Estado (aprobada en 1905) y expropia los bienes de la Iglesia católica.

1908: En Barcelona se funda la Lliga Vegetariana.

1910: En Chile, Ramón Barros Luco es proclamado presidente.

1911: Se otorga al escritor español José de Echegaray el Toisón de Oro.

1912: Dinamarca, Noruega y Suecia declaran su neutralidad en caso de guerra.

1912: Los rebeldes mexicanos, mandados por Orozco, se apoderan de Casas Grandes.

1913: En el periódico New York World (Estados Unidos), el periodista británico Arthur Wynne publica el tercer tipo de crucigrama del mundo (el primero se publicó en 1873, también en Nueva York).

1915: Nicolás I, rey de Montenegro, envía una oferta de paz al emperador austriaco Francisco José I.

1915: Las tropas franco-británicas se retiran de los Dardanelos y vuelven a Salónica.

1916: En el marco de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), el presidente estadounidense Woodrow Wilson lanza un llamamiento por la paz.

1918: En Cali (Colombia) se crea el América Football Club (América F. B. C.), equipo de fútbol que más tarde se fundaría de manera oficial como América de Cali.

1919: Tras la Primera Guerra Mundial, los Países Bajos conceden asilo político al káiser Guillermo II de Alemania.

1930: En París se exhibe el autogiro inventado por el murciano Juan de la Cierva.

1937: En los Estados Unidos, Walt Disney Pictures preestrena su primer clásico de animación titulado Snow White and the Seven Dwarfs (Blancanieves y los siete enanitos).

1938: El Reich Alemán promulga una ley que obliga la presencia de una comadrona en cualquier parto.

1942: En Bolivia, el Gobierno desarticula el PIR (Partido de Izquierda Revolucionaria).

1944: En Guatemala, Juan José Arévalo es elegido presidente.

1946: Se registra un terremoto en Nankaidō, al sur de Japón. Mueren 1.086 personas y otras 40.669 más se quedan sin hogar.

1948: Irlanda se separa de la Commonwealth.

1958: En Francia, Charles de Gaulle es elegido en referéndum presidente de la Quinta República.

1959: En Madrid, el presidente estadounidense Dwight D. Eisenhower visita al dictador Francisco Franco; más de un millón de personas salen a la calle para recibirlo.

1962: En Argentina se funda la Academia Porteña del Lunfardo.

1962: En Noruega, el parque nacional Rondane se establece como el primer parque nacional de ese país.

1965: La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial es adoptada.

1966: La Unión Soviética lanza la sonda espacial Luna 13, que consigue alunizar y recoger muestras de la superficie lunar.

1968: En Cabo Cañaveral (EE. UU.) despega la nave espacial Apolo 8, que circunvalará la Luna. Fue la primera misión tripulada que llegó a la órbita lunar.

1970: En la Plaza de la Constitución (en Santiago de Chile), el presidente Salvador Allende realiza un discurso en el que comunica que ha firmado el proyecto de la nacionalización del cobre.

1972: En un pozo a 440 metros bajo tierra, en el área U2dj del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 12:15 (hora local) Estados Unidos detona su bomba atómica Flax-Source, de 20 kt. 24,11 segundos después, hace explotar sus dos bombas atómicas Flax-Test (en un pozo a 689 m de profundidad) y Flax-Backup (en la superficie), de 20 kt y de menos de 20 kt respectivamente. Son las bombas n.º 784 a 786 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.

1976: En un pozo a 331 metros bajo tierra, en el área U2ar del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 7:09 (hora local) Estados Unidos detona su bomba atómica Asiago, de 11 kt. 58 minutos después, 3,2 km al norte, en un pozo a 201 metros bajo tierra, se detona la bomba Sutter, de menos de 20 kt. Son las bombas n.º 880 y 881 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.

1979: En Londres, se firma el Acuerdo de Lancaster House para un alto el fuego en Rodesia del Sur.

1980: En España, el Gobierno aprueba el Estatuto de Autonomía de Galicia.

1984: En los Estados Unidos se lanza la sonda Vega 2, destinada a estudiar el planeta Venus y el cometa Halley.

1987: Naufraga el transbordador filipino Doña Paz: 4341 muertos.

1988: Atentado de Lockerbie.

1989: En Bucarest (Rumania), Nicolae Ceaușescu convoca a una asamblea del Partido Comunista Rumano para condenar las protestas iniciadas cinco días antes en Timișoara. La asamblea se vuelve en su contra e inicia la revuelta en la capital rumana.

1991: En Taiwán se celebran las primeras elecciones legislativas en 40 años, con amplia victoria del gubernamental Kuomintang (Partido Nacionalista), que reformará la Constitución.

1992: Polonia, la República Checa, Eslovaquia y Hungría crean una zona de libre comercio.

1994: En México, el volcán Popocatépetl registra una explosión que esparció cenizas y gas a más de 25 km de distancia.

2007: En Argentina, Soda Stereo da su último show de la gira Me Verás Volver 2007, que en su totalidad convocó a un millón de personas.

2009: Lionel Messi gana el trofeo al Jugador Mundial de la FIFA, superando en las votaciones a Cristiano Ronaldo y Xavi Hernández.

2010: En Argentina se inaugura el último tramo de la autopista Rosario-Córdoba (de cuatro pistas), que reemplaza la ruta anterior (de dos pistas).

2010: Eclipse lunar en el Océano Pacífico, América del Norte, América Central y el noroeste de América del Sur.

2011: En el Palacio de la Zarzuela de Madrid (España), Mariano Rajoy jura su cargo como nuevo presidente.

2012: Último día del decimotercer baktún (ciclo de 144 000 días) en la cuenta larga del calendario maya.

2012: En México el Congreso de la Unión aprueba la reforma educativa.

2012: Gangnam Style de PSY se convierte en el primer video del portal YouTube en lograr mil millones de visitas.

2016: El Departamento de Justicia de Estados Unidos, destapa el Caso Odebrecht.

2017: Elecciones autonómicas al Parlamento de Cataluña.

2020: Conjunción de Júpiter y Saturno.

Nacimientos

1118: Tomás Becket, santo y mártir inglés de la Iglesia católica (f. 1170).

1401: Masaccio, pintor italiano del Quattrocento (f. 1428).

1575: Mathurin Régnier, poeta francés (f. 1613).

1603: Roger Williams, teólogo británico (f. 1683).

1651: Demetrio de Rostov, santo ruso (f. 1709).

1651: Tomás Vicente Tosca, matemático, cartógrafo y teólogo español (f. 1723).

1773: Robert Brown, botánico británico (f. 1858).

1804: Benjamin Disraeli, estadista británico (f. 1881).

1823: Jean Henri Fabre, entomólogo francés (f. 1915).

1847: M. Maryan, escritora francesa (f. 1927).

1850: Lluís Domènech i Montaner, arquitecto español (f. 1923).

1862: Ramón Gómez Ferrer, médico español (f. 1924).

1870: François Georges-Picot, diplomático francés (f. 1951).

1872: Lorenzo Perosi, compositor italiano (f. 1956).

1874: Juan Bautista Sacasa, presidente nicaragüense (f. 1946).

1876: Josep Maria Sert, pintor español (f. 1945).

1878: Jan Łukasiewicz, matemático polaco (f. 1956).

1880: Adrián Viudes Guirao, político y empresario español (f. 1973).

1889: Sewall Green Wright, biólogo estadounidense (f. 1988).

1890: Hermann Joseph Muller, genetista estadounidense (f. 1967).

1892: Rebecca West, escritora británica (f. 1983).

1900: Juan Antonio Zunzunegui, novelista español (f. 1982).

1905: Anthony Powell, novelista británico (f. 2000).

1908: Jaime Eyzaguirre, historiador chileno (f. 1968).

1909: Seicho Matsumoto, escritor y periodista japonés (f. 1992).

1911: Josh Gibson, beisbolista estadounidense (f. 1947).

1912: Pedro Maratea, actor argentino (f. 2002).

1914: Frank Fenner, científico australiano (f. 2010).

1915: Alberto Dou Mas de Xaxàs, matemático español (f. 2009).

1917: Heinrich Böll, escritor alemán (f. 1985).

1917: Noah Adamia, francotirador soviético (f. 1942)

1918: Kurt Waldheim, diplomático y político austriaco, presidente de Austria entre 1986 y 1992 (f. 2007).

1918: Francisco Miró-Quesada Cantuarias, filósofo, periodista, profesor y político peruano (f. 2019).

1919: Leda Valladares, cantante de folklore argentina (f. 2012).

1920: Alicia Alonso, bailarina cubana (f. 2019).

1921: Augusto Monterroso, escritor guatemalteco (f. 2003).

1922: Maila Nurmi, actriz finlandesa (f. 2008).

1924: Rita Reys, cantante neerlandesa (f. 2013).

1925: Olga Aróseva, actriz rusa (f. 2013).

1926: Joe Paterno, entrenador de fútbol estadounidense (f. 2012).

1930: Kalevi Sorsa, primer ministro finlandés (f. 2004).

1931: Antonio García Garrido, arquitecto español.

1933: Héctor Galmés, escritor, profesor y traductor uruguayo (f. 1985).

1933: Bob Rafelson, cineasta estadounidense.

1934: Irma Dorantes, actriz mexicana.

1935: John G. Avildsen, cineasta estadounidense (f. 2017).

1937: Jane Fonda, actriz estadounidense.

1937: Salvador Rocha Díaz, abogado y político mexicano (f. 2011).

1938: Rómulo Méndez Molina, árbitro de fútbol guatemalteco.

1939: Carlos do Carmo, cantante portugués (f. 2021).

1940: Frank Zappa, músico estadounidense (f. 1993).

1942: Hu Jintao, presidente chino.

1942: Carla Thomas, cantante estadounidense.

1942: Francisco de la Torre Prados, político español.

1944: Michael Tilson Thomas, director de orquesta y músico estadounidense.

1945: Millie Hughes-Fulford, investigadora médica, bióloga molecular y astronauta estadounidense (f. 2021).

1946: Carl Wilson, músico estadounidense, de la banda The Beach Boys (f. 1998).

1947: Paco de Lucía, guitarrista español (f. 2014).

1948: Samuel L. Jackson, actor estadounidense.

1948: Thierry Mugler, diseñador francés.

1949: Thomas Sankara, político y militar burkinés (f. 1987).

1950: Jeffrey Katzenberg, productor de cine estadounidense.

1951: Manolo Tena, cantante español (f. 2016).

1952: Eduardo Langagne, narrador y poeta mexicano.

1952: Osvaldo Puccio Huidobro, filósofo chileno.

1953: Coca Guazzini, actriz chilena.

1953: Betty Wright, cantante estadounidense.

1954: Chris Evert, tenista estadounidense.

1954: José Diego Álvarez, futbolista español.

1955: Jane Kaczmarek, actriz estadounidense.

1957: Ray Romano, actor estadounidense.

1959: Florence Griffith Joyner, atleta estadounidense (f. 1998).

1960: Loquillo, músico español de rock.

1965: Andy Dick, actor y comediante estadounidense.

1966: Kiefer Sutherland, actor canadiense.

1966: Karri Turner, actriz estadounidense.

1967: Johnny Lozada, cantante y actor puertorriqueño, de la banda Menudo.

1967: Mijeíl Saakashvili, presidente georgiano.

1968: Lumi Cavazos, actriz mexicana.

1969: Julie Delpy, actriz francesa.

1970: Iván Espeche, actor argentino.

1971: Brett Scallions, músico estadounidense, de las bandas Fuel y The X's.

1971: Alex Saab, abogado colombiano.

1973: Karmen Stavec, cantautora eslovena.

1973: Matías Almeyda, futbolista argentino.

1974: Karrie Webb, golfista australiana.

1974: Matías Almeyda, futbolista y entrenador argentino.

1974: Sandra Torres, atleta española.

1974: Alisher Boqiev, yudoca tayiko.

1974: Erika Ender, cantautora panameña.

1974: Uriel Moreno "El Zapata", torero mexicano.

1975: Paloma Herrera, bailarina de ballet argentina.

1975: Charles Michel, político y primer ministro belga.

1976: Mirela Manjani, atleta griega.

1977: Emmanuel Macron, economista y filósofo francés, presidente de Francia desde 2017.

1978: Fabián Cubero, futbolista argentino.

1979: Takuya Shimizu, cantante y compositor.

1980: Roberto Polo, futbolista colombiano.

1981: Lynda Thomas, cantautora mexicana.

1981: Cristian Zaccardo, futbolista italiano.

1982: Edwin Colón, luchador puertorriqueño.

1983: Steven Yeun, actor coreano-estadounidense.

1983: Misa Uehara, actriz japonesa.

1983: Rodrigo Tapari, cantante y compositor argentino, exvocalista de Ráfaga (banda).

1984: Darren Potter, futbolista irlandés.

1984: Paco Sutil, futbolista español.

1985: Tom Sturridge, actor británico.

1985: María Elisa Camargo, actriz ecuatoriana.

1986: Pellek, cantante y actor noruego.

1986: Maritza Aristizábal, periodista y presentadora colombiana.

1987: Barbara Fialho, modelo brasileña.

1996: Kaitlyn Dever, actriz estadounidense.

2001: Paula Arcos, balonmanista española.

Fallecimientos

601: Recaredo, rey visigodo (n. 568).

1375: Giovanni Boccaccio, escritor y humanista italiano (n. 1313).

1545: Guigues Guiffrey, noble francés (n. 1597).

1549: Margarita de Angulema, reina consorte navarra (n. 1492).

1591: Pedro Moya, religioso español (n. c. 1527).

1781: Gregorio Mayans, erudito español (n. 1699).

1824: James Parkinson, doctor británico (n. 1755).

1883: Joaquín José Cervino, escritor y magistrado español (n. 1817).

1890: Niels Wilhelm Gade, compositor danés (n. 1817).

1894: Ramón Martí Alsina, pintor español (n. 1826).

1919: Julio Burell, periodista y político español (n. 1859).

1922: Alberta Giménez, religiosa española (n. 1837).

1923: Juan R. Escudero, líder obrero y estadista mexicano (n. 1890).

1933: Knud Rasmussen, explorador danés (n. 1879).

1935: Eustoquio Gómez, político y militar venezolano (n. 1868).

1935: Kurt Tucholsky, periodista y escritor alemán (n. 1890).

1937: Frank Billings Kellogg, político estadounidense, premio Nobel de la Paz en 1929 (n. 1856).

1940: F. Scott Fitzgerald, escritor estadounidense (n. 1896).

1945: George Patton, militar estadounidense (n. 1885).

1951: José María Aguilar, guitarrista, cantante y compositor uruguayo (n. 1891).

1956: Lewis Madison Terman, psicólogo estadounidense (n. 1877).

1957: Elías Tormo, arqueólogo español (n. 1869).

1958: Lion Feuchtwanger, escritor alemán (n. 1884).

1962: Nemesio García Naranjo, abogado, político, periodista, escritor y catedrático mexicano (n. 1883).

1967: Stuart Erwin, actor estadounidense (n. 1903).

1968: Vittorio Pozzo, entrenador de fútbol italiano (n. 1884).

1969: Georges Catroux, militar francés (n. 1897).

1969: José Ibáñez Martín, aristócrata y político español (n. 1896).

1970: Elyesa Bazna, espía albanesa (n. 1904).

1971: Pascasio Báez, peón rural uruguayo asesinado por el MLN-T (n. 1925).

1977: Aquiles Roggero, violinista, director de orquesta y compositor argentino de tango (n. 1913).

1984: Carlos Mérida, pintor guatemalteco (n. 1891).

1985: Francisco Prieto Moreno, arquitecto español (n. 1907).

1987: John Spence, cantante estadounidense, de la banda No Doubt (n. 1969).

1988: Federico Moura, cantante argentino, de la banda Virus (n. 1951).

1988: Nikolaas Tinbergen, etólogo neerlandés premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1973 (n. 1907).

1989: Inma de Santis, actriz española (n. 1959).

1990: Susana March, escritora española (n. 1918).

1991: José Miguel de Barandiarán, etnólogo y arqueólogo español (n. 1889).

1992: Alfonso García-Gallo, jurista e historiador español (n. 1911).

1992: José María González-Sinde, cineasta español (n. 1941).

1992: Albert King, cantante estadounidense (n. 1924).

1992: Nathan Milstein, violinista estadounidense (n. 1904).

1994: João Murça Pires, botánico brasileño (n. 1917).

1997: Teo Escamilla, director de fotografía español (n. 1940).

2002: Gregorio Camacho, pintor venezolano (n. 1933).

2002: José Hierro, poeta español (n. 1922).

2003: Alfonso de Hohenlohe-Langenburg, empresario español (n. 1924).

2004: Juan Barjola, pintor español (n. 1919).

2006: Saparmyrat Nyýazow, político y primer presidente turcomano (n. 1940).

2007: Norton Nascimento, actor brasileño (n. 1962).

2009: Jaime El Flaco Agudelo, humorista colombiano (n. 1926).

2009: Luis Francisco Cuéllar, político colombiano (n. 1940).

2010: Enzo Bearzot, jugador y entrenador de fútbol italiano (n. 1927).

2010: Elsa Marval, actriz, pianista y cantante argentina (n. 1930).

2010: Jo Roos, artista sudafricano (n. 1926).

2010: Catalina Speroni, actriz argentina (n. 1938).

2014: Horacio Ferrer, poeta, autor y escritor uruguayo (n. 1933).

2014: Udo Jurgens, cantante austriaco (n. 1934).

2014: Billie Whitelaw, actriz británica (n. 1932).

2016: Pepe Sánchez (director), fue un director, guionista y actor de televisión, teatro y cine colombiano. (n. 1934).

2017: Bruce McCandless II, astronauta estadounidense (n. 1937).

2020: Francisco Ponz Piedrafita, catedrático y fisiólogo español (n. 1919).

