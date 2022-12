Cuál es la película más vista en Netflix Argentina este día

Para los amantes del cine nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de películas como lo es ahora tras el surgimiento de las plataformas por streaming, como con Netflix, aunque ello implica un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que caracterizan al nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para disfrutar.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Netflix ofrece a sus suscriptores una lista con sus películas más populares, de modo que sea más fácil elegir qué ver.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla en lugar de estarse preguntando cómo descargar un video de Facebook, estas son las producciones más populares para poder ver estos días de Netflix Argentina:

1. The Big 4

A by-the-book female detective teams up with four down-on-their-luck assassins to investigate her father's murder.

2. Matrimillas

Un matrimonio infeliz encuentra esperanza en una aplicación que recompensa las cosas buenas que hacen por el otro. Hasta que la obsesión enfermiza se apodera de todo..

3. Pinocho de Guillermo del Toro

El cineasta Guillermo del Toro, ganador del Óscar, reinventa el cuento clásico sobre la marioneta de madera que sueña con ser un niño de carne y hueso.

4. The Volcano: Rescue from Whakaari

A close examination of the Whakaari / White Island volcanic eruption of 2019 in which 22 lives were lost, the film viscerally recounts a day when ordinary people were called upon to do extraordinary things, placing this tragic event within the larger context of nature, resilience, and the power of our shared humanity.

5. Los renglones torcidos de Dios

Alice Gould, una investigadora privada, simula que padece una enfermedad mental con objeto de ingresar en un hospital psiquiátrico y recabar pruebas del caso en el que trabaja: la muerte de un paciente en circunstancias poco claras.

6. Yo creo en Papá Noel

Lisa lleva cinco meses con Tom. Todo va bien hasta que descubre su obsesión con la Navidad, una época que ella detesta. ¿Será hora de dar otra oportunidad a las fiestas?

7. La primera lección

Phillip Filmore es un chico de 15 años preocupado por el sexo, que se enamora de Nicole Mallow, una asistenta de 30 años contratada para cuidar de él cuando su padre esté afuera de la ciudad por un viaje de negocios. El chofer de la familia, Lester Lewis, se aprovecha de la situación y se asocia con Nicole para seducir al joven y chantajearle.

8. Trol

En lo profundo de la montaña Dovre, algo gigantesco se despierta después de mil años de cautiverio. La criatura destruye todo a su paso y se acerca rápidamente a Oslo.

9. El amante de Lady Chatterley

Adaptación de la novela de D.H. Lawrence's novel. Lady Chatterly está casada con un hombre que, después de un accidente, quedó inmovilizado de la cintura para abajo. Alentada por su marido encuentra en un hombre rudo que trabaja en su castillo el consuelo a sus deseos.

10. El niño con el pijama de rayas

Berlín, 1942. Bruno tiene ocho años y desconoce el significado de la Solución Final y del Holocausto. No es consciente de las pavorosas crueldades que su país, en plena guerra mundial, está infligiendo a los pueblos de Europa. Todo lo que sabe es que su padre -recién nombrado comandante de un campo de concentración- ha ascendido en el escalafón y que ha pasado de vivir en una confortable casa de Berlín a una zona aislada. Todo cambia cuando conoce a Shamuel, un niño judío que vive una extraña existencia paralela al otro lado de la alambrada.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

El esplendor de Netflix

Netflix se ha convertido en la plataforma de streaming más importante en los últimos años y su éxito ha llevado a la mayoría de las empresas de entretenimiento a impulsar sus propias plataformas como es el caso de Disney+ y HBO, entre otros.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Previamente, el 16 de enero de 2014, llegó para Netflix uno de los momentos más importantes: ser nominados por primera vez en su historia a un Premio Oscar con el documental The Square.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras a un Premio de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel y Élite.

Según con la última información dada a conocer por la propia firma, luego de alcanzar cifras de gloria durante la pandemia se dio a conocer que en el primer trimestre de 2022 perdió 200 mil usuarios, el golpe más fuerte que ha recibido la empresa en 11 años. Entre las causas de este desplome se encuentran el uso compartido de contraseñas y la creciente competencia.

Sin embargo, eso no es todo, pues la compañía de streaming proyecta que perderá dos millones de cuentas en el segundo trimestre de 2022, por lo que se espera que este año sea el peor en su historia.

¿Cómo hacer una Netflix party o Teleparty?

Netflix Party, también conocido como Teleparty, se ha convertido en una de las aplicaciones más populares que le ha dado un plus a la plataforma de streaming, pues ha permitido a los usuarios ver un mismo contenido al mismo tiempo con amigos, pareja o familiares aunque no estén en un mismo espacio.

Creada como una extensión de Google, esta herramienta mezcla la capacidad de hacer stream simultáneo con una bandeja de mensajes de texto en donde los participantes pueden intercambiar sus pensamientos en tiempo real.

Aunque esta herramienta no ha sido desarrollada como tal por Netflix, basta entrar a la página de Teleparty e instalar la extensión de Google Chrome. Una vez instalada se debe abrir la cuenta, reproducir lo que se desee ver y pulsar en el ícono de Netflix Party (NP) que se pondrá en rojo y luego dará la opción “start party” que proporcionará un enlace que puede ser compartido con más personas para que se unan.

