Milwaukee Bucks logra la victoria frente a New Orleans Pelicans por 119-128

Milwaukee Bucks logró ganar a New Orleans Pelicans como visitante por 119-128 en una nueva jornada de la NBA. Anteriormente, los jugadores de New Orleans Pelicans sufrieron una derrota fuera de casa contra Phoenix Suns por 118-114, por lo que tras el partido acumularon cinco derrotas consecutivas, mientras que los de Milwaukee Bucks derrotaron en casa a Utah Jazz por 123-97, completando una racha de cuatro triunfos en sus cinco últimos partidos. Milwaukee Bucks, con este resultado, se queda con una de las plazas de acceso a los Play-off con 22 partidos ganados de 30 jugados. Por su parte, New Orleans Pelicans, tras el partido, también continúa en puestos de Play-off con 18 victorias en 30 partidos disputados.

En el primer cuarto hubo varios cambios de líder en el marcador, de hecho, los visitantes consiguieron un parcial de 13-2 durante el cuarto hasta finalizar con un 27-30. Tras esto, en el segundo cuarto los jugadores de Milwaukee Bucks lograron distanciarse en el electrónico y alcanzaron una diferencia de 11 puntos (27-38) durante el cuarto, que acabó con un resultado parcial de 34-36. Tras esto, los equipos acumularon un total de 61-66 puntos antes del descanso.

En el transcurso del tercer cuarto los jugadores del equipo visitante consiguieron distanciarse de nuevo en el marcador, llegó a ir ganando por 15 puntos (83-98) y finalizó con un resultado parcial de 29-34 y 90-100 de total. Finalmente, durante el último cuarto redujeron diferencias los jugadores locales, de hecho, consiguieron un parcial en este cuarto de 11-2, aunque fue insuficiente para hacerse con la victoria del partido y el cuarto concluyó con un resultado parcial de 29-28, terminando de esta forma el choque con un resultado final de 119-128 a favor de Milwaukee Bucks.

Durante el partido, destacaron Giannis Antetokounmpo y Brook Lopez por sus aportaciones al equipo, tras conseguir 42 puntos, una asistencia y 10 rebotes y 30 puntos, tres asistencias y siete rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo local destacaron Jonas Valanciunas y Cj Mccollum, con 37 puntos, cinco asistencias y 18 rebotes y 31 puntos, nueve asistencias y ocho rebotes respectivamente.

En el próximo partido de la NBA, New Orleans Pelicans jugará contra San Antonio Spurs en el Smoothie King Center, mientras que Milwaukee Bucks se enfrentará a Cleveland Cavaliers en el Rocket Mortgage Fieldhouse.

Seguir leyendo:

Más noticias

Fuente de Nota e imagen: Narrativa